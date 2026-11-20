La gestación de la guerra entre Argentina y Chile en 1978, antes de la Guerra de Malvinas, es el escenario de Los oscurecimientos, la novela de Tomás Sánchez Bellocchio que recupera un momento de tensión histórica desde la mirada de un grupo de adolescentes. La historia transcurre en un pequeño pueblo de la Patagonia, donde chicos de 13 y 14 años juegan a la guerra mientras el clima de conflicto comienza a acercarse a sus vidas.

En diálogo con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, el autor explicó que el proyecto nació como un cuento que fue creciendo hasta convertirse en una novela. “Empecé a pensar en una especie de precuela de Malvinas”, contó, al señalar que encontraba un espacio poco explorado en la literatura argentina alrededor de aquel año y de la crisis por el conflicto del Beagle.

“Había una especie de lugar vacío ahí, en el 78”

Sánchez Bellocchio explicó que, al comenzar a trabajar sobre el período, percibía una fuerte presencia de novelas dedicadas a Malvinas, pero no encontraba el mismo desarrollo literario sobre la tensión con Chile. “Sentía que había muchas novelas sobre Malvinas, es como ese centro oscuro del cual sale mucha literatura, y sentía que había una especie de lugar vacío ahí, en el 78”, señaló.

La novela sigue a un grupo de adolescentes cuyos juegos comienzan a modificarse a medida que la posibilidad de una guerra se vuelve más cercana. El escritor describió ese proceso como una contaminación progresiva: “Sus juegos se van contaminando, a la par que la atmósfera de guerra empieza a acercarse, digamos, a cernirse sobre ellos”.

Aunque la historia tiene como protagonistas a chicos, el autor destacó que también buscó construir una novela de iniciación, con un trabajo particular sobre el ambiente histórico. “Hay como algo de coming of age, de novela de iniciación”, explicó, antes de subrayar la importancia de reconstruir “la circulación de las noticias, los rumores, los mitos”.

La Patagonia como territorio mítico e histórico

Durante la entrevista, el conductor Osvaldo Quiroga destacó la potencia del clima narrativo y señaló que los personajes parecen no poder escapar de esa atmósfera de tensión. Sánchez Bellocchio coincidió y explicó que la elección de la Patagonia no fue solamente geográfica: “Es un territorio mítico, histórico, que está atravesado de literatura, de geología, de múltiples conflictos a lo largo de la historia”.

Ese pasado también alimenta la imaginación de los protagonistas. El autor contó que quiso incorporar distintas capas de la historia regional, desde la conquista hasta la Patagonia rebelde, para mostrar cómo esos acontecimientos ejercen presión sobre el presente de los personajes.

Además, señaló que le interesaba trabajar sobre una frontera menos abordada en la literatura: “Siempre miramos la frontera para abajo, miramos la frontera de Buenos Aires con la Patagonia, pero no estaba muy tratada la frontera con Chile”. El desafío, según explicó, consistió en transformar ese material histórico en una narración sin que el resultado quedara reducido a una novela histórica.

Un conflicto poco explorado por la literatura argentina

Quiroga observó que no recordaba haber leído novelas centradas específicamente en ese período. En la conversación mencionó Los pichiciegos, de Rodolfo Fogwill, como una de las grandes obras literarias sobre Malvinas, y Sánchez Bellocchio coincidió con su valoración: “A mí también me encanta”.

El escritor también recordó otros títulos que abordan distintos momentos de la historia argentina, como Las islas, de Carlos Gamerro, y Dos veces junio, de Martín Kohan. Sin embargo, aclaró que esas obras no se concentran específicamente en el conflicto del Beagle: “No específicamente del conflicto del Beagle, digamos, no había nada”. Esa ausencia fue, precisamente, uno de los puntos de partida para construir Los oscurecimientos.