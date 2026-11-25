La periodista y escritora Alicia Barrios, quien mantuvo una amistad con Jorge Bergoglio, aseguró que el papa Francisco decidió no regresar a la Argentina durante su pontificado por voluntad propia. Según explicó, esa determinación estuvo vinculada con los padecimientos que atravesó antes de asumir la conducción de la Iglesia católica.

"¿Por qué no vino? Porque no quiso. ¿Para qué iba a venir acá?", sostuvo Barrios en declaraciones a radio Rivadavia, en el marco de la publicación de un libro que reúne anotaciones personales del fallecido pontífice, difundidas por el cardenal Víctor Manuel Fernández.

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"Había sufrido de una forma como yo lo vi sufrir tremendamente. En Roma estaba feliz, yo lo veía sonreír, estaba contento", recordó la periodista, quien afirmó que siempre respaldó la decisión de Francisco de no regresar al país.

Los enfrentamientos de Bergoglio en la Argentina

Durante la entrevista, Barrios relató un episodio que protagonizó junto a Bergoglio cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires. Ambos conversaban cerca de una ventana desde la que podían observar la Casa Rosada cuando el entonces cardenal hizo una reflexión sobre su relación con el poder político.

"De golpe mira para la Casa Rosada, me mira a mí y me dice: 'Alicia, a mí esta gente me odia'", recordó la escritora. Según su testimonio, fueron momentos especialmente difíciles para el futuro Papa. Al no haber especificado un año, Barrios evitó indicar a qué gestión se refería, dado que ocupó el cargo entre 1998 y 2013, aunque Bergoglio sí tuvo una relación públicamente tensa con Néstor Kirchner.

Además, sostuvo que existieron presiones políticas para desplazarlo del Arzobispado de Buenos Aires y mencionó las aspiraciones de algunos integrantes de la jerarquía eclesiástica para sucederlo. En ese contexto, también recordó los enfrentamientos que mantuvo con el entonces arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, a quien atribuyó intenciones de ocupar el cargo de Bergoglio con el respaldo de sectores del poder económico.

Alicia Barrios y el Papa Francisco | Crédito: NA

"Era una persona que aspiraba, yo creo que hasta que se murió, a ese cargo", afirmó Barrios. Incluso, al referirse a los conflictos entre ambos, sostuvo que Aguer le había provocado numerosos disgustos al futuro pontífice. El platense murió este 10 de noviembre a los 83 años.

Las confesiones de Francisco y su relación con León XIV

En otro tramo de la entrevista, Barrios reconoció que había advertido algunas actitudes de autosuficiencia en Francisco, especialmente en determinados nombramientos que realizaba sin consultar. Según explicó, posteriormente sufría cuando las personas en las que había depositado su confianza lo defraudaban.

La periodista también se refirió a las revelaciones incluidas en el libro sobre las experiencias personales de Bergoglio con el demonio. Aunque aseguró que desconocía esos episodios, destacó la confianza que existía entre ambos. "Teníamos una confianza infinita, pero infinita", afirmó. Sin embargo, aclaró que, pese a que conversaban sobre el demonio, Francisco nunca le había relatado esas experiencias.

León XIV y el incómodo recuerdo de Enrique Shaw

Por otra parte, Barrios destacó el vínculo que el pontífice argentino mantenía con su sucesor, León XIV. Según reveló, ambos se reunían durante tres horas todos los sábados y conversaban, entre otros temas, sobre la doctrina social de la Iglesia.

Finalmente, la periodista reconoció que conserva numerosos escritos sobre su relación con Bergoglio, aunque todavía no decidió cuándo los publicará. También anticipó que algunas de las confidencias que recibió podrían permanecer en reserva. "Cuando uno es leal, es leal para toda la vida", concluyó.





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