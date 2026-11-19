Miguel Gaya, escritor y ganador del Premio Clarín de Novela 2022 por El desierto invisible, puso el foco en la violencia institucional y su impacto sobre el conjunto de la sociedad. Durante una entrevista con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, vinculó las imágenes del fotoperiodismo argentino con la necesidad de defender el Estado de Derecho y advirtió que el avasallamiento de derechos no afecta solamente a quienes sufren directamente la represión.

En su análisis, Gaya tomó como referencia dos fotografías de fuerte impacto incluidas en el anuario de fotoperiodismo: el intento de homicidio del fotógrafo Pablo Grillo y la detención violenta del padre Chueco, en el contexto de una protesta pacífica en defensa de los jubilados. Para el escritor, ambas imágenes permiten observar los alcances de una violencia que, según planteó, termina afectando a toda la comunidad.

“La violencia institucional corre la barrera de lo que se puede hacer”

Al referirse a las fotografías del anuario, Gaya destacó la crudeza de las escenas registradas y estableció una relación entre los episodios de violencia y el funcionamiento de las instituciones. “Las fotos del anuario son de una violencia extrema”, señaló, antes de mencionar los dos casos que consideró especialmente representativos.

Por un lado, recordó el ataque contra Pablo Grillo, al que describió como “el mayor atentado que ha sufrido el periodismo desde el asesinato de José Luis Cabezas”. Por otro, mencionó la aprehensión del sacerdote durante una manifestación en defensa de los jubilados, que definió como una protesta pacífica.

A partir de esas imágenes, el escritor propuso establecer un vínculo con el personaje de Gordon y con aquello que describió como “ese subsuelo, esa cloaca de los años 70”. Su reflexión apuntó a las distintas expresiones de la violencia y, particularmente, a la manera en que la violencia institucional modifica los límites de lo permitido.

“La violencia institucional lo que hace es borrar, correr la barrera de lo que se puede hacer”, sostuvo. Y agregó una advertencia sobre sus consecuencias: “Eso no es que lo padecen solo las víctimas de los golpes de Gordon o Pablo Grillo cuando le pegan, lo sufre todo el mundo”.

El fotoperiodismo como registro de la realidad argentina

Durante la conversación, Gaya también explicó la importancia de la muestra de fotoperiodismo argentino, que se realiza desde 1981 y reúne trabajos de profesionales de distintos puntos del país. Según destacó, su carácter federal permite construir una mirada amplia sobre los acontecimientos y las situaciones que atraviesa la Argentina.

“Siempre fue una muestra en la cual se puede participar desde todo el país”, explicó. Además, señaló que muchas de las fotografías exhibidas corresponden a trabajos que no necesariamente encuentran espacio en las publicaciones habituales, por lo que permiten acceder a otra perspectiva de los hechos.

En ese sentido, consideró que la continuidad de la exposición constituye uno de sus principales valores. Recordó que solamente pudo interrumpirse después del asesinato de José Luis Cabezas, cuando no existieron las condiciones materiales para impulsarla.

Gaya también destacó su singularidad y afirmó que “es la única en su género en el mundo”. Para el escritor, el material reunido permite mostrar el perfil de la Argentina a través de imágenes que documentan los acontecimientos del año.

“El Estado de Derecho es la vida cotidiana de todos nosotros”

La reflexión de Gaya sobre la violencia institucional desembocó en una defensa del Estado de Derecho como garantía colectiva. El escritor planteó que la protección de las libertades y los derechos no debe entenderse como una preocupación limitada a determinados sectores o a quienes atraviesan directamente situaciones de violencia.

“Esto es lo que nosotros debemos preservar”, afirmó. Y profundizó su planteo: “El Estado de Derecho no es algo que defiende algún derecho que en algún momento funciona, sino es la vida cotidiana de todos nosotros”.

Desde esa perspectiva, sostuvo que impedir el avasallamiento de los derechos constituye una necesidad que excede cualquier discusión sectorial. “No permitir que se avasallen los derechos, no porque sean valiosos la libertad de expresión, que lo es, sino porque estamos hablando de la defensa propia”, concluyó.

Su planteo dejó una advertencia central: cuando la violencia institucional modifica los límites de lo que puede hacerse, sus consecuencias no quedan restringidas a las víctimas directas. La defensa de los derechos y del Estado de Derecho, para Gaya, es también una forma de proteger la vida cotidiana de toda la sociedad.