El papa León XIV mantuvo una sorpresiva audiencia no programada con el cardenal argentino Víctor Manuel "Tucho" Fernández, el curador de los diarios personales del fallecido papa Francisco. La prensa italiana informó sobre esta audiencia privada este viernes y plantó interrogantes sobre el futuro del purpurado, preguntándose si la publicación del libro ofendió a la Santa Sede.

La reunión se produjo inmediatamente después de la extraordinaria publicación de los diarios personales del papa Francisco. La oficina de prensa del Vaticano solo informó de la audiencia entre el papa y el cardenal veinticuatro horas después de manera muy formal: "El Santo Padre recibió el 25 de noviembre, en audiencia: Excelentísimo Cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe".

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"El diario del papa Francisco", presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, incluye pasajes de un cuaderno que Jorge Bergoglio escribió entre 1992 y 2024 y que revela sus preocupaciones, arrepentimientos y autocríticas, además de su profunda humanidad y fe. Fernández, un cercano colaborador del fallecido papa argentino, explicó que Francisco le pidió ayudar a dar a conocer al mundo las reflexiones contenidas en un cuaderno con tapas de plástico negro. Según contó esta semana, después de la muerte de Francisco, Fernández le manifestó a su sucesor, León XIV, su preocupación de que el libro quedara "olvidado en algún depósito", y finalmente obtuvo autorización para publicar extractos.

Víctor Manuel "Tucho" Fernández fue creado cardenal por el papa Francisco | Crédito: CEDOC

En la entrevista concedida al diario La Nación, el cardenal Fernández también relató las reacciones de León XIV durante la preparación del libro: "Sonrió; No es muy hablador, pero se preocupó especialmente cuando le hablé de algunos pasajes que insinuaban cosas confusas sobre personas aún vivas". De ahí una clara recomendación del papa tras leer el borrador: "Vio, por ejemplo, ciertos apellidos y me pidió que los eliminara, dejando solo los nombres de pila o puntos suspensivos".

Sin embargo, la cautela que León XIV exigió en las páginas del libro pareció desvanecerse en la intensa campaña mediática que el propio Fernández desplegó tras el lanzamiento. Lejos de mantener reserva, el cardenal argentino concedió una serie de entrevistas en Roma en las que puso nombre y apellido a las tensiones internas que atravesaron el pontificado anterior.

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En declaraciones al Corriere della Sera, Fernández mencionó explícitamente como adversarios de Bergoglio a dos referentes de peso del ala conservadora de la Iglesia: el cardenal alemán Gerhard Müller —su propio antecesor al frente del ex Santo Oficio— y el cardenal guineano Robert Sarah, exprefecto de la Congregación para el Culto Divino. A ello sumó análisis políticos sobre supuestas maniobras de la extrema derecha y de sectores neoliberales en la Argentina que, según su visión, habrían condicionado un eventual viaje de Francisco a su país natal.

Fernández, un cercano colaborador del fallecido papa argentino y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, explicó que Francisco le pidió ayudar a dar a conocer al mundo las reflexiones contenidas en un cuaderno con tapas de plástico negro | Crédito: CEDOC

Ese contraste entre la discreción reclamada por el pontífice y la exposición pública del curador no pasó inadvertido para la prensa romana. El Secolo d’Italia subrayó que "la prudencia observada en la publicación no parece haber tenido la misma fortuna en la posterior campaña mediatica" y remarcó que, más allá de las confidencias espirituales de Bergoglio, "a acaparar la atención fueron algunas declaraciones hechas por el cardenal a la prensa".

Por su parte, el periódico La Verità, que reconstruyó los entretelones de la audiencia fuera de agenda, señaló que si bien los vínculos entre Robert Francis Prevost y el cardenal argentino se mantienen cordiales —y el libro pudo no haber sido el único eje de la charla—, resulta evidente la brecha de estilos entre "la reserva con la que Prevost ejerce el ministerio petrino y la exuberancia comunicativa del prefecto".

Exarzobispo de La Plata, teólogo de máxima confianza de Bergoglio y autor en la sombra de varios de sus documentos magisteriales más relevantes, Víctor Manuel "Tucho" Fernández fue llevado a Roma en 2023 para conducir el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el organismo doctrinario más sensible de la Curia Romana. Su gestión estuvo marcada por fuertes polémicas, especialmente tras la publicación de la declaración Fiducia supplicans, que habilitó las bendiciones a parejas en situación irregular y del mismo sexo, desatando resistencias en episcopados de todo el mundo.

Tras la muerte de Francisco el año pasado, Fernández manifestó a su sucesor, León XIV, su preocupación de que el libro quedara "olvidado en algún depósito", y finalmente obtuvo autorización para publicar extractos.

Con la llegada de León XIV al trono de Pedro, la continuidad del cordobés en ese puesto clave quedó bajo signo de interrogación, una posibilidad que el propio Fernández admitió sin rodeos en sus últimas intervenciones públicas. "Para el puesto que ocupo podría encontrar a una persona que conozca de antes. Todavía no lo ha hecho", reconoció el purpurado al referirse a la eventualidad de que León decida reemplazarlo por alguien de su propio círculo de confianza en la próxima renovación de la Curia.

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Las 141 páginas manuscritas que abarcan más de tres décadas (86 redactadas antes del cónclave de 2013 y 55 ya como pontífice) ofrecen un retrato inédito de la vulnerabilidad interior de Francisco. En sus anotaciones, el argentino dejó constancia de una prolongada crisis espiritual de dos años atravesada en pleno ejercicio del pontificado, marcada por momentos de desolación, escrúpulos de conciencia y una constante revisión crítica de sus propias decisiones de gobierno.

El cuaderno de tapas negras expone además el costado místico de Francisco, quien registró sin filtros tres episodios en los que aseguró haber percibido la presencia física del demonio —entre ellos una celebración en la capilla del Carmelo donde sintió su mirada con "ojos de fuego" y logró escapar aferrado al rosario— junto a una visión nocturna de "la entrada del infierno" en junio de 2018.

ds