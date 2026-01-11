Orwell en la guerra y la revolución

El año 2025 dejó una gran noticia editorial con la nueva publicación en castellano de Homenaje a Cataluña, de George Orwell. El texto, publicado originalmente en 1938, aproxima a los lectores de manera vívida a los sucesos que conmovieron al mundo en la segunda mitad de la década del 30. Orwell fue protagonista directo de la guerra civil que se extendió a casi todo el territorio español a partir de la resistencia al golpe fascista contra la Segunda República en julio de 1936. El autor fue parte de los 50 mil extranjeros que lucharon del lado republicano integrando las milicias del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Ediciones IPS vuelve a publicar esta crónica autobiográfica que inspiró al director Ken Loach para su film Tierra y libertad. La edición está a cargo de Daniel Lencina y Roxana Cortez y es ilustrada con dibujos de Sergio Cena, Iara Rueda, Mariana Torres y Luis Rodríguez.

El texto tiene potencia propia de las narraciones en primera persona que introducen fácilmente a los lectores en el escenario, los sacrificios y el entusiasmo revolucionario que se sentía desde las calles de Barcelona hasta las mesetas de Aragón. “Por primera vez en mi vida, me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas”, relata Orwell conmovido, y se fascina ante la actitud de una mujer miliciana que describe como “una criatura amable, de ojos oscuros, intensamente femenina, que parecía destinada a pasarse la vida meciendo una cuna; sin embargo, había luchado valerosamente en las batallas callejeras de julio” y que “llevaba consigo un bebé, nacido justo diez meses después del estallido de la guerra y que quizás había sido concebido detrás de una barricada”.

El escritor tiene la certeza de que por encima de todo “existía la fe en la revolución y el futuro, un sentimiento de haber entrado de pronto en una era de igualdad y libertad. Los seres humanos trataban de comportarse como seres humanos y no como engranajes de la máquina capitalista”. La honestidad de la narración también vislumbra el desconocimiento de las técnicas de la guerra por parte de combatientes repletos de entusiasmo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El texto muestra la evolución de la conciencia política del autor que presenció la persecución del estalinista Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) contra poumistas, trotskistas y anarquistas. Para Orwell, “fueron los comunistas, más que cualquier otro sector, quienes impidieron la revolución en España”, ya que “se mostraron dispuestos a ir mucho más lejos que los liberales en la persecución de los líderes revolucionarios”, porque para Moscú, quien “intente convertir la guerra civil en una revolución social está haciendo el juego a los fascistas y es, en la práctica, si no en la intención, un traidor”. Tras sufrir una grave herida por parte de un francotirador fascista, Orwell deja España en 1937 y se dedica a denunciar el rol del estalinismo publicando sus textos más emblemáticos, entre los que se destaca Homenaje a Cataluña.

Homenaje a Cataluña

Autor: George Orwell

Género: memorias

Otras obras del autor: Los días de Birmania; La hija del clérigo; Rebelión en la granja; 1984; Sin blanca en París y Londres; El camino a Wigan Pier

Editorial: IPS, $ 15.000