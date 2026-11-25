En una época marcada por la inmediatez, las respuestas instantáneas y la permanente circulación de opiniones, Florencia Abbate propone recuperar el tiempo necesario para pensar. En su ensayo I Ching, la escritora reflexiona sobre cómo la tecnología y las dinámicas de las redes sociales modifican nuestra relación con el conocimiento, la atención y el pensamiento.

Durante su participación en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, en una conversación con Osvaldo Quiroga, Abbate explicó que el libro busca recuperar el intervalo entre una pregunta y una respuesta: ese espacio en el que puede desarrollarse una reflexión propia. También recordó algunas de las lecturas que marcaron su juventud y que hoy la llevan a pensar a contracorriente de ciertas lógicas dominantes.

Recuperar el tiempo entre la pregunta y la respuesta

Abbate definió su ensayo como una reflexión sobre un presente atravesado por la inmediatez, en el que basta formular una pregunta para que el teléfono ofrezca una respuesta casi instantánea. Frente a esa dinámica, planteó la necesidad de recuperar el intervalo que existe entre ambas instancias.

"Cómo recuperar ese intervalo entre la pregunta y la respuesta, que es el intervalo en el que se piensa", explicó. En ese sentido, vinculó la propuesta del libro con el I Ching, al que describió como un dispositivo para evitar que todo quede reducido a la velocidad de una respuesta inmediata.

Las lecturas que marcaron su juventud

El ensayo también recupera libros que la escritora leyó cuando tenía 19 o 20 años y que, con el paso del tiempo, reconoce como especialmente influyentes en su formación. Entre ellos mencionó a Simone Weil, Gilles Deleuze y Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll.

Para Abbate, esas lecturas siguen ofreciendo herramientas para pensar el presente desde otra perspectiva. "Me doy cuenta que en este presente todo el tiempo me recuerdan que tenemos que pensar un poco a contracorriente de muchas de las cosas que se están instalando", señaló.

El silencio como respuesta a la lógica de las redes sociales

Otro de los ejes de la conversación fue la posibilidad de sustraerse de la confrontación permanente que promueven las redes sociales. Abbate advirtió que esas plataformas se alimentan de los binarismos, la violencia y el enfrentamiento, y planteó la importancia de encontrar espacios personales para tomar distancia de esa dinámica.

En ese punto, recuperó una idea de Gilles Deleuze: "El problema no es conseguir que la gente se exprese, sino crear vacuolas de soledad y silencio".

La escritora explicó que esas "vacuolas" pueden entenderse como burbujas o espacios propios de soledad y silencio, desde los cuales sea posible elaborar una idea antes de expresarla. No se trata simplemente de dejar de hablar, sino de evitar la obligación de tener una opinión inmediata sobre cada asunto.

La necesidad de dejar de opinar sobre todo

Abbate también cuestionó la disponibilidad permanente que parece exigir la vida digital. Según planteó, estamos acostumbrados a emitir opiniones de manera casi forzada y a responder constantemente, incluso cuando no hubo tiempo para elaborar una reflexión.

Como ejemplo, mencionó el hábito de revisar el teléfono durante la noche y la cantidad de rastros que dejamos al navegar: cuánto tiempo miramos cada contenido y qué registran los dispositivos sobre nuestra actividad. Sin embargo, esa acumulación de información no necesariamente se traduce en una experiencia consciente.

"Todo lo que miramos, cuántos segundos estuvimos en cada cosa y no nos queda ninguna huella. Después dejamos el aparato y decimos qué vimos, no sabemos", observó. Esa distancia entre el consumo permanente de contenidos y la posibilidad de recordar, procesar y pensar lo que vemos constituye una de las preocupaciones centrales de su ensayo.