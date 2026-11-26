En Mi padre, la revolución y la Triple A, la escritora Andrea Robles reconstruye la trayectoria política de su padre y analiza el surgimiento y el accionar de la organización parapolicial durante los años previos a la última dictadura militar. A través de testimonios, cartas, documentos y publicaciones de época, el libro recorre la efervescencia política y cultural de fines de los años cincuenta, los sesenta y los primeros años setenta.

En diálogo con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Robles explicó cómo organizó la investigación y abordó el contexto internacional y argentino en el que se desarrolló la militancia de su padre. También planteó que la Triple A constituyó una forma de terrorismo de Estado, ya que fue creada desde las propias estructuras estatales.

La historia familiar como punto de partida para reconstruir una época

La primera parte del libro está dedicada a reconstruir la vida del padre de Robles desde sus comienzos en la militancia política. Según contó, comenzó a participar en la corriente trotskista de Nahuel Moreno en 1957, dentro de una generación atravesada por intensos debates y transformaciones sociales.

Para reconstruir ese recorrido, la escritora reunió testimonios, cartas, documentos, publicaciones y crónicas de la época. El trabajo le permitió armar una suerte de rompecabezas sobre el clima político y cultural de aquellos años.

Robles destacó que se trata de un período importante, pero poco abordado, atravesado por procesos internacionales como la Guerra de Vietnam, el Mayo francés y la Revolución cubana, cuyo impacto también llegó a los debates políticos de la Argentina.

La militancia obrera en Córdoba durante los años setenta

Entre 1970 y 1974, su padre vivió en Córdoba, donde entró en contacto con buena parte del activismo clasista y participó de un contexto marcado por importantes luchas obreras.

Ese recorrido permite abordar la relación entre la militancia política y el movimiento obrero en una etapa de fuerte movilización social. La experiencia personal de su padre funciona como hilo conductor para reconstruir ese escenario.

La Triple A y su conformación desde el Estado

La segunda parte de la obra se concentra en la investigación sobre la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), su conformación y su accionar dentro del contexto político de aquellos años.

Consultada sobre si sus acciones pueden definirse como terrorismo de Estado, Robles fue categórica: "Son acciones de terrorismo de Estado, efectivamente, porque la AAA fue creada desde el Estado".

La escritora identificó como figuras centrales de su conformación al entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, y al jefe de la Policía Federal, Alberto Villar. Sobre este último, remarcó que tenía una extensa trayectoria policial y formación vinculada a las doctrinas de seguridad que impulsaba Estados Unidos.

Robles también señaló que Villar había actuado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y que su designación no respondía a la incorporación de un funcionario sin experiencia. En ese marco, destacó el papel de las estructuras estatales en la organización y el desarrollo de la violencia paraestatal.