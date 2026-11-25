El senador nacional por San Luis y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se refirió al tratamiento de los principales proyectos que el oficialismo busca impulsar en el Congreso antes de fin de año. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), anticipó que La Libertad Avanza cuenta con los votos para suspender las PASO y expresó sus expectativas sobre el debate del Presupuesto y la agenda legislativa durante las sesiones extraordinarias.

Además, Abdala habló sobre el escenario electoral en San Luis, cuestionó la decisión del gobierno provincial de no anticipar las fechas de los comicios y confirmó sus aspiraciones políticas de cara a 2027. “Deseos tengo y, la verdad, tengo el traje puesto”, sostuvo al ser consultado sobre la posibilidad de competir por la gobernación de su provincia.

Bartolomé Abdala es contador público y dirigente político que integra el bloque de La Libertad Avanza, se desempeña como senador nacional por la provincia de San Luis. Fue elegido presidente provisional del Senado en 2023 y reelegido este año. Es uno de los fundadores del PRO en San Luis y fue diputado provincial por ese espacio. Además, en la administración pública se desempeñó como ministro de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de San Luis.

Bartolomé, muy buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda. Nos gustaría que usted nos contara cómo se prepara para este súper jueves y qué está viendo allí dentro, cuál es su propio pronóstico de cuál va a terminar siendo el resultado de las votaciones.

Ante todo, Jorge, un saludo afectuoso a todos los argentinos y, por cierto, para usted allí en la radio. Estamos en estos momentos en la comisión, en un plenario por el tema de ludopatía, que se va a tratar en el día de mañana. Hay un proyecto que vino de Diputados que no ha conformado mucho a los senadores. Por eso es que hay más de 20 proyectos que sugieren alguna modificación. Todavía no hay un consenso único como para poder tener la mayoría en ese sentido, pero creo que, con el correr de las horas, de acá al día de mañana, cuando se trate, va a haber un entendimiento para obtener un dictamen nuevo y, por cierto, los votos suficientes mañana en la sesión. A mi entender, esto va a defender los tres ejes centrales que tiene el proyecto: defender a los niños, defender el tema de una publicidad racional y, sobre todo, atacar a más de 2.000 páginas ilegales, dándole poder al Enacom para que actúe rápidamente. Que no haya que esperar que alguien se sienta damnificado para ir a la Justicia y que, desde la Justicia, se demore y pasen tres u ocho meses para cerrar cada una de estas páginas, que después te las abren en 24 horas. Entonces, desde ese punto de vista, se está trabajando para la unificación de un dictamen.

Bartolomé, y en otros temas que tienen trascendencia política, como la suspensión de las PASO y la aprobación posterior del Presupuesto, ¿cómo ve usted la situación de su eventual aprobación en cada uno de los casos?

Mirá, en el caso de la reforma política, que tiene varios temas, claramente el de la suspensión de las PASO es el más rimbombante, el que más llama la atención. Tenés también el tema de la digitalización de los padrones y la eliminación de la veda electoral. Pero la eliminación de las PASO, que era nuestro objetivo, creo que estamos conformes. Tendríamos los votos para la suspensión este año de las PASO, algo que la clase política tiene que entender: los caprichos de los distintos orígenes no deben ser financiados por la ciudadanía. Cada espacio político tiene que resolverlo inteligentemente, como mejor le favorezca, pero no someter a la ciudadanía a una consulta popular.

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¿Y respecto al Presupuesto? ¿Lo ve en extraordinarias?

Evidentemente sí, claramente. Se trataría, entiendo, mañana en Diputados. De aprobarse, sí o sí nosotros tendríamos que tener extraordinarias, con lo cual estamos dispuestos a trabajar, siendo conscientes de que el calendario, viste, el 24 y el 31 caen jueves. Motivo por el cual tendríamos tres semanas también con mucha actividad en lo que sería el mes de diciembre.

¿Se imagina unas extraordinarias que se prolonguen más allá de diciembre o cree usted que con el tratamiento en diciembre quedaría?

Mirá, ya lo hemos vivido. Hemos tenido extraordinarias en enero el primer año; el segundo año no hubo en enero. Es probable, veremos cuáles son las necesidades que tiene el Ejecutivo, porque vos sabés que a extraordinarias ya convoca el Ejecutivo. Así que, en función de lo que el Ejecutivo se sienta necesitado, nosotros estamos dispuestos a trabajar.

Su provincia, San Luis. La mayoría de las provincias están anticipando y desdoblando las elecciones, en algunos casos a más de medio año de diferencia de la nacional. Algunas incluso ya en febrero. ¿Qué es lo que va a pasar en San Luis y cuál es su propia expectativa?

La verdad que me gustaría conocer cuándo van a ser las fechas. Es una facultad que tiene el gobierno provincial y, como siempre sucede, esos artilugios de decir casi sobre la hora cuándo es la fecha, bueno, son autonomías que tienen las provincias. Desde lo personal no lo comparto, me parece que las reglas de juego deberían ser clarificadas con mucha más antelación. Pero no tengo dudas de que La Libertad Avanza, que fue protagonista en 2023 con más de 50 puntos y en 2025 también con 52 puntos, tiene la obligación moral ante la ciudadanía de San Luis de participar en las elecciones provinciales. Así que estoy deseoso de que se sepa cuándo es la elección y trabajando también por La Libertad Avanza, como corresponde.

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¿Y usted va a ser candidato a gobernador por su provincia?

Yo siempre digo, Jorge, que deseos tengo y, la verdad, tengo el traje puesto. Creo que estoy capacitado para ello. También es verdad que respondo a un espacio nacional que resolverá dentro del partido quiénes son los mejores hombres y mujeres que nos puedan representar.

Bartolomé, queremos alejarlo más de su responsabilidad allí en el Senado. Muchísimas gracias por hacerse un tiempo para contestarnos y nos mantenemos en contacto. Un fuerte abrazo.

LMM