Dirigir la Comedia Nacional de Uruguay era un sueño que José Miguel Onaindia tenía desde su adolescencia. Hoy, al frente de una de las instituciones teatrales más importantes del país, el gestor cultural se prepara para una temporada especial: la compañía cumplirá 80 años ininterrumpidos de actividad y proyecta una programación con diez títulos, diferentes estéticas y la intención de llegar a públicos de todo el territorio uruguayo.

En diálogo con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Onaindia conversó con el conductor Osvaldo Quiroga sobre su experiencia al frente del elenco y los proyectos para el próximo año. “Estoy muy contento, es un cargo que... casi un sueño, porque siempre pensé, fantaseé desde mi adolescencia que, bueno, dirigir a un grupo de actores y tener la posibilidad de programar y de pensar una temporada de teatro era así casi como una utopía que finalmente se cumplió”, expresó.

Una temporada especial para los 80 años de la Comedia Nacional

El aniversario será uno de los ejes de la próxima programación de la compañía, que se caracteriza por contar con actores y actrices que trabajan de manera permanente. Según adelantó Onaindia, el objetivo es ofrecer una temporada amplia, con propuestas que permitan convocar a espectadores con diferentes intereses.

“El año que viene cumple 80 años ininterrumpidos, es la única compañía en español que tiene esta organización, de, bueno, actores y actrices que trabajan en forma permanente”, explicó el director. Además, anticipó que la programación tendrá diez títulos, con espectáculos de distintos formatos y búsquedas estéticas.

La propuesta también contempla una vocación de circulación por el interior del país. “Hacemos espectáculos de muy diferente formato y de muy diferentes estéticas para poder llegar a un público lo más numeroso posible”, señaló Onaindia, quien destacó que el elenco tiene como referencia la intendencia de Montevideo, pero mantiene una perspectiva abierta hacia otros territorios.

Antígona y una mirada contemporánea sobre el poder

Entre las obras previstas, Onaindia mencionó una versión de Antígona, del autor español Miguel del Arco. La puesta propone una lectura contemporánea de la tragedia y aborda cuestiones como la guerra, el recuento de los daños, la muerte y las relaciones de poder.

El director destacó especialmente una modificación en la concepción del personaje de Creonte, que en esta adaptación está interpretado como una mujer. “Creonte estaba concebido por una mujer, entonces era el poder y eso humanizaba un poco más la figura de Creonte”, explicó.

Para Onaindia, ese cambio permite una lectura diferente del enfrentamiento central de la obra. “Finalmente eran dos mujeres las que confrontaban en más dos cosmovisiones que el caudillo masculino contra la joven”, sostuvo, al referirse a una interpretación que consideró más refinada y armónica con el tiempo actual.

Lorca y una propuesta en dos versiones

Otra de las referencias mencionadas durante la entrevista fue La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Onaindia recordó que trabajaron con dos versiones de la obra: una teatral y otra de ópera, esta última con una propuesta escenográfica del catalán Miquel Ortega, realizada en 2017.

El director también señaló que aquella producción tuvo una particularidad: fue la primera función de esa ópera fuera de Europa. Durante el diálogo, Quiroga recuperó una frase vinculada a la posibilidad de reponer el espectáculo: “¿Te acordás de mi hija muerta virgen?”, preguntó, a lo que Onaindia respondió afirmativamente.

La conversación dejó planteado así el desafío de una temporada que combinará grandes clásicos, nuevas lecturas escénicas y diversidad de formatos, en el marco de los 80 años de una compañía que busca sostener su presencia y ampliar su llegada al público.