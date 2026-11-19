El escritor e historiador Marcelo Larraquy participó del equipo de guion de una serie que reconstruye la historia de Gordon, un delincuente cuya personalidad estaba marcada por una inquietante contradicción: podía mostrarse amable y cordial con sus vecinos, pero actuar con una violencia extrema al momento de cometer sus crímenes. En una entrevista con Osvaldo Quiroga, en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, el autor explicó cómo investigó al personaje y qué encontró detrás de esa fachada de normalidad.

“Muy violento, pero también muy amable. Esa es la singularidad”, describió Larraquy al referirse a Gordon. Para el escritor, esa dualidad es uno de los aspectos centrales de la historia: “La fachada, lo que él expresa hacia el otro en lo público y después lo que guarda y que va saliendo a la luz de una manera descarnada”.

“Era un buen vecino que después robaba bancos”

Larraquy no llegó a la historia de Gordon únicamente a través de la ficción audiovisual. El autor publicó dos novelas sobre el personaje y realizó una investigación que incluyó conversaciones con personas que lo conocieron durante la década del 70.

“Hablé con muchos vecinos de Gordon en los años 70. Y bueno, era un personaje muy amable”, recordó. Según los testimonios que reunió, el delincuente había conseguido construir una imagen de vecino común, alguien que compartía los espacios cotidianos del pueblo sin despertar sospechas.

“Un buen vecino que después, con la gente que venía del taller, él mismo se había puesto un taller y se ponía a charlar en el pilar de la vereda mientras los chicos jugaban”, relató. La escena transcurría en un pueblo de aproximadamente 20.000 habitantes, donde Gordon parecía llevar una vida completamente normal.

Sin embargo, detrás de esa rutina había una actividad delictiva que sus vecinos desconocían. Larraquy explicó que, cuando se ausentaba, Gordon decía que iba a un campo que tenía en Entre Ríos. Después regresaba y volvía a comportarse como cualquier otra persona.

“Después volvía y era una persona común y corriente. Y ahí robaba bancos, incluso cercanos también”, explicó el escritor, al reconstruir el contraste entre su vida pública y sus actividades criminales.

El asalto bancario que marcó su historia

Entre los episodios que forman parte de la reconstrucción aparece el robo al Banco Río Negro en Bariloche, cometido durante los festejos de Carnaval. Se trata de uno de los acontecimientos centrales de la historia y también de los hechos que fueron seleccionados para su adaptación audiovisual.

“El robo más importante, que obviamente en el proyecto audiovisual se va seleccionando, pero esto es lo más importante que había, era robar al Banco Río Negro en Bariloche. En pleno Carnaval, eso es real”, señaló Larraquy.

El escritor explicó que la serie toma determinados acontecimientos de una investigación mucho más amplia, por lo que necesariamente debe seleccionar los episodios que considera más relevantes para construir el relato.

En ese proceso, la dimensión criminal de Gordon aparece acompañada por el contraste entre su comportamiento cotidiano y la brutalidad de sus acciones. Esa combinación también fue destacada durante la entrevista al analizar las escenas de violencia protagonizadas por el personaje, interpretado por Rodrigo de la Serna.

La traición a sus socios y la ausencia de límites morales

Otro de los aspectos abordados durante la conversación fue la relación de Gordon con sus propios compañeros de delito. Ante la observación de Quiroga sobre la traición a sus socios, Larraquy vinculó esa conducta directamente con la personalidad del protagonista.

“Lo cual es el signo de su personalidad. No está diciendo nada malo. No hay freno moral en la serie ni en el personaje”, sostuvo.

Para explicar hasta qué punto esa ausencia de límites estaba incorporada a su manera de actuar, el escritor recurrió a una comparación contundente: “Si traicionó a sus socios es como decir cruzó el semáforo en verde”.

La respuesta resume una de las características que Larraquy considera fundamentales para comprender a Gordon: la falta de una barrera moral que condicionara sus decisiones. Una personalidad capaz de sostener una apariencia de cordialidad frente a los demás mientras desarrollaba una trayectoria criminal marcada por los robos, la violencia y la traición.