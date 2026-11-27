El presidente Javier Milei prepara la publicación de una colección de tres libros en los que reúne sus ideas sobre el proyecto político y los lineamientos de su gestión. El primer volumen aborda los fundamentos de su pensamiento y cuenta con un prólogo del ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante su participación en Ronda de Investigación, por +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil, la periodista Sol Clemente detalló cómo estará organizada la colección y repasó una entrevista del mandatario con Patricia Kolesnikov, periodista de Cultura de Infobae, en la que explicó el propósito de la publicación. Los otros prólogos estarán a cargo de Federico Sturzenegger y Santiago Caputo.

Los tres libros de Milei y el origen de sus ideas

«Son tres libros en realidad. Exactamente, son tres tomos», explicó Clemente. Según detalló, el primero se titula «La construcción de una idea» y reúne los fundamentos del pensamiento del Presidente.

La colección contará con tres prólogos, escritos por integrantes del oficialismo: el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Clemente también repasó una entrevista que Milei mantuvo con Patricia Kolesnikov, periodista de Cultura de Infobae, en la que el mandatario explicó el sentido de la publicación. «Lo que él le decía es que vengo a confrontar la posición de Maquiavelo», contó.

La periodista señaló que el Presidente retoma ideas que ya había expuesto en sus discursos, especialmente en el pronunciado en Davos. «Entonces, como ese discurso en particular le llevó 45 días y según él leyó 16 libros, es que a partir de eso lo toma y después lo elabora», explicó.

Qué plantea Milei sobre la moral y los valores

Uno de los ejes centrales del primer tomo es la relación entre justicia, ética y moral. Según reconstruyó Clemente, Milei sostiene que «la justicia se basó en obrar los valores éticos y morales, los valores de la sociedad».

En la entrevista también rechazó el relativismo moral y utilizó ejemplos vinculados con las costumbres religiosas y culturales de otras comunidades. «Dice que no se le ocurre ir a la India a recomendar a la gente que coma vacas, aunque esté pasando hambre, ni se le ocurre tampoco meterse en una comunidad judía ortodoxa con una pata de jamón», relató la periodista.

Cómo estará organizada la colección de tres tomos

La colección estará organizada en tres partes: una primera dedicada a la construcción de las ideas del presidente Javier Milei, una segunda sobre la puesta en marcha de su proyecto y una tercera, todavía sin preventa, centrada en la gestión.

Sobre este último volumen, Clemente precisó que «en el tercer tomo, que todavía no está a la preventa, es sobre la bitácora de medidas».