El peronismo atraviesa un debate sobre su identidad, sus diferencias internas y el rumbo que deberá tomar para volver a disputar el poder. En un escenario marcado por la llegada de Javier Milei al Gobierno, cuatro referentes de distintas tradiciones del movimiento: Juan Manuel Abal Medina, Hernán Brienza, Victoria Montenegro y Emilio Pérsico; analizaron sus tensiones, revisaron errores y plantearon los desafíos de la reconstrucción política. La conversación se dio en torno al libro El peronismo que viene, una compilación de Abal Medina y Daniel Olivera que reúne las reflexiones de más de 50 referentes.

A lo largo del intercambio, las diferencias sobre la identidad peronista, la relación con el kirchnerismo, el liderazgo de Axel Kicillof y la necesidad de construir una unidad que no deje sectores afuera marcaron el debate. Entre coincidencias y posiciones contrapuestas, los invitados pusieron sobre la mesa una pregunta central: qué movimiento necesita el peronismo para interpretar el presente y construir una alternativa política hacia el futuro. Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190)

Juan Manuel Abal Medina es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencia Política por FLACSO. Es profesor titular regular en la UBA, investigador independiente del CONICET, especializado en política comparada, instituciones y partidos políticos. Fue jefe de Gabinete de Ministros de la Nación entre 2011 y 2013 y senador nacional entre los años 2014 y 2017. Hernán Brienza es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, periodista, historiador y escritor, reconocido por sus ensayos sobre historia nacional, pensamiento político y sus análisis sobre el peronismo y la cultura argentina. Se ha desempeñado como titular del Instituto Nacional de Capacitación Política hasta el año 2023. También fue miembro de número del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Iberoamericano Manuel Dorrego. Victoria Montenegro, exdirigente política, escritora y referente de los derechos humanos. Es la nieta número 66 en recuperar su identidad gracias a la labor de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires entre 2017 y 2025, integrando los bloques de Unidad Porteña y del Frente de Todos-Unión por la Patria. Emilio Pérsico es dirigente social y político, reconocido por ser el fundador y secretario general del Movimiento Evita. Se ha desempeñado como secretario de Economía Social de la Nación durante la presidencia de Alberto Fernández, entre 2020 y 2023.

De hecho, la presentación de cada uno estuvo a cargo de nuestro locutor. Lo que nos convoca aquí es el libro El peronismo que viene. Juan Manuel Abal Medina y Daniel Olivera son los compiladores de esta obra, que reúne desafíos, críticas y errores en diálogo con más de 50 referentes peronistas, como una especie de pacto de lectura con la audiencia. Estábamos hablando aquí, en el corte, de quién se sentía peronista y quién no se consideraba peronista. Pero vamos a darle primero la palabra al autor de esta compilación, de este libro, para comenzar el diálogo. El peronismo que viene aparece justo en un momento. ¿Hicieron a propósito ustedes el evento de San Fernando para colocar el tema de la discusión del peronismo que viene? ¿Qué peronismo viene, además?

A.M: A ver, cuando empezamos a pensar este libro, que fue a principios de este año, en febrero o marzo, había un consenso entre los comunicadores de que Milei reinaría cómodamente. El ministro de Economía acababa de anunciar que empezaban los 18 mejores meses de la historia económica argentina, que, por si alguno no lo sabe, los estamos viviendo hace ya varios meses, si no se dieron cuenta. También el Presidente había dicho que la inflación iba a empezar con cero en junio. Bueno, la realidad fue mostrando otra cosa.

¿Esto lo concibieron en febrero?

Empezamos en febrero o marzo.

Claro, en el peor momento, en este clima.

A.M: Tanto es así que un compañero comparte el capítulo con Hernán. Pedro Saborido dijo que se consideraba a sí mismo un peronista desorientado porque estaba completamente desorientado. En ese momento, muchos compañeros y compañeras estaban desorientados. Una vez que estuvimos charlando, con conversaciones profundas, largas, de bastantes horas, saliendo un poco de la superficie de la discusión —si Cristina vive, si Axel, si Cristina lo vio, si tal se peleó con tal, si tal hizo con tal otro—, empezamos a encontrar allá adentro muchos más acuerdos de los que esperábamos. Y eso es un poco lo que está reflejado en el libro: con matices, con diferencias enormes, con un montón de posiciones distintas, pero también con grandes coincidencias.

Conversabamos con Brienza, cuya mejor nota fue la que hizo en este diario el día que Abraham se suicidó. Estuvo en aquel momento en la morgue y pudo ver y confirmar lo que era la sospecha de todo el mundo. Y se definía recién en el corte como peronista uruguayo liberal. ¿Cómo es eso?

H.B: No, yo creo que uno de los problemas que tuvo el peronismo en los últimos tiempos es su intensidad interna. Entonces, bueno, yo soy peronista uruguayo porque los uruguayos son más tranquilos, son menos apasionados. Digo: definan la interna, que yo voy a estar, pero no cuenten conmigo para las intensidades, para utilizar un lenguaje que toma de rehén al otro en las discusiones políticas internas. Yo creo que hay que pensar en un cambio de metodología discursiva a la hora de pensar el peronismo hacia adentro. Porque si el que no piensa como yo es un traidor o es parte de una secta, es imposible el diálogo, es imposible un razonamiento y es imposible llegar a un acuerdo o a una verdad compartida. Entonces, yo creo que esas intensidades y ese lenguaje extorsivo hay que abandonarlos en el peronismo para poder llegar a un acuerdo.

No simplemente por la intensidad, sino también por usar la palabra liberal. Liberal sería eso, en el sentido de cierto respeto por el otro, independientemente de lo que piense.

H.B: No tanto en lo económico, sino en lo político, fundamentalmente, y en preocuparme más por el objeto de estudio que por mi propio razonamiento. Borges tenía una frase muy linda que decía que los justos son parte de aquellos que quieren que el otro tenga razón. A mí me parece que sentarse a discutir queriendo que el otro tenga razón es muy lindo, porque uno aprende cuando el otro tiene razón, no cuando tiene razón uno.

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Eso es bien de peronista también.

H.B: Es posible que tenga agua dentro todavía, exactamente.

Decíamos que la ubicación que se dio aquí en la mesa estaba con el ala progresivamente hacia la derecha. Entonces, el liberal, obviamente liberal no en lo económico, sino en lo político, como había surgido el liberalismo en el Renacimiento, y el ala izquierda. Nosotros tenemos acá a Victoria Montenegro y Emilio Pérsico, que directamente decía que él no se sentía peronista. Pero vamos a cumplir con la dama primero. Victoria, ¿cómo interpretás vos estos mil colores del peronismo? ¿Y cuál es el tuyo?

V.M.: Sí, bueno, primero celebro la iniciativa de Juan y cuando vino a plantear esto en un tiempo bien complejo para nosotros. También un poco donde Juan intentó hacer hincapié, particularmente en nuestras historias. En el caso mío, en la reconstrucción de una identidad. Ahí hay que limpiar lo que para mí fue el peronismo, cómo me sumo al peronismo después de haber atravesado una vida profundamente antiperonista, creada por un genocida, donde el peor insulto que podía existir en mi casa era Eva Perón. Cómo uno construye, a mitad de la vida, empieza a descubrir qué era ese sentir por el cual mis padres pasaron muy poco tiempo, porque ellos empiezan en la adolescencia, en la juventud peronista, y después se suman al Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero cómo se va construyendo esa identidad, primero en mi persona, y también cómo se va limpiando con un tiempo de la Argentina. Porque todo ese proceso personal me permite, primero, entender mi historia desde un lugar distinto. La Argentina, en un proceso de memoria, verdad y justicia, ponía a mis padres en un lugar distinto, poder correrme de la vergüenza que había cargado durante muchos años y empezar a sentir orgullo por mi historia y por mi identidad. A partir de ahí, entender de qué estaba hecho el peronismo. No le decía a Juan, todavía no leía el libro, pero había llegado mucho más desde el sentir, desde lo que no se explica, sino que se siente. Creo que ese es el punto en común que tenemos todos. Recién ahí, a partir de poder sentirlo y abrir el corazón para hacerlo carne en lo cotidiano, en la militancia cotidiana, entendí que ese era mi lugar, que esa era la causa que yo quería abrazar. Y, bueno, en este tiempo tan complejo, también definirse. A diferencia de Adrián, sí discutir, porque yo creo que, si bien todos somos peronistas, no todos somos iguales y no todos sentimos igual.

¡Qué riqueza de diversidad en armonía! Así que probablemente allí, en esa diversidad, esté la armonía. Y tenemos el caso aquí del señor en el extremo del lado izquierdo, que dice: "Yo directamente no soy peronista". Pero se tocó una posición muy importante. Empieza diciendo que no es peronista y después define el peronismo.

E.P.: Soy peronista, en todo caso, pero yo soy nacionalista, popular, revolucionario, latinoamericanista y, en este último tiempo, feminista y ecologista también. Hemos incorporado eso. Pero soy parte del movimiento nacional y el peronismo es la expresión del movimiento nacional en determinados momentos de la historia. La expresión de ese movimiento nacional ha sido el peronismo. Lo fue, por supuesto, con Perón, con Evita; lo fue con la Juventud Maravillosa; lo fue con el sindicalismo en determinados momentos. Lo fue hasta con el proceso de inicio de la democracia, aunque nos peleamos. Hablamos de la pelea de hoy, pero aquellas peleas yo las viví y eran mucho más difíciles. Los congresos, ir a un congreso... Había que ver con qué me llevaba: una cadena, un palo. Con la Renovación también he estado, pero, en realidad, no he sido parte del gobierno de Menem. Ahí fui opositor y me sumé a grupos de izquierda para oponerme, porque el peronismo, la verdad, no aparecía en la resistencia. Costaba encontrarlo. Algunos por ahí sí, y hoy habría que recordar a algunos que están en este Gobierno, pero era muy difícil encontrarlo. Creo que, en determinado momento, el peronismo es la expresión. Cuando surge Néstor tampoco era el peronismo. Néstor después asume la conducción del movimiento nacional y ahí la asume como peronista. Ahí me convoca a ser parte del Partido Justicialista. Yo no me había afiliado nunca y ahí me sumé como secretario de Organización del Partido Justicialista. Éramos cuatro. Un día nos juntó a los cuatro y me dijo: "Vamos a ir por el partido". Y fue una muy buena experiencia porque Néstor era maravilloso conduciendo. Pero cuando terminó Néstor, le dije a Máximo: "Máximo, hasta acá llegué. No quiero ser más parte de esto". No asumió él, lo dejé al Chino, a Chino Navarro, en ese momento. Pero creo que yo soy parte del movimiento nacional y que, en determinados momentos, eso lo expresa el peronismo. Hoy, en esta resistencia, lo expresa más o menos el peronismo. ¿Por qué? Porque la gente no sale a pelear a la calle con nuestras banderas. Y eso es un problema. Es un problema autocrítico que tenemos que tener, porque la gente no sale a pelear a la calle con nuestra bandera. Estoy seguro de que ahora, por los errores, porque la gente peleó y lo está derrotando a este Gobierno, la alternativa va a ser peronista, lo más probable. Así que ahí vamos a volver otra vez a tener una nueva oportunidad y el movimiento nacional se encarrilará detrás del que gane la próxima elección. Lo más probable, si es que agarra para donde tiene que agarrar. Como le dije: "Tenés que agarrar para Luján". A nosotros nos decían que iban para Luján y agarraban para Avellaneda. No, no. Néstor agarró para Liniers. Entonces, el movimiento nacional se metió detrás de él y fue muy peronista. Yo creo que ahora tenemos una nueva oportunidad. Hay una nueva oportunidad para el peronismo.

Déjenme plantear dos preguntas para los cuatro y vamos a mantener el mismo orden con que comenzamos. Yo preguntaba sobre la oportunidad del peronismo con lo que pasó ayer. Voy a plantear las dos preguntas, inclusive para que cada uno regule el tiempo y sepa que hay un tema y el otro. Uno es: ¿qué pasó en San Fernando, en eso que nosotros calificamos como "todos menos uno" con Axel Kicillof? ¿Cuál es, a juicio de ustedes, cómo se va a resolver esa interna y cuál de los dos sectores termina siendo el primus inter pares? Y la otra cuestión es lo que está pasando con el Partido Demócrata en Estados Unidos, en el que hay un corrimiento a la izquierda. Si una persona como Trump produjo en el Partido Demócrata una reacción en el sentido de ir más hacia la izquierda de lo que habitualmente está. ¿Si una persona como Milei produce lo mismo dentro del peronismo? Empezamos primero por lo de San Fernando y Kicillof y después por Estados Unidos y el Partido Demócrata.

A.M.: Sí, lo de San Fernando fue una foto, una foto de dirigentes. Es una fecha muy importante para nosotros, el Día de la Militancia, y fue básicamente eso. Para mí tuvo esa significación. Obviamente, en un momento como este va a haber discusión sobre las candidaturas. A principios de año no había tantas expectativas porque muchos veían que Milei seguía. Ahora todo el mundo cree que cualquiera que llegue a la segunda vuelta puede derrotar a Milei. Entonces eso genera más expectativas, más discusión. Bueno, va a depender de nosotros y de si somos capaces de ordenarlo. El Gobierno va a hacer todo lo posible para que no se haga, por eso quiere sacar las PASO o intenta sacarlas. Están trabajando fuertemente en eso, pero yo creo que el peronismo se tiene que ordenar igual. Creo que tiene que haber una gran interna abierta en la que participen todos los afiliados de cualquiera de los partidos del frente y todos los independientes. Yo escucho a muchos compañeros y compañeras que me dicen: "No, no se puede. ¿Cómo vamos a hacer una interna abierta?". ¿Te imaginás, Juan, si no podemos hacer una interna abierta? No podemos gobernar la Argentina. Digo, pongamos las cosas en serio. Si no somos capaces de hacer una interna, difícilmente vamos a poder afrontar las peleas y transformar el país.

H.B: A mí me preocupa la cuestión de la unidad porque la unidad es todos. Si hay una desunión donde hay varios que quedan afuera, podemos hablar de desunión. Pero si es una unidad menos uno, ya no hay unidad. Más allá de lo que uno pueda opinar de Kicillof y de si vota a Kicillof o al candidato que surja de otros espacios, me parece que una unidad tiene que incluir a todos. No puede haber una unidad sin uno, sobre todo sin uno que tiene un peso importante dentro de la tradición del propio kirchnerismo. Porque para mí Kicillof es el último coletazo del kirchnerismo. Además, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y genera una expectativa en una gran cantidad de peronistas que lo ven como el único candidato posible. Yo no creo que sea el único candidato posible, pero tampoco creo que pueda ser el único excluido posible de una unidad.

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V.M.: Sí, bueno, un poco lo que planteaba Juan: una foto del Día de la Militancia donde no había militancia. Lo que uno ve son como dos posiciones muy claras, muy distintas. Por un lado, lo que quizás a nosotros más nos interpela, que tiene que ver con la definición de este tiempo de tanta crueldad sobre nuestro pueblo. Porque mientras nosotros discutimos, las personas con discapacidad siguen perdiendo sus derechos, sus medicamentos, sus prestaciones. Lo de los adultos mayores se ve todos los miércoles. La violencia hacia las mujeres escaló y es dramática. Mientras todo esto sucede, literalmente va llevando al pueblo a retroceder con una profundidad que va a costar mucho reparar. Uno ve discusiones que plantean que todo sigue igual, de otra manera, pero que todo sigue igual. Entonces, vos ves una foto del Día de la Militancia sin militancia, como un híbrido. Y, por otro lado, hay algo que a muchos de nosotros nos subleva. Tiene que ver con por qué nosotros, que vamos a abrazar a todos, que podemos entender determinadas cuestiones, no tendríamos ningún problema con que un Pichetto o un Urtubey vuelvan a las raíces del peronismo o sean parte de una construcción colectiva. Pero sí tenemos todos los problemas con Axel Kicillof. ¿Por qué hay tanto problema con Axel Kicillof? Porque, si uno se pone a pensar, desde que asumió la responsabilidad dentro del movimiento nacional y popular, toda gestión que llevó adelante fue en defensa de un proyecto de país. Lo vimos hace muy poquito con el fallo de YPF, porque siempre veló por los derechos de los argentinos. Y en la provincia de Buenos Aires, desde el primer día, cuando todos le decían que no había que hacerlo, él planteaba con coherencia: "Si yo veo a un Presidente que dice que va a destruir todo el Estado, voy a ponerme del lado de los bonaerenses y voy a proteger los derechos del pueblo que tengo que representar". Entonces, ahí se da una discusión. Y me parece que lo peor de esta foto, si se quiere, es que no aprendimos nada. Es como la gran pregunta: sobre este tiempo todos tenemos responsabilidades. Si hablamos de lo que a uno le toca en materia de derechos humanos, las Madres y las Abuelas han hecho un trabajo inmenso. El gobierno de Néstor y Cristina volvió a poner en valor la política de derechos humanos. Ahora, muchos de nosotros sobre este derrotero tenemos responsabilidades. Sí, claro que sí. Tenemos responsabilidades. Entonces, este tiempo debe servir para asumir esas responsabilidades y para intentar cambiar. Aceptar que muchas cosas hicimos bien, que muchas cosas hicimos mal y que estamos dispuestos a cambiar. Lo que ves en una foto es la repetición de una práctica política que nos llevó a que Milei sea presidente. Y, del otro lado, ves a un compañero que está sufriendo el ataque desde el primer día de su gestión en la provincia de Buenos Aires y que muchas veces, todos los días de su gestión, tiene que superar el boicot interno de sus propios compañeros. Y no sale a llorar ni a quejarse. Simplemente trabaja con convicción porque entiende que la Argentina hay que sacarla adelante. Queremos la unidad, por supuesto. No tenemos miedo, en todo caso, de ir a las PASO o a internas. Bueno, definamos a ver de quién es la esperanza. No solo quién maneja determinados recursos, sino quién tiene puesta la esperanza del pueblo argentino. Aunque este camino va a ser distinto, creo que eso, al menos muchos de nosotros, lo vemos en Axel.

E.P.: Bueno, yo empiezo al revés. Yo ya vengo planteando hace rato que Milei no sé si va a ser candidato, porque está muy mal. Creo que hay que desordenarlo lo más posible.

¿Es un deseo o no? ¿No es miedo político?

E.P.: No, no, no, es un análisis político. De hecho, ya tiene un candidato dentro de su propio espacio que mide más.

¿Vos decís Bullrich?

E.P.: Depende.

Hace un ratito entrevistábamos a Córdoba y daba que tres veces va a dar más...

E.P.: Va a dar a decir en algún momento puede dar más. ¿Por qué? Porque no va a tener desgaste si se está sacando encima lastres. Entonces: "De esto no me hago cargo, no me hago cargo de lo bueno, no me hago cargo de lo malo". Tiene poquito tiempo y eso da resultado. Eso es lo electoral. Yo creo que hay que tratar de desordenarlos lo más posible para que podamos nosotros llegar en las mejores condiciones. Esa es nuestra tarea. La tarea de ellos va a ser desordenarnos a nosotros. Yo no voy a quedar en la tarea de ellos. Creo que nuestra tarea es desordenarlos lo más posible. ¿Desde dónde los desordenamos? Desde la calle. Los tenemos que seguir desordenando desde la calle, desde la resistencia, desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad, desde la fábrica, desde cada uno de los lugares. Hay que desordenarlos a ellos para que se retiren lo más desordenados posible. Y lo segundo, en el caso nuestro, nosotros venimos de un intento de construir. En todo caso, el fracaso del gobierno anterior, el gobierno de Alberto, hace que el peronismo tenga una vuelta muy fuerte hacia el kirchnerismo. Entonces, la pelea parecería que fuera adentro del kirchnerismo. Pero es una pelea de poder. Como dijo Máximo en su momento, no hay diferencias de proyecto de fondo. Es una pelea dentro del kirchnerismo, todos reivindican el gobierno anterior. Yo tengo mis críticas al gobierno anterior.

Cuando te referís al anterior, ¿te referís al gobierno de Cristina?

E.P.: Cristina, perdón, al gobierno de la década ganada, que fue una década ganada en serio, muy importante, pero tengo también mi evaluación sobre ese proceso. Entonces, no hay diferencias de fondo, hay una lucha de poder. Y es lógico que haya una lucha de poder. En esa lucha de poder, yo voy a estar con el que esté en mejores condiciones de ganarle a Milei. Hoy no me cabe la menor duda de que es Axel, que es el que tiene mejores condiciones para ganarle a Milei. Yo lo único que no sé es cuánta militancia hay ahí y cuánta militancia hay afuera de eso. No lo sé, pero hoy lo que veo es que no hay nadie en mejores condiciones para ganarle a Milei que Axel. ¿Por qué? Porque gobierna el espacio institucional más importante que tiene el peronismo, que es la provincia de Buenos Aires, y porque ese espacio lo llevó bien. Yo estuve en la provincia de Buenos Aires. Sé lo que es la provincia de Buenos Aires y llevarla en las condiciones en que la llevó Axel hizo magia con un gobierno opositor. No sé cómo hizo. Honestamente, no sé cómo hizo. Sigue manteniendo una obra pública. Cuando estábamos nosotros, el día primero, si no venía Néstor y ponía la plata, no pagábamos los sueldos con Scioli. No los sueldos, digamos: él paga todos los tres, los sueldos. Nosotros no pagábamos el 25 o el 26, con Felipe y con Scioli también lo mismo. Y, aparte de eso, es un tipo al que Cristina puso ahí, en el medio de la jauría, en el medio de la peor provincia.

La provincia del deseo y la corrupción. Creo que decía Asís: "Un honesto en la provincia".

E.P: Así le decía, la provincia del pecado. Puso a un honesto. Muy buena medida. Y sigue siendo honesto encima. Todas esas cosas son importantes en este marco en el que estamos. Entonces, es un buen candidato y por eso yo creo que va a ser el candidato, lo más probable. Si no aparece otro, puede aparecer. Yo no vi venir a Néstor en su momento. No lo vi ni lo voté, aparte de la primera vez, pero no lo vi. No lo vi venir. Venía el viejito Cepernic a mi casa, que era el gobernador de Santa Cruz. Era muy amigo mío y venía a mi casa a refugiarse cuando andaba medio mal y me hablaba de él. Decía: "Mejor gobernador que yo". "¿Cómo va a ser mejor gobernador? Te echaron por querer expropiarle a Menéndez Behety. ¿Cómo va a ser mejor gobernador?". Y el viejo lo decía y tenía razón. Encima tenía razón el viejo. Entonces, creo que no lo vi venir a ese proceso.

Puede haber alguno que no estés viendo venir.

E.P.: Alguno que pueda venir, pero hoy es esto. Y lo que están haciendo es un juego de poder. Yo me junto con ella, me junto con aquel, me saco una foto, voy allá, hago una cosita. Está bien, que no dejen la calle, que todo eso que están haciendo me gusta encontrármelo después en la plaza, también encontrarlos en la pelea, encontrarlos en su lugar. ¿Por qué? Porque es muy importante que la pelea tenga nuestro signo político. El problema que tuvo Néstor es que la pelea no tuvo su signo político. En la primera reunión que tuvimos con Néstor como presidente era el día de la demolición de la ESMA. Había 50.000 personas en la plaza y ni una bandera peronista. Néstor sabía que yo estaba ahí: "Vayan a llamarlo a este loco que está ahí". "¿Y qué hace ahí?". No eran todos de izquierda y yo estaba ahí porque ese era el lugar donde había que estar. Y costaba muchísimo estar ahí y ser peronista. Por eso, más allá de eso, creo que es muy importante para el próximo gobierno, para que a Kicillof le vaya bien o para quien sea que le vaya bien, que el peronismo sea parte también de la derrota. No de la derrota en la calle, sino en la conciencia de la gente, en los trabajadores que están acá, que están sufriendo. Que en la conciencia de todos esos compañeros quede claro que el peronismo fue parte de esto y el sindicalismo también. Si queremos tener una CGT fuerte, tiene que estar ahí. Tiene que estar en cada uno de los quilombos.

Y ahora la pregunta que podríamos decir que es más de largo plazo. Comentábamos recién con un periodista español las elecciones en España. ¿España va a ser un corte en esta tendencia que estamos viendo de la derrota de Bolsonaro, la derrota de Trump y la destitución del presidente de Paraguay? ¿Lo que estamos viendo es que hay una ola antiderecha y de extrema derecha o España la corta y nos encontramos con un primero regreso de una derecha más a la derecha que el PP? Luego nos encontramos en Francia, donde puede ganar Marine Le Pen, y podemos encontrarnos continuamente con un corrimiento nuevamente a la derecha. Allí, el Partido Demócrata de Estados Unidos no solamente le gana a Trump, sino que le gana por la mayor diferencia desde el Watergate. Para poner el nivel, hoy Trump tiene en Estados Unidos una imagen peor que la de Richard Nixon. Y hay un Partido Demócrata que se corre a posiciones directamente socialdemócratas. Cuando escucho acá el ala izquierda de esta mesa, veo que probablemente Kicillof represente más el ala izquierda que los que se reunieron el otro día en San Fernando. Pero no sé si, más allá de quiénes, lo que perciben es que después de un corrimiento tan a la derecha, con una presidencia como la de Milei, se corresponde, podríamos decir como Galileo, con un péndulo hacia una posición más hacia la izquierda. Y seguimos en el orden.

A.M.: Primero, una aclaración para los probables lectores de este libro: acá están todas las voces. Acá somos algunas de las voces. Van a encontrar a La Cámpora, a Cristina, al sindicalismo, empresarios, referentes. Todos los sectores. Acá pueden encontrar, viste que la etimología de 50 es 50. Son tantos que no se puede contar exactamente. Así que una aclaración para que cada uno pueda ver lo que es el peronismo en todas sus versiones y, sobre todo, también para los que tanto hablan del riesgo kuka, del riesgo peronismo, que se fijen. Lo veo en primera persona, a ver si tienen que estar asustados o no. Se los dejo para que lo vean. No, lo que vos decís es cierto. Yo me atrevería a decirte una cosa también: el Partido Demócrata se está volviendo un poco más peronista. No sé si escuchaste las últimas campañas. Uno de los que ganó la elección hablaba del amor. Un discurso muy raro en los Estados Unidos: hablar del amor en una campaña, hablar del amor de la vida cotidiana, de mejorar la vida del día a día de los obreros, de los sindicatos, de las minorías. Me parece que lo que hay es un fortalecimiento de las posiciones fuertes frente a estos engendros. Esas posiciones fuertes pueden tener un matiz o pueden tener otro, pero expresan básicamente una alternativa a este mundo. Lo que pasó en Estados Unidos no es solo importante por lo que pasó en relación con las bancas. Fue también importante porque en todos los plebiscitos que hicieron en los estados norteamericanos para ver si estaban de acuerdo con poner los data centers, que eran supuestamente la maravilla, en todos los estados el pueblo votó que no. En todos se votó que no estaban dispuestos a pagar más ni a perder su calidad de vida para que vinieran esas cosas. Es lo mismo que se había mudado de California, escapándose a Texas porque nunca iba a haber un demócrata. Ahora va a tener que convivir con una gobernadora demócrata. Me parece que lo que hay es fuertemente esto. Lo demostró Lula, lo demostró el Partido Demócrata de Estados Unidos. Cuando hay posiciones fuertes y firmes, se le puede ganar a la ultraderecha. Vamos a ver lo que pasa en España, que es más complejo porque viene de un gobierno que hace bastante tiempo está muy golpeado. Pero lo que se está demostrando es que con posiciones fuertes se le puede ganar a la derecha.

H.B.: Yo creo que hay que hacer un análisis respecto de la volatilidad de los sistemas políticos en el mundo. A mí me da la impresión de que ya no hay hegemonías a largo plazo. No hay gobiernos de ocho o doce años. No hay formas que puedan establecerse políticamente con solidez. Y esta volatilidad tiene que ver con la imposibilidad de estos cambios que uno podría llamar el capitalismo de cuarta generación o la cuarta revolución industrial, con la tecnología que está dejando a mucha gente afuera del trabajo y con sueldos pauperizados, incluso en los países centrales. Eso hace que haya una democracia con un descontento tan alto que sea imposible contener ese descontento, tanto de derecha como de izquierda. Entonces, la otra cuestión que me parece que habría que averiguar es, en términos de las viejas formas de pensar el mundo, si el centro, los centros, están marcando la tendencia o si el descontento de las periferias está marcando la tendencia hacia el descontento de los centros. Es decir, ¿Lula es producto de lo que está ocurriendo con el Partido Demócrata o es inverso? ¿O el descontento de los fenómenos de las derechas latinoamericanas finalmente está generando una respuesta en otros hemisferios? Me parece que hay que pensarlo con una perspectiva un poco más amplia, con una perspectiva más histórica y con una perspectiva que incluya la crisis del capitalismo como lo conocíamos hasta hace, yo diría, diez años. No es el mismo capitalismo, no es el mismo mercado de trabajo y tampoco son los mismos valores culturales. Hoy, un pibe de 20 años está más lejos de mis valores culturales, que tengo 55, que los que yo estaba de mis padres, por ejemplo. Y yo creo que eso también hay que analizarlo como algo que se vislumbra como una pequeña torsión civilizatoria. Hay que analizar, más allá de derecha e izquierda, de qué manera se va a dialogar con esa ultramodernidad que estamos viviendo y de la que no estamos siendo conscientes, de nuestras propias transformaciones.

V.M.: Sí, sí, sí, comparto. Yo creo que todos nosotros, las elecciones, principalmente las de Brasil, que ya se daban prácticamente por perdidas, fueron importantes. Sobre todo porque se hizo público cómo jugaron los dueños de los medios de comunicación o de los celulares, de estas nuevas tecnologías, que son los que van condicionando lo que la sociedad cree. Entonces, esa elección se daba por perdida. Y hay algo, un poco lo que también trae Hernán, que yo lo percibo más como una disputa de la humanidad, en cuestiones básicas: la vida, la felicidad, el amor. ¿Qué es lo que la extrema derecha en Estados Unidos con Trump, en la Argentina con Milei y en Brasil con Bolsonaro nos propone? La invitación de ellos es una invitación a una crueldad explícita. Es obsceno, esta cuestión morbosa de compartir el placer frente al sufrimiento del otro, la anulación de toda humanidad frente al otro. Y ahí me parece que está la disputa de nuestra propia humanidad. Plantear que no puede ser natural que se cace a personas migrantes, que se separe a niños de sus padres, que se despoje de toda humanidad a las personas trans, que se quite un territorio para hacerlo grande todos los días. Y ver la derrota de Bolsonaro en Brasil y después cómo operan inmediatamente. La vergüenza que espero que en algún momento se juzgue en la Argentina, el paso por la Argentina y su refugio en Estados Unidos. Creo que hay algo de eso que está en disputa y que es lo que a mí más me entusiasma de este tiempo. Porque toda nuestra esencia, si querés, del peronismo, la justicia social, que el otro tiene derecho a vivir con dignidad porque es un ser humano, vuelve a estar en disputa y podemos volver a llenarla de sentido. Creo que eso es lo que compartimos a veces cuando tenemos la posibilidad de hablar con otros representantes de Brasil, de Estados Unidos y, más o menos, con diferentes palabras. Todos estamos diciendo lo mismo y todos estamos peleando por lo mismo.

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E.P.: Y yo creo, como decía Abal Medina, que se está peronizando el Partido Demócrata y que no está pasando lo mismo en Europa. Y eso es un problema para la democracia europea. ¿Qué quiero decir con esto? El Partido Demócrata está integrando todas las peleas que está habiendo en Estados Unidos. Eso viene del peronismo. Néstor, yo te decía, ganó sin cantar la marcha. Pero cuando llegó al Gobierno vio el quilombo que estaba allá afuera, me llamó y me dijo: "Veníte para acá". No es que ni siquiera abrió la puerta de adentro, como dijeron algunos. Empezó a hablar con nosotros, con la CCC, con montones de organizaciones que venían de la izquierda. No veníamos expresando eso ni lo habíamos votado. Empezó a hablar con todo ese sector y lo metió adentro del proceso político. Y eso le dio la fortaleza para empezar un proceso de cambio fuertemente. Lo mismo hizo con los organismos de derechos humanos. Metió adentro toda esa pelea, que también estaba en la calle. Porque Abal Medina marca bien que en Estados Unidos estaban haciendo lo mismo. El ejemplo: estaba escuchando a la que salió gobernadora de Alaska, una mujer que dice: "Yo soy de una ONG que tiene tres banderas: pescado, medio ambiente y calentamiento global". Perfecto. Tiene todo un planteo que viene de la pelea. Lo mismo la compañera que va a ser la primera senadora mujer, que es una feminista, una feminista cuadrada, así que van a tener un problema. El senador, no te digo nada. Ya no debe haber baño de mujer en el Senado: son todos hombres. Y después hay otro que es homosexual, que también llega al Senado. Cosas extrañísimas. El Partido Demócrata metió todo eso adentro. El Partido Demócrata no hizo lo mismo y estuvo en esos lugares. No está haciendo lo mismo en Europa. ¿Y por qué? Porque creo que se están equivocando los socialistas. No existe la izquierda hasta el Partido Comunista y afuera, pero es minoritaria. Los partidos mayoritarios, que tienen los sindicatos, no están metiendo eso adentro. ¿Se entiende? Y eso es un problema, porque si no, eso se lo lleva la derecha. Porque la derecha, si es inteligente, cuando ve el quilombo así, aprovecha esas circunstancias. No los mete adentro, no los caga a palos y aparece todo un sector que cree que hay que cagarlos a palos. Porque son las dos soluciones: o los metés adentro, los integrás y resolvés los problemas que te está planteando la calle, o los expulsás. Entonces, ese es el problema. No aparece en Europa gente que quiera integrar ese nuevo fenómeno, y ese nuevo fenómeno tiene que ver con la crisis de este capitalismo. Este capitalismo tiene una crisis muy profunda y muy dura por adentro, en la que se expresan montones de cosas. Otra boludez, pero no es una boludez, es una cosa grave: tenemos más muertos por suicidio que por asesinato en Argentina. Y de jóvenes. Bueno, esa es la situación a la que nos está llevando este capitalismo, que cada vez desarrolla más, tiene más capacidad de desarrollo y más capacidad de producción, con menos gente adentro, con más gente afuera y con más diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene. Lo que genera el ruido es esa diferencia: que algunos, los millonarios, cada vez son más millonarios y los pobres no pueden acceder. Ni siquiera hablan de la inteligencia artificial, que todos van a utilizar para resolver los problemas. Sí, un sector social la va a utilizar y va a vivir bien con eso. Entonces, creo que el problema es ese. Los demócratas, a partir de la paliza que le pegaron, dijeron: "No, muchachos, busquemos a todos estos". Busquemos como buscamos a los negros en su momento, que salieron a buscar y pusieron un negro de presidente. Como salieron a buscar a los negros, que era un quilombo histórico que tenían ellos. Salieron a buscar a los inmigrantes, a los inmigrantes árabes, para llevarlos de candidatos. Entonces, salieron a buscar todo aquello que expresaba el nuevo quilombo que hay en la sociedad. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que expresar ese quilombo. Por eso vamos a traer las soluciones de lo que la gente nos plantea. Si no, las soluciones de los problemas que nos vamos a traer van a ser los planteos de la discusión de un sector que cada vez está más separado, porque la política cada vez está más separada de la gente. Cada vez vive más separada, con autos, con chofer, sin ir al supermercado, porque ahora con las aplicaciones ya ni siquiera tienen que ir al supermercado a dar la cara para comprar. Bueno, entonces creo que, insisto: modelo Partido Demócrata, modelo Partido Peronista.

Bueno, felicitarlos. No queda claro que hay innumerable cantidad de peronismos, de autodenominados no peronistas que los demás perciben como peronistas, y todas estas polifacéticas formas de expresar el movimiento nacional y popular. Gracias por estar acá. Felicitaciones por el libro. Es una muy oportuna intervención.

A.M.: Les adelanto que, para los que lo leyeron, vale la pena y es entretenido. No es un típico libro de los que suelo escribir yo, más académico, bastante aburrido. Este es un libro entretenido, por Daniel Olivera.

E.P.: Una cosa, ¿puedo decir una cosa?

Claro, lo que vos quieras.

E.P.: No escribieron el libro de la manera en que ellos podían haberlo hecho, poniendo lo que escribió cada uno. En realidad, lo que hicieron no es eso. Fueron comentando lo que escribió cada uno y dándole un entrelazado, entrelazándolo en los temas que estaban tratando. Porque no te preguntaban la voz del tema, te preguntaban desde lo general, pero después fueron enlazando los temas.

Bueno, qué interesante.

A.M: Y están todas las visiones, absolutamente todas las visiones del peronismo en todas sus versiones.

Puedo entenderlas y, como dice Juan Manuel, al mismo tiempo que el no peronista lo lea para que se quite el miedo.

A.M: Exactamente. Que se lo quite o no, que se lo quite o no.

Bueno, muchísimas gracias.



LMM