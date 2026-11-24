El papa León XIV desconfía de gente "poderosa" del Vaticano y siente que se le oculta información, reveló el periodista británico Gareth Gore, autor de un libro de investigación con graves denuncias contra el movimiento religioso católico Opus Dei.

Gore mantuvo un encuentro con el pontífice en marzo y le entregó un conjunto de documentos sobre los presuntos abusos cometidos dentro de la Obra y reveló ahora su diálogo con León: "Dijo algo que me dejó atónito: ‘Voy a guardarlos bajo llave en mi habitación porque, si se los entrego a alguien de aquí, simplemente desaparecerán”.

En un artículo publicado en el periodista aseguró que el papa "refiriéndose al Opus Dei, señaló con el dedo a su alrededor y me dijo: ‘Ya sabes, esta gente es muy poderosa por aquí”. Agregó que cree que al Papa le ocultan información sobre lo sucedido.

Gore publicó en 2024 su libro "Opus", donde rebela los abusos de poder, físicos y espirituales supuestamente perpetrados por Opus Dei, un grupo católico fundado por el sacerdote español Josemaría Escrivá en la década de 1920. La calificó como "una secta abusiva que no tiene ningún respeto por sus víctimas ni por la Iglesia".

El Opus Dei (también conocido como "La Obra de Dios") se consolidó como una orden profundamente religiosa que, afirman, ayuda a la gente común a "amar a Dios y servir a los demás mediante un trabajo bien hecho, llevado a cabo con honestidad e integridad".

Acusada por sus detractores de ser una especie de secta secreta para manejar los hilos del poder dentro y fuera del Vaticano, lo que desmiente puntualmente, el Opus Dei está presente en más de 60 países y lo integran unos 90.000 miembros laicos, entre ellos personalidades políticas o empresariales, y más de 2.000 sacerdotes sobre todo en Europa y América Latina. | Crédito: CEDOC

"El grupo ha sido acusado de una larga lista de fechorías: de captar y manipular niños (grooming), de traficar y esclavizar a niñas y mujeres jóvenes, y de medicar a sus miembros para ocultar la epidemia de salud mental dentro de sus filas", relató Gore en un artículo de Substack. "También se le acusa de violar el secreto de confesión y de utilizar las sesiones de “dirección espiritual” para recopilar información sobre sus integrantes con el fin de manipularlos y ponerlos al servicio de sus propios intereses. Existen literalmente cientos de testimonios de víctimas en internet, en sitios web como OpusLibros.org y Reddit".

El periodista asegura que el papa Francisco ofreció esperanzas a las víctimas al emitir un motu proprio en julio de 2022 ordenando al Opus Dei reescribir sus estatutos pero desde entonces "comenzó a parecer cada vez más que la reforma del grupo no era más que un ejercicio de relaciones públicas".

"El Vaticano nunca se acercó ni una sola vez a los exmiembros para entender qué era lo que necesitaba reformarse; de hecho, ignoró por completo los acercamientos de personas que ofrecieron ayudar con información y documentos sacados clandestinamente de la organización", escribió.

Según Gore, un periodista peruano lo contactó para decirle que el papa "estaba muy al tanto de mi propio trabajo sobre el Opus Dei y que tenía mucho interés en hablar conmigo en una audiencia privada, solo nosotros dos".

"Le dije al Papa que es imposible decidir lo que debe hacer con el Opus Dei, porque la propia Iglesia no entiende lo que es, nunca ha intentado hablar con sus exmiembros y víctimas. No saben cuál es el problema y así es imposible decidir lo que se debería hacer", dijo Gore al diario español El País.

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Fundada en 1928 por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer, fallecido en Roma en 1975 a los 73 años de edad, su canonización en 2002 por Juan Pablo II suscitó controversias por su cercanía con la dictadura en España de Francisco Franco | Crédito: CEDOC

“Sigo creyendo que su compasión era genuina -dijo sobre León XIV-. Sin embargo, también me llevé la inquietante impresión de un hombre rodeado de intereses poderosos. Quizás eso explique la brecha entre sus promesas públicas y la respuesta de la Iglesia ante las acusaciones contra el Opus Dei. Pero no puede justificarla”.

Al llegar al Vaticano, relató Gore, "me senté a solas con el Papa León XIV en el Vaticano y le informé sobre las acusaciones de abusos generalizados dentro de una de las organizaciones más poderosas de la Iglesia católica". Y continuó: "Había traído conmigo todo un expediente de pruebas: documentos internos sacados de contrabando por antiguos miembros, testimonios desgarradores de testigos y un informe condenatorio redactado por fiscales de Argentina, que habían acusado al grupo de trata de seres humanos y trabajo forzado tras una investigación de dos años".

Y completó: "Mientras entregaba los documentos, el papa dijo algo que me dejó atónito. 'Gracias por traer estos', dijo, antes de añadir: 'Voy a guardarlos en mi habitación porque, si se los entrego a alguien por aquí, simplemente desaparecerán'".

"Fue una confesión extraordinaria por parte del hombre que lidera a los 1.400 millones de católicos del mundo -analizó el autor-. Aquí estaba el propio papa sugiriendo que no podía confiar en quienes le rodeaban para manejar pruebas de abuso. En aquel momento, tomé sus palabras como una señal de que entendía la gravedad de lo que le había aportado. Salí de la reunión convencido de su sinceridad, su compasión y su deseo de hacer lo correcto. Ocho meses después, empiezo a preguntarme si esas cualidades son suficientes".

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Papa Francisco

Gore cree que el Opus Dei nunca habría podido funcionar sin la complicidad de la Santa Sede: "El Vaticano ayudó a crear este monstruo, sobre todo el papa Juan Pablo II porque los veía como aliados políticos en su cruzada conservadora".

"Las veía casi como sus boinas verdes personales que podía enviar a cualquier parte del mundo donde hubiera algún tipo de sacerdote o obispo progresista causando problemas. Podría enviar a Opus Dei allí para que hiciera su trabajo o para ser sus ojos y oídos. Les otorgó este estatus especial que nunca se les ha concedido antes ni después en la historia de la Iglesia católica".

El Papa Francisco "básicamente ordenó al Opus Dei poner su casa en orden", dijo Gore. "Pero no hubo ningún esfuerzo por hablar con antiguos miembros, ni por hablar con periodistas como yo, que investigamos el grupo".

Todo eso hizo que la invitación de León resultara aún más sorprendente.

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Gore viajó a Roma decidido a entregar personalmente al papa toda la información de la que disponía: "No tenía miedo de ofenderle ni de incumplir la etiqueta. Simplemente pensé: a nadie más se le ha dado esta oportunidad y si me echan a los cinco minutos, puedo vivir con eso porque he intentado hacer lo que creo que es correcto".

"Pero yo no tenía ni idea -recordó- de cómo respondería a que le emboscara con ese enorme montón de papeles, esos documentos internos y yo dándole un relato muy claro, completo y sin adornos de cómo era realmente la vida en el Opus Dei. No sabía si él pulsaría el botón para que su secretario entrara y me acompañara a la salida".

"Honestamente, la reunión no podría haber ido mejor -relató-. Hizo una serie de preguntas muy incisivas. Se prolongó mucho más de lo previsto. Había dos camarógrafos allí. Y al final de la reunión, el papa me dijo que había sido su decisión invitar a las cámaras a entrar y hacer pública la reunión. Creo que claramente quiso enviar una señal a Opus Dei de que está tomando estas acusaciones en serio".

El Papa León XIV | Crédito: AFP

El encuentro en El Vaticano tuvo lugar ocho meses antes de que León XIV viajara a la Argentina, donde la Justicia continúa investigando a altos dirigentes del Opus Dei, a quienes acusan de supervisar la explotación y trata de mujeres y niñas; Opus Dei en Argentina creó una oficina de "sanación y resolución" para atender las quejas de las mujeres.

En 2024 también afirmó que las acusaciones de que las niñas fueron forzadas a unirse a la organización con promesas de educación en sus escuelas eran "falsas y engañosas". Opus Dei afirmó que estaba comprometida con la protección de menores y adultos vulnerables.

Pero en su reciente visita a la Argentina las 43 mujeres que denunciaron haber sido esclavizadas por el Opus Dei no lograron reunirse con él. "Las mujeres han pasado meses suplicando que una audiencia le cuente sobre los abusos que dicen haber sufrido. Lo sé porque transmití sus peticiones directamente al personal del papa -dijo Gore-".

Al propio autor le sorprende esta actitud, declaró: "León XIV ha pronunciado varios discursos sobre cómo abordar los abusos en la Iglesia, proclamándolos una "prioridad" para su papado, prometiendo "tolerancia cero", pidiendo mayor transparencia y dejando claro que las víctimas deben ser escuchadas. Para mí, este bloqueo repetido de cualquier encuentro entre el papa y las víctimas del Opus Dei refleja un patrón más amplio: que la Iglesia católica no parece dispuesta ni capaz de afrontar este enorme escándalo", finalizó.

(ds)