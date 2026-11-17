La cumbre que reúne a Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin refleja un cambio en el equilibrio del poder mundial y expone los intereses estratégicos de las tres principales potencias. En medio de la guerra en Ucrania, las tensiones comerciales y la disputa por la influencia global, el encuentro en Shenzhen, China, se desarrolla en un escenario de transición hacia un mundo relativamente multipolar, todavía sin un nuevo orden consolidado.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el sociólogo y analista internacional Gabriel Merino explicó qué busca cada uno de los líderes en esta reunión, analizó el creciente protagonismo diplomático de China y advirtió sobre la pérdida de peso económico y geopolítico de Europa. "No estamos al final de la transición de poder mundial", sostuvo al describir el escenario internacional.

Gabriel Merino es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Investigación de Humanidades y Ciencias Sociales. Además, es profesor en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un referente en el análisis de las relaciones internacionales, coordina el grupo de trabajo de CLACSO sobre China y el mapa del poder mundial y dirige proyectos sobre la transición del poder global y América Latina.

Gabriel, muy buenos días. Un placer volver a hablar con usted. ¿Exageran aquellos que dicen que esto que está sucediendo es equivalente a Yalta?

Hola Jorge, muy buenos días. Más que exagerar, creo que es incorrecto. No estamos al final de la transición de poder mundial, no estamos en Yalta o en algún momento parecido. No estamos en una situación donde ya hay claros ganadores y perdedores, donde ya hay un nuevo orden, una nueva realidad establecida, sino que estamos en una transición. Sí, es claro que esa transición muestra un nuevo equilibrio de poder. Estaba claro que esta transición consolidó el pasaje de un mundo unipolar a un mundo relativamente multipolar. La cumbre Xi Jinping, Trump y Putin expresa esa nueva multipolaridad relativa.

En esta reunión dicen que no va a estar Ucrania. Lacan decía que la verdadera presencia era la presencia de la ausencia. Podríamos decir que, si dicen que no está presente, es porque es un tema crucial en esta reunión.

Probablemente. Yo creo que va a estar, porque cada una de estas potencias tiene distintos intereses en la agenda y prioriza que aparezca como central su agenda, sus intereses. Entonces, Estados Unidos pone sobre la mesa el tema del acuerdo nuclear. Quiere obligar a China a ir a un acuerdo de armas nucleares. Recordemos que Estados Unidos y Rusia tienen un arsenal nuclear muy importante, de alrededor de 5.000 ojivas. China está muy por detrás, con alrededor de 600, y no quiere tener limitaciones para conseguir cierta paridad. No tiene que ser equivalente al número, pero sí cierta paridad estratégica. Entonces, Trump quiere eso, quiere discutir también probablemente Irán. Rusia, sin embargo, quiere discutir Ucrania. No sé si tanto como Europa, porque ya viene... Rusia quiere cerrar ese flanco occidental y rediscutir un esquema de seguridad europeo que implique cierto retroceso de las líneas de la OTAN que avanzaron desde los años 90. Está claro que hay un interés no solo en discutir Ucrania. Rusia considera que ya tiene esa guerra relativamente ganada, en términos específicos, en relación con sus objetivos clave. Pero sí busca aprovechar esa consideración, obviamente, para discutir el esquema de seguridad europeo. Y, obviamente, China tiene otros intereses, los suyos, que tienen que ver con Irán, con la guerra comercial y con Taiwán, aunque en este caso no sé si Taiwán está tan sobre la mesa, porque creo que ya hubo ciertos acuerdos en las reuniones anteriores entre Xi Jinping y Trump.

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¿Qué significa que se realice en China? ¿Termina siendo una especie de mediador? ¿Tiene algún significado que sea en China?

En China se da algo que es un fenómeno de estos últimos años: se convirtió en el centro gravitatorio de la diplomacia mundial. Cuando va a China, no solo puede maravillarse de su desarrollo de infraestructura y tecnología, sino que abre el diario y todos los días hay un primer mandatario, hay un foro, hay una reunión, hay una mediación. China ha ocupado ese papel frente al vacío del mundo occidental, del sistema mundial, de Estados Unidos. China supo ocupar ese papel. En segundo lugar, claramente hay ahí una muestra de poder. Lo que significa hoy por hoy una de las grandes capitales tecnológicas del mundo, que es Shenzhen, y toda la megalópolis del delta del río de las Perlas. Toda esa megalópolis impresionante, donde sale gran parte de la tecnología que consume el mundo, hace 40 años era una aldea de pescadores. Esto es también una demostración de fortaleza. Creo también que es el lugar donde está convergiendo un conjunto de procesos. Ya lo hemos charlado, Jorge, que hoy por hoy Asia-Pacífico representa la mitad de la población mundial y la mitad de la economía mundial, incluyendo a India. Es donde encontramos el área de libre comercio más grande del mundo, que es el RCEP. Es donde encontramos el peso específico más importante de la APEC, que es este foro de cooperación de Asia-Pacífico que se reúne ahora justamente. Y es donde hoy por hoy se juega en gran medida la...

Le cuento: yo recuerdo haber estado en Shenzhen a mediados de los 90 y ya era impresionante. Es decir, ya era edificios monumentales, ya era algo verdaderamente llamativo que le competía a Hong Kong, par a par. O sea, los chinos llevan un proceso de crecimiento de más de 40 años. Quería preguntarle por la ausencia de Europa. Finalmente, ¿Europa se ha insignificante desde el punto de vista geopolítico?

Sí, era una tendencia que ya viene desde hace unos años, pero claramente los últimos acontecimientos, por ejemplo, lo que pasó en Dubái, donde la discusión sobre la guerra y el conflicto en Ucrania la están protagonizando Estados Unidos y Rusia, no Europa. En este escenario de reunión de tres grandes potencias, Europa no está. Es paradójico porque en Europa hay grandes potencias; sin embargo, es ahora Europa la que no es invitada o la que no aparece como gran potencia. Europa está teniendo algunos problemas claros. Uno es el estancamiento económico relativo posterior a 2008, porque prácticamente no crece. Y, obviamente, las otras dos cuestiones son la subordinación estratégica a Washington, que todavía no puede quebrar a pesar de lo que dicen Macron y algunos líderes europeos, y la falta de unidad estratégica. No hay una liga común europea. Así como no hay una unidad en términos industriales militares, tampoco la hay en términos estratégicos. Eso la hace ser un enano geopolítico, aunque antes era un gigante económico. Ahora ha perdido peso en términos económicos. Europa era el 27% de la economía mundial hace un poco más de 20 años; hoy es el 17% en términos nominales y el 14% en términos de poder adquisitivo. O sea, bajó mucho su peso en la economía mundial. Ya no es el gigante que era hace 30 años.

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Aquella frase de Henry Kissinger: "Cuando llamo a Europa, no sé quién atiende el teléfono". No tengo quién atienda el teléfono en Europa. Probablemente sea la problemática que hoy tiene Europa en su insignificación. Le agradecemos mucho, Gabriel. Le mandamos un abrazo y nos mantenemos en contacto como siempre.

Un gran abrazo y disculpe por las comunicaciones.

Faltaba más. Muchísimas gracias.



LMM