Ernest Simoni, el cardenal albanés de 98 años que sobrevivió a 27 años en campos de concentración comunistas y ejerce el exorcismo desde hace siete décadas, afirmó que vivió episodios similares a los que el papa Francisco describió en sus diarios personales sobre el diablo y el infierno, cuya edición en español llegará en diciembre a la Argentina.

La publicación en Italia de Il Diario personale di Papa Francesco (El diario personal del papa Francisco, compilado por el cardenal Víctor Manuel Fernández) sacudió al mundo católico al exponer las luchas espirituales más privadas del argentino Jorge Mario Bergoglio tanto en Argentina como en El Vaticano.

Fernández, un cercano colaborador del fallecido papa argentino y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, explicó que Francisco le pidió ayudar a dar a conocer al mundo las reflexiones contenidas en un cuaderno con tapas de plástico negro. Tras la muerte de Francisco el año pasado, Fernández le manifestó a su sucesor, León XIV, su preocupación de que el libro quedara "olvidado en algún depósito", y finalmente obtuvo autorización papal para publicar extractos.

En esas páginas manuscritas entre 1992 y 2024, el pontífice fallecido en abril de 2025 dejó registro de tres encuentros físicos con el demonio y de una estremecedora visión nocturna de la entrada del infierno.

Lejos de manifestar sorpresa ante estas revelaciones, el cardenal Ernest Simoni —considerado en Roma el gran referente del ministerio del exorcismo tras la muerte del padre Gabriele Amorth— respaldó el testimonio de Francisco en una extensa entrevista concedida al diario italiano Il Giornale. "No estoy sorprendido", afirmó con rotundidad el purpurado de 98 años mientras regresaba de una peregrinación en Cerdeña. Ante la consulta por la figura del diablo con ojos encendidos que Bergoglio describió en sus cuadernos privados, Simoni replicó: "Llevo toda la vida tratando con estos episodios".

El encuentro nocturno de Simoni con las almas condenadas

Ernest Simoni, el cardenal albanés de 98 años que sobrevivió a 27 años en campos de concentración comunistas y ejerce el exorcismo desde hace siete décadas | Crédito: CEDOC

En su diálogo con el vaticanista Nico Spuntoni para Il Giornale, el cardenal albanés trazó un paralelismo directo entre las anotaciones íntimas del papa Francisco y su propia experiencia mística. Bergoglio había dejado asentado que en junio de 2018, antes de irse a dormir, se asomó a mirar "la entrada del infierno" y quedó "aterrorizado", logrando escapar de esa visión únicamente al aferrarse al rosario "como un arma".

Simoni relató al periódico milanés que él mismo atravesó un episodio análogo hace cuatro años, también durante la noche: en esa visión del infierno vio a "once almas condenadas que hablaban en albanés y decían que querían matarme por los exorcismos". Entre aquellos rostros, el cardenal aseguró haber distinguido al comandante del campo de trabajos forzados comunista donde estuvo cautivo durante décadas.

Frente al recurso espiritual utilizado por Bergoglio para defenderse de la visión infernal, Simoni validó plenamente la eficacia del método elegido por el pontífice argentino: "El rosario es el arma más potente contra las formas satánicas". "Invoqué a Padre Pio y me salvé", explicó el purpurado sobre el desenlace de aquella aparición nocturna.

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Los cuadernos de tapas negras que Jorge Bergoglio comenzó a escribir el 20 de diciembre de 1992 —y que reúnen 141 páginas manuscritas, 86 anteriores a su elección papal y 55 durante su pontificado— revelan una dimensión mística y de combate interior que contrasta con el silencio oficial que el Vaticano solía mantener en público sobre estos asuntos.

Según los pasajes dados a conocer por el cardenal Víctor Manuel Fernández, Francisco anotó el 24 de enero de 2021 el recuerdo preciso de tres manifestaciones físicas del maligno: "Descubrí que el demonio había merodeado descaradamente, con astucia. Y me acordé de tres episodios ciertos en los que no dudo de que se haya presentado físicamente".

En el primero de esos episodios escribió: "Lo vi por la ventanilla del auto. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores". Durante el segundo episodio, ocurrido en una capilla carmelita, aseguró que el diablo lo miró con ojos ardientes. "Me miró con ojos de fuego. No olvido esa mirada, más fuerte que la anterior. Eran como rayos de fuego. Después intentó acercarse y yo escapé apretando el Rosario y pidiéndole a la Virgen… La curiosidad luchaba con el Rosario. Y la Virgen me salvó", escribió.

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Un tercer episodio ocurrió durante una reunión en Roma, tras un viaje a Chile, cuando lo vio, y dijo que escuchó su voz triunfante. Añadió que Dios le dio la oportunidad de liberarse de esos encuentros. Francisco también afirmó que el 7 de junio de 2018, mientras se preparaba para dormir, vio "las puertas del infierno", y que se defendió tomando el rosario como arma. En el diario dejó asentada la visión infernal: "Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterró. Fue antes de dormir. Agarré el Rosario como arma. Agradezco al Señor esta ayuda. Solo la oración da lugar para que el Señor nos salve".

En otra anotación de 2018, marcada por el impacto de la crisis de los abusos en Chile y el escándalo que golpeaba a la Iglesia, el pontífice registró haber oído una voz "triunfante" y áspera que proclamaba: "He logrado todo lo que quería". Francisco agregó una advertencia sobre la naturaleza de esa tentación espiritual, a la que vinculó con la autosuficiencia y el mal uso del poder: "Al infierno se resbala como lo más natural. No es la primera vez en mi vida que tuve esta experiencia, pero esta vez fue de una intensidad devoradora. Es peligroso acercarse a la puerta del infierno porque las llamas pueden salir y quemar".

En el relato de esas apariciones, Bergoglio también detalló un encuentro ocurrido unos quince años antes en Buenos Aires ("Lo vi desde la ventanilla del auto. No olvido sus ojos amenazantes y al mismo tiempo seductores") y otro durante una celebración en la capilla del Carmelo, donde la mirada del maligno adquirió una intensidad devastadora.

Las conversaciones secretas entre Bergoglio y el "mártir viviente" Simoni

Simoni pasó 18 años en prisión —doce de ellos excavando en las minas de Spaç— y, tras ser excarcelado en 1981, fue obligado a trabajar en las alcantarillas de Shkodër hasta la caída del régimen en septiembre de 1990. | Crédito: CEDOC

La cercanía entre el papa Francisco y el cardenal Simoni en torno a la lucha contra el mal no fue casual ni tardía. En su entrevista con Il Giornale, el albanés reveló que el 20 de septiembre de 2016, durante un encuentro en la ciudad italiana de Asís, mantuvo una conversación directa con el pontífice sobre su labor cotidiana frente a las posesiones diabólicas: "Le hablé de mi ministerio, de las oraciones de liberación".

Apenas unas semanas después de aquella charla, en octubre de 2016, Francisco anunció su creación como cardenal, concretada en el consistorio del 19 de noviembre de ese año. De acuerdo con el relato de Simoni al periódico italiano, el papa lo llamaba afectuosamente "mártir viviente" y desde el Vaticano le derivaban numerosos casos de presuntas posesiones para que los atendiera personalmente.

El cardenal recordó además una audiencia privada en 2018 (el mismo año en que Bergoglio sufrió la visión de la puerta del infierno) en la que le entregó en mano una serie de entrevistas concedidas por el célebre exorcista italiano Gabriele Amorth. "Hablaban de Lucifer", explicó Simoni al reconstruir la escena y la reacción de su interlocutor: "Las miró en silencio, no dijo una palabra". Durante aquel encuentro, Simoni también le comentó al pontífice el episodio de una imagen del Niño Jesús en Schio, vinculada en la devoción popular a la advertencia de que "en el infierno hay millones de almas".

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De las minas comunistas de Albania al exorcismo en El Vaticano

Nacido en Troshani (Albania) el 18 de octubre de 1928, Ernest Simoni ingresó a los diez años al colegio franciscano de su ciudad natal y fue ordenado sacerdote el 7 de abril de 1956, en plena persecución antirreligiosa del régimen comunista de Enver Hoxha, que llegó a declarar a Albania el primer Estado ateo del mundo.

Según la biografía reconstruida por Il Giornale, Simoni fue detenido la noche de Navidad de 1963 mientras celebraba misa en Barbullush tras haber ofrecido un sufragio por el asesinado presidente estadounidense John F. Kennedy. Acusado de ser enemigo del pueblo, fue condenado a muerte, pena que luego le fue conmutada por 25 años de trabajos forzados.

Simoni pasó 18 años en prisión —doce de ellos excavando en las minas de Spaç— y, tras ser excarcelado en 1981, fue obligado a trabajar en las alcantarillas de Shkodër hasta la caída del régimen en septiembre de 1990. Durante los 27 años de cautiverio y vigilancia, continuó celebrando misa de memoria en latín, confesando a otros reclusos y ejerciendo clandestinamente el ministerio sacerdotal.

El 21 de septiembre de 2014, durante la visita apostólica de Francisco a Tirana, el testimonio directo de Simoni sobre las torturas sufridas y el perdón otorgado a sus carceleros conmovió hasta las lágrimas al pontífice argentino, quien dos años más tarde lo incorporó al Colegio Cardenalicio dispensándolo de la consagración episcopal debido a su avanzada edad.

A sus 98 años, Simoni mantiene intacta su actividad como exorcista, una tarea que desempeña desde hace casi siete décadas. El canon 1172 del Código de Derecho Canónico reserva el exorcismo a sacerdotes con licencia expresa del Ordinario del lugar. Y la Iglesia pide además un discernimiento riguroso para distinguir la posesión de los trastornos psíquicos.

Días antes de su entrevista, el 17 de noviembre de 2026, se viralizó un video del cardenal recitando en latín el “Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos” (la extensa fórmula de exorcismo dispuesta por el papa León XIII) al término de una misa en el santuario de San Pio da Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo, durante la cual se registraron gritos en el interior del templo. "Es la oración más potente para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas", sostuvo Simoni ante los fieles antes de pronunciar la plegaria en latín.