El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, explicó los motivos de su participación en el encuentro del peronismo que se realizó en San Fernando y planteó la necesidad de construir una alternativa política al gobierno de Javier Milei. En ese marco, sostuvo que el peronismo debe funcionar como articulador de un espacio más amplio, con la participación de otras fuerzas políticas, para conformar una nueva mayoría de cara a las elecciones de 2027.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Pesatti también se refirió a las diferencias internas del peronismo, la discusión por las PASO y el lugar de Sergio Massa en la construcción de ese espacio. Aunque evitó anticipar candidaturas, reconoció su cercanía con el exministro de Economía y consideró que el encuentro en San Fernando representa un punto de partida para avanzar hacia una alternativa electoral.

Pedro Pesatti es docente y dirigente político que actualmente ejerce como vicegobernador de la provincia de Río Negro y preside la legislatura provincial. Previamente se ha desempeñado como concejal de Viedma. Fue también legislador provincial y ocupó el cargo de intendente de la capital rionegrina entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

Muy buenos días, Jorge Fontevecchia lo saluda. Usted aclaró recientemente sus diferencias con el gobernador. Al mismo tiempo, participó de la reunión del peronismo de anteayer en San Fernando. Me gustaría una especie de balance suyo de cómo encuentra al peronismo y usted en particular dentro de él. Pedro fue intendente de la principal ciudad de su provincia. Recordemos que Viedma era la capital a la que quería Raúl Alfonsín mudar la capital del país. Creo que hace 40 años se cumplieron hace poquito del proyecto que había enviado al Congreso para mudar allí la capital. Algo parecido a lo que hizo Brasil cuando mudó, mudó, perdón, a Brasilia, la capital, que está también en el interior profundo de su país, en el centro del país. Pero finalmente ese proyecto no prosperó, pero Pesatti lo recuerda con mucho cariño. Él fue intendente de la capital de la provincia y ahora es vicegobernador. Lo escucho con atención.

Sí, participé de una reunión a la que fui invitado en San Fernando, en la búsqueda de construir una nueva gran mayoría en la Argentina que pueda constituirse en una alternativa frente al modelo político, económico y social que está llevando adelante el presidente Javier Milei. Creo que eso obliga a todos los que pertenecemos a ese gran universo de las mayorías populares a hacer los máximos esfuerzos para poder acordar en los puntos en común que tenemos, olvidar las diferencias, si es necesario, y siempre acentuar esas afinidades que la Argentina necesita poner en valor para encontrar una alternativa a este proyecto de gobierno, al que nosotros nos hemos opuesto desde el primer momento.

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Pedro, allí entrevistamos a varias de las personas que participaron y todos tenían mucha confianza en que se pueda lograr una unidad. Usted, en particular, que contábamos al comienzo, tiene un disenso con el gobernador, lo que demuestra la dificultad de lograr unidad incluso entre personas afines o que comparten el gobierno. ¿Tiene la misma confianza respecto de que se va a llegar a una unidad electoral del peronismo el año próximo?

Mire, yo creo que la unidad que hay que lograr es la del peronismo, por supuesto, como un gran articulador de ese proceso de unidad en el que tienen que confluir también otras fuerzas políticas. El peronismo por sí mismo no alcanza, para mí, para poder ser la respuesta que hoy la Argentina está necesitando. Una Argentina que demanda reencontrarse en el camino de la producción, de la economía real, de las pymes, de las universidades, de la ciencia y de la tecnología. Son muchas cosas que han ido quedando en el camino y que hay que recuperar, para lo cual no basta un solo partido, una sola voluntad, una sola persona.

Ok, pero si con el peronismo no alcanza y, además, el peronismo se divide, es peor. Mi pregunta es: ¿usted cree que va a llegar a un acuerdo del peronismo con o sin PASO?

Sí, por supuesto que sí. Yo creo que por eso me parece que lo que sucedió en San Fernando es un hecho sumamente elocuente de una voluntad que ya se empieza a perfilar, que tiene una gravedad lo suficientemente importante como para poder ser el núcleo de un proyecto que construya esa mayoría situada en el siglo XXI, en función de los problemas que hoy tiene la Argentina.

¿Que haya o no haya PASO, a su juicio, termina siendo determinante electoralmente, inconveniente para el peronismo, o encuentra alternativas de producir una unión o una competencia a través de otras alternativas, como una primaria interna?

Bueno, yo creo que un error que se podría cometer en este momento es quedar entrampado en esta discusión por un sistema electoral. Porque le haríamos un flaco favor al Gobierno si estuviéramos discutiendo indefinidamente una cuestión en la que el Gobierno abiertamente ha desconocido el ordenamiento electoral que la Argentina tenía. Lo cambió en función de sus conveniencias electorales, o por lo menos así lo debe entender el Gobierno, que eso le conviene. Creo que hay que pasar rápidamente a trabajar en las cosas que la Argentina está demandando. Más allá de las cuestiones que pueden estar implicadas en un cambio de sistema electoral, no hay que caer en la tentación de quedar discutiendo un asunto que, a la postre, termina estando lejos del hombre de a pie, de la mujer de a pie, del jubilado, de la jubilada, del trabajador que no llega a fin de mes.

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Pedro, le pregunto a usted lo mismo que les pregunté a los que entrevisté ayer y antes de ayer, que estaban yendo en su momento al acto. El hecho de que haya sido en San Fernando, vecino de Tigre, que haya sido el Frente Renovador y que haya sido Sergio Massa el anfitrión, la centralidad de Sergio Massa, rodeado por Natalia de la Sota, por Olmos, por el exgobernador Zamora, en la misma fila, en el centro de todas las gradas, de alguna manera transmite, no sé, una ubicación de primus inter pares de Massa. No digo una candidatura definitiva, sino un liderazgo de todo ese sector superior a los demás.

Bueno, es una lectura, por supuesto, posible, que usted está haciendo y totalmente legítima. También creo que es un punto de partida para construir lo que yo recién le mencionaba y me parece que ambas lecturas se pueden retroalimentar una con otra para poder construir ese camino que hoy la Argentina está necesitando.

Y usted, en lo personal, ¿quién preferiría que fuera el candidato?

Mire, creo que no es el momento para estar haciendo postulaciones cuando lo que se está buscando es consensuar un espacio amplio, lo suficientemente amplio como para poder, como dije recién, tener una mayoría que nos permita realmente ponernos a Milei con la posibilidad de ganar la elección del año que viene. Pero, por supuesto, tengo una cercanía con Sergio Massa, que es de público conocimiento.

Bueno, Pedro, le agradecemos. Le mandamos un abrazo a la distancia y nos mantendremos en contacto, como siempre. Muy gentil.

Gracias, Jorge. Un abrazo grande.



LMM