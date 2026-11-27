La memoria familiar, los vínculos entre generaciones y la transmisión de las historias personales atraviesan El almirez, el segundo libro de ficción de la escritora, docente e investigadora Carmen Perilli. La obra recupera parte de su historia y de la vida de su madre, a través de recuerdos, relatos cotidianos y un objeto que pasó de una generación a otra hasta convertirse en el centro de una herencia familiar.

En una conversación con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Perilli contó cómo nació el libro a partir de los últimos años de vida de su madre y explicó el significado del almirez: un antiguo mortero de cobre que llegó desde Esmirna y acompañó la historia de su familia desde la infancia de la autora.

El almirez, un objeto que conserva la memoria familiar

El título del libro remite a un objeto concreto: un mortero de cobre utilizado para macerar especias, aunque también podía emplearse para acompañar celebraciones y producir música. Perilli explicó que se trata de una pieza muy bella que todavía conserva en su casa y cuya historia está ligada a sus antepasados.

El almirez llegó desde Esmirna, Turquía, cuando su bisabuela Julia, a quien la escritora no llegó a conocer, se lo envió a su abuela, que era de España y vivía en la Argentina. El objeto fue trasladado por una persona que viajaba y terminó formando parte de la vida cotidiana de la familia.

Durante la conversación, Perilli reconstruyó el recorrido de la pieza: primero estuvo en la cocina de su abuela, después pasó a su madre y finalmente quedó en manos de la escritora. "Ese almirés presidió toda mi infancia en la cocina de mi abuela. Después pasó a mi madre y ahora lo heredé yo", recordó.

La historia de una madre y los recuerdos de sus últimos años

Más allá del objeto que le da nombre, El almirez tiene un fuerte componente autobiográfico y biográfico. Perilli explicó que el libro recupera tanto su propia historia como la de su madre, en una narración que surgió a partir de las experiencias compartidas durante los últimos años de su vida.

Su madre murió cerca de cumplir los 100 años y, durante los cinco años anteriores, la escritora viajaba todos los fines de semana entre la ciudad y el pueblo donde ella vivía. En esos encuentros comenzó a registrar distintas situaciones y conversaciones que luego se convertirían en parte del material del libro.

En ese período, su madre atravesaba un proceso de demencia senil, pero continuaba contando historias. Perilli destacó especialmente su capacidad narrativa y la manera en que retomaba episodios que había compartido a lo largo de toda su vida, como si volviera a contarlos y reescribirlos.