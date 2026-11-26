La identidad argentina, la construcción de una sociedad que se imagina blanca y europea y el desprecio hacia los sectores populares son algunas de las claves para entender no solo la historia del país, sino también sus decisiones políticas y económicas. Para el historiador, ensayista e investigador del CONICET Ezequiel Adamovsky, el racismo en la Argentina está profundamente asociado al clasismo y a una matriz cultural que, desde el siglo XIX, contrapone la civilización con la barbarie. En ese sentido, advierte que esa percepción todavía condiciona la manera en que una parte de la sociedad interpreta al mundo popular y las políticas orientadas a las mayorías.

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Adamovsky analizó cómo se construyó el mito de una Argentina blanca y europea, la relación entre esa narrativa y la identidad de clase media y los efectos que todavía tiene sobre la vida democrática. También vinculó esa mirada con los modelos económicos que se fueron consolidando durante los últimos 50 años y con el centralismo porteño, en una conversación que buscó ir más allá de la coyuntura para comprender algunas de las raíces históricas de la sociedad argentina.

Ezequiel Adamovsky es historiador, ensayista y docente investigador, completó su licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y obtuvo su doctorado en Londres en el ámbito científico y universitario. Ejerce como investigador del CONICET y dicta clases de grado y posgrado en la UBA y en la UNSAM. Además, ha sido investigador invitado en el Centro Nacional de Investigación Científica de París.

Hace un rato hablamos con el exviceministro de Economía, que imaginaba un eventual plan económico de un peronismo triunfante tras Milei. Luego hablábamos con el analista y lo que él consideraba que, a lo mejor, puede ser al revés: un Caballo de Troya para La Libertad Avanza, que la suspensión de las PASO podría ser contraproducente lograrla. Pero nosotros hablamos tanto de coyuntura que queríamos matizar nuestra mirada de corto plazo con una más profunda, de largo plazo, desde las ciencias sociales. Primero me gustaría, repito siempre, el estado del arte: ¿cómo ve usted hoy la situación social y política en la Argentina?

La situación actual es muy preocupante. La verdad es que todos los indicadores que tienen que ver tanto con la economía como, sobre todo, con la situación social son bastante negativos. No es mi área de trabajo, pero todo lo que veo es bastante negativo.

Desde el punto de vista histórico, la realidad tiene una interpretación diferente en cada uno de los momentos que nos enseña la historia. ¿Cómo fueron interpretadas las distintas crisis? ¿La percepción actual puede ser interpretada de otra manera? ¿Hay momentos en los cuales la misma situación no produce los mismos efectos en la sociedad? ¿Qué nos enseña la historia en este caso?

La verdad es que a mí me cuesta mucho no ver este momento como parte de un ciclo que empezó hace 50 años, de repetición de un mismo tipo de políticas económicas con la intención, por lo menos expresa, de estabilizar la economía, de recuperar la estabilidad macroeconómica, que sin embargo terminan siendo destructivas. Si uno analiza la trayectoria de la economía argentina en los últimos 50 años, ve un camino con algunos altibajos en el medio, pero bastante continuado de deterioro de la situación argentina, prácticamente por comparación con cualquier otro país del mundo, por comparación con América Latina y, por supuesto, con los países más avanzados. Es un escenario bastante peculiar de nuestro país. No nos explica ni por variables regionales ni por aspectos culturales.

Por ejemplo, esta idea suya de que en la Argentina se percibe esencialmente como blanca y europea, descendiente exclusiva de los barcos, en una construcción ideológica antes que una descripción verdaderamente sociológica, ¿tiene que ver con esta elección que se hace a lo largo de los últimos 50 años? ¿Se parte de un error de autopercepción respecto a lo que se es?

Para mí, esa es una de las claves más importantes para entender la historia argentina. Es en lo que yo trabajo particularmente. Argentina es uno de los poquísimos países de América Latina que construyó una narrativa de unidad nacional que invita a la población a pensar que es blanca y europea. Creo que solo Costa Rica tiene algo comparable. El resto de los países más bien se han imaginado a sí mismos como países heterogéneos, mezclados y decididamente no solo europeos en lo cultural. Argentina presentó esta fantasía. Las élites de este país, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, un poco motivadas por la enorme inmigración europea que hubo entonces, que fue realmente mucho mayor que en otros sitios. Pero, por supuesto, es una visión fantasiosa, en la medida en que tanto los colores de piel de la población argentina, que son muy variados, como las herencias culturales, que no son solo europeas, indican otra cosa. Esa fantasía me parece que ha tenido efectos políticos muy notables a lo largo, sobre todo, del siglo XX. A los seguidores de Perón y al peronismo se los desacreditó con imprecaciones racistas, como representantes de las cabecitas negras, de la barbarie, de lo no blanco, de lo no europeo. Eso es más conocido, pero también a Yrigoyen, algo menos recordado, se lo desacreditó de la misma manera. Es muy complicado construir una vida democrática sobre la idea de que hay una mitad de la población, o una porción de la población argentina, que no debería estar allí, que no es parte de lo argentino porque sus cuerpos o sus herencias culturales no se corresponden con ese ideal un poco fantasioso que hemos construido. Eso me parece que tiene efectos. Uno lo ve en las conversaciones cotidianas y, además, se plasma bastante también en las elecciones políticas. Hay una cierta necesidad de parte de la población de que haya una especie de revancha, que alguien quite de en medio a esa parte indeseable de los argentinos negados.

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Yo no sé mucho de fútbol, pero en el tema de la selección apareció nuevamente en la discusión interna y externa una selección supuestamente también blanca y europea frente a las selecciones europeas, de donde provenimos, todas mezcladas con africanos.

La verdad es que para mí fue muy frustrante el modo en que se planteó esa discusión en el Mundial, porque efectivamente hace años que vengo tratando de señalar que hay una dimensión racista en esta visión que tenemos de lo argentino, que hay un racismo muy evidente y claramente negado. Sin embargo, se planteó esa discusión un poco absurda en el Mundial en torno a si Argentina era un país especialmente o particularmente racista, que eso no me lo parece. Me parece que está en sintonía con el racismo general que tenemos en América Latina, que es muy intenso y ciertamente está presente en toda América Latina, Argentina incluida. Un racismo que se ha planteado con niveles de violencia bastante menores que si uno compara con Estados Unidos o con Europa. Incluso en la actualidad, no hay que irse a los años 60 o a principios del siglo XX: uno encuentra motines antiinmigrantes en Europa hoy día de manera bastante frecuente, cosa que en Argentina es algo muy inusual. No hay elementos para hacer esa especie de demonización del país como el más racista del mundo. Sin embargo, sí es un país racista y es un tema que merece todavía una discusión en regla.

Mi pregunta, Ezequiel, era si esa autopercepción condiciona la elección del modelo económico. Es decir, si considerar que en realidad la verdadera Argentina es la mayoritariamente blanca y europea y que luego fue invadida por unos habitantes de los países limítrofes que vinieron a ocupar, finalmente, la inmigración, la misma mirada que se tiene a veces en Europa o Estados Unidos, y, por lo tanto, el modelo económico que debemos adoptar es aquel que satisface a un porcentaje de la sociedad que es blanco y europeo y no a la otra que, en realidad, no es Argentina. ¿Hay una relación entre una cosa y la otra?

Yo creo que sí. Además, el racismo argentino no apunta especialmente contra los inmigrantes limítrofes, sino contra una población que es argentina. El foco principal del racismo en nuestro país ha sido lo que se llamaba el cabecita negra. No son blancos europeos, pero tampoco son migrantes: son perfectamente argentinos, incluso residentes anteriores a la inmigración europea en este suelo. Son pueblos originarios internos, un otro interno. Pueblos originarios, pero también población criolla mestizada, amarronada, que forma una parte muy considerable de la población, posiblemente la mayoría de nuestro país. Yo creo que sí tiene una plasmación política, en la medida en que ese desprecio hacia lo cabecita negra, marrón, negro, llámelo uno como sea, se plasma o se vuelca en un desprecio general sobre el mundo popular. En Argentina hay una particularidad que es muy difícil de explicar para los extranjeros: cuando se utiliza el término negro en sentido racista, no necesariamente apunta a alguien de tez amarronada, ni mucho menos a un afrodescendiente, que a veces no es el blanco de esa agresión. A veces negro puede referir a una persona perfectamente blanca, pero que es pobre, al comportamiento plebeyo, una persona, como se dice, de alma negra. El racismo en nuestro país está muy asociado al clasismo, es decir, al desprecio de lo popular en general, al desprecio del mundo popular, de su cultura, de sus costumbres, de su supuesta inferioridad moral y demás. Y creo que sí, que eso, por supuesto, tiene una plasmación política, en la medida en que cualquier política que intente plantearse con un beneficio para las mayorías y la población más desfavorecida inevitablemente entra dentro de esa visión por la cual se supone que se está privilegiando a un grupo que no es del todo argentino, que no debería estar acá y que es una rémora para el progreso nacional. Así es como lo ven las ideologías dominantes.

Marcaba que no es solamente con el peronismo. Lo había sufrido también Yrigoyen en 1910. ¿Y cómo juega allí, a fines del siglo anterior, la idea de civilización y barbarie?

Es interesante porque esa narrativa de la nación, nuestro país aprendió a pensarse a sí mismo en el siglo XIX a través de una narrativa que indicaba que la Argentina estaba emergiendo hacia la civilización, tratando de dejar atrás la barbarie. Esos dos términos fueron importados de los debates europeos, en los términos que los europeos aplicaban para pensar su propia relación con los pueblos que colonizaban, es decir, con los otros exteriores de África y de Asia. Esos dos términos, las élites de nuestro país los aplicaron internamente para diferenciar dos Argentinas: una que debía quedar atrás y otra que significaba el progreso. El problema con eso es que se superponían esas dos Argentinas. Lo civilizado era lo urbano y lo bárbaro, lo rural y, sobre todo, el interior del país. En los ámbitos de las clases sociales, lo civilizado era lo letrado y lo bárbaro era lo plebeyo. Y, en cuanto a los colores de piel, lo civilizado era lo blanco y lo europeo, mientras que lo bárbaro era todo lo demás. Esa matriz narrativa del siglo XIX alimentó todas las visiones, o muchas de las visiones, que continuaron adelante. Se interpretó el irigoyenismo como un regreso de esa barbarie federalista. A Yrigoyen se lo asociaba con Rosas, con la Mazorca, con los negros y con toda esa historia. Y, por supuesto, también la irrupción del peronismo fue interpretada en esa misma clave, como un regreso de una barbarie mal erradicada, alimentada por estos migrantes internos que venían del interior del país y por Perón como un caudillo, un nuevo caudillo federal como los del siglo XIX. Es una matriz narrativa que nos acompaña hasta hoy y que nos invita a interpretar la realidad de modos muchas veces confusos o que no tienen mucho sentido.

¿Y cómo se relaciona esa idea del mito de un país puramente blanco y europeo con el mito de una sociedad de clase media? ¿Cómo se conectan una cosa con la otra en su clásico libro Historia de la clase media argentina?

Ezequiel Adamovsky | Crédito: Captura

En la propia Europa, la idea de civilización estaba conectada con la clase media. Europa aprendió a imaginarse a sí misma como la cuna de la civilización gracias a que desarrolló una clase media pujante en los ámbitos urbanos. También importamos un poco esa idea cuando surgió la identidad de clase media de nuestro país. Estuvo muy asociada con la idea de progreso, la idea de que entonces la clase media es el motor de la sociedad, las fuerzas vivas, la parte más pujante. Y asociada también con esta visión de la civilización y la barbarie, en la medida en que se imaginaba que esa clase media era heredera de esos inmigrantes europeos. Siempre en las narrativas de clase media hay algún abuelo europeo en algún lado que estaba tratando de dirigir un país, sacándolo o retirándolo de la barbarie que permanecía en los espacios menos europeizados y, por supuesto, en las clases bajas. La propia identidad de clase media de nuestro país está muy asociada a lo blanco y lo europeo. Así es como surgió, conectada con esa matriz de civilización y barbarie. No sé cuánto de eso permanece hoy en la identidad de clase media. Seguramente esos componentes se han debilitado algo, pero sospecho que siguen estando muy presentes.

También estoy anotando, Ezequiel, que yo viví en Brasil en dos décadas diferentes y el tema de la negritud en Brasil es básico. Nosotros tenemos psicólogos, ellos sociólogos. Obviamente, es un laboratorio étnico monumental. Hay un término que se utiliza allí de manera cotidiana, que es brancamento, y el brancamento, que sería blanqueamiento en traducción literal, plantea un proceso de mestización de la sociedad en que el negro primero era negro con indio. Luego ese mestizo era mestizo nuevamente con otra forma de mestizaje. Después era mestizado con un blanco europeo y así se llega a una población, como por ejemplo la del estado de Bahía, donde el 98% de la población no es ni negra ni blanca ni de pueblos originarios, con la construcción de una nueva raza, para decirlo de alguna manera. Pero lo que se veía era que la mujer era el vehículo de blanqueamiento. O sea, la mujer era aquella que buscaba, en el ideal de clase media blanco europeo, acercarse lo más posible a ese ideal. ¿Cuánto de esa figura de la clase media en la Argentina está presente en la idea de la movilidad social ascendente? ¿Cómo la clase baja se percibe a sí misma como exitosa en la medida en que logra integrar esa clase media, una forma de brancamento, no de piel, pero sí económico y cultural, al Pierre Bourdieu de los gustos?

Es interesante eso que mencionás sobre Brasil. En eso funcionan ideologías parecidas en muchos países de América Latina que, al revés que Argentina, adoptaron ideologías del mestizaje, narrativas que dicen que son países mestizos. Uno rasca un poquito la superficie de esa narrativa y está este ideal de blanqueamiento, la idea de que el mestizaje va blanqueando a la población y eso sigue sosteniendo la idea de que lo blanco es mejor que lo no blanco y que hay un ideal blanco como punto final de llegada. En nuestro país fue al revés: se partió de la afirmación de que ya éramos blancos, que no hay mestizaje necesario porque ya el proceso estaba concluido. Y efectivamente está asociado un poco a esta idea de la clase media vinculada al ascenso social. Ascender socialmente no es solamente mejorar la condición económica en nuestro país. En las fantasías que organizan nuestra vida colectiva, también salir de la clase baja es salir de ese mundo acusado de ser insuficientemente blanco. Por supuesto, el ideal de progreso personal es perfectamente legítimo, no tiene por qué estar asociado a eso. Todos queremos vivir mejor, eso no tiene nada de malo. Pero muchas veces se entrelaza con estas visiones que mencionaba.

A modo de corolario, volver al comienzo y a la idea de cómo la economía y las elecciones económicas pueden ser resultado de esta ontología racial. ¿Y que, por tanto, el programa económico tiene que ser el más adecuado para quiénes? ¿Cuánto tiene que ver esto con la ciudad de Buenos Aires? Es decir, Argentina, a diferencia de Brasil, por ejemplo, tiene una ciudad que concentra casi el 40% de la población, probablemente entre el 50% y el 60% del producto bruto, el 70% de la producción política y el 90% de la producción cultural. Y Buenos Aires sí parece una ciudad europea en múltiples aspectos, blanca y europea. ¿Hasta qué punto esa percepción tiene como significante un pedacito de la Argentina que no representa a toda la Argentina, que se llama Ciudad de Buenos Aires?

Sí, claro. Tanto los antiguos discursos de la civilización y la barbarie del siglo XIX, que también tenían foco en Buenos Aires como la ciudad que irradiaba la civilización al resto del país, como su continuidad en la actualidad, también hacen foco en Buenos Aires como representación de toda la Argentina. Es muy difícil zafar de eso porque, como bien decías, este es un país centralista, no solo desde lo ideológico, sino por el peso material, económico, geográfico y demográfico que tiene. Y el único puerto estaba acá.

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Exactamente. Ahora, la economía: finalmente, esas políticas económicas que vos mencionás son políticas que benefician al puerto, para decirlo de alguna manera.

Bueno, toda la orientación de la política económica de este país, del siglo XIX en adelante, sí estuvo muy orientada al desarrollo pampeano. No solo al puerto, pero sí a la zona pampeana, que es la zona donde finalmente se asentó la mayor proporción de europeos.

Hoy los gobernadores, incluso de la zona núcleo, se pelean con los porteñitos pitucos. Hay una discusión de que la coparticipación federal extrae la riqueza de donde se produce y la concentra en la Ciudad de Buenos Aires. O séa cómo se imbrican finalmente economía, sociología y racismo en un magma común que es útil para entendernos.



LMM