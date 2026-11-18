La historia de niñas y adolescentes encerradas en España por desafiar las normas de la moral franquista permaneció durante décadas en las sombras. La escritora Gabriela Exiliart recuperó ese pasado en una novela de ficción inspirada en testimonios sobre el Patronato de Protección a la Mujer, una institución que, según relató, dependía del Ministerio de Justicia y continuó funcionando incluso después de la muerte de Francisco Franco.

En una entrevista con Osvaldo Quiroga para Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, la autora explicó que el tema llegó a ella a través de una alumna de su taller de escritura. Aunque ya había publicado dos novelas ambientadas en España durante la Guerra Civil y la posguerra, reconoció que desconocía esta historia: “No conocía esta particularidad del patronato de protección a la mujer por el cual se encerraba a las mujeres y niñas en realidad, porque eran muy chiquitas”.

Niñas encerradas por usar minifalda o salir con un novio

Exiliart contó que para construir la historia tomó testimonios de Consuelo García del Cid Guerra, una de las mujeres que impulsa la lucha por visibilizar lo ocurrido. García del Cid fue encerrada por sus propios padres cuando tenía 16 años. A partir de ese relato, la escritora describió los motivos por los que otras chicas podían terminar bajo custodia de la institución: “Usar minifalda, ir a una manifestación” o simplemente “estar de la mano con un noviecito en el cine”.

Según explicó, las denuncias podían provenir de familiares, sacerdotes o vecinos. También eran encerradas las jóvenes que quedaban embarazadas como consecuencia de abusos intrafamiliares o de otras personas de su entorno. “Eran denunciadas o por su propia familia o por el cura del pueblo, por un vecino”, recordó.

La autora señaló que las chicas eran derivadas a reformatorios y, en el caso de las embarazadas, a maternidades. Allí, según los testimonios que recogió, sufrían castigos físicos y psicológicos y eran sometidas a condiciones de esclavitud. “¿Qué pasaba ahí adentro? Eran sometidas a esclavitud, a castigos físicos y psicológicos”, sostuvo.

“Les decían que habían muerto al nacer”

Uno de los aspectos más graves que surgieron durante la conversación fue el destino de los bebés nacidos en esas maternidades. Exiliart relató que algunas jóvenes eran obligadas a firmar adopciones, mientras que a otras les decían que sus hijos habían muerto durante el parto. “Esos chicos iban a parar a familias franquistas, porque tenían que ser educados en el seno de un hogar acorde a la moral”, explicó.

Quiroga comparó esos procedimientos con prácticas de la última dictadura militar argentina. La escritora marcó, sin embargo, una diferencia central: el Patronato no era una estructura clandestina, sino una institución legal que dependía del Estado español y estaba administrada por distintas congregaciones religiosas, entre ellas las Adoratrices y el Buen Pastor.

Una institución que sobrevivió a Franco

La continuidad del Patronato después de la muerte del dictador fue uno de los datos que más sorprendió durante la entrevista. Exiliart precisó que hubo mujeres encerradas incluso en 1974 y que la institución siguió vigente hasta 1985. Según contó, su cierre definitivo se produjo después del suicidio de una joven que había intentado escapar, aunque aclaró que antes se habían registrado otros suicidios y numerosas muertes dentro de esos establecimientos.

La escritora también advirtió que el reconocimiento público y el pedido de disculpas realizados por el gobierno español no alcanzan para cerrar el reclamo de las supervivientes. Las mujeres que impulsan la investigación, explicó, buscan acceder a los archivos y a la documentación de la época para conocer qué ocurrió con los niños nacidos en las maternidades.

“La novela es ficción”, aclaró Exiliart al hablar de su obra, pero detrás de esa trama literaria hay testimonios de mujeres que todavía reclaman respuestas sobre una historia que, según planteó, recién comienza a salir a la luz.