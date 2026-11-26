Durante más de tres décadas, en las páginas de una vieja agenda de tapas negras, el Papa Francisco guardó un secreto que permaneció inédito hasta después de su muerte: estaba convencido de haber visto físicamente al Diablo en tres oportunidades. La publicación póstuma de sus diarios íntimos no solo describe el rostro perturbador de esa presencia —lejos de los cuernos medievales y más cerca de los clásicos bíblicos y literarios—, sino que expone las crisis espirituales en el Vaticano y el silencioso vínculo del pontífice con los exorcistas de la Iglesia.

La revelación se produjo el martes 24 de noviembre de 2026 con la presentación en el Vaticano de El diario personal del papa Francisco, un volumen editado por el cardenal Víctor Manuel Fernández con autorización del papa León XIV. El cuaderno abarca 141 páginas escritas entre el 20 de diciembre de 1992 —cuando Jorge Bergoglio era obispo auxiliar en Buenos Aires— y el 18 de agosto de 2024, ocho meses antes de su fallecimiento.

En entradas fechadas entre el 21 y el 24 de enero de 2021, durante una crisis espiritual de dos años marcada por las presiones de gobierno y la desolación, Francisco reconstruyó los tres episodios en los que dijo haber percibido una presencia que se describe por un rasgo magnético: una mirada que oscila entre la amenaza y la seducción.

El diablo se aparece a Bergoglio en Buenos Aires: la figura en la ventanilla y el "ángel de luz"

El primer avistamiento ocurrió, según su relato, en Buenos Aires, mientras regresaba en automóvil durante su etapa como arzobispo. Bergoglio escribió que divisó una figura desde la ventanilla y anotó: "No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores".

La Biblia y la literatura occidental construyeron durante siglos una imagen del Diablo asociada a la belleza y a la mirada. En las Sagradas Escrituras, la figura demoníaca se asocia con la fascinación estética e intelectual. En la Segunda Carta a los Corintios (11:14), San Pablo advierte que "el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz", mientras que el Libro de Ezequiel (28:12-17) describe al querubín caído como un ser "lleno de sabiduría y acabado de hermosura", corrompido por su propia belleza.

El Génesis ofrece la escena original de esa seducción. La serpiente, presentada como la más astuta de los animales del campo, no promete dolor sino conocimiento: "serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal" (Reina-Valera, 1909). Eva, cuenta el texto, ve que el fruto es agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría.

El segundo episodio tuvo lugar tiempo después en el coro de una capilla de las hermanas carmelitas. "Me miró con ojos de fuego. No olvido esa mirada, más fuerte que la anterior. Eran como rayos de fuego", escribió Francisco, relatando que la figura intentó acercarse y él reaccionó apretando su rosario mientras pedía auxilio a la Virgen: "La curiosidad peleaba con el Rosario. Y la Virgen me salvó".

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La imagen de los ojos de fuego proviene de la tradición apocalíptica y profética. En el Libro de Job (41:18-19), la bestia Leviatán es retratada con "párpados como los de la aurora" y una boca de la que "salen hachones de fuego; centellas de fuego proceden", una metáfora vinculada por los Padres de la Iglesia con la mirada del maligno y retomada en el siglo IV por el poeta cristiano Aurelio Prudencio en su Hamartigenia, donde describe al príncipe de las tinieblas con pupilas encendidas como antorchas.

La tradición del desierto había fijado otras imágenes. En la 'Vida de Antonio', atribuida a Atanasio de Alejandría (siglo IV), los demonios que asedian al ermitaño irrumpen tras un estruendo semejante a un terremoto y salen de las paredes "en formas monstruosas de bestias y reptiles". El texto advierte además que pueden presentarse con halagos: Antonio aconseja que, si los demonios alaban a los monjes o los llaman santos, "no los escuchen ni tengan nada que ver con ellos".

Santa Teresa de Ávila, reformadora de la orden carmelita, dejó descripciones del mismo tipo en su 'Libro de la Vida' (cap. 31). Habla de un "negrillo muy abominable", de una "abominable figura" con "boca espantable" y de una gran llama que le salía del cuerpo y no proyectaba sombra. Cuenta que, al verlo, se rió y no tuvo miedo.

Roma, Chile y las "puertas del infierno" que se abrieron ante Francisco

El Infierno en el "Juicio Final" de Miguel Ángel; Capilla Sixtina del Vaticano | Crédito: CEDOC

La tercera aparición, según su relato, ocurrió en Roma, tras su viaje apostólico a Chile en 2018 y las críticas recibidas por haber desestimado inicialmente las denuncias por abusos sexuales y encubrimiento en el clero chileno (un hecho que admitió en sus apuntes al escribir "me costó asumir lo de Chile, no pensé que fuera tan grave"). Francisco relató que durante una reunión volvió a verlo y escuchó una voz que proclamaba: "Ahora he conseguido todo lo que quería".

A estas tres visiones se sumó otro registro el 7 de junio de 2018, cuando antes de dormir anotó haber divisado "las puertas del infierno". "La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me aterró", escribió, explicando que volvió a empuñar el rosario. En esa misma anotación, según los extractos publicados por la prensa italiana, agregó: "Es peligroso acercarse a la puerta del infierno porque las llamas pueden salir y quemar", y que "el fulgor ciega y nada más importa".

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Un mes antes, en una homilía en Santa Marta (8 de mayo de 2018), Francisco había descrito al demonio como un seductor que despierta la curiosidad y la vanidad, y recordó que lo ocurrido con Eva se repite en cada persona. Dijo que se disfraza de ángel de luz aunque en realidad es de sombra y de muerte, y que "la luz del diablo es deslumbrante, como los fuegos artificiales". Citando a un padre de la Iglesia, lo comparó con un perro rabioso y encadenado al que no hay que acercarse.

En el Canto XXXIV del 'Infierno' de La Divina Comedia, Dante Alighieri presenta a un emperador derrotado y mudo, encerrado hasta el pecho en el lago helado de Cocito. El Lucifer dantesco exhibe tres caras —roja, amarilla y negra—, alas de murciélago y seis ojos que lloran sin cesar: "Con seis ojos lloraba, y por tres barbas / goteaban el llanto y sanguinosa baba", escribe el poeta florentino, y añade que "si tan bello fue como ahora es feo, / y contra su Hacedor alzó las cejas, / bien debe proceder de él todo duelo". Ese giro hacia lo monstruoso se reflejó también en la pintura. En el Juicio Final de Giotto (Capilla Scrovegni, 1303-1306), el Diablo sujeta a los condenados con las manos; poco después, Fra Angelico lo muestra sentado en un caldero, masticándolos.

El Diablo según Milton y Goethe: el orgullo y la cultura

Tres siglos después, en el Libro I de El paraíso perdido (1667), John Milton retrató a Satanás emergiendo del lago ardiente con "ojos que chispeaban terroríficos" y una presencia que "no parecía menos que un arcángel caído, y el exceso de gloria oscurecida". El personaje conserva una estatura imperial definida en su discurso: "La mente es su propio lugar… mejor es reinar en el infierno que servir en el cielo".

En la primera parte del Fausto (1808) de Johann Wolfgang von Goethe, Mefistófeles se presenta como un caballero mundano que desestima el folclore de cuernos y pezuñas —"La cultura, que todo el mundo lame, hasta al mismo diablo se ha extendido"— y define su función como "una parte de aquella fuerza que siempre quiere el mal y siempre obra el bien", actuando sobre la curiosidad intelectual humana.

Dostoievski llevó esa banalidad al extremo en Los hermanos Karamázov (1880). En el capítulo de la pesadilla de Iván, el diablo es "un caballero ruso de cierto tipo, ya no joven", con un abrigo marrón " bastante raída, aunque evidentemente hecha por un buen sastre" : un pariente pobre de buena familia, de modales complacientes. Él mismo se burla de las expectativas de su visitante: "Está enojado conmigo por no haberme aparecido en un resplandor rojo, con truenos y relámpagos, con las alas chamuscadas" .

El cardenal Fernández señaló que la tentación que más inquietaba a Francisco era la "curiosidad pagana" y el riesgo de sentirse omnipotente o "usar a los otros como muñequitos" desde el poder eclesiástico.

La agenda negra de Santa Marta

El Diablo en el "Juicio Final" de Giotto | Crédito: CEDOC

Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, explicó durante la presentación en la Santa Sede que el propio Papa le mostró la agenda negra en su residencia de Santa Marta con una consigna: "De esto verán ustedes... lo que sea para edificación". Según el purpurado, estas visiones se inscriben dentro de una "espiral de maduración y crecimiento espiritual" moldeada por el discernimiento de espíritus de San Ignacio de Loyola.

Ese discernimiento tiene su texto fundacional en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, a la que pertenecía Bergoglio. En la meditación de las Dos Banderas, Ignacio le pide al ejercitante imaginar al caudillo de los enemigos "en una grande cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa" (Ej 140). En sus reglas de discernimiento describe el modo de actuar del enemigo: "por donde nos halla más flacos y más necesitados para nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos" (Ej 327).

El mismo tipo de asedio relataron el Padre Pío —que en sus cartas llamaba al demonio "el ogro" y pedía fuerza "para poder reírme en la cara de ese cosaccio"— y el Cura de Ars, que lo llamaba "le grappin" y sostenía que lo que más temía no era la penitencia, sino la reducción de comida, bebida y sueño.

El silencio de Francisco ante las confesiones de un cardenal exorcista

Durante su pontificado, Francisco sostuvo en homilías, audiencias y entrevistas que el Diablo es una entidad personal frente a la cual debe evitarse todo intercambio. "El Diablo es inteligente, sabe más teología que todos los teólogos juntos", afirmó el pontífice en una homilía en Santa Marta en 2014. En diciembre de 2017, en una entrevista con el canal italiano TV2000, agregó: "Con Satanás no se puede dialogar. Porque si comienzas a dialogar con Satanás, estás perdido. Es más inteligente que nosotros".

Tras la publicación del diario, el cardenal albanés Ernest Simoni, de 98 años y con décadas de ministerio exorcista, declaró a Il Giornale no sentirse sorprendido por las descripciones de Francisco. "He lidiado con estos episodios toda mi vida", afirmó, y subrayó que "el rosario es el arma más poderosa contra las formas satánicas", coincidiendo con el recurso que el propio Papa anotó haber usado. Simoni añadió que en 2018 —el mismo año en que Bergoglio registró la visión de las puertas del infierno— le entregó al pontífice una recopilación de entrevistas con el exorcista Gabriele Amorth. "Hablaban de Lucifer", precisó. Francisco, según relató, los miró en silencio, sin decir una palabra.