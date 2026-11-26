En Kurepa, el escritor Martín Sancia Kawamichi construye una historia ambientada en Paraguay, donde el recorrido por un paisaje selvático se convierte también en una exploración de los vínculos y la interioridad de sus personajes. La novela sigue a una estudiante de Filosofía y a su novio, un biólogo, que viajan a la ciudad de Arroyos y Esteros para alojarse en la casa de un médico veterinario.

En diálogo con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, el autor contó cómo nació la novela, que tuvo una primera versión escrita en apenas dos días y luego atravesó un proceso de reescritura. También explicó cómo su experiencia en Paraguay influyó en la musicalidad del relato y en la incorporación del guaraní y las particularidades del habla local.

Una historia ambientada en Paraguay

La trama de Kurepa transcurre en Arroyos y Esteros, una ciudad paraguaya a la que llegan una estudiante de Filosofía y su novio, un biólogo especializado en botánica. Ambos pasan un tiempo en la casa de un médico veterinario al que llaman "el doctor, doctor", porque ejerce esa profesión.

El hombre necesita clasificar los árboles que rodean sus dos consultorios para que las personas que esperan puedan aprender sobre botánica. Esa tarea queda en manos del joven biólogo, mientras aparece una sospecha que atraviesa la historia: la posibilidad de que el médico sea su padre.

El viaje por la selva y los conflictos interiores

Durante la charla, Quiroga destacó que el recorrido por la selva funciona también como un camino hacia la interioridad de los personajes. No se trata solamente de atravesar un territorio y sus distintas situaciones, sino de acompañar las transformaciones que se producen en ellos.

Sancia Kawamichi coincidió en que los vínculos se vuelven cada vez más complejos a medida que avanza la historia. En particular, la relación de pareja se deteriora progresivamente y adquiere un carácter cada vez más tortuoso.

Una novela escrita en Paraguay y reescrita después

El autor contó que la primera versión de Kurepa surgió durante su estadía en Paraguay y fue escrita de manera vertiginosa, en apenas dos días. Sin embargo, aclaró que el texto publicado es el resultado de un trabajo posterior mucho más elaborado.

La novela obtuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes con una versión anterior. Después de ese reconocimiento, Sancia Kawamichi volvió sobre el manuscrito y lo modificó para llegar a la versión definitiva.

En ese proceso también tuvo un papel la editora Sabrina Sosa, de La Crujía, quien, según contó el escritor, tiene raíces familiares paraguayas.

El guaraní y la musicalidad del habla paraguaya

Uno de los aspectos que más llamó la atención del autor durante su experiencia en Paraguay fue la convivencia entre el castellano y el guaraní. Explicó que, mientras en Asunción no encontró el mismo uso cotidiano de la lengua, en los pueblos del interior ambas conviven de manera constante.

También recordó que el guaraní estuvo prohibido y describió una dinámica lingüística que lo sorprendió: personas que hablan en castellano y reciben respuestas en guaraní, alternando entre los dos idiomas con naturalidad.

Más allá de no hablar guaraní, Sancia Kawamichi contó que escuchar esa lengua le permitió advertir cómo su estructura influía en la forma de expresarse en castellano. "Yo me di cuenta, o creí pensar, que la gente pensaba en guaraní, pero habla en castellano con la sintaxis guaraní", explicó.