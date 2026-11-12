RDEsc: Oscar Campana explicó por qué León XIV eligió ese nombre y qué mensaje busca transmitir

La elección del nombre León XIV no fue un gesto casual: el nuevo pontífice buscó establecer una continuidad con León XIII, el papa que sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia a fines del siglo XIX. Para el teólogo Oscar Campana, ese vínculo también permite pensar los desafíos actuales de la humanidad, en particular el avance de la inteligencia artificial y la concentración del poder tecnológico.

En una entrevista con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Campana explicó el eje de su libro, que propone un puente entre ambos pontificados. En ese recorrido, señaló que así como León XIII respondió a los problemas de la revolución industrial, León XIV pone el foco en las transformaciones que traen la digitalización, la robotización, la automatización y la inteligencia artificial.

De la cuestión obrera a los desafíos de la inteligencia artificial

Campana recordó que León XIII impulsó un giro importante en la Iglesia Católica al desarrollar los fundamentos de la doctrina social, aunque aclaró que la preocupación por las cuestiones sociales ya formaba parte de la enseñanza cristiana. Su aporte, explicó, fue establecer criterios que, con modificaciones, continúan vigentes.

El documento central de aquel pontificado fue Rerum Novarum, expresión que significa “las cosas nuevas”. Allí, el Papa abordó los problemas derivados de la revolución industrial y los definió desde la perspectiva de la cuestión obrera. “Porque lo que importa siempre es el sujeto”, explicó Campana al describir el enfoque de aquella encíclica.

La referencia histórica permite comprender la decisión de León XIV. Según relató el teólogo, el pontífice explicó rápidamente que había elegido ese nombre para hablar de “las cosas nuevas de hoy”, vinculadas con los cambios tecnológicos y sus consecuencias para la sociedad.

“El desarrollo debe evaluarse de cara a la dignidad humana”

Para Campana, uno de los principales criterios que León XIV recupera de la doctrina social de la Iglesia es que cualquier avance debe medirse por su impacto sobre las personas. “Cualquier desarrollo humano debe ser evaluado de cara a la dignidad de la persona humana, y no de cara, por ejemplo, a la lógica del mercado”, sostuvo.

El teólogo advirtió que esa definición tiene consecuencias profundas en un contexto en el que la sociedad todavía no alcanza a dimensionar el alcance de las transformaciones tecnológicas. A ese escenario se suma, según planteó, que el desarrollo de la inteligencia artificial está concentrado en un número muy reducido de actores.

“Hoy la inteligencia artificial está concentrada en poquísimas manos, en mil millonarios”, afirmó. Y agregó que esa concentración se combina con una interacción entre poderes políticos y militares que, a su entender, lleva a la civilización a una situación límite.

El poder tecnológico y los riesgos para la democracia

La conversación también puso sobre la mesa el impacto político de esa concentración. El conductor, Osvaldo Quiroga, mencionó a figuras como Peter Thiel y Elon Musk y planteó que el poder económico de algunos empresarios puede poner en jaque a las democracias y modificar el rumbo de determinados países.

La preocupación se conecta con la pregunta que atraviesa el libro de Campana: cómo responder, desde una perspectiva centrada en la dignidad humana, a las transformaciones de una época en la que la tecnología adquiere una influencia cada vez mayor.