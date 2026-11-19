El panorama económico de corto plazo presenta señales preocupantes. Sebastián Menescaldi, economista y director de Eco Go, anticipó que los próximos indicadores del INDEC podrían confirmar una contracción de la actividad durante el tercer trimestre, luego de la caída registrada en el segundo.

“Probablemente el tercer trimestre tengas una caída, una contracción de actividad económica que siga lo que ya pasó en el segundo trimestre y eso va a implicar una recesión técnica”, explicó Menescaldi.

La actividad económica lleva más de un año estancada

El economista cuestionó la idea de que la economía atraviese simplemente una etapa de transición y sostuvo que el estancamiento se extiende desde comienzos de 2025. “Lo que ves en general es que desde inicios de 2025 la actividad está estancada, no hay crecimiento y no hay drivers de crecimiento que se puedan replicar”, afirmó.

En ese contexto, consideró prácticamente imposible alcanzar la expansión del 5% que esperaba el Gobierno para este año. “Vamos a crecer por debajo del 1% y la verdad que los datos del próximo año, el crecimiento que uno puede llegar a esperar, va a seguir siendo muy limitado”, pronosticó.

Menescaldi también describió una economía con dos velocidades: por un lado, sectores favorecidos por las exportaciones y las inversiones vinculadas con energía y minería; por otro, actividades afectadas por la debilidad de la demanda, el empleo y los ingresos.

Incertidumbre electoral: menos inversiones y consumo precautorio

Uno de los principales obstáculos para la recuperación es la incertidumbre sobre el escenario político posterior a las elecciones. Según Menescaldi, las empresas que deben tomar decisiones de largo plazo podrían postergar sus proyectos hasta tener mayor previsibilidad. “Al no saber qué es lo que puede ocurrir después de la elección, si es continuidad o crisis, va a decir: prefiero quedarme un año más esperando”, señaló.

Como consecuencia, anticipó una menor inversión privada, especialmente en actividades con capacidad ociosa y demanda debilitada.

El especialista también alertó sobre la situación del mercado laboral y el financiamiento: “El empleo está cayendo, los salarios reales se están recuperando, pero en general este año están cayendo”.

A esto se suma la contracción del crédito a las familias, que limita las posibilidades de consumo. En ese sentido, explicó que la incertidumbre también modifica las decisiones de los hogares.

“En el consumo va a haber quizás alguna oportunidad, pero te va a aparecer también lo que pasa en años electorales, el ahorro precautorio”, sostuvo.

Finalmente, advirtió que muchas familias preferirán evitar gastos importantes, como cambiar el automóvil o comprar electrodomésticos, ante el temor de que las condiciones económicas empeoren. “Van a preferir no exigir su límite de crédito, no gastar de más porque no saben qué es lo que va a pasar después”, concluyó.