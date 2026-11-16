Alfredo Serrano Mancilla: “La reelección de Milei depende de lo creíble de la unidad peronista”

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el economista y director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Geopolítica (CLAG), Alfredo Serrano Mancilla, analizó el desgaste estructural del gobierno de Javier Milei y las perspectivas electorales de cara a 2027. El especialista sostuvo que la erosión del oficialismo se ha vuelto irreversible debido a la crisis económica y los casos de corrupción, aunque advirtió que la competitividad opositora dependerá de la credibilidad y solidez de la unidad peronista.

Alfredo Serrano Mancilla es un economista, académico y consultor político español, con un doctorado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y estancias posdoctorales en universidades de Canadá y Francia. Se desempeña como director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Geopolítica (CLAG) y ha asesorado a diversos gobiernos y líderes de la región, incluidos los de la Argentina, Venezuela y Bolivia. Es autor de varios libros y cuenta con una extensa trayectoria en ensayos políticos y económicos, además de incursionar en la ficción literaria.

Muy buenas tardes Alfredo. Tus análisis recientes sobre el escenario electoral hacia 2027 señalan que el oficialismo enfrenta un desgaste creciente, como es obvio vinculado a la situación económica, así como a las denuncias de corrupción. ¿Es revertible esta tendencia del Gobierno o ves que ambos elementos no son corregibles en el corto plazo?

Hola, buenos días, Jorge. Sí, en el último estudio que hicimos de opinión pública —y aclaro siempre lo de la presencialidad porque se hacen muy pocas encuestas presenciales en la Argentina—, y si a eso le añado la revisión de todos los sondeos, la conclusión es que hay una tendencia cada vez más estable de erosión del apoyo, ya se mire la imagen positiva, la evaluación de gestión o a través de otros atributos que dan robustez a la imagen. Se ha quedado en torno a un 35%. Digo "en torno" porque la hiperprecisión del dato en una encuesta sería forzar torticeramente e interpretar política y electoralmente un sondeo. Es un bloque que se ha quedado estable; se fue erosionando de manera irreversible, diría yo, por la situación de la cotidianidad económica absolutamente desgastante y dificultosa para las grandes mayorías. Lo que también creo —y lo diría así— es que hay un piso muy sólido y un techo muy rígido. Es una suerte de superposición de piso y techo doméstico: un 35% o 40% de la ciudadanía argentina siempre ha votado alternativas conservadoras, de derechas, neoliberales —buscá la categoría que en cada momento sea más acorde—. Recordá a Macri en 2019 con un 41%, incluso las intermedias legislativas de Milei con un 41%, o me voy al 2003 con la suma de Menem y López Murphy llegando al 41%. O sea, para que veáis que hay un bloque tectónico, político y electoral sólido. Además, les hemos repreguntado por qué avalan a Milei, y de ese piso sólido, un tercio de esa ciudadanía dice: "Porque yo me lo banco, creo en él, me gusta lo que dice, estoy orgulloso de lo que dice y cómo lo dice" —es decir, en torno a un 15% o un poco menos—. Y luego hay otra parte que lo sigue apoyando y lo va a apoyar porque cree que es el único que garantiza una derrota del adversario político; o sea, es el que le dice: "Este es el que tenemos y esto es un freno para cualquier otra alternativa". Esa combinación, con matices, hace que este sector se mantenga a pesar de la corrupción y de los casos que han venido galopando, y a pesar del día a día económico con el que se le han desboronado los tres pilares que él tenía. Él hablaba de una revolución política por la crisis de representatividad, hablaba de ir contra la casta. Un dato que acabamos de sacar, Jorge, es que el 43% de la conformación del Ejecutivo de Milei en un sentido amplio —no solo los ministros, sino los 50 cargos más relevantes de un ejecutivo— había estado con Mauricio Macri o en gobiernos anteriores; es decir, casi la mitad. Por lo tanto, esa idea de casta no solo no se sostiene en este informe, sino que si le preguntás a la gente, la gente no le cree que Milei sea distinto a la casta: ese pilar se le cayó. También se le cayó el pilar de que vino a hacer una revolución ética para terminar con la corrupción —han salpicado casos, desde Espert hasta muchos todavía por pasar adelante—, y el tema económico: él venía a resolver el problema económico y no lo resuelve. Bueno, esta tríada que hoy en día está muy débil le hace tener a Milei una erosión muy sólida y muy estructural, y para mí va a depender mucho de cuán competitivo sea en el 2027 y cuál sea la participación electoral. Y me explico: si hay baja participación, lo que yo no tengo la menor duda es que ese 35% de Milei va a ir a votar caiga quien caiga, existan las tormentas que existan, porque son fieles por estas razones dobles que explicábamos. Claro, si metés una hojita de Excel o hacés una calculadora sencilla, ese 35%, pero con una participación del 70%, significa mucho más voto válido, y ese mayor voto válido lo hace más competitivo

En esta idea de llegar al 40% con un peronismo dividido que pueda ganar en primera vuelta.

Absolutamente. Por eso está la otra parte de la ecuación, que es quién se enfrenta a Javier Milei, si van divididos o —lo voy a decir de otra manera— si llega una suerte de show de última hora, el día antes o el día después, o el día anterior, a decir: "Esta es nuestra fórmula de unidad", pero la unidad no es creíble por la ciudadanía anti-Milei. Desde ya, o desde ayer. Es probable que haya una parte de la ciudadanía que se vaya quedando progresiva y paulatinamente en casa, por mucho que luego exista el mejor spot publicitario o el mejor jingle.

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Y esa idea de una unión ficticia, frágil o después impracticable en el gobierno es la que de alguna manera se produjo en las elecciones de 2023, es decir, que pocas semanas antes Massa sale como una especie de unión pegada con alfileres.

Sí, de hecho, además, incluso en ese experimento en el 2023 todavía no había esta erosión económica cotidiana. La gente ha ido alejándose del sistema político que no le resuelve los problemas. A mí no me gusta decir que esta política lo que no cree es en una clase política, porque después discute de política en su cotidianidad de cada día. Yo creo que si vos llegás al final... es como en la teoría de juegos: se dice que si la amenaza no es creíble, no vale para nada. Bueno, yo haría una suerte de comparación: si en las elecciones llegás a última hora con una unidad medio ficticia —por seguir con esa palabra—, la ciudadanía no lo compra, no lo cree y se va quedando en casa. La diáspora de la baja participación es mayor, y cuidado que ya en el 2023 hubo una leve pero significativa caída de participación electoral. Hay que recordar que estuvo entre el 76% y el 78%, se mire primera o segunda vuelta, y en las legislativas intermedias se fue al 69%. Por lo tanto, yo no descarto un escenario entre el 70% y el 75% de participación electoral si seguimos con una dinámica de una ciudadanía que no quiera a Milei —que yo creo que es en torno al 60% o 65%—, pero que no encuentra un refugio creíble, claro y alternativo, más allá, repito, de los malabares de última hora en clave de táctica electoral.

Bueno, muy parecido a lo de Brasil: la diferencia entre primera y segunda vuelta tuvo que ver con la capacidad del PT de movilizar y de que vaya más gente a votar. Fue más gente a votar en segunda vuelta que en primera en una proporción que nunca antes había sucedido, ¿no?

Sí, absolutamente. De hecho, y en España el debate a día de hoy es muy parecido. De hecho, si en España hay una alta participación electoral, es probable que el Partido Socialista o la progresía tengan posibilidades, porque los pisos y los techos allí son muy estables a lo largo del tiempo. Después hay volatilidad al interior del bloque: unos antes eran macristas, ahora son mileístas, como antes en España eran del PP o de Vox.

¿A qué atribuís, desde el punto de vista antropológico, que la mirada del mundo de derecha sea más estable?

Yo creo que hay un corpus ideológico mucho más estable y que luego los portavoces pueden hacer más o menos énfasis en ello. El caso argentino es muy interesante; de hecho, venimos estudiando desde el principio del siglo XXI el voto de la derecha, el conservadurismo, como quieras llamarle, y evidentemente hubo momentos en que iban y venían a un sector del radicalismo, a algunos sectores del centro, a algún peronismo federal. En cambio, el bloque histórico ciudadano tiene una matriz ideológica que, si le preguntás diez cuestiones, en un porcentaje altísimo hay un gran consenso. La diferencia es que luego hay una alternancia de liderazgos, que yo creo que es por lo que a veces no le doy tanta importancia a si es Patricia Bullrich, si es Milei o si es Macri; efectivamente, tiene una impronta final y una suerte de revolcón que suele darse cuando es novedoso, cosa que ya no lo es Milei.

A ver si interpreto: lo que decís es que el ideario de la derecha es más consistente y más coincidente, mientras que el de la izquierda es más diverso, más plural, más fragmentado.

Exactamente. De hecho, en los últimos tiempos —diría que en el último lustro, casi década— está en disputa. Empieza a haber una tensión —lo habrás escuchado muchas veces— cuando algunos dicen que hay que tener "nuevas ideas de izquierda", "nuevo relato", esas discusiones. Bueno, fíjate que yo pongo dos ejemplos: está bien y es importantísimo discutir sobre el tema del ambientalismo, ahora, ¿eso tiene que ser a costa de no discutir el tema de la vivienda? Fíjate lo que ha pasado en Europa: el tema de la vivienda es el pilar central, por mucho postmodernismo que hayamos encontrado en torno a otras demandas lícitas, legítimas y que además yo aplaudo, como el tema del medio ambiente. Sin embargo, lo que ha ocasionado una suerte de revulsión en Francia o en España —por poner dos ejemplos que sigo— es un tema tan básico como la vivienda o no tener para llegar a fin de mes, cosa que también se discute en la Argentina. Entonces, yo creo que esa tensión, después de ciertas derrotas electorales de la izquierda latinoamericana, todavía no está resuelta en encontrar una suerte de acuerdo. En la Argentina detectás uno muy rápido; de hecho, incluso tiene un contradictor que se utiliza muy poco en la Argentina: se llama Donald Trump. Hay una mayoría de la sociedad que no lo quiere directamente; o sea, hay contradictores como los hubo a principios del siglo XXI. Yo creo que esos temas son para explorar, para encontrar el punto de encuentro de la alternativa a Milei en estos momentos en la Argentina.

Alfredo, como siempre, un gusto hablar contigo. Te mandamos un abrazo grandote y seguimos en contacto.

Dale, un fuerte abrazo.

Muchas gracias.

LP