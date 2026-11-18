Lionel Messi se convirtió en mucho más que una figura deportiva: para millones de argentinos, representa un símbolo de identificación nacional capaz de atravesar las divisiones políticas. Esa fue una de las ideas centrales de la conversación entre el periodista y escritor Luciano Wernicke y Osvaldo Quiroga, en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, donde analizaron el lugar que ocupa la Selección en la cultura popular y el impacto que tuvo la consagración en Qatar.

Quiroga planteó que, a diferencia de otras figuras o acontecimientos que generan posiciones enfrentadas, Messi y sus compañeros consiguieron una adhesión transversal. “El único argentino que destruyó las grietas”, sostuvo al referirse al capitán de la Selección, antes de recordar las multitudinarias manifestaciones populares que se produjeron cuando el equipo regresó del Mundial. Según señaló, solo en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires hubo entre cinco y seis millones de personas en las calles, además de las celebraciones en distintas ciudades del interior.

“Maradona y Messi”: dos figuras que pueden convivir

Durante la charla, Wernicke propuso una comparación entre Diego Maradona y Lionel Messi como posibles excepciones a las divisiones que atraviesan la historia argentina. Quiroga coincidió, aunque marcó una diferencia con otros antagonismos políticos: “Vos no vas a decir Perón y Milei”, comentó, mientras que sí es posible reunir a Maradona y Messi en una misma expresión de admiración.

La conversación también abordó el lugar mítico que ambos futbolistas ocupan fuera del país. Wernicke recordó una visita a Nápoles, donde encontró fotografías de Maradona acompañadas por velas en un restaurante, una señal del vínculo casi religioso que la ciudad construyó con el exjugador. Consultado sobre si Messi alcanzó un lugar semejante, Quiroga respondió: “Totalmente”.

El conductor amplió esa idea con una experiencia personal en Dundee, al norte de Escocia. Allí, contó, unos parroquianos reconocieron su origen argentino al escucharlo hablar y le regalaron una bufanda y una camiseta. El episodio, sostuvo, muestra cómo la identificación con el país también se expresa a través del fútbol y de sus figuras.

La camiseta de la Selección como nuevo símbolo nacional

Para Quiroga, el alcance de ese fenómeno modificó incluso la manera en que los argentinos representan su identidad. “En los últimos años hemos reemplazado como símbolo patrio”, afirmó, antes de plantear que la camiseta de la Selección y el escudo de la AFA ocuparon un lugar que antes tenían emblemas tradicionales como la escarapela.

“Vos vas a salir a la calle y no vas a encontrar a nadie con la escarapela, pero vas a ver a mucha gente con la camiseta de la Selección”, describió. Y sintetizó su interpretación con una frase contundente: “Es nuestro verdadero símbolo nacional hoy, en todo el mundo. Hoy nos identifican por eso”.

Malvinas y el mensaje político de los campeones

La conversación también se detuvo en el vínculo entre fútbol y política. Quiroga recordó el partido contra Inglaterra durante el Mundial y destacó que, mientras desde el Gobierno se habían expresado posiciones contrarias a llevar banderas o hablar de Malvinas, los jugadores levantaron un cartel con la consigna “Las Malvinas son argentinas”.

También mencionó una declaración de Messi sobre la situación social del país: “Hay mucha gente que le está pasando mal en Argentina”. Para Quiroga, esos gestos tuvieron una dimensión que excedió lo deportivo y expresaron una sensibilidad colectiva que encontró en la Selección un espacio de identificación. Wernicke acompañó esa lectura y definió aquel momento como el punto culminante de una experiencia mundialista que, en sus palabras, tuvo algo de “extraño en el mejor sentido de la palabra”.