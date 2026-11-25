La senadora nacional por La Rioja Florencia López cuestionó la reforma electoral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y consideró que la suspensión de las PASO responde a una estrategia para debilitar al peronismo de cara a las próximas elecciones. Además, acusó al oficialismo de buscar modificar las reglas electorales porque sabe que no puede ganar en las urnas y apuntó contra el PRO y la UCR por acompañar sus iniciativas en el Congreso.

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), la dirigente de Unión por la Patria también se refirió a su próxima incorporación al Consejo de la Magistratura, cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial y defendió su postura contra el proyecto de Ficha Limpia. Por otro lado, habló sobre el escenario electoral en La Rioja y no descartó competir por la gobernación provincial, al asegurar que está en carrera para representar una mirada del interior.

Florencia López en esta mañana en Modo Fontevecchia, es abogada, escribana y dirigente política que se desempeña como senadora de la Nación por la provincia de La Rioja desde el año 2023, en representación del Partido Justicialista. Previamente, ejerció como concejal, diputada provincial, intendenta del departamento de Arauco y vicegobernadora de la provincia de La Rioja.

Muy buenos días, Jorge Fontevecchia la saluda. El peronismo logró retener dos de las cuatro bancas del Senado en el Consejo de la Magistratura para el período 2026-2030 y usted asumirá una de ellas junto a Eduardo Wado de Pedro, en un contexto de fuerte disputa política con el oficialismo de La Libertad Avanza por los equilibrios de poder judicial. Cuéntenos cómo piensa ejercer su rol, cómo encuentra el papel del Consejo de la Magistratura en el control de los jueces y cómo atraviesa esta polarización que también afecta a este órgano judicial.

La verdad que nos toca asumir un compromiso y una responsabilidad en un momento difícil para la República. Es el Poder Judicial, y no es porque tenga esta mala imagen, sino porque en este último tiempo se ha profundizado el uso de la Justicia para la persecución política, con el caso más exponente de Cristina Fernández de Kirchner. Y qué decir de distintos fallos que han perjudicado notablemente a la gente y a las provincias. Entonces, en ese sentido, asumir hoy una responsabilidad tan importante... Esperamos que logremos, con nuestro accionar ahí, que la Justicia vuelva a hacer lo que tiene que hacer, que es tener una balanza equilibrada en una mano y una venda en los ojos. Porque este último tiempo lo que hemos tenido es una justicia pirata, que, de acuerdo con quién es el justiciable, decide de una forma definitiva. La Justicia se ha transformado en un núcleo de personas que en este tiempo vienen decidiendo sobre la libertad, los derechos de las personas e, inclusive, la propia política.

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Usted planteó reparos constitucionales respecto del proyecto de Ficha Limpia, en relación con el planteo del Código Electoral vigente, que exige una condena firme para excluir a un ciudadano del padrón y que, con fallos en instancias previas, podría perjudicar a futuros candidatos. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia un poquito más ampliada su posición respecto de Ficha Limpia.

Bueno, el tema de Ficha Limpia, la verdad que en este momento un poco quedó desactualizado, porque el objetivo que tenían ellos era dejar fuera de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner. Ese era el sentido. Y, básicamente, lo que intentó Ficha Limpia es que, como ya habían vulnerado en ese momento los derechos de defensa, el derecho a la legítima defensa y el derecho a una Justicia o un juez imparcial, ahora les tocaba avanzar sobre la cosa juzgada. Lo que hace el proyecto de Ficha Limpia es eso: avanzar sobre la cosa juzgada y permitir que se tomen determinadas decisiones y se deje fuera de la cancha a determinados candidatos, de acuerdo con si le conviene o no le conviene al Gobierno, influenciando en las autoridades judiciales.

Y cuénteme respecto del debate de la oposición sobre la modificación del sistema electoral y la eliminación de las PASO. ¿Cuál es su posición y su visión particular?

Mirá, yo creo que es una ley profundamente antiperonista, la de la reforma electoral. Lo único que busca es debilitar al peronismo, porque tampoco lo pueden dejar fuera de juego. Entonces, en ese sentido, ¿qué han intentado hacer? Han intentado quitarle la herramienta al peronismo para que le sea difícil reorganizarse. Cuando usted ve la ley, empezó con 80 artículos, siguió con 40 y ahora tiene 20. Y lo único que hace es eso: pretender suspender las PASO por única vez. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad ven al peronismo con dificultades para elegir su candidato. Entonces avanzan en ese sentido. Pero, si vamos por el lado del optimismo, te puedo decir que el Gobierno, al impulsar esta ley, está haciendo el reconocimiento liso y llano de que saben que pierden, de que están muy mal. En lugar de acomodar este descalabro económico y social que está viviendo la Argentina, quieren ir por el lado más fácil, que es modificar el régimen electoral. No creo que les vaya a salir bien. Les va a salir muy mal y han reconocido acabadamente que no pueden ganar si no hacen trampa. Entonces han tomado la decisión de hacer trampa. Lo más triste es que han utilizado en estas acciones al PRO y al radicalismo, que son opositores. Para mí nunca fueron opositores. Siempre fueron funcionales a las acciones de este Gobierno. Y lo de las PASO sería lo de menos. Acá les quitaron los derechos a los trabajadores, les quitaron los derechos a los discapacitados, avanzaron contra las universidades y, digamos, empobrecieron a las provincias y a las economías regionales con ayuda del voto de la supuesta oposición.

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Florencia, cuéntenos sobre las elecciones provinciales, la de su propia provincia, pero en el contexto de que la gran mayoría de las elecciones a gobernador se están desdoblando respecto de la elección presidencial. En el caso específico suyo, de su provincia, ¿usted piensa ser candidata? ¿Cómo imagina el cronograma electoral en La Rioja?

Bueno, la verdad que nosotros todavía no hemos tomado la decisión de la fecha electoral. En principio sería en octubre, por lo menos eso es lo que ha manifestado el gobernador de la provincia. Pero, a partir de allí, nosotros estamos llevando adelante un trabajo militante muy fuerte. Casi con seguridad va a ser una mujer la que gobierne la provincia. En el caso particular mío, estamos en carrera, no porque tengamos una obsesión por el cargo ni estemos interesados en nada más que mejorar la situación de la provincia y que la provincia pueda tener una mirada de mujer, que permite humanizar la política en momentos de ajuste y en momentos de crueldad, pero, a la vez, también una mirada del interior. En el caso de las posibles candidatas, la única que es del interior soy yo. Así que tenemos ese planteo para equilibrar la provincia desde el interior hacia la capital, lo mismo que insistimos y pedimos a nivel nacional.

Senadora, no le queremos quitar más tiempo, allí de las sesiones y en un momento muy crucial en el Congreso. Le mandamos un saludo y le agradecemos su participación.

Entramos de vuelta a la comisión. Gracias.



LMM