Malvinas, Diego Maradona y el fútbol son tres pasiones que atraviesan la vida de Edgardo Esteban, periodista y excombatiente de la guerra de 1982. Esa conexión personal se convirtió en el eje de La pasión argentina, libro dedicado al astro argentino, en el que reconstruye no solamente al futbolista, sino también los recuerdos, las emociones y los episodios históricos que marcaron su propia vida.

En una entrevista con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Esteban explicó que su vínculo con Maradona excede ampliamente la admiración deportiva. «Es el Maradona que me acompañó y que lo siento como parte de una historia que me transitó toda la vida», expresó, al anticipar la presentación de su obra en el club Argentinos Juniors, el lugar donde veía entrenar al Diez.

Malvinas y el fútbol: dos pasiones que se encuentran en la camiseta argentina

Para Esteban, existe una conexión emocional entre los goles de la Selección y la memoria de la guerra. Recordó especialmente lo ocurrido durante el Mundial de Qatar, cuando los jóvenes vinculados con la causa Malvinas encontraron en el fútbol una manera de expresar su identidad nacional.

«Cuando juega la selección argentina todos nos ponemos la celeste y blanca y ahí no nos preocupa si el de al lado es de Boca, de River, de San Lorenzo», explicó. Y estableció una comparación con el 2 de abril, cuando los argentinos vuelven a reunirse alrededor de la memoria de los combatientes.

El periodista también recordó el contexto de la posguerra, cuando el regreso de los soldados estuvo marcado por el silencio y la marginación social. «Fue muy duro ese silencio», señaló, y vinculó aquella experiencia con las consecuencias psicológicas de la guerra y el estrés postraumático.

Según relató, esa situación tuvo consecuencias devastadoras para los excombatientes: «Hubo más muertes por suicidio que muertes por combate». Frente a ese escenario, los abrazos que llegaron a través del fútbol adquirieron un significado especial.

Los goles a Inglaterra y los abrazos que quedaron para siempre

Uno de los recuerdos más intensos de Esteban está asociado al 22 de junio de 1986, cuando Maradona convirtió sus dos goles frente a Inglaterra en el Mundial de México. El excombatiente recordó especialmente los abrazos que compartió con su madre durante aquel partido.

«Fueron los abrazos de gol que me di con mi mamá el 22 de junio del 86 cuando Maradona hizo los dos goles a los ingleses», contó. Para él, aquellos momentos quedaron grabados en la memoria colectiva de una manera diferente a otros acontecimientos futbolísticos.

En ese sentido, comparó la permanencia de esos goles con el recuerdo de la final del Mundial de 1986. «Si uno le pregunta a la gente quiénes hicieron los goles a los alemanes en la final, pocos recuerdan, pero todo el mundo se acuerda de los 11 segundos mágicos, únicos, eternos de Maradona o la Mano de Dios», sostuvo.

También recordó el partido inaugural del Mundial de España 1982, disputado mientras él se encontraba en medio de la guerra. «El escape a la vida era la inauguración de España con ese partido de Argentina-Bélgica», relató sobre aquel encuentro, que terminó siendo una referencia emocional en medio de las bombas y la incertidumbre.

El Maradona que conoció más allá de la cancha

El libro también reconstruye distintas etapas de la vida del futbolista, desde sus comienzos en Argentinos Juniors hasta sus momentos más controvertidos. Esteban recordó que lo vio entrenar en el club de La Paternal cuando intentó jugar allí y que también se cruzó con él durante su trabajo periodístico.

«No es un Maradona solamente el de la pasión», aclaró. Entre los episodios que forman parte de sus recuerdos mencionó su detención en la calle Franklin, cuando trabajaba en Radio del Plata, y sus experiencias vinculadas con Japón.

La obra cuenta con prólogos del preparador físico Fernando Signorini, Ezequiel Fernández Moores y Gustavo Veiga, además de la participación de su amigo Carlos Saleto. Esteban explicó que recibió numerosos pedidos para escribir el libro y eligió presentarlo en Argentinos Juniors, precisamente donde comenzó a construir sus recuerdos del Diez.

Para el excombatiente, la relación entre fútbol y Malvinas no puede entenderse únicamente desde la historia o la política. «Malvinas, como el fútbol, es pasión. Y si no tenés pasión no la podés sentir», afirmó.