El cardenal argentino Víctor Manuel "Tucho" Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, reveló en una entrevista con el medio oficial Vatican News cómo accedió al diario íntimo del papa Francisco en el Vaticano.

Según sus testimonios, el por entonces pontífice le pidió en vida, durante una reunión reservada en la residencia Santa Marta, que publicara sus apuntes personales para la "edificación" espiritual de los lectores.

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El acceso a los manuscritos ocurrió en dos etapas. En primer lugar, durante una charla privada, Jorge Bergoglio le señaló un sector donde guardaba tres documentos subrayados, un libro y una agenda que utilizaba como diario íntimo.

En ese encuentro, Francisco le dio una directiva concreta sobre el futuro de ese archivo privado: "De esto verán ustedes", le dijo, y agregó la condición de "que sea para edificación", en referencia a que el material sirviera para el bien espiritual de quienes lo leyeran.

Meses después de la elección del papa León XIV, Fernández sintió temor de que esos escritos se extraviaran o cayeran en manos equivocadas. Decidió plantearle su inquietud al nuevo pontífice para cumplir con aquel mandato recibido en vida.

Papa Francisco

León XIV mostró interés inmediato en el asunto. Apenas dos días después de esa conversación, el Papa encontró la caja que contenía los textos originales que Francisco le había señalado a Fernández y se la envió de inmediato para que iniciara el trabajo de edición.

Al abrir la caja en el Vaticano y revisar el contenido, el cardenal argentino aseguró que quedó impactado por el nivel de intimidad de los registros. “Quedé shockeado, porque había información que yo nunca había escuchado, ni de los demás ni en la boca de él”, afirmó.

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Dentro de la caja recuperada se encontraban la agenda personal de Francisco junto a tres documentos eclesiásticos de puño y letra por Bergoglio: la exhortación Evangelii nuntiandi, de Pablo VI, y los textos del episcopado latinoamericano de Puebla y Aparecida.

Actualmente, el material ya fue procesado y organizado por temas en un libro póstumo que cuenta con el aval de León XIV y comentarios explicativos del propio cardenal para contextualizar las anotaciones.

De la edición final quedaron afuera recordatorios cotidianos, como turnos médicos, referencias privadas sobre personas que aún viven y fragmentos redactados con signos cifrados inventados por el propio Francisco, similares a jeroglíficos, cuya privacidad el cardenal decidió respetar.

BGD/MSS