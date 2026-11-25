En su novela Crónica de un verano en sombras, la escritora y docente Ana Silvia Galán reconstruye el clima de incertidumbre, temor y expectativa que atravesó los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La historia sigue a Laura, una joven de 19 años que estudia Letras en la Universidad de La Pampa y trabaja en la administración pública, mientras el país se encamina hacia la dictadura.

En una conversación con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Galán contó que comenzó a escribir el libro en 2016, a partir de recuerdos personales que volvieron a cobrar fuerza en medio de las discusiones públicas sobre la última dictadura, la cifra de desaparecidos y la responsabilidad cívico-militar. La protagonista funciona como su alter ego y permite narrar una experiencia que, con el paso del tiempo, comprendió como traumática.

Una novela que nació de una experiencia personal

Galán explicó que su producción literaria suele tener un perfil más ensayístico y que su interés por la poesía ocupa un lugar central en su trabajo. Entre sus publicaciones mencionó libros dedicados a los poetas pampeanos Edgar Morisoli y Olga Orozco.

Sin embargo, Crónica de un verano en sombras surgió de una necesidad diferente: recuperar una impresión que había quedado marcada desde los meses anteriores al golpe de 1976. "Empecé a escribirlo en 2016, porque tenía una impresión muy fuerte de lo que me había sucedido en los meses previos al 24 de marzo de 1976", relató.

La protagonista, Laura, es una joven de 19 años que estudia Letras y trabaja como empleada pública. Galán la definió como su alter ego y explicó que, a través de ella, reconstruye las distintas formas en que su vida fue condicionada hasta llevarla a abandonar ambos espacios.

La incertidumbre antes del golpe de Estado

Uno de los aspectos centrales de la novela es el clima que precedió al golpe. Según recordó Galán, la interrupción del orden democrático era un acontecimiento anunciado, pero que parecía postergarse una y otra vez: "Ese golpe fue muy anunciado, pero no sucedía".

La expectativa se renovaba constantemente: podía ocurrir en dos días, en una semana o en un mes. Mientras tanto, el gobierno de Isabel Perón se desmoronaba desde 1975 y las Fuerzas Armadas ya habían tomado el poder de manera efectiva, aunque todavía no lo anunciaran formalmente.

La intervención de las universidades nacionales, que terminó de concretarse en octubre de 1975, también aparece en el relato. Laura cursaba Letras en la Universidad de La Pampa y se encontró con que sus profesores habían desaparecido de la vida universitaria, sin que hubiera información clara sobre su paradero.

Galán vinculó esa incertidumbre con las respuestas que daba la dictadura frente a las preguntas por las personas desaparecidas: "No están, ya volverán, sabremos ahí si son desaparecidos o no". La falta de información y la imposibilidad de comprender qué estaba sucediendo forman parte del clima que atraviesa la historia.

El miedo y el trauma de una generación

La escritora contó que durante mucho tiempo consideró que lo que le había ocurrido era algo menor frente a las atrocidades que se conocieron después sobre el terrorismo de Estado. Sin embargo, con los años pudo reconocer el impacto que aquella experiencia había tenido en su vida.

"Con el tiempo le fui dando el valor de lo que había sido, había sido un trauma, porque me habían manipulado de diferentes maneras", afirmó. La novela recupera así una dimensión personal de aquellos años: la de quienes atravesaron el miedo y la incertidumbre sin conocer todavía el alcance de la violencia que se estaba desplegando.

Galán también señaló que tener 19 años en 1976 implicaba una experiencia distinta a la de los jóvenes actuales, atravesada por una mayor ingenuidad y por expectativas de transformación social. En ese contexto, mencionó la influencia de la Revolución cubana y la idea de que un cambio profundo parecía estar cerca.

La información fragmentada durante los años previos a la dictadura

Otro elemento que condicionaba la experiencia de aquellos meses era la dificultad para acceder a información confiable. Aunque se leían los diarios y llegaban noticias, estas aparecían incompletas y distorsionadas.

"La información no es la información con la que contamos hoy. Entonces, a pesar de leer los diarios, las noticias llegaban tergiversadas, llegaban fragmentadas, llegaban totalmente manipuladas también", explicó Galán.