Las últimas revelaciones en el Diario personal del papa Francisco, editado por uno de sus principales colaboradores, el cardenal Víctor “Tucho” Fernández, parecen contradecir todo lo que había planteado sobre el tema. Sin embargo, una segunda lectura podría darnos otra interpretación.

El infierno según Francisco

Las principales religiones del mundo tienen alguna noción del infierno. En general, se describe como un centro de torturas eternas, situado debajo de la tierra, porque naturalmente ahí es donde se entierra a los muertos a los que se pretende castigar. El diablo, figura que encarna el mal y que en muchos casos vive en el infierno, tiene una apariencia monstruosa y gran astucia para tentar a las personas a que se autodestruyan, condenando su vida y alejándose de Dios.

Sin embargo, en la mayoría de las religiones más importantes hay sacerdotes que interpretan el infierno como un estado mental y espiritual que los pecadores experimentan en vida, no como un lugar particular al que se accede después de la muerte. Quizás, junto a Juan Pablo II, la voz religiosa más importante que sostuvo públicamente esta interpretación fue la del papa Francisco, en la entrevista con Jorge Fontevecchia en 2023.

«El infierno no es un lugar, si uno va a asistir al juicio final y ve las caras de los que van al infierno, se asusta. Si uno lee a Dante, se asusta. Pero son representaciones mediáticas. El infierno es un estado, hay gente que vive en un infierno continuamente», respondió Francisco ante la pregunta de Fontevecchia.

Que el mismísimo Papa diga que el infierno no es aquel centro de torturas en el que arden en llamas los pecadores, sino las consecuencias espirituales de las acciones que se llevan adelante diariamente, es un acontecimiento histórico difícil de dimensionar. Millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad vieron determinadas sus vidas por el temor a la condena eterna. Si bien Juan Pablo II ya había hecho esta interpretación del infierno como estado, el antecesor de Francisco, Benedicto XVI, había retomado la visión clásica de la Iglesia católica.

Además, el Papa argentino agregó otro enfoque novedoso en esa misma entrevista: la preponderancia de la salvación sobre la condena.

Francisco contó que había visto una escultura medieval en la basílica de Vézelay, en Francia, que representa dos escenas contrapuestas: de un lado, Judas aparece ahorcado mientras el demonio tira de él hacia el infierno; del otro, Jesús, representado como el Buen Pastor, lo carga sobre sus hombros y lo rescata. A Francisco le llamó la atención que incluso Judas, el discípulo que traicionó a Jesús, pudiera ser objeto de la misericordia divina. Utilizó esa imagen para explicar su concepción del infierno y pronunció una frase contundente: «La salvación es más fuerte que la condenación». Para él, Dios quiere que sus hijos se salven, no que se pierdan.

La polémica por sus declaraciones

Las respuestas no se hicieron esperar. El sitio tradicionalista Novus Ordo Watch publicó un artículo titulado Hell is an Attitude?, en el que cuestionó que Francisco definiera el infierno como un estado y lo acusó de relativizar la condenación eterna. En las redes sociales circularon videos con títulos como «¡El infierno no existe! ¡Tremenda herejía del Papa!». Uno de esos usuarios, entrevistado por el medio español Newtral, manifestó su decepción por escuchar esas palabras del máximo representante de la Iglesia. Newtral publicó el 31 de marzo de 2023 una verificación para aclarar que Francisco nunca había dicho literalmente que el infierno no existiera. Del otro lado, medios católicos de orientación más progresista, como Fe Adulta, reprodujeron favorablemente la entrevista y destacaron su afirmación de que «la salvación es más fuerte que la condenación».

La interpretación de Francisco también tuvo continuidad en enero de 2024, cuando el periodista italiano Fabio Fazio, en el programa Che Tempo Che Fa, le preguntó cómo imaginaba el infierno. Francisco respondió: «Me gusta pensar que el infierno está vacío. Espero que lo esté», aclarando que era una opinión personal y no un dogma de fe. La declaración provocó una nueva polémica: cientos de usuarios de X cuestionaron qué ocurriría entonces con Hitler y otros responsables de atrocidades.

Esta opinión de Francisco se corresponde con la idea que el periodista Eugenio Scalfari le había atribuido al entonces Papa en 2018. Scalfari planteó que, en un reportaje, el Sumo Pontífice argentino había dicho que las almas que se arrepienten reciben el perdón de Dios y acceden a su presencia, mientras que las que no se arrepienten «desaparecen». Es decir, simplemente mueren, se encuentran en ese “lugar vacío”, podríamos decir.

De esta manera, siguiendo todo esto, el verdadero infierno para Francisco sería el que se experimenta en vida, el «estado espiritual y del corazón».

Tres encuentros con el diablo

Esta explicación, bastante sensata, parece entrar en contradicción con las últimas revelaciones del Diario de Francisco, publicado y editado por alguien muy cercano a Francisco, el cardenal Víctor “Tucho” Fernández. En este texto, Francisco planteó que tuvo tres apariciones del diablo en diferentes momentos de su vida y relató que «vio las puertas del infierno» mientras estaba acostado en su cama.

En relación con las apariciones demoníacas, en las páginas 53 y 54 describe esas experiencias. La primera ocurrió cuando viajaba en automóvil, unos quince años antes; la segunda, durante una celebración en una capilla del Carmelo, cuando vio una figura con ojos de fuego y sintió que se acercaba. Cuenta que huyó aferrándose al rosario y escribe: «La Virgen me salvó». La tercera experiencia ocurrió después de su viaje a Chile, en enero de 2018. Francisco relata que, durante un encuentro en Roma, vio una figura y escuchó una voz triunfante que le decía: «Ahora conseguí todo lo que quería».

Ese viaje a Chile estuvo marcado por una de las mayores crisis de su pontificado. En enero de 2018, Francisco había defendido al obispo Juan Barros, acusado por víctimas de abusos sexuales de haber encubierto los delitos del sacerdote Fernando Karadima. Durante el viaje, el Papa calificó las acusaciones contra Barros de «calumnia» y, en el vuelo de regreso a Roma, protagonizó un tenso intercambio con periodistas que le señalaron que las víctimas sí habían denunciado al obispo. Después de esa conversación, Francisco reconoció que había cometido «graves errores» en el manejo del caso, recibió personalmente a las víctimas y convocó a los obispos chilenos a Roma. En mayo de ese año, los 34 obispos presentes pusieron sus cargos a disposición del Papa. La periodista de Associated Press Nicole Winfield, que participó de aquel intercambio en el avión, señaló ahora que, según las anotaciones del diario, Francisco escribió que estaba «devastado por la situación de Chile y el diálogo con los periodistas» y que recién entonces tomó conciencia de la gravedad del problema.

La entrada del infierno

En la página 55, en una anotación del 7 de junio de 2018, Francisco escribe: «Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con toda su fuerza. Me asomé a mirar un poco y me aterrorizó». La experiencia aparece, por lo tanto, en el contexto de aquella crisis chilena y de la conmoción que le produjo comprender la dimensión de los abusos y los encubrimientos dentro de la Iglesia. En las páginas 56 y 57 desarrolla esa imagen: cuenta que se aferró al rosario y advierte que «al infierno se resbala como la cosa más natural». Describe una seducción que enceguece, promete algo que no puede dar y termina encerrando a quien cae en ella: «No tiene futuro; no hay espacio para la esperanza en ella».

Por último, en las páginas 65 a 69, Francisco vuelve sobre otra experiencia, esta vez relacionada con su propia conducta. En una anotación del 25 de noviembre de 2018, reconoce que su afán de resolver todos los problemas, atender a todos los argentinos que llegaban a Roma y hacerse cargo de todo lo había llevado «a las puertas del infierno». Identifica en esa actitud una forma de autosuficiencia: querer responder a todo como si fuera omnipotente. En las reflexiones siguientes relaciona la tentación demoníaca con el poder, con la pretensión de ocupar el lugar de Dios, dominar a los demás y convertirlos en instrumentos de la propia voluntad.

El infierno como estado del alma

Si analizamos concretamente las referencias del Papa, no entran en contradicción con lo que le respondió en aquel reportaje a Fontevecchia. Francisco nunca había dicho que el diablo no existiera, sino que el infierno era un estado del alma y del corazón más que un lugar. Las apariciones del demonio y la visión de las puertas del infierno, ligadas a su autocrítica frente a los abusos en Chile, justamente reflejan eso: un estado de sufrimiento espiritual como consecuencia de las propias acciones y equivocaciones.

También se relaciona con aquel reportaje cuando afirma que su sentimiento de omnipotencia lo había llevado «a las puertas del infierno», o cuando habla de las tentaciones del poder y de la utilización de los demás. El infierno y las apariciones del diablo no aparecen en sus reflexiones como un lugar de torturas al que se llega después de la muerte, sino como un asedio perturbador al espíritu y la mente durante la propia vida. Este puede ser el infierno, según cómo se actúe.

En síntesis, si para Sartre «el infierno son los otros», para Francisco, según se pudo escuchar en aquel reportaje y leer en el Diario recopilado por Víctor Fernández, es uno mismo cuando las personas obran mal y se alejan de Dios.