Día 1071: Es la economía...

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), hay 32 mil empresas menos desde que Milei es presidente. En los primeros ocho meses de este año hay 10 mil empresas menos. Esto da 30 empresas menos por día, más de una menos por hora. Si seguimos este promedio, al terminar este programa habría tres empresas menos. Solo en los primeros ocho meses del año se perdieron 100 mil puestos de trabajo registrados privados .

Tomamos solo este año porque el Gobierno planteaba que había muchos empleados públicos y que había que hacer un ajuste al respecto. Bueno, efectivamente, se echaron miles de empleados públicos durante los primeros dos años de mandato. Ahora solo tomamos la categoría de empleos registrados privados. En los primeros ocho meses del año hay 243 días; eso quiere decir que se perdieron 411 empleos por día, 17 por hora.

Esto se evidencia con claridad en la Ciudad de Buenos Aires. La cantidad de locales cerrados aumentó un 35% en el último año. Quienes conservan su fuente de ingresos tampoco las tienen todas consigo. Según el Monitor de Opinión Pública, más de dos de cada tres argentinos no llegan al día 20. Es decir, aproximadamente el próximo viernes habrá casi un 70% de los argentinos que no tendrán más dinero de sus ingresos para gastar.

¿Eso significa, como dice el presidente, que habrá un 70% de los argentinos muriendo de inanición por las calles? Obviamente, no. Significa que, según los datos del informe publicado, un 34% consumirá ahorros, el 11% vendió pertenencias, el 17% se endeudará con conocidos y el 15% con diferentes entidades financieras. Es decir, se consume el pasado y el futuro para vivir en el presente .

¿El Gobierno no admite esta situación? En una semana, el INDEC presentará el informe de Estimación Mensual de la Actividad Económica (EMAE) y todo indica que entramos técnicamente en recesión, con lo cual será difícil que pueda ocultarlo. Pero, conociendo a Milei y a Caputo, algo se les ocurrirá para expicarlo.

El Gobierno tenía, sin embargo, un as bajo la manga en estas discusiones: que estaba dominando la inflación y que, luego, el resto de los frentes tendería a estabilizarse. El dato del 2,2% de octubre, 2,4% con el nuevo mecanismo del Indec no aplicado, volvió a agujerear la narrativa del Gobierno. Además, da 40% anual no 31 si se toma exclusivamente la canasta alimentaria, que es lo que marca la inflación para las personas de menos recursos.

Además, una entidad insospecchada de pensamiento comunista o peronista, como el banco JP Morgan, prevé en un informe que la inflación en Argentina en 2027 también será cercana al 2% mensual. Con lo cual, no solo los pronósticos del Gobierno de que para esta altura la inflación convergería a cero ya quedaron descartados, sino también los de cara a las elecciones del año próximo. En ese sentido, se combinan dos elementos fatales: inflación y recesión. Estamos en un escenario de estanflación . Sucedió con Alfonsín, en 2002, en 2018 y en 2023.

Es decir, sucedió cada vez que hubo cambios importantes. Sentenció la caída de Alfonsín, el fin de la convertibilidad, el fracaso de Macri y la vuelta del peronismo, y el fin del gobierno de Fernández y el surgimiento de alguien tan particular como Milei. Esto se hará concreto en el crecimiento de este año.

Las proyecciones privadas y del Banco Central coinciden en que el crecimiento del PBI argentino en 2026 será menor al 1%, ubicándose entre el 0,4% y el 0,7%. Es decir, casi nulo. Anteriormente, se decía que había crecimiento pero concentrado en pocas ramas productivas y que los sectores que generaban empleo se contraen. Ahora, los sectores dinámicos, como energía e intermediación financiera, no logran compensar la caída generalizada .

Es decir, el factor de mayor desestabilización de la situación actual es el deterioro de las condiciones de vida de la enorme mayoría de los argentinos. Ese es el cimiento sobre el que se empieza a construir un escenario de posible fin de ciclo del gobierno de Milei. Luego, el acercamiento paulatino en las filas del peronismo y la constante interna en el Gobierno, que tiene a Patricia Bullrich como una de sus protagonistas más desafiantes, son la superestructura de una estructura más concreta: los argentinos están peor que antes.

Es decir, los debates que vemos en la política son consecuencia del estado de la economía, no la causa, como intenta plantearlo el Gobierno con la teoría del riesgo kuka. Milei y compañía plantean que hay indicadores económicos que no son buenos porque los mercados temen la vuelta del kirchnerismo, pero la realidad es al revés. La situación económica es mala; Por eso el peronismo tiene posibilidades de volver.

Y es tan mala que hasta el kirchnerismo podría volver. En consecuencia, los mercados que llegaron a acuerdos con Milei prefieren mover sus activos a bonos internacionales de menor riesgo. Todo esto es muy crítico para Milei. No solo porque la economía es el principal motivador del voto, sino porque Milei es economista y, como él dijo muchas veces, es especialista en crecimiento con y sin dinero. Es decir, los problemas que emergen golpean de lleno en su relación y credibilidad, cuando además Argentina está atravesando un viento de cola superior incluso al de los primeros años de Néstor Kirchner, con precios de nuestras exportaciones y términos de intercambio más favorables que entonces.

Se acumulan otros síntomas. La industria manufacturera cayó un 1,8% interanual en septiembre y un 2,6% en el acumulado entre enero y septiembre. La capacidad instalada fue del 60,1% en septiembre; es decir, casi un 40% de la capacidad industrial está sin utilizar. Es un dato relevante porque nadie va a invertir si todavía le sobran equipamientos. La situación es aún peor en la industria metalmecánica, con un 60% de capacidad sin utilizar, y en la industria automotriz, con un 50%. Paralelamente, las ventas minoristas pyme cayeron un 1,6% interanual en octubre, al igual que el consumo comercial, que sigue debilitado.

En octubre se patentaron 45.965 vehículos, frente a los 52.261 de octubre de 2025: 6.296 unidades menos. Entre enero y octubre se acumularon 481.852 patentamientos, una caída del 12,8% frente al mismo período del año pasado. El mercado inmobiliario presenta las mismas señales: en septiembre se firmaron 6.612 escrituras en CABA, frente a las 6.998 de un año antes. En los primeros nueve meses hubo 48.195 operaciones, un 2,7% menos que en 2025.

Pero el dato más significativo es el crédito hipotecario: las escrituras con hipoteca acumularon una caída del 31,4% en los primeros nueve meses. En la Ciudad de Buenos Aires, los concursos preventivos pasaron de 82 en 2023 a 190 en 2025, un incremento del 132%. Entre febrero y abril de 2026 se iniciaron otros 92 procesos, según Industriales Pymes Argentinos, lo que indica que en 2026 serán aún más que en 2025.

Los cheques sin fondos, que en diciembre de 2023 eran 39 mil, están cerca de los 90 mil. Finalmente, las ventas en supermercados cayeron un 3,7% en agosto; en autoservicios mayoristas, un 3,6%; el crédito al consumo, un 10,6%, y la recaudación del IVA, un 2%. En todos los casos, se trata de variaciones interanuales del último mes informado.

Respecto del cierre de empresas, el Gobierno argumenta que esto forma parte de una transformación de la economía. Que algunas empresas tienen que cerrar porque son improductivas, porque no pueden competir y porque el país necesita cambiar su estructura productiva. Es lo que el economista austríaco Joseph Schumpeter denominó destrucción creativa: el capitalismo avanza destruyendo modelos económicos anteriores, pero creando otras actividades nuevas. La fotografía digital destruyó el negocio de los rollos fotográficos, pero creó una industria completamente diferente. La destrucción es parte del proceso, pero lo que la vuelve creativa es precisamente la creación. Ahora bien, ¿está ocurriendo eso en Argentina?

Los datos dicen que, al menos por ahora, no. Según las estadísticas del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, en 2024 se abrieron unas 63.500 empresas privadas con trabajadores registrados y cerraron casi 77.900. En 2025 abrió unas 64.100 y cerró casi 76.900. Es decir, entre los dos años hubo alrededor de 127.600 aperturas y 154.800 cierres. Desaparecieron unas 27.200 empresas más de las que aparecieron.

Y si miramos específicamente la industria manufacturera, en 2025 cerraron 5.185 empresas y abrieron apenas 3.954. Por supuesto que no estamos diciendo que no se cree absolutamente nada. El problema es que la velocidad de destrucción supera a la de creación y que tampoco aparece una nueva estructura productiva capaz de absorber a los trabajadores desplazados. La pregunta es: ¿dónde está la parte creativa de la destrucción creativa? Porque destruir empresas no es, por sí mismo, modernizar una economía. Si se destruye la industria nacional, pero no aparecen nuevas industrias, nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo de mayor productividad, lo que tenemos no es una transformación productiva. Es una economía más pequeña.

Es decir, en los datos que dimos de CEPA, las 32 mil empresas menos representan la diferencia entre las que abrieron y las que cerraron. Milei dice que, aunque se destruye empleo registrado, se está creando mucho trabajo informal y por cuenta propia. Por lo tanto, según su interpretación, la economía no está destruyendo empleo: lo está transformando. Y efectivamente, hay más personas que se vuelcan a actividades independientes, changas y trabajos informales por necesidad. Pero hay un problema: eso no significa que haya más oportunidades laborales de calidad.

El último dato del INDEC muestra que la desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026. Para dimensionarlo, en el mismo trimestre de 2023, durante el gobierno anterior, era del 6,2%. Son 1,7 puntos porcentuales más. Y si tomamos el último trimestre calendario antes de la llegada de Milei, el cuarto trimestre de 2023, cuando era del 5,7%, el incremento es de 2,2 puntos. Estamos hablando de aproximadamente 1,8 millones de personas desocupadas si proyectamos la encuesta a todo el país. ¿Cómo puede ser que aumenten las ocupaciones informales y también el desempleo? Porque cada vez más personas salen a buscar trabajo, pero la economía no genera suficientes puestos para absorberlas.

Según el análisis de CEPA sobre los datos del INDEC, entre el segundo trimestre de 2025 y el segundo de 2026 se incorporaron 338 mil personas a la población económicamente activa, pero el empleo creció en 265 mil.La diferencia se tradujo en más desocupados. Además, la informalidad llegó al 45% de los ocupados . En un año se sumaron cientos de miles de trabajadores informales, principalmente cuentapropistas. Mientras tanto, se perdieron empleos privados registrados y se redujo la cantidad de asalariados con aportes jubilatorios.

Ahora bien, ¿qué significa trabajar en esas condiciones? Según el INDEC, un asalariado registrado gana considerablemente más que uno que trabaja sin descuento jubilatorio. Además, el informal pierde aguinaldo, vacaciones pagas, licencias por enfermedad, aportes jubilatorios, cobertura de ART e indemnización por despido. Y si trabaja por cuenta propia, debe afrontar individualmente los costos de su actividad y la protección social.

¿Es cierto que la gente prefiere esta modalidad porque puede manejar sus horarios? Una encuesta de Zentrix de octubre de 2026 encontró que el 67,2% elegiría un empleo en relación de dependencia, registrado, con recibo de sueldo y aportes. Apenas el 1,4% elegiría un trabajo informal sin registro. Entonces, Milei puede mostrar que hay personas que consiguen generar ingresos mediante actividades informales Lo que no puede hacer es presentar esa realidad como una mejora general del mercado laboral. Una cosa es elegir la libertad de manejar los propios horarios y otra muy distinta es tener que inventarse un trabajo porque desaparecieron los empleos que ofrecían estabilidad y derechos. No es lo mismo crear empleo que multiplicar las estrategias de supervivencia.

Hay una encuesta de D'Alessio IROL y Berensztein que permite medir hasta qué punto este deterioro económico se está trasladando al humor social. El 70% de los argentinos considera que la situación económica del país es peor que hace un año. Apenas el 29% cree que está mejor. Y cuando la pregunta se traslada al bolsillo personal, el 66% dice que está peor económicamente que el año pasado. Pero hay más. El 61% cree que dentro de doce meses la situación económica del país estará peor, frente a un 35% que espera una recuperación. Es decir, no solamente hay una evaluación negativa del presente: tampoco hay demasiada confianza en el futuro. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? El costo de los servicios públicos aparece primero, con el 63%. Le siguen la incertidumbre económica y el temor a que los ingresos no alcancen, ambos con el 60%. Después aparecen los costos de salud, con el 58%, y el precio de los alimentos, con el 57%. La inflación, que durante mucho tiempo fue la principal preocupación de los argentinos, aparece ahora en el 48%. Esto es interesante porque muestra que, aunque el Gobierno consiguió desacelerar la inflación respecto de los niveles de 2023, el problema del costo de vida no desapareció: se expresa también en las tarifas, los ingresos insuficientes y los gastos de salud.

La encuesta también muestra un deterioro en la evaluación del Gobierno: el 62% desaprueba la gestión de Milei y apenas el 36% la aprueba. Y hay un dato políticamente significativo: incluso dentro del electorado libertario comienza a erosionarse el optimismo económico. Entre quienes votaron por La Libertad Avanza en las legislativas de 2025, la expectativa positiva sobre la economía cayó ocho puntos y quedó en el 60%.

El dato central es que siete de cada diez argentinos sienten que la economía del país está peor que hace un año y dos de cada tres dicen que su propia situación económica empeoró. No estamos hablando solamente de indicadores macroeconómicos, de balances empresariales o de estadísticas de empleo. Estamos hablando de cómo la sociedad experimenta la economía en su vida cotidiana. Y esa percepción es particularmente delicada para un presidente que construyó su legitimidad política sobre la promesa de mejorar la economía.

Entre el 70% que dice que está peor que el año pasado y el 60% que desaprueba la gestión de Milei hay un 10% restante. Ese 10%, aproximadamente, es el que le permite ser competitivo, intentar suspender las PASO, dividir a la oposición e intentar ganar en primera vuelta llegando al 40%. Ese es el espacio para la política y para la oposición, que debe construir una alternativa creíble. También puede suceder que la situación económica siga deteriorándose y que ese 10% deje de apoyar a Milei y simplemente vote en su contra o no vaya a votar.

Es hora de que se terminen las dilaciones y comiencen las medidas para mejorar la situación concreta de los argentinos. El Gobierno da muestras de que efectivamente no sabe cómo hacerlo.La oposición ahora tiene la palabra. Debe decir qué haría para que esta situación se revierta con PASO o sin PASO.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi.

MEG