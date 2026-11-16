La medición de la pobreza volvió al centro del debate económico y social en la Argentina. Aunque las estadísticas oficiales muestran una reducción de los niveles de pobreza respecto de la crisis de 2024, un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) advierte que esa caída estaría sobreestimada por cambios en la captación de ingresos y una canasta básica que quedó desactualizada frente al aumento de los servicios. En ese escenario, el sociólogo e investigador del CONICET Agustín Salvia cuestionó la confiabilidad de los indicadores actuales y sostuvo que, con una medición correcta, la pobreza se encontraría en niveles similares a los anteriores a la asunción de Javier Milei.

En una entrevista con Modo Fontevecchia , por +Perfil , Radio Perfil (AM 1190) , Salvia explicó por qué considera que el termómetro estadístico perdió validez, analizó la evolución de la pobreza y la indigencia y anticipó un posible deterioro de los indicadores hacia fin de año. Además, advirtió que, si se mantiene la tendencia actual, el Gobierno de Milei podría terminar su mandato con niveles de pobreza superiores a los que recibió.

Agustín Salvia el entrevistado es un sociólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió su doctorado en Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Actualmente es investigador del CONICET, desempeñándose como director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Además, desde el año 2002 dirige de manera ininterrumpida el Observatorio de la Deuda Social en el Departamento de Investigaciones Institucionales de la Universidad Católica Argentina.

Agustín, muy buenos días. Estaba leyendo con atención el informe que circuló hoy sobre nuevas alternativas para medir el problema de la pobreza. Me gustaría que, de la manera más didáctica posible, compartieras esas conclusiones con nuestra audiencia.

Gracias, Jorge. Buenos días a vos y a la audiencia. Mirá, lo que estamos planteando es algo que veníamos argumentando y desarrollando, pero que todavía necesitaba el respaldo técnico, la formalización técnico-económica que permitiese, básicamente, dar fundamento a lo que creíamos. Habíamos argumentado que la caída de la pobreza después de la crisis de 2024 estaba sobreestimada, por distintos factores que fuimos enumerando y que teníamos la intuición de que estaban operando en la estadística de la pobreza, en la medición estadística oficial. Lo que hace este documento —hay una nota de divulgación, pero lo que hace el reporte técnico— es dar cuenta de esa problemática. Ponemos en revisión las estadísticas oficiales de manera más crítica, en tanto han perdido fiabilidad para medir la pobreza. En términos de lo que se define como pobreza, hablamos de privaciones económicas o capacidades de consumo deficitarias frente a algún umbral absoluto. Esta es la forma en que se mide. Después podemos discutir cuánto es la pobreza y cuánto efectivamente atraviesa la sociedad argentina, pero esta es una manera de captarla a través de los ingresos, que se comparan contra un conjunto de parámetros: el valor de una canasta básica alimentaria y el valor de una canasta básica total, que se construye a partir de bienes de consumo y servicios no alimentarios como complemento de la canasta básica alimentaria. ¿Qué ocurre? Viene creciendo la pobreza. Más allá de que ha subido en los últimos tres meses, en el último semestre y medio, desde octubre del año pasado viene ascendiendo lentamente la pobreza en la medición oficial. Pero, independientemente de esto, los valores a los que llega la estadística oficial, cuando los compara tanto contra 2024 como contra 2023 o incluso antes de la pandemia, en 2018, están sesgados. Están afectados por una falta de actualización de la canasta básica total, fundamentalmente, y por una mejor captación de los ingresos. En una medición de pobreza por ingresos, si vos captás mejor o más ingresos, obviamente la pobreza baja porque captaste más, pero no porque necesariamente tuviste mejores capacidades de consumo. Por otra parte, si en la estructura de medición usás un parámetro de 2004-2005, en el que se construyó lo que se conoce como coeficiente de Engel, que establece qué parte del consumo o gasto de los hogares corresponde a alimentos y qué parte a bienes no alimentarios, a partir de ahí se construye cuál sería el umbral de la canasta básica total. Tenías unas condiciones en las que los gastos en materia de servicios, sobre todo los servicios públicos —agua, luz, gas y transporte—, estaban subsidiados. Y esto ocurrió durante mucho tiempo. Si eso cambia, si se altera, eventualmente vos podés tener el mismo ingreso y el mismo gasto de consumo de electricidad, luz, gas y agua, pero, si esos precios se actualizaron, vas a gastar más de lo que te sobraba después de los alimentos en pagar los servicios y menos en otros bienes y servicios. Entonces, esa es la situación que captamos. Hay un subregistro importante en la mejora de la captación de ingresos a partir del año 2024, que llega casi al 15% en la Encuesta Permanente de Hogares. Eso ya te produce una caída más pronunciada de la pobreza que la que habría ocurrido si seguías midiendo con una subestimación. Lo que hicimos como ejercicio fue llevar el mejor registro hacia atrás para hacer mejor las comparaciones. Y la segunda cuestión, que creo que es la más importante, es que el termómetro ha perdido validez. El mercurio se utiliza justamente para evaluar y alcanzar las temperaturas que permiten determinar si sube o baja, en términos de la observación. Pero es un mercurio alterado, que no contiene los componentes que debería contener: el peso, el ponderador de los bienes y, sobre todo, de los servicios y bienes no alimentarios, especialmente los servicios públicos. Como te dije, la gente consume lo mismo, pero gasta más y, por lo tanto, la canasta sigue teniendo el mismo umbral, el mismo ponderador y está midiendo mal las capacidades de consumo de los hogares. Cuando corregimos por ingresos, es decir, cuando pensamos que ha habido una mejor medición hacia atrás, tenemos que mejorar la captación de ingresos. Eso significa que te va a bajar la pobreza antes de 2023 y antes de 2024, a partir de que en 2024 tuviste una mejora en la captación de ingresos. Al mismo tiempo, lo que va a ocurrir es que, si tuviste una actualización de servicios a partir de 2024, tu canasta va a valer efectivamente más. Ya no va a ser de $1.600.000, sino que llega a los $2 millones o más, dependiendo de si tomás una canasta más conservadora o una más exigente, es decir, más moderada o un poquito más exigente. No hay una medida absoluta de pobreza porque va a depender del valor de esa canasta y aquí hay, quizás, muchas discusiones. Lo que sí podemos decir es que, cuando comparás hacia atrás en materia de pobreza e indigencia, casi no hay cambios porque la canasta básica alimentaria no se modifica mucho y la mejora, en todo caso, está en los ingresos. De hecho, el 8% que hoy tendríamos de tasa de indigencia, debido a muchos factores, como también los problemas sociales, está alrededor del 7% y, en todo caso, no habría cambiado mucho. El problema está en la pobreza de los sectores pobres no indigentes. Cuando medís la pobreza y la comparás hacia atrás, frente al segundo trimestre de 2023, en el umbral oficial vos bajaste la pobreza con respecto al segundo trimestre de 2023 en el segundo trimestre de 2026. Es decir, entre el mismo trimestre de 2023 y 2026, según la medición oficial, habría caído siete puntos la pobreza. Cuando tomás la canasta más básica, más adaptada, pero más moderada, no cambió absolutamente nada. Teníamos la misma pobreza que en el segundo trimestre de 2023. Y cuando la tomás con un poquito más de exigencia —y no es la más exigente—, incluso habría aumentado casi dos puntos. Cuando vas más hacia atrás, la distancia es mayor. Es decir, hoy tendríamos 11 puntos más de pobreza que en 2018, o 10 si tomás una canasta más moderada, cuando el Gobierno dice que tendría la misma pobreza que habría llegado a los niveles de 2017 y 2018. En realidad, lo que estamos mostrando acá es que tenemos un termómetro que está fallando en la captación de lo que son las capacidades de consumo. Lo que buscamos es llamar la atención acerca de esto, al mismo tiempo que creo que hay que ser más moderado en cuanto a la percepción que se está teniendo de la realidad a partir de un estadístico que está falseado, sesgado y que no está midiendo bien. Por lo tanto, necesitamos diagnósticos que muestren que la realidad, por mucho que hayamos bajado la pobreza después de la crisis de 2024, es que hemos llegado a los mismos niveles de pobreza estructural crónica que teníamos después de la pandemia, incluso en el contexto de la crisis de Macri en 2018 y 2019, y hasta un poco más todavía que en aquel momento.

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Agustín, ha sido muy didáctico y queda absolutamente claro. Al mismo tiempo, esto viene a confirmar algo que es intuitivo, la sensación que teníamos todos. Tantas veces hemos conversado a lo largo de estos tres años sobre estos temas. Es bueno que un método científico nos venga a confirmar eso que intuíamos. De aquí para adelante, lo que estamos viendo es que la canasta aumenta por arriba de la inflación, que la inflación acumulada del último año hacia atrás da un poquito más del 30%, pero que en la canasta da 40%. ¿Nos anticipa que tendremos mediciones, independientemente de la actual forma de medirla, nuevamente con aumentos de la pobreza?

Sí, sí. Yo creo que ya el segundo trimestre, el semestre, daba 32% a nivel de la medición oficial, pero el segundo trimestre ya te está dando 34%. Quizás el tercer trimestre, una parte del tercer trimestre, se estabilizó, se compensó con aguinaldos, pero en el cuarto trimestre que estamos transitando, octubre y noviembre, estamos teniendo ya niveles... Es decir, sobre todo diciembre, para mí es complicado. Viene un aumento de la canasta por arriba de los índices generales de inflación. La canasta oficial, insisto, es una mala canasta para evaluar los cambios en la composición de precios y en los precios relativos. Mucho más ahora que están habiendo actualizaciones de tarifas que no van a ser consideradas. Por lo tanto, la capacidad de consumo de los hogares, la efectiva capacidad de consumo, va a disminuir. Entonces, la pobreza oficial incluso te va a dar un aumento más moderado, de unos 12 puntos, quizás 35% en el contexto de fin de año. 34%, 35%. Pero vuelvo al punto: si tuviéramos que medir con la misma vara con la cual venimos midiendo, o con un termómetro más o menos similar al que veníamos mirando antes de 2024, te diría que la pobreza estaría entre el 37% y el 42%.

A ver si lo puedo sintetizar de esta manera: si con las medidas correctivas que permitan compararse ceteris paribus, que es como sería correcto, la pobreza hoy está igual que antes de que Milei asumiese y las proyecciones futuras indican que aumente, ¿es un escenario posible que Milei termine con una pobreza mayor que con la que asumió?

Sí, bueno, exactamente. No, quizás el cuarto trimestre, pero es probable o es posible. El segundo y el tercer trimestre de 2026, o el primer trimestre... Es decir, quizás el cuarto trimestre arrastró un fuerte proceso inflacionario de un trimestre que es el que no le tocaba a él, porque el cuarto trimestre tiene diciembre.

Exactamente. Yo creo que ahí ese tercer trimestre tenderá a dar igual o peor si no cambia esta tendencia. Si hoy da igual y las proyecciones indican que la inflación... De hecho, tenemos a J.P. Morgan proyectando para 2027 también un 2% de inflación mensual. Esa sería la situación, Agustín. Agradecerle, porque me viene a la memoria aquello de La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, como en determinado momento la ciencia viene a posteriori a explicar lo que intuitivamente sentimos. Pero es muy bueno que haya una explicación científica a aquello que originalmente sentimos.

No, no, exactamente, porque la gente, cuando le dicen "estás mejor, bajó tu pobreza", dice: "Pero no, el bolsillo no me alcanza". ¿Qué pasa? Entonces, hay ahí un desfase entre la estadística que mide la pobreza y el bienestar. Tampoco es la mejor forma de medir la pobreza, solo la pobreza monetaria. Habría que ir a los accesos directos y decir a cuántos se accede en forma directa a ciertos bienes y servicios. Es una forma indirecta, es la que se mantiene en términos internacionales para hacer comparaciones. Bueno, pero nosotros ya te aviso, te doy un chivo: el 2 de diciembre vamos a presentar un informe sobre la evolución de la pobreza multidimensional en los últimos ocho años, para tener una mirada más profunda de qué ha cambiado y qué no ha cambiado en estos años, qué se mantiene, qué es estructural y qué es coyuntural, cuáles son los desafíos que va a enfrentar el próximo gobierno, sea este u otro, en términos de una agenda social que tenga un diagnóstico mucho más objetivo y preciso de cuáles son las deudas sociales, los déficits sociales. más urgentes y qué hacer frente a ellos. Y un poco interpelar a las dirigencias en ese sentido.

Agustín, muchísimas gracias nuevamente. Felicitaciones, te mandamos un abrazo y seguimos en contacto.

Un abrazo. Gracias

LMM