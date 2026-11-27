La política argentina atraviesa un escenario de reconfiguración, con un Gobierno que busca consolidar su poder legislativo y una oposición que todavía intenta ordenar sus fuerzas de cara a las elecciones de 2027. En ese contexto, la eliminación de las PASO, la polarización política y el futuro del peronismo abren interrogantes sobre las consecuencias de las decisiones que hoy celebra el oficialismo. Para el politólogo Luis Tonelli, detrás de los movimientos coyunturales persisten algunas continuidades de la política argentina que permiten entender sus tensiones y contradicciones.

En una nueva entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el analista dejó una serie de definiciones sobre el Gobierno de Javier Milei, la democracia, las disputas ideológicas y el papel de la Iglesia. Desde su mirada sobre una Argentina atravesada por la "odiología" hasta su descripción del Presidente como un "zorro con peluca más que un león", Tonelli repasó los principales desafíos del oficialismo y la oposición, con reflexiones sobre el presente y el futuro del sistema político.

Luis Tonelli es licenciado en Ciencia Política, egresado de la Universidad del Salvador, realizó estudios de doctorado en Política en Worcester College, de la Universidad de Oxford. Es profesor titular de Política Argentina en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y dicta cursos en la Universidad del CEMA (UCEMA). En la función pública, se desempeñó como director general de Planificación Estratégica de la Presidencia de la Nación. Dirige AT Consultores, un espacio de análisis sobre actualidad política argentina, gobernabilidad y relación entre la política y la economía.

Yo siempre le digo que es el mejor sintetizador de textos de la discusión política, con frases que tienen un fuerte componente de facilitar la comprensión. Ayer vivimos un superjueves en el que el Gobierno pareciera haber tenido un triunfo arrollador en todos los campos. Nosotros contábamos un cuento taoísta en el que una persona que tenía un campo en la China milenaria pierde su caballo, el único que tenía. Entonces vienen los vecinos y le dicen: “Qué lástima que se te escapó el caballo”. Y el anciano decía: “Bueno, no sé si es suerte o desgracia, eso lo veremos”. Al cabo de cierto tiempo, vuelve el caballo con varios caballos salvajes que traía. Entonces vuelven los vecinos y le dicen: “¡Qué suerte! Ahora tenés más caballos”. Y él responde: “Bueno, no sé si esto es bueno o malo. Veremos”. El hijo de este agricultor trata de domar uno de los caballos silvestres, lo tira y se rompe una pierna. Vuelven los vecinos y le dicen: “Qué lástima, qué mala suerte que tuviste”. Él dice: “Bueno, no sé si esto es buena suerte o mala suerte”. Luego de eso se produce una guerra en la que reclutan a los jóvenes y mueren la mayoría. Se salva el hijo de este agricultor porque tenía la pierna quebrada. Es una metáfora de que aquello que puede parecer positivo por la fortuna se convierte en lo opuesto. Entonces, la eliminación de las PASO: ¿es un caballo de Troya o es un regalo verdadero del Congreso al Gobierno?

Bueno, procedamos legislativamente de lo general a lo particular. Lo general, obviamente, es esta imagen que revierte coyunturalmente lo que fue una mala racha del Gobierno, por decirlo en términos lúdicos. Más la metida de pata, que siento que es proverbial. A veces tiene, digamos, una virtuosidad de meter la pata el Gobierno, pero esto fue realmente un éxito. Un éxito a lo Milei y sorprendente. Porque decíamos: época electoral, que ya comenzó, crisis. Y los políticos son como los cerrajeros de noche: cuando llega el momento de la crisis te cobran triple o cuádruple. No sabemos lo que pagó el Gobierno. No sabemos en términos de qué ni en términos de ese incentivo a los gobernadores para que tiren de la soga de la roldana que maneja las manos en el Congreso. No sabemos, puede haber sido caro o puede haber sido barato. Yo, que participé de los gobiernos de Alfonsín y de De la Rúa, puedo hablar por experiencia. Es un gran incentivo a la disciplina política. De la Rúa tuvo prácticamente el mismo éxito parlamentario que Kirchner. ¿Y por qué? Porque los corríamos con la crisis a la oposición.

Porque, viste, todo el mundo tenía miedo de ser institucionalista. Cosa que después pasó con el FMI.

En ese momento fue el verdugo. Ahora que no quiere ser el verdugo, ¿no es cierto? Y el Departamento de Estado. Para terminar esto, no sé si lo que decís es que sintetizo. Vamos a ver si lo logro. En la Argentina, la democracia no es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Es el gobierno de la crisis, para la crisis y por la crisis. Entonces ahí explicás el decisionismo, el autoritarismo verticalista y la emergencia continua, que es un contrasentido. Como decía Walter Benjamin, en estas épocas el estado de emergencia se ha vuelto lo normal. Cerramos eso. Vamos a lo particular. La verdad que lo de las PASO tiene tantas variables porque, por un lado, están las diferentes opiniones; por otro lado, está el encuentro de la regla con la realidad en el momento en que se produce. O sea, todavía faltan elecciones. Eliminamos este tema, pero las PASO se crearon, básicamente, para reducir la cantidad de partidos políticos. Básicamente, digo, en términos politológicos. Después, obviamente, estaba el interés de Néstor Kirchner de armar un embudo ahí para que no se le escaparan las ovejas del corral cuando él les estaba haciendo mal. Bueno, no es muy diferente la situación de 2008-2009 de la de Milei hoy. Así que, bueno, ahí ya tenemos un ruidito: ¿por qué las saca Milei? Yo creo que, más que esta cuestión que dijo Mayans para no darle... ¡Qué simpático! Qué simpático que es el formoseño. Aparte, viste que el Congreso todavía estaba bajo la influencia de León XIV. O sea, se chicanearon, pero dentro de lo civilizado, como creo que a vos, Jorge, y a mí nos gusta. Cuando la chicana es la sal, no cuando es el asado. Entonces, todo muy bien, pero, más allá de eso, para mí lo importante es cómo piensa el Gobierno. A ver si todavía tenemos este episodio como le pasó a Macri, donde la oposición tiene una mayoría circunstancial en las PASO y esto degenera o desencadena una corrida. Y vos fijate que, según el diario —te felicito por la distribución gratuita de tu fantástico diario—, ahí está el tema del swap de China, el rollover. O sea, están tratando de acumular dólares porque se espera el cimbronazo, y lo bien que hacen. Pero claro, imaginate unas PASO previas. La primera corrida, como decía mi amigo Machinera, la parás; la segunda, no sé; la tercera, seguro que no. Así que, bueno, me parece que las PASO tienen más bien una cuestión económica. Ahora vos fijate que, sin PASO, se legitima el sabio dedo del peronismo. O sea, no es una cuestión como algunos dicen: no tienen una interna desde hace tanto. Bueno, tampoco la tuvo Juntos por el Cambio. Tampoco La Libertad Avanza.

No, no, claro. Puede ser exactamente lo contrario a lo que están buscando.

Totalmente, porque el diseño institucional —y se supone que yo debería saber un poco sobre eso— finalmente siempre es una apuesta. Es una hipótesis. Por eso hay tanta copia, por eso los sistemas políticos son tan parecidos. Sistemas electorales hay más de 2.700 inventados, pero en la práctica se cuentan con los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque, para reducir la incertidumbre de la aplicación, vos copiás algo probado, que supuestamente ya fue probado. Sin embargo, está sujeto también a la incertidumbre y a lo azaroso de la política. No siempre es fortuna más que virtud.

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Y en ese punto, vos decías algo que me parece muy interesante: que en el gobierno de De la Rúa se lograba un éxito legislativo por piedad, porque nadie quería que se cayera, no por el miedo a ser el verdugo, el victimario. ¿Hay algo de eso que explicó el éxito legislativo de Milei al comienzo de su gobierno, cuando con mucha menos capacidad legislativa que Macri lograba aprobar lo que Macri no lograba?

Totalmente. Totalmente. Y también a eso se adiciona, Jorge, esta cuestión de que en la Argentina, pese a que las cosas funcionan más o menos de la misma manera —aunque, por supuesto, el resultado transforma muchas veces a la sociedad negativamente—, las cosas siempre resultan de la misma manera. Paradójicamente, tratamos siempre de explicar todo por lo nuevo, en vez de ver las continuidades. A mí me gusta decir “las continuidades del todo cambió”. Viste que cambió todo, cambió todo, y uno ve continuidades muy fuertes. Hay una cuestión del novitismo, como dirían los italianos, con respecto a Milei: “Bueno, cambió todo. La opinión pública está con esto. Esto es infalible, es implacable”. ¿Te acordás de los primeros días? “Esto se lleva puesto todo”. Y entonces, esa cuestión también nos señala que en la Argentina la opinión pública es muy importante. Muy importante porque no va a haber una dirigencia social fuerte. Nosotros tenemos dirigentes, pero no tenemos una dirigencia social fuerte que marque un camino. Por eso todos juegan con el Gobierno de turno y avalan esta cuestión de...

Entonces son todos más frágiles frente a la opinión pública.

Totalmente. La teoría del empate. Vos la conocés muy bien desde la ciencia política, pero no entre burguesías. Ojalá tuviéramos una burguesía para estar en empate. Lo que tenemos son dirigencias que juegan con el Gobierno de turno en esas apuestas, en esos ciclos. Como una vez lo dijimos acá: algunos tienen el ciclo de emitir pesos y otros, el ciclo de derrochar dólares. Y finalmente vamos a lo mismo. No es un país que está en un debate entre el interior y el puerto, entre el mercantilismo y la fisiocracia. Nunca un capitalismo competitivo.

Y en esa discusión de fondo, fondo, fondo, hoy entrevistábamos hace un rato a la autora del último libro sobre Rosas y el planteo de que Rosas había sido el primer outsider y el primer polarizador. Venía de los hacendados, que sería como venir de los empresarios en ese planteo. ¿Vos encontrás algún sentido en esto de que Milei está con menos posibilidades de ser reelecto? ¿Estos hados de la historia que ves, que pierde Bolsonaro, pierde Trump, indican algo o son hechos aislados que se deben interpretar particularmente?

Vos viste que... Mirá, una anécdota: en el 87, cuando empezó la revuelta militar, yo estaba en el gobierno de Alfonsín y realmente me aterré. Yo pensaba que volvían. Tenía una nena muy chiquita y le dije a Lili: “Che, me parece que nos tenemos que rajar”. Qué sé yo. Años después, Huntington publica el libro de la tercera ola de democratización.

¿Te lo llevaste a Colonia?

No, no me quedé acá porque, si no, me ponía Carlos Becerra, me ponía ausente en el Gobierno, y a tu hija y a tu señora. Entonces, cuando leí el libro años después, dije: “Pucha, ¿por qué no lo publicó antes?”. Así sabíamos que estábamos en una oleada de democratización y no me preocupaba tanto. Uno vive la coyuntura desde el coyunturero particular. Después vendrán las agregaciones teóricas o racionalizadoras. Pero digo, en este punto, acá lo que tenemos es que muchas veces pensamos en términos de demanda. La gente quiere esto, pero la demanda se canaliza a través de la oferta que hay. A mí me puede gustar un whisky muy particular, pero en Quilmes, ¿qué sé yo?, viste, hay gaseosa o está este whisky de mala calidad. Entonces, acá lo que tenemos que ver es qué pasa con la oferta en los dos grandes polos. Vos fijate que, transversalmente, en la última elección ocupó el polo no peronista con fuerza y hoy te digo que va hacia el extremo, casi hacia el abismo del no peronismo. Y, Jorge, un tema: acá me pongo un maestro ciruela para el periodismo. Cuando hay polarización ideológica y, en este caso, es polarización “odiológica” más que ideológica, porque en realidad encontramos de derecha y de izquierda gorilas, encontramos de derecha y de izquierda peronchos. Cuando hay polarización odiológica, no hay polarización electoral. ¿Por qué? Porque, al ir hacia los extremos, hay un centro que se resiste. Y entonces vota a Espert, a Biondini, a Gómez Centurión, como le pasó a Macri. ¿Cuándo se gana en primera vuelta en la Argentina? Cuando se va hacia el centro. Alberto Fernández fue centrista, pese al vicepresidencialismo que amenazaba. Fernando Henrique Cardoso ganó las dos veces porque fue al centro. En Brasil hay segunda vuelta porque hay polarización y ganó Lula porque conquistó de vuelta el centro. Un centro que en la Argentina está disociado porque sigue siendo moderado peronista o moderado no peronista. Yo, por ejemplo, soy un moderado no peronista y no voté nunca al peronismo, pero soy un moderado y me gusta el diálogo. El peronismo y nosotros tenemos muchas cosas en común, pero por una cuestión de tradición.

Me siento perfectamente identificado con esto que acabas de decir.

Digo, yo soy de Independiente. La rivalidad es con Racing. Si Racing me gana 3 a 0, no me voy a hacer de Racing. No quiero que muera Racing, todo lo contrario. Gracias a Racing existe Independiente y viceversa. Entonces, a veces pensamos en Corea del Centro: no existe sur de Corea del Norte y norte de Corea del Sur. Ese centro es el que muchas veces se confunde y dice: “Bueno, entonces yo me pongo en el centro y voy a competir”. Por el otro centro. Le pasó a Horacio Rodríguez Larreta. Si te ponés del lado no peronista, no viene el voto peronista. Le pasó a Miguel Ángel Pichetto: fue vicepresidente de Macri y no trajo mucho voto peronista. Es así, es una barrera.

Hay algo de identidad que es transideológico.

Ahora, eso no quita que vos tengas una política centrífuga, como este Gobierno o como Cristina, o una visión centrípeta, como la tuvo Alfonsín. Alfonsín no eligió como alternativa a Isabelita, con todo el respeto, o a Herminio, sino que dijo: Cafiero fue al centro. Es cierto que colapsó el sistema, por eso ese centro se evaporó y surgió un nuevo centro, que fue el de Menem. Menem no se puede decir que fue alguien que políticamente se colocó en un extremo polarizador. Entonces, Milei, ahí, en la primera elección, se coloca en el centro, pero el centro estaba extremo, en un extremo centro, porque el centro es un centro demográfico. Puede ser ideológico. Si se colocan en estos polos ideológicos, ¿cómo es esta situación?

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También en el libro de Rosas la autora nos hablaba de que fue el primer polarizador, no solamente el primer outsider, sino el primer polarizador. Y recientemente, en la Facultad de Ciencias Sociales, hubo todo un debate alrededor de Santucho. Vos ahora me traés a colación que, bueno, la verdad de los viejos griegos es que la verdad está en el centro. Ahora hay una tentación polarizante.

Y una provocación que a veces agradezco que estemos en estas épocas. No sé cómo decirlo, de posmodernidad, de virtualidad, de dualismo entre lo material y lo que son las redes. A veces agradezco porque el formato de las provocaciones es similar. Digo, en Sociales, a veces esta cuestión de la libertad de cátedra y de autonomía es usufructuada por algunas minorías que casi están en una estudiantina tipo viaje a Bariloche, cosa que conozco bien porque fui tres años coordinador de viajes a Bariloche. Entonces, viste, “Bariló, Bariló”, y no se dan cuenta de que, aunque ellos viven en una criollita, la Facultad de Ciencias Sociales y la Universidad de Buenos Aires son un bien público y tienen una repercusión pública. Obviamente, también son observadas ante cualquier error mínimo. Entonces, esta camarilla, vamos a decir, dirigencial ahí en Ciencias Sociales, de cuya carrera de Ciencia Política fui director tres veces, así que más o menos puedo hablar con propiedad, no es gente buena, pero se subió a esa estudiantina de hacerle un homenaje a alguien que atentó contra la democracia. No solamente eso. Vos sabés muy bien, Jorge, que su segundo de a bordo, Gorriarán Merlo, después organizó el ataque de La Tablada, donde murieron jóvenes y algún estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales o de las carreras que la integran. Digo, no tener eso en cuenta, a veces dejarse llevar por la emoción de que vino un grupo que puede tener al líder que quiera, no significa que haya que desconocer la historia. Pero este señor, Santucho, no nos dio la democracia, ni tampoco Gorriarán Merlo, ni tampoco Firmenich, ni tampoco Videla, ni tampoco Suárez Mason. La democracia la conseguimos los argentinos después de las fatalidades y los horrores que nos hizo padecer el Proceso de Reorganización Nacional, al que la opinión pública en un principio saludó. Lo sabemos bien. Entonces, digo, todo en su lugar y armoniosamente, como decía el general. No vamos a quemar en la hoguera a esta gente, que ya no son jóvenes. El otro problema es que, viste, la juventud se ha extendido no solamente estéticamente, sino también mentalmente. Entonces, creo que esto también funciona en términos educativos y pedagógicos: que se aprenda de estas provocaciones. En los 70 se llevaba a decir: “Provoquemos a la democracia. Así se saca la careta liberal y muestra su lado fascista”. Sí, te matan los fascistas. Ahora es otra cosa. Una cosa es que te hagan un gol y otra cosa es meter la pelota adentro siendo arquero. Eso es un poco lo que pasó. No metan las que van afuera adentro, decía Renato Cesarini. Acá la metieron adentro.

El Papa, con su discurso, haciendo un esfuerzo hacia la Iglesia argentina y el propio Vaticano, es decir, que no es político, que es pastoral, ¿deja algo, marca una huella? ¿Va a tener influencia en las preferencias de los electores en 2027 o, como dice la Iglesia, por lo menos formalmente, es solo pastoral y son mundos distintos?

A ver, lo pastoral, cuando se refiere a lo terrenal, pasa a ser político. No político partidario, no entre la cuestión Gobierno y oposición. Pero alguien que le dice a un gobierno: “Esto no es bueno, así no se procede”, está haciendo una definición política.

Ahora, ¿tiene pregnancia en el votante?

Mirá, por otro lado, ¿el Papa qué iba a hacer? ¿Venía a ver una cocarda que le iba la gran Pío Macho de la Rural? Tiene algo. Yo estoy maravillado. Empieza a ser un ateo, gracias a Dios, porque nací sin el don de la fe, no como mis padres. Mi padre era ministro de Eucaristía, así que te podés imaginar el contexto pietista en el que yo nací. Quería que fuera cura, imaginate. Y le tengo mucho respeto. Yo estoy maravillado por esta visión que el Papa pudo imponer, agustiniana, de La ciudad de Dios, de la ciudad celestial entre la ciudad de los hombres. Pero es posible, entre los hombres, un orden mejor, porque para los agustinos, vos sabés bien, son muy diferentes a los que están en el poder, poder y poder. No, la idea agustiniana es que el mal existe donde no está el bien. Y si vos extendés el bien y ocupás los espacios con bien y con bondad, podés generar un cambio. Y en esos tres días, viste que no se tocaba la bocina, no te puteaban en la calle. El tipo logró, el Papa, no sé, a veces me pasa de secular, pero el Papa logró instalar esta ciudad celestial por unos minutos. El Gobierno estuvo muy astuto. Por eso a veces digo que Milei es un zorro con peluca más que un león. El tipo le entregó la llave en manos de la Argentina: tres días, hacé lo que quieras. Yo me borro con mis canes. Y después digo: “Pero sí, ahí sí lo invito a menos...”. Pero sí, es lo mismo que digo yo: si hay algo que está en las antípodas de la otredad social de la Iglesia no es el capitalismo, pero sí el líder y el libertario. Eso sí está en las antípodas. La Iglesia no es anticapitalista, sí alerta sobre los desmanes que hace el libre mercado salvaje. Entonces, digo, estuvo muy astuto el Gobierno. Fingió demencia.

Cambió aquella Iglesia de Alfonsín, en la que Alfonsín tuvo que pedir la palabra al capellán de las Fuerzas Armadas. Cambió la Iglesia en la Argentina de aquella de hace 45 años. Hoy la Iglesia es progresista y en aquella época era conservadora.

Yo creo que en la Iglesia hay de todo. Por eso puede switchar. ¿No viste cómo las grandes corporaciones mediáticas no necesitan bajar línea? Eligen al periodista. Si un periodista tiene un ícono particular, le dan la nota. Si tiene un ícono particular, puede optar. Y me parece que es tan grande la diversidad y variedad que incluso hasta se dan el lujo de tener preconciliares. Y también gente que está fuera de la Iglesia, pero...

La proporción dominante hoy pareciera ser distinta. ¿Qué diría hoy Alfonsín de esta Iglesia?

Hay un poco de contraciclicidad para poder decir algo, para poder demostrar que es solo un poder. Entonces, viste, ponen sus fichas.

Muy interesante. Son muy astutos. Es que la visibilidad se logra siendo contracíclico. Me toca también eso.

Bueno, digo, discípulo, si me permitís. Entonces hay algo de eso. Vos fijate que, en un momento de brutalidad en el mundo, estuvo el intelectual Benedicto, que es un intelectual. Después, en el momento de la relajación, llega el Papa del poder, que fue Francisco, que editorializaba con el poder de su gesto. A veces era brutal el gesto, la cara que ponía Francisco. Y este, frente a este mundo endemoniado, el time is out of joint, diría Hamlet, el tiempo está fuera de quicio, el tipo seguido de quicio... El que viene, bueno, si no a repararlo, a poner un bálsamo sin estridencia, sin pasarse. Viste, el Papa no es buenudo, es quirúrgico, quirúrgico. Pero lo interesante es eso: que mostró que es posible, inclusive entre nosotros, entre los argentinos, que no necesitamos tener enfrente un enemigo, como inclusive en el fútbol, para unirnos. Dice que por algo...

Demasiado celestial. Qué bueno estar en buena onda. Luis, y dejame volver al comienzo con el tema de las PASO. ¿Cómo es el peronismo? Digo, siempre se decía que el peronismo, Perón, le había robado todo a Platón y también se decía que la Iglesia católica le había robado todo a Platón y, por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia y el peronismo. El peronismo le había robado la doctrina social de la Iglesia por carácter transitivo. La idea del amor, esa idea del amor que es tan cristiana también al mismo tiempo. ¿Cómo ves al peronismo de cara al año próximo? Perdón, amor que Cristina Kirchner y Néstor Kirchner no tenían.

Tenemos un tema ahí porque, viste, el amor en el peronismo muchas veces se construye también con un poco de odio. No deja de estar por ahí. Quizás eso podrían decir Cristina y Néstor Kirchner: que nosotros tenemos otra forma de amor. Hay algo de Karen Smith por ahí, ¿no es cierto?, entre la idea de pueblo y antipueblo. Y entonces es constitutivo el conflicto también en el peronismo. Por eso es un fenómeno verticalista. Otro leitmotiv mío es que la marcha peronista no es “Todos unidos triunfaremos”, sino “Todos unidos si vamos a triunfar”, por razones de métrica y estética. Lo dejaron así como está. Pero me parece que el peronismo está...

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En este caso entonces: si todos unidos, sí vamos a triunfar, vamos a triunfar. Ahora pareciera ser adecuado a que todos unidos.

Por eso lo traigo a colación. Algunos dirán, en una metáfora más brutal, no están oliendo sangre y se forma la manada. No importa. Utilizan la metáfora que se quiera. Pero ahí, bueno, obviamente, hay una interna en donde el Gobierno apuesta a que, si no hay PASO, no haya posibilidades de decidir y se parta. Guarda con la partición del peronismo porque también te baja el umbral en el no peronismo para entrar en una primera vuelta. O sea, si hay tres peronismos, por ahí entonces yo parto también el no peronismo y con un 15% entro en segunda vuelta. Cuidado con esta hipótesis de la patrona y Cristina Fernández. Tenés razón. Entonces vamos a ver cómo, cómo tu cuento del caballo... Veremos si una fractura nos salva la vida. Digo, vamos a ver cómo todo esto se desenvuelve. Cristina está pensando en un nuevo 2003. Pero digo, a mí me parece que va a imperar finalmente el sabio dedo. La verdad que si vos sumás gobernaciones, Sergio Massa, Cristina Fernández y la misma gravitas de todo esto, si bien uno puede decir un puntito más, un puntito menos, dos puntitos más de Axel Kicillof, me parece que a Axel Kicillof le falta la gravitas, el peso específico. Al cual tampoco le ha querido adicionar demasiado porque sigue manteniendo ese club de amigos, esa camarilla de la UBA. No es cierto, todos, pero no tontos, pero no tanto. Bueno, hay gente interesante, inclusive. Yo creo que en esto, en la honestidad que se dice que tienen, el problema es que son pocos. Es una orga y el peronismo, aunque tuvo orgas, siempre fue un movimiento muy ecuménico. En eso también se parece al Vaticano.

Luis, seguiría horas, pero es un programa de televisión. Muchas, muchas gracias. Y, como decía, sí, creo que hay 30 títulos sintetizados.

El último: cuidado, que estamos en una democracia que no sea delegativa, sino “des-electiva”, deselecciona por esta cuestión de la odiología. Entonces, más que elegir a quien quieren, se elige a quien se puede votar para que no gane el que yo no quiero. Horroroso.

LMM