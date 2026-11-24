En un escenario de creciente polarización política y con la mirada puesta en las elecciones de 2027, Martín Lousteau planteó la necesidad de construir nuevas mayorías democráticas capaces de ofrecer una alternativa al gobierno de Javier Milei. El diputado nacional y referente de la Unión Cívica Radical consideró que la oposición debe dejar de lado diferencias históricas, revisar sus propias experiencias y coordinar estrategias para enfrentar el avance de las nuevas derechas. En ese marco, anticipó los principales ejes del encuentro “Coordinar para ganar”, que reunirá experiencias internacionales y dirigentes de distintos espacios políticos.

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Lousteau analizó los resultados electorales en Brasil y Estados Unidos, el surgimiento de nuevos liderazgos progresistas y los desafíos de la oposición argentina. También cuestionó el rumbo económico de Milei, advirtió sobre el debilitamiento institucional y sostuvo que el país necesita una alternativa que no obligue a elegir entre un presente que considera malo y un pasado que tampoco ofreció soluciones. “Necesitamos una imaginación diferente para abordar el presente y el futuro”, resumió.

Martín Lousteau es economista y dirigente político ligado a la Unión Cívica Radical (UCR). Actualmente se desempeña como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el espacio Ciudadanos Unidos. También fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ministro de Producción bonaerense y ministro de Economía y Producción de la Nación. Además, ejerció como senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, diputado nacional y embajador argentino en los Estados Unidos.

Buenos dóas, Jorge Fontevecchia te saluda. Un gusto volver a hablar con vos. Estoy muy interesado en este encuentro, “Coordinar para ganar: estrategias de coordinación política para construir nuevas mayorías democráticas”, que se realizará este viernes 27 en la Facultad de Ciencias Económicas. Junto a los casos de Hungría, donde perdió la derecha; de Brasil, donde perdió la derecha; de Estados Unidos, donde perdió la derecha y, si no recuerdo mal, también el caso de Francia, donde todavía no se sabe cómo va a terminar. Son todos casos de estudio sobre cómo ponerle freno a la extrema derecha. Tenía muchas ganas de que le anticiparas a nuestra audiencia cómo va a ser ese encuentro y debatir finalmente sobre “Coordinar para ganar”. Te escuchamos con atención, Martín.

Un gisto enorme saludarte Jorge. Es un seminario que hemos organizado entre el Centro Raúl Alfonsín de la Universidad de Buenos Aires, Le Monde Diplomatique, Democracia en Red y Argentina por Venir, que es la fundación que presidí hace un tiempo. Estamos convocando a expertos internacionales que, como vos mencionabas, no solamente van a traer la experiencia de distintos países, sino también experiencias diferentes en algunos lugares. En algunos casos, es decir, todos juntos, como fue el caso de Brasil. En el caso de Francia, fue coordinar distintas instancias, participando en unas y otras, para ponerle un freno en su momento a Marine Le Pen. Veremos ahora cómo funciona esta misma estrategia de cara a las elecciones futuras. También hay experiencias sobre cómo se organiza el territorio. Ahí tenemos, como mencionaste, el caso de Hungría y dos casos de Estados Unidos: el de uno de los dirigentes responsables de la campaña de Mamdani y el de una de las responsables de las estrategias de la campaña de Gina Hinojosa, la demócrata que acaba de ganar la gobernación de Texas. Después está el tema de que en distintos lugares ha habido mucha abstención y eso también es un riesgo. Vamos a tener el caso de Colombia y el de cómo se moviliza en Estados Unidos a partir del famoso No Kings Movement. Además de eso, vamos a tener dos paneles. Uno al inicio, a las 10 de la mañana del día 27, con figuras de la cultura argentina, acerca de cómo se recupera la imaginación. Porque lo que ha pasado es que la derecha se ha montado sobre un enojo, sobre un malestar justificado, y ha movilizado a gran parte de la sociedad, pero finalmente ha llevado adelante su propia agenda, una agenda colectiva amplia. Creemos que hay ejemplos de distintos lugares donde esta agenda más cercana, esta agenda de resolver problemas concretos, ya sea la vivienda, la educación, la salud o ponerle un freno a cosas como los data centers en Estados Unidos, está experimentando con formas nuevas de gestionar y de convocar a esas instancias para tener poder político. Después va a haber un panel final donde vamos a compartir representantes de distintos espacios y reflexiones acerca de lo que hemos escuchado durante todo el día. Va a estar Juliana Di Tullio, que es senadora de Unión por la Patria; va a estar Guillermo Michel, va a estar Gabriel Katopodis, va a estar Emilio Monzó, Maxi Ferraro, voy a estar yo y va a coordinar ese panel Pablo Avelluto. Así que ahí tenés a Pro, fuerzas del interior, Coalición Cívica, radicalismo y distintas vertientes del peronismo.

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¿Y tu visión cuál es? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que hay que coordinar para ganar el año próximo? ¿Cuál de los modelos, el brasileño o los otros modelos, como el francés?

Yo creo que hay algo interesante. Desde hace un tiempo estamos en una polarización creciente y me parece que es muy importante poder coordinar y acumular masa crítica. Ahora, esas masas críticas necesitan tener reflexiones acerca de las cosas que no están funcionando, ya sea en la Argentina, porque dejaron de funcionar o nunca funcionaron, o acerca de cómo está mutando el mundo. Creo que hay desafíos nuevos muy concretos. Por ejemplo, uno de los desafíos que tuvo la elección de Brasil fue cómo se lidia con los tecnoligarcas, que tienen poderío suficiente como para tener injerencia en las elecciones, y cómo eso se combate no solamente a la hora de la elección, sino después también, para poder tener debates más tranquilos. Creo que hay un giro geopolítico, un cambio en el mundo muy agudo, y eso amerita una reflexión en la que los que venimos de algunas tradiciones, donde pensamos ciertas cosas, y los que vienen de otros lugares tenemos que reflexionar juntos acerca de qué tan rápido y hacia dónde está cambiando el mundo. Entonces, los anclajes previos de política internacional me parece que quieren decir poco. Por otro lado, creo que hay algo muy importante: sabemos que sin orden macroeconómico es muy difícil que una sociedad prospere, pero también eso tendrá que ceder, si querés. Hay un panel que se llama “Ceder para ganar”. Eso quiere decir que algunos tendrán que ceder acerca de cómo miran la economía. Pero del otro lado, si querés, del lado de aquellos más republicanos, para ponerlo dentro del espectro político, más de centroizquierda o más de centroderecha, dependiendo de cómo lo quieras poner, también hay que cambiar. Particularmente, la centroderecha tiene que revisar la concepción de que para lograr el orden se puede apoyar siempre en el esfuerzo de los más débiles. Eso es algo que nos recordó recientemente el Papa. Y, por último, creo que hay un ejercicio de imaginación muy importante acerca de qué es lo que no funcionó y cómo idear no solamente construcciones, sino formas de gestionar distintas que garanticen que las cosas fundamentales que la sociedad está reclamando se puedan llevar adelante.

Allí mencionás a Michel, que representa a Massa; Katopodis, podríamos decir, representa a Kicillof; Di Tullio representa a Cristina; Monzó podría representar algunas formas de outsider; vos representás al radicalismo, Maxi Ferraro a la Coalición Cívica y Pablo Avelluto, de alguna manera, aunque esté fuera del PRO, por lo menos al PRO histórico. Todos estos, en particular, no están con La Libertad Avanza. Es la parte del PRO, si querés, y la parte del radicalismo que no está con La Libertad Avanza. Paralelamente, yo te veo ahí con el fondo de tu despacho en el Congreso, con el edificio detrás. Todo parece indicar que en la votación que se va a hacer este jueves, La Libertad Avanza lograría, con sus aliados —que son parte del PRO, parte del radicalismo, parte de sectores provinciales y parte de algunos peronistas del interior—, que se pospongan las PASO y se modifique el cronograma y el sistema electoral del año próximo. ¿Hay una contradicción entre el actual poder legislativo y lo que podríamos llamar los deseos de la sociedad, representados por todos estos dirigentes que están ahí?

Yo creo que una de las cosas que estamos viendo en distintos lugares del mundo y en la Argentina también es que los legislativos están alejados de las problemáticas cotidianas. Entonces, muchas veces son los ejecutivos locales los que empiezan a abordar esas cuestiones, como puede ser el caso de Mamdani o como están cambiando los signos políticos de algunos estados de Estados Unidos, algo que era impensable. El caso de Texas, del que hablábamos recién, es uno. O cómo se organizan las sociedades para poner un freno cuando los legislativos no logran hacerlo. El caso de los data centers es un ejemplo. En la Argentina pasa algo, además, particularmente llamativo y para mí muy nocivo: inclusive cuando el Poder Legislativo o el Congreso pone un freno, el Gobierno lo ignora olímpicamente. Es el caso de las universidades o el de la discapacidad. Entonces, tenemos una circunstancia, en mi opinión, peligrosa para la convivencia y para la institucionalidad argentina: que alguien puede venir por decreto, como ocurrió con el DNU 70, modificando todo, y después, cuando el Congreso sanciona una ley, directamente desoírla y desconocerla. Eso deja a la sociedad en un lugar muy complejo. ¿Cómo se reclama? Si resulta que me movilizo, convenzo a diputados y senadores que votan, el presidente veta y me vuelvo a movilizar por temas, los convenzo y dos tercios votan y, aun así, no se cumple la ley, ¿qué circunstancias quedan? ¿Cuáles son las alternativas? Me parece que son todas las cosas que tenemos que discutir. ¿Qué veo con el tema de las PASO? Era algo muy sencillo: cada presidente que llega con las PASO después las quiere eliminar. Pasó con Macri y ahora pasa con Milei. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder del Estado en la Argentina tiene mucho poder a la hora de las elecciones: poder de coerción, poder de publicidad, poder de organización. Entonces, no quiere que nadie se organice. Quieren dar de baja un instrumento que es precisamente para poder tener alternancia y generar candidatos que los elija la gente. De hecho, de eso se tratan las PASO. En este caso, el Gobierno y muchos de sus aliados directamente confiesan que, como tienen una elección compleja, prefieren que cualquier alternativa que piense la Argentina de manera diferente no pueda organizarse. Yo creo que un gobierno que tiene que modificar el instrumento electoral está mostrando mucha debilidad. Y eso se manifiesta no solamente en el plan económico en sí, sino también en la reacción de los mercados. La debilidad de un gobierno que desde hace rato tiene un plan económico que no funciona. Me parece, como decís vos, que hay muchos que quedaron, no sé si llamarlos presos o rehenes, de una circunstancia en la cual vieron que su votante se había movido y decidieron que, en lugar de sostener principios históricos y convicciones, preferían adecuarse a determinados tiempos. Hoy, que esos tiempos pintan menos favorables, me parece que están a contramano de lo que se está sintiendo en muchos lugares de la Argentina.

Martín, mencionaste varias veces y, de hecho, del evento se desprende claramente, tanto lo de Mamdani en Nueva York como lo de la gobernadora de Texas. ¿Qué ves en las elecciones de Estados Unidos, con el corrimiento de los demócratas hacia posiciones más progresistas?

Veo que estamos atravesando un momento de mucha atención global y me parece que gran parte de esa atención está atravesada por una vieja disputa que vos has estudiado mucho, que es el tema de la distribución del ingreso. A medida que tenemos millonarios con escalas que nunca antes hemos visto, ¿qué quiero decir con esto? En los años 70 y 80 hablábamos de millonarios. Después empezamos a hablar de multimillonarios, después de centimillonarios, de milmillonarios. Ahora estamos hablando de trillonarios. Entonces, acumulan un poder muy grande y las empresas no solamente brindan determinados bienes y servicios, sino que además tienen mucha injerencia en cómo pensamos y en cómo se organizan las sociedades. Muchas de esas personas están diciendo explícitamente, como Peter Thiel o muchas veces como el propio Elon Musk, a pesar de que ahora esté revisando su postura, que la democracia es incompatible con la libertad de los mercados y con el dinamismo de los mercados. Y que el capitalismo necesita mercados dinámicos porque, según dicen, podemos ir a Marte, podemos curarnos y vivir mil años o reemplazar las partes de nuestro cuerpo que no funcionan con robótica, o hacer que la inteligencia artificial tome decisiones por nosotros. Pero cuando hablan de un nosotros, en realidad es un nosotros muy pequeño. No es que todo el mundo va a poder vivir mil años, ni que todo el mundo se va a construir un búnker si hay una guerra mundial, ni que todo el mundo va a poder escaparse a Marte. Entonces, es una mirada muy elitista y de mucho poder que está diciendo que la democracia no sirve. Y del otro lado hay reclamos cada vez más intensos que dicen: el capitalismo que ustedes pretenden no es compatible con nosotros. Entonces, vemos el surgimiento de los Mamdani, que dicen: “Bueno, vamos a explorar”. Yo creo que, en sociedades que cada vez son más impacientes, ver dirigentes políticos que exploran soluciones a los problemas y dicen “voy a intentar, voy a experimentar” me parece que calma esa ansiedad, porque la gente dice: “Bueno, por lo menos mi problema lo tiene en la agenda”. Creo que eso explica la reversión en algunos estados como Texas, tradicionalmente republicano. Creo que eso está detrás de las protestas por la vivienda en España y detrás de las protestas en Francia. Me había contado algo parecido a lo que pasa en Francia. ¿Te acordás cuando se produjo la explosión de los estudiantes en Chile, hace unos años? Un exministro de Bachelet, un exministro de Finanzas de Bachelet, que es profesor de una universidad muy prestigiosa en el Reino Unido, me decía: “¿Cuál es la diferencia? Cuando yo estudié, una vez que me recibí, yo pertenecí a algo. Ahora tenemos un montón de jóvenes adultos que se reciben y siguen en el mismo lugar”. Eso es parte del malestar acumulado. Es como si los jóvenes no pudieran subirse a la cinta transportadora de la sociedad. No importa qué esfuerzo hagan, no logramos que se suban. No logramos que se suban en educación, en empleo estable, en acceso a la vivienda, en poder diagramar un plan de vida. Entonces, hay enojos acumulados y me parece que, frente a esos enojos, hay una parte que dice: “Bueno, el capitalismo es así, es una sociedad de riesgo”. Y entonces los incitan a jugar con las criptomonedas o, en el peor de los casos, a apostar. Y hay otro lado que dice: “Tenemos que construir sociedades más seguras”, porque las sociedades que dan más seguridad a sus integrantes son sociedades más plenas, más felices, que tienen menos tensión y que pueden encontrar colectivamente la solución a problemas cada vez más complejos. Me parece que eso es lo que se está manifestando en muchas elecciones distintas, por más que lo que vemos a priori, en la superficie, sea republicanos contra demócratas o Lula contra Bolsonaro. Por eso creo que es muy interesante explorar algo que mencionaste, que es la modificación de los liderazgos demócratas y la cantidad de liderazgos distintos que están surgiendo. Es una experimentación de algo que necesitamos resolver y apuntamos a que el encuentro sirva precisamente para eso también en la Argentina.

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Partiendo de ese planteo de “ceder para ganar”, la pregunta es cuándo. No sé si finalmente termina siendo mejor que haya una fragmentación de la oferta, que el peronismo pueda tener dos alternativas, que el que no es ni peronista ni kirchnerista pueda tener también sus alternativas y lo mismo pueda suceder en el sector más antiperonista. ¿Creés que sería bueno que otra vez tuviésemos una elección como la de hace algunas décadas, con una polarización absoluta en una primera vuelta? ¿Creés que va a ser otra vez de tres o que puede ser de cuatro, cinco o seis? ¿Y qué te gustaría que fuese?

Mirá, la Argentina ha sobrevivido a esta ola regional de hiperfragmentación y hay argumentos con los que uno puede decir que eso es bueno porque dota de más estabilidad al sistema. Y también uno puede decir que es malo porque no permite que surjan dirigentes o ideas nuevas dentro de los espacios. Yo creo que lo que tenemos que forzar es una discusión adentro de los espacios, de manera tal que, si se fragmentan, esas miradas estén presentes. Pero, si no se fragmentan y se hiperpolariza porque así es el estado de ánimo, también cada espacio respire distinto y pueda abordar soluciones diferentes y llevar esos espacios más hacia el centro, hacia una moderación imaginativa, pero una moderación al fin. Ahí vamos a ver dos casos distintos. En Brasil fue una megapolarización, pero en Francia fue una coordinación donde no se competía por todo, donde no se subsumía todo en un espacio, sino que se decidía en qué lugar se competía junto, en qué lugar separado y en qué instancia era mejor participar todos juntos como defensa y en qué instancia no. Yo creo que son las preguntas que nos va a dejar el seminario y creo que eso es sumamente valioso. Lo que sí pienso, y es una sensación que tengo desde hace un tiempo, es que necesitamos una imaginación diferente para abordar el presente y el futuro. Porque, si no, lo que tenemos es una elección entre un presente que es malo y un futuro que pinta peor. Pero también es cierto que durante el pasado más reciente fue como si a una sociedad la hubieran hecho hacer trekking, no durante 16 horas, sino durante 16 años. Y en las primeras cuatro horas fueron buenísimas y el paisaje era hermoso. En la segunda etapa era más complicado, más escarpado; en la tercera ya estaba más incómoda. Y cuando terminaste las 16 horas llegaste a un punto donde no podías avanzar, donde por ese camino no ibas a ningún lugar. Entonces vino el enojo y vino Milei. Lo que creo que no tenemos que hacer es forzar una elección donde la gente tenga que elegir entre el presente y volver a un punto del pasado que sabe que no la lleva a ningún lugar. Por eso, las instancias donde podamos pensar colectivamente, donde podamos convocar experiencias de otros países y donde podamos imaginar soluciones diferentes son tan importantes. Por eso hemos concebido este encuentro.

Martín, primero te voy a pedir que después de ese encuentro me encantaría leer algo tuyo. Ojalá se pueda publicar en PERFIL, si no, donde sea, pero tengo interés como lector. Y después hacerte una última pregunta. Se nos acaba el programa ahora, en unos minutos. En tu doble condición de haber sido embajador en Estados Unidos y, al mismo tiempo, ministro de Economía, ¿qué está pasando con el riesgo país argentino? ¿Creés que, de alguna manera, más allá de los vaivenes internacionales, hasta el oro bajó, hay una parte de la derrota de Trump en Estados Unidos que hace percibir a los mercados que la Argentina y el Gobierno no tendrán el año que viene la misma ayuda que tuvieron en 2025? ¿Cuál es tu estado del arte de la economía argentina en relación con el resultado de las elecciones en Estados Unidos?

Bueno, este es un muy mal programa económico que lo que está haciendo es generando un estancamiento. Y ese estancamiento genera una reacción social en la que la gente dice: “Bueno, no quiero ir por ahí. No quiero continuar por este camino”. Se montaron sobre mi malestar, organizaron mayorías, pero después llevaron adelante una agenda propia. ¿Y qué dice esa agenda propia? Bajarles los impuestos a los más ricos, a los yates, a las embarcaciones, a los autos de lujo, a los bienes personales; blanqueos repetidos para gente que es evasora serial, sin ningún costo. Y, al mismo tiempo, castigan a la discapacidad, castigan a las universidades, castigan al PAMI, a los jubilados y a la obra pública. Entonces, al final vinieron a traer una agenda. Se montaron sobre el enojo para traer una agenda propia y me parece que eso se está viendo cada vez más en un plan económico que no funciona, que no genera crecimiento y que, además, genera expulsión del trabajo formal, con todo lo que ello conlleva. Ese enojo o esa insatisfacción se va montando en que el panorama político empieza a ser distinto. Entonces, frente a la debilidad del programa económico y la debilidad política, ocurrieron dos cosas en los últimos tiempos. La primera, la elección de Lula, que muestra que la primacía de estas ideas de derecha no es para siempre, sino que, de hecho, más bien, a menos que uno brinde soluciones concretas, todos los liderazgos son efímeros. Y la segunda es que, a pesar de que parecía ganada la elección para Bolsonaro, organizándose y coordinando se puede revertir. Entonces, eso alienta las perspectivas de que la Argentina puede ir a otro lugar. Y eso, obviamente, a los mercados que están mirando bonos no les gusta, porque están persiguiendo su propio interés. Prefieren un ajuste infinito para garantizarse que haya más recursos para ellos. Yo creo que las dos cosas se pueden hacer. Se puede generar una economía que crezca y, con eso, generar más recursos. Al mismo tiempo que esto pasa en los mercados, alguien puede decir: “Bueno, pero antes a Milei lo rescató Trump”. Y ahora vemos que Trump perdió por una paliza tan grande que cualquier iniciativa que pueda tener —quizás la tenga, porque la verdad es que hemos visto que no tiene ningún prurito en absolutamente nada— puede ser que intente algo o que, aun así, tenga un compromiso con la Argentina, pero va a estar mucho más controlado. Entonces, me parece que la combinación de todas estas cosas: un mal plan, un presidente y un equipo económico a los que se los ve disociados de lo que les está diciendo la sociedad; ejemplos en distintos lugares del mundo donde esto que parecía una suerte de supremacía de las nuevas derechas con apoyo de los tecnoligarcas se puede revertir; y un Trump debilitado, que entonces tiene menos capacidad para apoyar a la Argentina de manera bizarra, cambian el panorama. Y entonces los mercados se preocupan más.

Martín, muchísimas gracias y espero leerte el fin de semana. Prefiero donde sea, pero estoy muy, muy curioso por lo que va a pasar. A veces es una gran idea armar esa reunión que están organizando para el día viernes. Felicitaciones. Un fuerte abrazo y a seguir.

Gracias. Me comprometo a escribir. No sé si llego para el fin de semana, pero me comprometo a escribir y publicarte algo.



LMM