Una avioneta sobrevuela una chacra de Entre Ríos y deja caer cocaína de Sendero Luminoso sobre un hombre que trabaja la tierra. La escena, tan teatral como inesperada, permite ingresar en el universo de la novela de Hernán Pueyrredón, una historia con múltiples subtramas, personajes ambiguos y una trama atravesada por el narcotráfico, la corrupción y las relaciones de poder.

En diálogo con Osvaldo Quiroga, en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, el autor explicó que la historia nace de una preocupación por fenómenos que considera presentes en la realidad. “A mí lo que me pasa es que en realidad surge de algo que está pasando, que estamos viviendo, que es los narcoestados”, sostuvo. Y vinculó ese escenario con una mirada crítica sobre la política y las redes de corrupción.

“El narcotráfico no son solamente hilos políticos”

Pueyrredón planteó que el narcotráfico no puede entenderse únicamente como un fenómeno delictivo aislado, sino como una trama que alcanza distintas dimensiones de la sociedad. “No son solamente hilos políticos, sino que también son hilos financieros y son hilos sociales, que buscan la opresión de la sociedad”, afirmó durante la entrevista.

En ese marco, el escritor relacionó el trasfondo de la novela con la situación política argentina. Al referirse al contexto del actual Gobierno, mencionó una “corrupción muy marcada por todo lo que es el narcotráfico”. Se trata de su interpretación sobre el escenario que inspira la ficción, que utiliza esos elementos para construir un relato con conflictos que exceden la historia individual de sus protagonistas.

La resistencia a ese entramado aparece encarnada, en parte, por un grupo de personajes anarquistas que se incorpora más adelante en el libro. Quiroga los describió como simpáticos, una caracterización que Pueyrredón aceptó, aunque enseguida agregó un rasgo menos amable: “También son simpáticos y crueles”.

Personajes que no son completamente buenos ni malos

Esa combinación define buena parte del universo que construyó el autor. Pueyrredón contó que no sabe si esos personajes fueron fabricados deliberadamente o si, de algún modo, “lo visitaron”, pero sí tuvo claro que quería que convivieran en ellos la simpatía y la crueldad.

La ambigüedad no se limita a los anarquistas. “No hay ningún personaje en la historia que zafe del todo”, resumió. La frase funciona como una clave para leer una novela en la que las conductas no se ordenan con facilidad entre buenos y malos, y donde incluso quienes enfrentan determinadas formas de opresión pueden mostrar costados contradictorios.

En la escena de la chacra entrerriana, el hombre que recibe la cocaína caída desde la avioneta tampoco responde a una reacción esperable: comienza a consumirla y comparte esa experiencia con su mujer y los gemelos, hijos de ella. Pueyrredón destacó a esos dos personajes como algunos de los que más lo divierten, aunque el vínculo familiar esté marcado por el rechazo del protagonista hacia ellos.

Sendero Luminoso y la transformación de los ideales

La elección de Sendero Luminoso también tiene un sentido dentro de la trama. Ante la pregunta de Quiroga, Pueyrredón explicó que recurrió a esa organización peruana por su historia política y su posterior vinculación con el narcotráfico, tal como se planteó durante la conversación.

Para el escritor, ese recorrido permite mostrar cómo el negocio de las drogas puede terminar desplazando convicciones que alguna vez estuvieron en el centro de un proyecto político. “Es una muestra de cómo el narcotráfico te puede arruinar incluso esos ideales que vos tenés tan encarnados”, señaló.

En la conversación también se mencionó que sectores vinculados a esa organización habrían abandonado la búsqueda de un cambio político para concentrarse en el narcotráfico. Pueyrredón coincidió con esa descripción y sostuvo que su actividad estaría hoy enfocada directamente en ese negocio. Así, la referencia histórica se integra a una ficción que pone en primer plano la corrupción, la transformación de los ideales y la dificultad de encontrar personajes completamente ajenos a la oscuridad que atraviesa la historia.