La visita del Papa León XIV a la Argentina dejó un mensaje que, para la Iglesia, todavía debe traducirse en acciones concretas. A días de su paso por el país, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Oscar Carrara, hizo un balance del recorrido del Pontífice y destacó el clima de esperanza, diálogo y confianza que generó su presencia. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) , sostuvo que el desafío ahora es llevar sus planteos a los territorios y convertirlos en obras concretas.

Carrara también reflexionó sobre el papel de la Iglesia frente a la crisis social, la necesidad de reconstruir puentes entre distintos sectores y la situación de los más vulnerables. "Sin diálogo, sin encuentro, sin escuchar al otro, no vamos a poder dar los pasos que necesitamos para acortar la verdadera brecha en la Argentina, que es la brecha con los que más sufren, con los más pobres, con los más frágiles", afirmó. Además, repasó las actividades que acompañaron la visita papal y presentó el Premio Papa Francisco, una iniciativa de Cáritas y otras organizaciones eclesiales que busca reconocer experiencias comprometidas con la fraternidad y la cultura del encuentro.

Monseñor Gustavo Carrara es un eclesiástico católico que actualmente se desempeña como arzobispo de La Plata, designado por el papa Francisco a fines de 2024. Es reconocido históricamente como el primer obispo villero de Argentina, debido a su extenso trabajo pastoral en barrios populares. Es el presidente de Cáritas Argentina, liderando la organización de ayuda humanitaria de la Iglesia.

Monseñor Gustavo Carrara, Jorge Fontevecchia lo saluda. Un gusto volver a hablar con usted. Creo que ya tenemos el suficiente paso de tiempo de la visita de León XIV a la Argentina como para que haya, de alguna manera, producido un digesto de todo lo que sucedió. Me gustaría especialmente escuchar su opinión y su balance.

Hola, buen día Jorge. La visita del papa León me parece que ha sido un bálsamo para nuestro pueblo, para toda la Argentina. La verdad es que se respira un clima de alegría, de esperanza, de confianza, de capacidad de escuchar al otro, de dialogar y de despejar la mirada para ver las necesidades de nuestros hermanos, especialmente de los que tienen necesidades más urgentes.

Monseñor, ¿cómo sigue? Porque la vara le queda muy alta para la Iglesia. ¿Cómo satisfacer desde la Iglesia los planteos que dejó León XIV y cómo llevarlos a la práctica de alguna manera conducente, para que no quede simplemente en una cuestión de exposición oral o testimonial?

Hay que bajar las manos a obras concretas y adecuarlas a los distintos territorios pastorales y a lo que uno va escuchando y después discerniendo. A ver, le pongo algún ejemplo que va en sintonía con lo que decía. El papa León, tomando esto de "Bienvenidos todos, vayan y anuncien", por ejemplo, este fin de semana, este sábado, vamos a hacer una misión en barrios populares de aquí, de la arquidiócesis de La Plata, para llevar el mensaje de la alegría del Evangelio y dar la oportunidad de que los chiquitos de esos barrios puedan recibir la gran bendición que es el bautismo. Por ahí hay otros proyectos que venimos desarrollando, como, por ejemplo, el Corralón Solidario, que apunta a tomar material que está bueno y, con eso, reducir que después se haga basura, es decir, que se deteriore la casa común. La idea es usar ese material de construcción que es bueno para el mejoramiento habitacional de casas en barrios populares. Entonces, por ejemplo, los arquitectos y agentes pastorales de Cáritas que hoy están visitando las casas para ese proyecto se encuentran por ahí con personas con discapacidad que necesitan realmente un mejoramiento habitacional. Pongo ejemplos de cómo se puede bajar a cosas bien concretas lo que el papa León nos ha dicho este tiempo.

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Monseñor, imagino que usted siguió no solamente lo que sucedió en Argentina, sino también en Uruguay y en Perú. Cuando uno revisa los discursos de León en los tres países, percibe que hay un discurso común a los tres y luego algunos temas que son particulares de cada uno. Por ejemplo, en el caso de Perú, obviamente, los pueblos originarios y la diversidad étnica. El único lugar donde habló de trabajo y de economía fue en la Argentina. A su juicio, en comparación con los discursos en los tres países, ¿qué quiere decir esto?

Quiere decir que el Papa ha preparado muy bien los discursos, con un profundo conocimiento de lo que pasa en cada país. Bueno, eso no me extraña porque, si uno seguía las visitas de Francisco a distintos países, a mí me gustaba seguirlas porque uno aprendía mucho de la cultura de esos países, de la idiosincrasia, de su religiosidad y también de cuál era la situación social y política de esos lugares. Creo que, en este caso, el papa León y los equipos que ayudaron a preparar la visita tenían una conciencia muy fina de lo que pasa en cada país. Por ejemplo, en Uruguay también trató el tema de los suicidios, que es un tema de gran preocupación ahí en ese país, que también lo es en la Argentina, pero es alta la preocupación en Uruguay. Es muy acertado lo que usted dice. Y el tema del trabajo era un encuentro que él quería tener con el mundo del trabajo. La verdad que yo estuve ahí, en la UCA, y ese discurso hay que volver a leerlo y releerlo. Es una pieza magistral de doctrina social de la Iglesia.

Ahora, ¿qué papel le queda? Trato de recordar el papel que tuvo cuando Francisco era arzobispo de Buenos Aires, en la crisis social de 2001-2002. Abrió la puerta a la visita de León para algo parecido.

Yo creo que la Iglesia lo que tiene que ofrecer son espacios de diálogo, de escucha, de tender puentes. Creo que la visita de León da esa oportunidad y me parece que tenemos que aprovecharla, pero no solo desde la Iglesia, sino la sociedad toda. Hay que bajar los niveles de crispación. No hace falta agredirse para, de alguna manera, decir su propia idea, su cosmovisión del país, de por dónde tiene que ir la solución a los problemas centrales de la Argentina. Me parece que sin diálogo, sin encuentro, sin escuchar al otro, no vamos a poder dar los pasos que necesitamos para acortar la verdadera brecha en la Argentina, que es la brecha con los que más sufren, con los más pobres, con los más frágiles, con los que no están viviendo hoy por hoy con dignidad.

Gustavo, además de estar en la UCA, estuvo en Luján y estuvo en el Monumento de los Españoles.

Estuve en casi todos los lugares que pude estar, gracias a Dios. Estuve en el Cottolengo de Claypole. Fue muy conmovedora esa visita y, bueno, también obviamente estuve en Luján, que fue la misa de la Virgen, con un especial acento en el tema de la caridad. Como presidente de Cáritas, estuvimos también ahí colaborando en la organización de esa misa. Hubo mucha gente que fue de distintos lugares del país y estuvieron ahí, en los patios más cercanos a León, gente muy humilde o de emprendimientos laborales que les ayudan a ir saliendo adelante. Distintas propuestas de Cáritas, de la pastoral social, de la pastoral carcelaria, de la pastoral de migrantes y de la pastoral con pueblos originarios estuvieron muy cerquita de León, también ahí en Luján. Pero lo del Cotolengo fue particularmente conmovedor.

Quería preguntarle, casualmente suponiendo eso, si usted encontró diferencias en el tipo de público que se daba dentro de la ciudad de Buenos Aires y el que se dio en la provincia de Buenos Aires.

Había alguna diferencia de público por la cercanía a los lugares de donde procedía la gente. Pero creo que en la Ciudad de Buenos Aires hubo mucha gente que se acercó a la vigilia de jóvenes, que fue realmente también impactante. Jóvenes de acá, de La Plata, han viajado mucho para participar de la vigilia de jóvenes en el Monumento de los Españoles. Creo que se han movilizado mucho. También la Iglesia propuso hacer postas, es decir, lugares para escuchar a León, para las personas mayores que no se podían trasladar tanto. Nosotros armamos acá una pantalla gigante en la Catedral de La Plata y estaba llena. En las misas y en las vigilias, la verdad que la gente que por ahí no podía viajar y moverse tantas horas, como los adultos mayores, participó con fervor y cariño como si estuviera ahí presente. Eso se ha hecho en todos los lugares del país. Fue mucha la gente que participó de modo presencial, pero muchísima la que también participó a través de los medios. Y también, no sé si me corresponde agradecer, pero sí reconocer de alguna manera todo lo que ha hecho el periodismo argentino y los medios de comunicación para comunicar la visita. Los medios de comunicación también juegan un rol muy importante para crear ambientes sanos, de comunión y de encuentro. Creo que la visita nos interpela a todos, en todo sentido. Yo creo que nos invita a ser mejores y es lindo cuando a uno lo invitan a ser mejor. Por ahí uno se resiste a alguna crítica, por así decirlo, porque a uno no le acomoda que alguien lo cuestione. Pero cuando nos cuestionan para que seamos mejores, la verdad que es una bendición. Y en eso los medios han ayudado mucho, acompañando también la visita.

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Al mismo tiempo, el papa León bendijo el premio Papa Francisco que entrega Cáritas. Cuénteme cómo fue ese momento.

Fue aprovechar ahí el ratito que tuve para saludarlo personalmente y presentar el Premio Papa Francisco, que es una iniciativa de Cáritas, pero también de pastoral social, de la Comisión de Justicia y Paz y de Acción Católica. Es un reconocimiento que se hace a aquellas comunidades, emprendimientos y empresas que, de alguna manera, en su desarrollo, en su vida, encarnan estos valores que ha propuesto el papa Francisco. La entrega de premios va a ser el día de su natalicio, el de Jorge Bergoglio, que es el 17 de diciembre. Lo vamos a hacer en el Teatro Argentino, acá en La Plata. La idea es que sea un premio federal que después pase a otras provincias. Es destacar estos valores que proponía el papa Francisco: fraternidad, amistad social, la alegría del Evangelio y la cultura del encuentro. De alguna manera, vemos que continúan en la propuesta del papa León, porque no es otra cosa que llevar el Evangelio de Jesús a la vida social, con un gran potencial de transformación de los corazones y, por consiguiente, de la vida en comunidad. Entonces, va a ser un espectáculo, por así decirlo, de distintas expresiones, con la entrega de estos premios.

Monseñor Gustavo Carrara, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo fraterno y mantenemos el contacto, visibilizando todo esto, todo lo que podamos.

Bueno, muchas gracias, Jorge. Le mando un abrazo a usted y a toda su linda audiencia.

Muchísimas gracias.



LMM