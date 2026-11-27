La economía argentina atraviesa un escenario de estancamiento, dificultades financieras y falta de motores que impulsen el crecimiento. En ese contexto, el economista Sebastián Menescaldi advirtió que el panorama de cara a 2027 no muestra señales de una recuperación sostenida y que el Gobierno deberá recalibrar su programa económico si pretende que sus beneficios alcancen a una mayor parte de la sociedad.

Menescaldi, director asociado de Ecogo Consultores, sostuvo en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), que la Argentina enfrenta una fuerte tormenta externa y nuevas presiones financieras que complican el programa económico de Javier Milei. Además, señaló que, aunque algunos sectores como la minería y la energía pueden mostrar crecimiento, no alcanzarán para compensar el deterioro del resto de la actividad. "No veo factores para crecer", resumió al proyectar el escenario económico para el próximo año.

Sebastián Menescaldi es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina y cuenta con un posgrado en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Trabajó casi una década en la Gerencia de Coyuntura Económica del Banco Central de la República Argentina y luego integró y lideró el equipo macroeconómico del área de research del Banco Provincia. Ejerce como director asociado en Ecogo Consultores y en YS Consultores, donde analiza la consultora macrofinanciera y sectorial.

Estamos en un momento de versiones sobre la economía de todo tipo, sobre el ministro de Economía de todo tipo y sobre el silencio del propio presidente. ¿Cuán grave es la situación económica desde su perspectiva?

Creo que la economía argentina está enfrentando una tormenta externa muy fuerte y presiones financieras que no hemos tenido previamente. Eso probablemente es lo que está obligando al Gobierno, frente a este cambio internacional importante que hemos tenido, a generar algún cambio en su política, sobre todo cambiaria. El Gobierno venía teniendo una política cambiaria donde no quería aumentar el tipo de cambio oficial más del 1% para sostener un ancla cambiaria y que eso redujera las presiones inflacionarias. Lo que se vio en los últimos días, desde la elección de Brasil, es que empezó a tener fuertes presiones acompañando lo externo. También hay cuestiones internas que se complican, como el programa financiero o la reelección de Milei, que no está asegurada en primera vuelta. Eso está repercutiendo internamente y el Gobierno está teniendo que modificar un poco el programa respecto de lo que tenía planeado y estipulado hasta la actualidad. Está viendo cómo reconfigura su política financiera y cambiaria. Es una crisis, yo no diría que es una crisis. Te diría que es una tormenta que hay que cambiar, que es algo que no estaba esperado y hay que ver cómo se maneja la economía en este nuevo entorno externo más desafiante. Va a implicar probablemente cambios, al menos de corto plazo. Estamos viendo cambios en el tipo de cambio y en la forma en que estuvo actuando el Gobierno. El statu quo que había hasta ahora se está rompiendo. Por ahora, creo que el Gobierno tiene capacidad de manejarlo. Hay capacidad de manejo y no veo que sea una crisis grave, en principio. Sí es un llamado de atención y hay que ver cómo se comporta el Gobierno ante estas nuevas presiones financieras que está teniendo.

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¿Cuánto de eso es externo y cuánto es interno? Porque, digamos, ¿qué quiere decir que es externo? ¿Son potencias extranjeras que apuestan contra nosotros?

No, lo externo es, a ver, vos ves lo que es el crédito y lo que ha pasado. Has tenido una crisis externa donde todos los inversores han tenido que salir a cubrir garantías, entonces salen de aquellos activos que sean más riesgosos. Lo ves claramente cuando observás qué pasó con las tasas de interés que pagan los créditos que son basura o triple C, o más. Tuvieron un comportamiento diferenciado respecto de los BB: estos últimos tuvieron una baja de riesgo en la tasa de interés, mientras que los que eran más riesgosos subieron mucho más. ¿Qué pasa cuando hay necesidades de liquidez? Lo primero que hacen los inversores a nivel internacional es desprenderse de lo más riesgoso. Lamentablemente, Argentina está dentro de lo más riesgoso, entonces parte de eso es lo que nos afecta a nosotros. Creo que hay un componente externo, pero después también hay algo idiosincrático argentino que, para mí, tiene que ver con la cuestión política, con la capacidad de elección y con que la economía no crece. Eso le resta chances políticas a Milei. También, todo este contexto internacional con tasas más altas claramente le cierra a Argentina los caminos de financiamiento. Si uno pensaba financiarse en el exterior, tiene un rollover grande y lo quería refinanciar en el mercado local o en el mercado externo, lamentablemente lo que está viendo es que nuevamente no pudo acceder al mercado de crédito y tiene que hacer los pagos con sus recursos, con sus reservas. Eso también es lo otro que está mirando el mercado.

¿No estaba claro hace dos meses que Argentina no iba a poder acceder a los mercados?

A ver, tenías una chance de que el riesgo país volviera a 400 en el contexto internacional. Antes esperabas que las tasas quizás bajaran, no que volvieran a subir. Creo que el tema de Brasil también contagia a Argentina. El cambio que tuviste en Brasil claramente le pega a los activos argentinos. Me parece que eso es lo distintivo. Después, a nivel internacional, se deterioraron mucho los mercados.

Ayer se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en Diputados. ¿Cuánto aire y solidez le da? ¿Cuán buena noticia es y cómo influye incluso después en el propio Gobierno de Milei?

Creo que es una buena noticia. Es una buena noticia para un país que ya está estabilizado. Para Argentina lo tomo, a ver, como algo para el largo plazo, pero en el corto uno ve que, lamentablemente, todavía el programa financiero y todo lo que es el programa monetario dependen de lo que ocurra con el programa financiero del Tesoro. Eso no está estabilizado. Acá me mete algún ruido esto. ¿Por qué? Porque tiene que ir tanto el Tesoro como el Banco Central, y no veo que hoy vayan a actuar para poder financiar al Tesoro de manera conjunta. Eso no implica la independencia del Banco Central. El Banco Central solo tuviera el objetivo de inflación y, bueno, puede ser que quiera una tasa que es distinta a la que el Tesoro hoy puede pagar. Pero esa es la única duda que tengo. Para mí, esta medida mejora la calidad y la credibilidad del Banco Central. Sin embargo, esta carta sería aplicable cuando la economía ya esté estabilizada y, lamentablemente, veo que todavía la economía no está estabilizada: no tenés la cantidad de reservas suficientes y no tenés acceso a los mercados. Entonces, lo que veo es que eventualmente, no sé cuánto te ata esta nueva carta si de repente tenés que financiarte con el Banco Central porque no tenés los recursos suficientes y encontrás otros mecanismos. Me queda esa cuestión, que me parece una buena carta para cuando la economía sea estable y puedas realmente tener independencia. Hoy, lamentablemente, veo que el programa financiero sigue dominando los movimientos del Banco Central y entonces no veo cuánta independencia podés tener.

En una de tus columnas ponés que hay un poco más de consumo y de crédito, pero que no va a ser un boom. Paralelamente, empezaron a verse datos de octubre que contradicen los de septiembre, que había tenido un EMAE de crecimiento a pesar de que los dos trimestres dieran negativo, pero septiembre dio positivo. ¿Cómo ves la fortaleza de la economía interna, del consumo, del EMAE y cuál es tu perspectiva de lo que va a pasar en octubre y noviembre?

Nosotros tenemos nuestro propio indicador, que estamos justo lanzando ahora, y nos dio que en octubre no crecimos. Hay cuestiones de estacionalidad que son difíciles de capturar y probablemente después sea distinto por alguna cuestión. Hay mucha diferencia, pero lo que es cierto es que la economía está cayendo, no hay reacción todavía. En verdad, yo te voy a decir que el producto nacional no cae, pero están cayendo las importaciones, con lo cual la demanda total interna está cayendo casi un 0,3%. Esto es porque no tiene tracción ni en el consumo ni en la inversión y también están cayendo un poco las exportaciones en términos mensuales. La verdad es que vos ves que la economía está estancada y te diría que está estancada, para nosotros al menos, desde inicios de 2025. Tuviste un buen componente de crecimiento el año pasado a partir de una cosecha que voló, que creció más de un 20%, pero esa cosecha hoy se está normalizando y está cayendo en torno al 8% probablemente respecto de la previa. Después, hay algún segmento que crece: la minería y la energía. Este año la minería sí va a crecer y la energía también, pero eso no es suficiente para compensar la pérdida que está viendo el resto. Como cuestión positiva, lo que estoy viendo es que la parte que se deteriora, aquellos que nosotros llamamos los transables no competitivos o rezagados, que no tienen competitividad respecto de las importaciones, parecería que ya están tocando un piso en su caída. Por suerte, ese piso es similar al de la crisis de inicios de 2024, después de la devaluación que hizo el inicio del Gobierno. Es un piso bastante bajo, pero lo que estamos viendo es que toda esta transformación económica de la estructura productiva parecería estar encontrando un piso. Las industrias están encontrando hoy un piso en el cual, bueno, de acá no caen más. Si querés, eso es positivo. No veo un deterioro mayor hacia adelante, pero tampoco veo factores para crecer. La verdad es que no hay motores de crecimiento y el próximo año va a haber menos motores por la cuestión financiera, que va a generar más volatilidad. No veo crecimiento por el empleo y por los salarios. Tampoco por la inversión. Las empresas tienen exceso de capacidad y hacia adelante no hay un crecimiento fuerte. No veo que vayan a invertir, la inversión va a seguir cayendo, lamentablemente. Va a haber algo de exportación. Sí, vamos a tener algo de exportación porque tenés Vaca Muerta, que se va a activar y va a aumentar la producción. Eso te va a generar alguna mejora en la parte energética y vas a poder vender mucho más. La exportación quizás crezca, esa es la única. Ahora, la exportación sola no te alcanza, lamentablemente.

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Hay un viejo dicho español que dice que no se pueden pedir peras al olmo. ¿Se le puede pedir a Milei que cambie su política económica? ¿No es un oxímoron plantear siquiera que, dado que es identitario, él no es un presidente, es un economista como presidente que ganó con un planteo económico, supuestamente una fórmula completa y verdadera? ¿Se le puede pedir a esa persona que haga modificaciones en su economía cuando, en realidad, serían modificaciones en su propia identidad?

A ver, yo creo que va a tener que hacer modificaciones, manteniendo la mayor parte del modelo: la cuestión fiscal y un orden más o menos monetario. Pero claramente tiene que recalibrar. No te digo que cambie todo el modelo, pero claramente, como estaba calibrado, hoy no estaba generando un beneficio para toda la sociedad, para que toda la sociedad crezca. En promedio te daba que crecía, pero cuando lo ves, está muy concentrado en un segmento y todo el resto no crece o cae. Ahora, el tema es que no sé si puede hacer todas las modificaciones hoy. ¿Por qué? Porque tiene una elección de acá a octubre del año que viene y el plazo es corto. Entonces, esa es la cuestión. Creo que cualquier cambio que vamos a tener en el modelo, eventualmente, por si hay continuidad o por si hay cambio, va a estar después de la elección. No veo que puedas hacer cambios profundos en la previa de la elección.

LMM