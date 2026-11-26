La comida puede conservar recuerdos que atraviesan generaciones. En El sabor de los recuerdos, la escritora Mirta Pérez Rey explora esa relación entre gastronomía, memoria e identidad a través de una ficción que recupera el valor emocional de los platos familiares y las historias de quienes llegaron a la Argentina desde otros países.

En diálogo con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Pérez Rey habló sobre la influencia de la inmigración en la cultura gastronómica, las experiencias de sus antepasados y el vínculo entre los sabores y la historia familiar. También repasó su relación con el mundo teatral, su trabajo vinculado al Teatro Colón y su interés por la historia de los grandes escenarios porteños.

La comida como herencia emocional

La propuesta de El sabor de los recuerdos parte de una idea: los sabores permanecen en la memoria de una manera particular, asociada a las emociones y a las experiencias familiares. La escritora definió el libro como una ficción que busca poner en valor la comida como una forma de herencia afectiva.

"Este libro es una ficción que intenta poner en valor la comida como herencia emocional", explicó. Para Pérez Rey, cada plato que se prueba durante la infancia o que continúa presente en la vida adulta puede funcionar como un vínculo con la familia y con las generaciones anteriores.

En ese sentido, destacó el peso de la inmigración en la identidad gastronómica argentina, especialmente en Buenos Aires. Las recetas familiares, desde una tortilla hasta una paella, permiten recuperar historias de personas que llegaron al país después de atravesar experiencias difíciles.

Los sabores que cuentan historias de inmigración

La escritora vinculó esas tradiciones culinarias con las vivencias de abuelos y bisabuelos que atravesaron un siglo XX marcado por guerras y hambre. Detrás de muchos platos que hoy forman parte de la vida cotidiana hay historias familiares atravesadas por pérdidas, dificultades y desplazamientos.

La comida aparece así como una forma de transmisión de la memoria: no solo conserva recetas, sino también fragmentos de las experiencias de quienes las preparaban. El recuerdo de un sabor puede recuperar una historia familiar que permanece ligada a la identidad de cada persona.

Su vínculo con el Teatro Colón y la historia de los teatros

Además de su trabajo como escritora, Pérez Rey contó que es profesora de danzas, aunque hace muchos años que no ejerce. También describió su vínculo con los teatros como una relación marcada por una dimensión especial: "Para mí es como un templo, un teatro", afirmó.

Uno de sus libros aborda la historia del Teatro Colón, desde su creación y las distintas reformas hasta la última intervención mencionada en la obra. Actualmente, trabaja como colaboradora digital del Colón y del teatro Avenida.