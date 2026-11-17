La interna del peronismo y la posibilidad de alcanzar una candidatura de unidad comenzaron a tomar protagonismo en la reorganización del espacio opositor de cara al próximo año electoral. En ese escenario, distintos sectores del justicialismo se reunirán en San Fernando por convocatoria de Sergio Massa, en un encuentro que busca avanzar en acuerdos programáticos y discutir el rumbo político del movimiento, más allá de los nombres propios.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), la diputada nacional y secretaria general del Partido Justicialista, Teresa García, quien participará en representación del espacio de Cristina Kirchner, sostuvo que el peronismo debe priorizar una discusión sobre sus propuestas y anticipó que la resolución electoral podría encaminarse hacia una lista unificada, sin necesidad de PASO.

Teresa García cuenta con una vasta trayectoria legislativa, habiendo sido diputada nacional en varios períodos. Actualmente se desempeña como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, representando a Unión por la Patria. Previamente fue senadora provincial y presidió el bloque oficialista en la Legislatura bonaerense. Además, fue ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la primera etapa de gestión de Axel Kicillof y ejerce como secretaria general del Partido Justicialista a nivel nacional.

Jorge Fontevecchia, le saluda. Un gusto volver a hablar con usted. Hacía tiempo que no lo hacíamos y hoy nos dispara el llamado entender qué significa, qué significado político tiene este encuentro en San Fernando, en el que, si no entendemos mal, usted está representando de alguna manera a Cristina Kirchner.

Bueno, buen día. Sí, hace un montón que no charlábamos. Se lo extraña porque es muy bueno su programa.

Yo la extraño a usted, así que es mutuo. Vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido.

Muy bien. El encuentro de San Fernando es un encuentro organizado por distintos sectores del peronismo, convocado por Sergio Massa. Van a asistir Olmos, Uñac, Zamora; son todos los distintos sectores del peronismo y asistiremos nosotros. Creo que somos cuatro en representación del espacio de Cristina. El sentido que tiene me parece que está bien y es ir dando señales claras de la necesidad de reunirse y discutir algunas cosas. Yo lo digo públicamente y lo voy a reiterar con usted: más allá de las candidaturas, o más importante que las candidaturas, para mí es definir hacia dónde va el peronismo. Si gana la elección, ¿qué vamos a hacer con el pago al Fondo Monetario y a los organismos de crédito? ¿Qué vamos a hacer con la Justicia? ¿Qué vamos a hacer con una realidad que nos va a quedar muy lastimada? Los endeudados, los discapacitados; se han bajado muchas teclas en este Estado y hay que ver cuáles se pueden reparar y levantar. Obviamente, hay una inflación baja de la cual se regodea el Gobierno. Pero lo que pasa es que la inflación baja responde a la baja del consumo. Cada vez el consumo es menor en todos los órdenes y esto va a tardar en recuperarse. Así que, para mí, más importante que las candidaturas es la definición de qué va a hacer el peronismo. Si bien es cierto que tengo una candidata que desearía que fuera, y usted lo sabe muy bien.

Teresa, al mismo tiempo, ¿no es que ser representante del sector de Cristina implica que se está logrando un consenso entre todos los otros sectores para plantear una posición alternativa, independientemente de una candidatura alternativa a la que representa el gobernador Kicillof?

No, mire, yo lo que vi es que estos últimos días hubo una reunión de once compañeros, entre los que estaban Zamora, reitero, Uñac, Olmos, Máximo y el gobernador Kicillof, con quienes se acordó cómo transitar. Hay veces que el gobernador organiza sus propios convites, digamos, a las acciones del MDF. Y hay veces que otros sectores lo hacen de esta manera. Esto es una convocatoria de Sergio Massa a los distintos sectores del peronismo. No me parece que signifique nada en particular. Me parece que se va reordenando, se va ordenando como se puede la periferia, el centro, diría alguien.

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¿Y cómo imagina usted la resolución de ese consenso alrededor de las ideas, independientemente de los debates, en algún momento, a partir de una discusión en la que participen los votantes respecto de qué ideas prefieren y quiénes las encarnan? Me refiero concretamente a si hubiera PASO o una interna, como fue la célebre del peronismo entre Cafiero y Menem en 1988.

A ver, las dificultades que implica la decisión de modificar el sistema electoral y que van a discutir hoy a las tres de la tarde en el Senado de la Nación son muchas, porque estamos sobre fin de año y no se sabe todavía con qué sistema electoral vamos a votar. Tome en cuenta también que la provincia de Buenos Aires tiene su propia ley de PASO, pero hay que ver cuánto se ata a la decisión nacional, porque no sabemos si va a haber PASO o no va a haber PASO. Plantear de qué manera vamos a discutir esto, para mí, es independiente del sistema electoral que se use. Me parece que esta reunión que hubo de los once en la Casa de La Pampa tiene que servir para eso: empezar a discutir qué vamos a hacer con los puntos más sensibles por los que atravesamos. No me parece que tenga que ver con el tema del sistema electoral. Luego, si el peronismo tiene que resolver sus candidaturas, es como se hizo en la última elección. Parecía que todo crujía y finalmente se terminó haciendo una lista única. Me parece que ese es el tránsito primero: la discusión sobre los temas, porque lo que no podemos es tomar decisiones que no se cumplan, o decisiones que no se tomen, porque la gente no va a tener la misma paciencia que ha tenido en otras oportunidades. Está muy brava la situación como para que la gente crea que puede esperar mucho tiempo.

O sea, Teresa, a ver si interpreté bien sus palabras: ¿cree que se va a resolver finalmente como se resolvió en 2023, por una lista única?

Sí, sí, sí. Yo creo lo mismo. Eso creo porque nadie puede anteponer, y esto lo digo en serio, nadie puede anteponer su deseo personal al objetivo de recuperar el Gobierno, tratar de hacer un gobierno un poco mejor del que hicimos en la otra oportunidad. Nadie puede hacerlo.

¿Se calificaría de egoísmo esa decisión? O sea que, finalmente, es abstracta la intención del Gobierno de eliminar las PASO para que no se reordene el peronismo, incluso si ese fuera el objetivo, que incluso yo estoy en duda de si realmente le conviene o no le conviene. Pero bueno, la intención de eliminar las PASO para que no se reordene el peronismo terminaría siendo abstracta, porque lo que usted plantea es que no va a ser necesaria.

Y yo digo que el peronismo, cuando se pone en movimiento, es inteligente. A mí me parece que es más grave que la amenaza de que siga funcionando este modelo a manos de Milei o de un reemplazo de Milei. Es más grande eso que la discusión de los nombres en el peronismo. Esto lo creo sinceramente. Uno ha visto, mire, le voy a poner un ejemplo: hay gobernadores que en su provincia eligen gobernador y la lista de diputados nacionales, en este caso de senadores, y luego esos legisladores son utilizados para distintos acuerdos con el Gobierno, que además tiene políticas en contra de los habitantes de sus provincias. Entonces, no me parece que sea prioritaria la discusión de los nombres. Me parece que es prioritario el compromiso que tenga el peronismo de ver hacia dónde va a ir.

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Me pasa aquí la producción, en este momento, que dice que la gente del gobernador, del Movimiento Derecho al Futuro, no fue invitada a participar. No es que nosotros decidamos no participar, es que no fuimos convocados. Independientemente de que resulta claro que es muy importante, y más aún después de lo que pasó entre 2019 y 2023, tener acuerdos sobre ideas y no solamente sobre candidaturas. Finalmente, tiene que haber candidaturas para llevar adelante las ideas y hoy por hoy las encuestas, que obviamente no pueden medir a otros candidatos porque no tienen el mismo protagonismo que tiene el gobernador bonaerense, muestran que el gobernador bonaerense tiene una intención de voto del doble que cualquier otro peronista que no sea Cristina Kirchner. Y nos encontramos frente a que Cristina Kirchner, como hicimos casualmente en nuestra columna hoy a la mañana, al comienzo del programa, no puede ser candidata por las distintas problemáticas que enfrenta. Entonces, la pregunta es si no se está construyendo en esta reunión por invitación de Massa en San Fernando, de alguna manera, una masa crítica que pueda ser eventualmente competitiva si fuera necesaria una interna con el gobernador Kicillof, para que de alguna manera surja un acuerdo y una negociación. Amplío la pregunta diciéndole: usted sabe que ninguna negociación es posible si una parte cree que tiene todo el poder y la otra, menos. Tiene que haber cierta equivalencia para ponerse de acuerdo, concesiones recíprocas, para lo cual tiene que haber fuerzas más o menos proporcionales.

Exactamente por eso mismo, porque seguramente no va a haber ninguna mesa de decisión final sobre los temas que tenemos que abordar o sobre los primeros pasos en un gobierno peronista en la que no estén sentados todos los protagonistas. Nadie puede negar al gobernador de la provincia de Buenos Aires y su anclaje en la sociedad. Uno lo ve en las encuestas y también ve, y usted lo mencionó, lo que significa la figura de Cristina Kirchner. Otro día, cuando usted tenga tiempo y voluntad, podemos discutir el tema de si Cristina puede o no ser candidata. Yo creo que, si hay alguien que la sociedad identifica como la persona que podría sacarla de este pozo, por la experiencia, por lo que hizo, por la confianza, me parece que hay que tener en consideración que toda la gente que la quiera votar también va a estar proscripta, no la va a poder votar. Entonces, hay que elegir a otro. Muy bien, ese otro no tiene la totalidad de la fuerza que en este momento creo yo que tiene Cristina. Va a tener que ser parte de una construcción colectiva. No es ni uno ni otro: es la construcción colectiva, son todas las partes, como usted dice.

Clarísimo, Teresa. Bueno, muchas gracias. Me alegra haber recuperado el contacto y obviamente le propongo volverlo a recuperar más asiduamente. Va a ser un año electoral, así que creo que vamos a tener mucho para hablar. Le agradezco muchísimo.

No, a usted. Buenos días. Le mando un saludo muy cordial.



LMM