El economista Andrés Neumeyer, doctor por la Universidad de Columbia y ex economista jefe del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, participó de una entrevista con Jorge Fontevecchia en la que defendió los principales lineamientos del programa económico de Javier Milei. Durante la conversación, analizó las razones detrás de la suba del riesgo país, la política cambiaria, la evolución de la actividad económica y las perspectivas de crecimiento de la Argentina.

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Neumeyer también cuestionó las interpretaciones sobre un supuesto atraso cambiario y planteó que la incertidumbre sobre la continuidad de las reformas y las preferencias de los votantes son factores centrales para explicar el escenario económico. Además, comparó el proceso argentino con las experiencias de Chile, Uruguay y Brasil, y reflexionó sobre el papel de las elites en la construcción de consensos políticos y económicos.

Andrés Neumeyer el primer entrevistado de esta mañana es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y doctor por la Universidad de Columbia. Se desempeña como profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella, donde también dirigió el Departamento de Economía. Ejerció como economista jefe y subgerente general de Investigaciones Económicas del Banco Central de la República Argentina, entre febrero de 2016 y junio de 2018. Además, ha trabajado como consultor para organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.

Muy buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda. El viernes, el riesgo país pasó los 1000 puntos y sigue, aunque un poquito menos, por arriba de ese nivel. Más allá de las cuestiones de orden internacional que han hecho que pierdan valor todos los activos, hasta el oro inclusive, ¿cuáles son, a su juicio, las causas particulares por las cuales la Argentina enfrenta un riesgo país tan superior al de países que están en una situación, podríamos decir, comparable a la de la Argentina en términos del tamaño de sus deudas sobre el producto bruto o su superávit fiscal?

Si miramos la posición de deuda y fiscal de la Argentina, es bastante única en el mundo. La Argentina tiene una deuda sobre el producto más o menos de la mitad, que es bastante baja, y, la gente debate, pero hay más o menos equilibrio fiscal. Lo cual quiere decir que el riesgo país debería estar muy bajo. Sin embargo, es uno de los más altos del mundo. Me parece que eso se debe a que hay incertidumbre acerca de la voluntad de pago de la Argentina después de las elecciones. Eso también se ve cuando uno mira las tasas de interés de los bonos que vencen justo antes de las elecciones y los bonos que vencen después. La mayoría de los bonos que están en el índice vencen después. Entonces, me parece que lo que explica el riesgo de la Argentina es la incertidumbre sobre la voluntad de pago para después de las elecciones.

O sea, usted no ve entonces ningún elemento que tenga que ver con lo que hace el propio Gobierno.

El propio Gobierno lo que hace es aferrarse al equilibrio fiscal, que no debería aumentar el riesgo país.

Obviamente, eso lo debería bajar.

Hay gente que habla del riesgo Milei porque dice que las políticas tan ortodoxas limitan el crecimiento y eso baja la probabilidad de que gane las elecciones. Entonces, está ese riesgo político.

Pero, Andrés, por ejemplo, las críticas que recibe de todos los economistas, absolutamente de todos, inclusive de aquellos que elogian el rumbo en general, respecto de la política cambiaria, ¿no le parece que allí hay un elemento que no tiene que ver con el futuro de un eventual otro gobierno, sino con la manera que tiene el actual Gobierno de llevar adelante la economía?

¿La política cambiaria se refiere usted a la discusión sobre que el peso está muy apreciado y sobrevaluado?

Obviamente.

Sí. Me parece que la calificación de que absolutamente todos los economistas piensan así es falsa.

Casi todos, dije, la mayoría de los más importantes.

Yo y mucha gente que conozco no pensamos eso.

O sea, ¿usted ve bien la política cambiaria del Gobierno?

Sí, ni bien ni mal.

El Gobierno apura la convocatoria a extraordinarias y define un temario con Presupuesto, PASO y el acuerdo con EE.UU.

Bueno, bien o mal, digo...

La política cambiaria es solo nominal. El tipo de cambio real no lo elige el Gobierno porque los precios acá y en el resto del mundo los acomoda el sector privado. Entonces, el tipo de cambio nominal es elegir un nivel nominal de precios. En situaciones en las cuales por ahí hace falta una devaluación transitoria, puede haber un tipo de cambio real que está sobrevaluado y eso, en general, va acompañado de aumentos importantes del desempleo. El fin de la convertibilidad acá es un ejemplo, pero hay muchos. De hecho, unos economistas de Columbia que se llaman Martín Uribe y Stephanie Schmitt-Grohé escribieron un trabajo sobre eso que se llama Peg and Pain, fijar el tipo de cambio y tener dolor. El problema que hay cuando existe un tipo de cambio muy rígido y se tiene que generar una depreciación real es que, si no se mueve el tipo de cambio nominal, tiene que pasar a través de la deflación y la baja de los salarios y los precios. No parecería que la Argentina esté en esa situación, dado que el empleo y el desempleo, si se mueven, se mueven muy poquito. Además, la Argentina tiene un superávit comercial de cuenta corriente. Entonces, los síntomas de un tipo de cambio real desalineado simplemente no están. Lo que hace mucha gente es agarrar y mirar series históricas y decir: estamos un poquito más, un poquito menos de cuando estábamos antes. Entonces, yo sé cuál es el tipo de cambio real. Pero me parece que es algo difícil de saber y hacer esas afirmaciones con tanta contundencia es un poquito arriesgado.

Ayúdeme. Yo, cuando me refería a la mayoría de los economistas más relevantes y cercanos a la idea del rumbo, me estaba refiriendo a Cavallo o Arriazu. Usted me dice que no, que eso es falso, que muchos economistas relevantes y que intervienen en el debate público piensan que la política cambiaria es correcta. ¿Me podría ayudar con los nombres, además de usted?

No sé qué es relevante. La gente con la cual yo interactúo, que por ahí no son economistas tan mediáticos y son más economistas académicos o gente que hace política económica en distintos lugares del mundo y en organismos internacionales, piensa bastante parecido a como pienso yo.

O sea, no son aquellos que intervienen en el debate público, llamándolos mediáticos, no peyorativamente, sino aquellas personas que intervienen en la confianza, en lo que significa la opinión de la sociedad. Porque, si finalmente hay un temor a que haya un nuevo gobierno muy distinto al actual, por algo debe ser. Probablemente porque en el debate y en la opinión pública predominan estos economistas que yo le mencionaba, que opinan que la situación económica no está bien.

Sí, la verdad que yo no sigo mucho el día a día y quién dice qué cosa. Pero sí, la Argentina está en un momento que es el reflejo de muchísimos años en los cuales parecería que hay una falta de acuerdo sobre el rumbo del país. Si queremos una economía más con equilibrio fiscal, poca emisión, abierta al mundo, con un rol más importante para los mercados para asignar recursos, o si queremos una economía con un Estado más grande, donde muchas decisiones son intermediadas por la política y con políticas más laxas en lo fiscal, complementadas con el impuesto inflacionario.

Y, Andrés, cuando usted habla con sus colegas...

Milei ganó por ahí. Esa incertidumbre política y la incertidumbre que hay sobre las preferencias de los votantes me parece que son el tema fundamental. Obviamente, en Brasil, cuando fue la crisis en la Argentina en 2001 y Brasil empezó a tener una dinámica parecida después de Fernando Henrique Cardoso, había elecciones y Lula, Cardoso y el otro candidato del partido de Cardoso, que no me acuerdo cómo se llama, Serra, hicieron una conferencia de prensa conjunta. Reafirmaron ciertos principios que veían para Brasil, lo que fue efectivo para bajar un poco la incertidumbre política que fundamentalmente venía del lado de Lula, y Lula la borró en ese momento. Eso en la Argentina no está pasando y es difícil pensar que pase.

Le preguntaba, Andrés, cuando usted habla con sus colegas académicos internacionales, esta idea de la discusión no zanjada respecto de qué cantidad de decisiones hay que dejar libres al mercado y en qué cantidad debe intervenir el Estado, ¿no son las que se dan en todas partes del mundo? Digo, entre demócratas y republicanos, por ejemplo, no es algo en lo que haya una única verdad, sino que hay un equilibrio entre distintos grados de discusión que es aceptable. No me refiero a los extremos, pero digo, ese grado de discusión sobre qué importancia relativa va a tener el Estado sobre la decisión del mercado y viceversa, ¿no es un tema de discusión en todas partes del mundo?

Sí, pero las posiciones son más cercanas. Por ejemplo, no hay políticos con posibilidades de tener poder en Estados Unidos que digan: la deuda es impagable, tenemos que hacer default o reestructurar.

O sea, todo el tema tiene que ver con la deuda, no con cuánto, por ejemplo, el superávit fiscal. Digo, Estados Unidos tiene un 7% de déficit fiscal, para dar un ejemplo. No hay discusiones sobre qué cantidad de déficit fiscal o no.

Dicho en Estados Unidos hay una discusión muy, muy importante. Vamos a separar las cosas. El riesgo país viene por el riesgo de default, que en la Argentina es un riesgo de voluntad de pago que existe porque hay gente que dice, como fue Alberto Fernández en su momento, que la deuda es impagable y hay que reestructurar. Y cuando un político argentino dice "quiero hacer default", lamentablemente tiene credibilidad completa. Cuando dice "no voy a hacer default", tiene menos credibilidad. Otro tema distinto es cómo y cuándo va a haber un ajuste fiscal en muchos países del G10 y si va a ser por las buenas o por las malas. Por ejemplo, el Reino Unido. No me acuerdo cómo se llamaba la primera ministra que bajó los impuestos, se disparó el riesgo país del Reino Unido y después lo dio vuelta. Muchos países del G7 no tienen sistemas de jubilaciones de reparto, donde la transición demográfica, que empezó antes que en la Argentina, les genera mucha presión fiscal. Porque el Estado de bienestar, tanto desde el punto de vista del sistema de reparto previsional como del sistema de salud, implica una transferencia muy grande de cada vez menos jóvenes a cada vez más adultos mayores, y el votante mediano es un adulto mayor. Entonces, eso genera una tensión muy importante entre lo fiscal y lo político que no sabemos cómo se va a resolver. Y eso genera incertidumbre, no inmediata, pero es un problema. Lo vimos hace un mes en Francia.

A ver, a ver si le parece correcto lo que usted dice, que el problema específico del riesgo país tiene que ver con la deuda y no con el resto de la economía. Ahora, hoy se confirmaría el segundo trimestre de caída del EMAE, técnicamente en recesión. ¿No hay un problema en un plan económico que, al tercer año de ser implementado, cae en recesión técnica?

No me parece. Me parece que está un poco sobredramatizado esto. Justo estaba mirando los datos. Cuando miramos la evolución del producto en la Argentina, no sé si se ve en mis manos, hay una caída muy importante en 2024. Después hay un rebote. Estamos un poquito arriba del pico anterior y ahora nos vamos a estabilizar después de un dato del EMAE de menos 3%, que es muy, muy grande, que no sé de dónde viene, pero creo que es probable que se revise. Además, estos datos tienen bastante variabilidad muestral. Entonces, una visión que me parece que es por ahí más conservadora de cómo interpretar los datos es que venimos así, fuimos al pozo, subimos y ahora, como el crecimiento fácil del rebote se fue, estamos más cerca de la capacidad, del potencial, y probablemente, con altos y bajos, la Argentina crezca al 1% per cápita, 1% más la población. Puede haber fluctuaciones alrededor de esa tendencia. Por ejemplo, yo tengo un trabajo que muestra que cuando sube mucho el costo del crédito, uno tiene una recesión. Entonces, hay que ver si está subiendo el riesgo país y si eso se traduce a las tasas locales. No es obvio con el cepo, porque muchos fondos corporativos ahora tienen una tasa de interés menor a la tasa soberana.

El riesgo país rompe la barrera de los 1100 puntos y alcanza el nivel más alto del año, mientras el dólar supera los $1600

Pero tiene cierta lógica que el encarecimiento del crédito para el Estado, de alguna manera, encarezca también algo el crédito para los privados. Es comprensible lo que usted plantea, pero lo que usted dice entonces, Andrés, es que la Argentina tiene un potencial de crecimiento del 1% anual por sobre el aumento vegetativo. Bastante pobre, 1% anual para un país en la región en la que está. No me refiero a un país, no es Japón, sino un país en vías de desarrollo.

La mayoría de los países tienen un crecimiento que es eso, sean ricos, sean pobres, etcétera. La distribución del ingreso entre países, o sea, el ingreso de cualquier país como fracción del ingreso potencial, que podemos marcar como la tendencia del ingreso de Estados Unidos, es bastante estable. Y cuando hay desvíos de eso, los llamamos milagros y desastres. En un caso de desastre, somos nosotros, que bajamos de ser más o menos un medio de Estados Unidos a ser un tercio. Y ahora el Gobierno está tratando de hacer muchas cosas del libro de texto para generar un milagro positivo. Pero es muy, muy difícil terminarlo. Por un lado, hay dos problemas. Uno es el político: la duda sobre que las reformas se queden. Y le voy a dar un ejemplo. El gobierno de Pinochet fue muy agresivo con las reformas y el producto per cápita de Chile, como fracción del de Estados Unidos, durante los 17 años de Pinochet y de reformas, quedó básicamente constante. El milagro chileno se disparó después. Creo que fue después del segundo gobierno de la Concertación, porque parece que es cuando la sociedad ve la consolidación de las preferencias de los votantes. En Uruguay pasó una cosa bastante parecida. Cuando Uruguay se acercó y nos pasó a nosotros, fue después de que el Frente Amplio conservó las reformas de los 90 de Uruguay. Entonces, ese es un proceso que lleva tiempo.

Coincido en que pasan cosas rápido. Coincido con usted. Lo que usted está diciendo es que, finalmente, para que la Argentina mejore económicamente, tiene que venir un gobierno peronista que sea equivalente al de la Concertación o al de Lula o al del Frente Amplio. Así que hace falta que un gobierno percibido como un gobierno de mercado logre una posición de centro respecto al mercado. O sea, que la vacuna de la Argentina no es que gane un partido promercado, sino que venga un partido presumiblemente antimercado y que se comporte respetuosamente, como fue Lula en Brasil, la Concertación en Chile o el Frente Amplio en Uruguay. ¿Lo estoy traduciendo bien?

Más o menos.

¿Qué menos? ¿Qué vacío?

No, porque me parece que... Yo nunca dije un partido político. Yo dije las preferencias de los votantes...

Se expresan, por ejemplo, en que gane un partido político.

Claro, pero si uno ve las preferencias de los votantes como una alternancia entre, qué sé yo, Milei y el PRO sin la izquierda y los partidos estos que usted menciona, como el peronismo, o no estoy haciendo un pronóstico, estoy planteando posibilidades lógicas, uno ve que esas propuestas pierden el favor de los votantes. Es equivalente. Me parece que lo importante acá es ver qué pasa a lo largo del tiempo con las preferencias de los votantes. Y después hay otro tema, que viene de un trabajo de un exalumno de acá, de Di Tella, que es profesor en la Universidad de Washington en San Luis, que se llama Francisco J. Buera, en conjunto con Yong Shin, que ahora es el economista jefe de Hyundai, en Corea. Lo que hicieron ellos fue ver un montón de casos en el mundo en los que hubo reformas económicas que después llegaron a despegues de la productividad. Y lo que se dieron cuenta es que, cuando pasaron las reformas, hubo períodos de baja inversión, de mucho ahorro, especialmente corporativo, por dividendos no distribuidos. El despegue tardó y la interpretación de ellos es que, cuando hay reformas, como hay ganadores y perdedores, muchos de los empresarios nuevos, de las empresas nuevas en el nuevo régimen, todavía no tienen escala ni el capital colateralizable para financiar un programa de recibo de inversiones. Hay una transición en la cual ellos ahorran para poder pedir prestado, y esa demora es más grande en países donde los mercados financieros son más distorsionados o más chicos. Nosotros tenemos un crédito bancario sobre el PIB, no sé el número último, pero del orden de magnitud del 8% o 10% del producto. En Chile es del 100%. En muchos países, alrededor del 100%. Entonces, eso hace que haya otro factor que demora el despegue. Entonces, necesitamos votantes que sean pacientes y que tengan fe en cierto modelo. Y es muy difícil predecir eso.

Bueno, para eso están las elites, para ayudar a los votantes con algunas explicaciones y algunos resultados. Andrés, muy interesante, porque usted nos hace ser un poco más optimistas respecto de la perspectiva de la realidad.

No sé si conoce a Martin Gurri.

De nombre.

Tiene un libro muy interesante porque usted me hizo acordar, con este comentario de las elites, a Martin Gurri. Tiene un libro que se llama La rebelión del público y la crisis de autoridad. En el cual dice que estas elites urbanas, tecnocráticas, mediáticas, nosotros tenemos muy poca credibilidad porque dijimos cosas no tan ciertas durante mucho tiempo y tiene un montón de ejemplos. Entonces, la gente les cree menos a los expertos porque los expertos nos quemamos. Y hay un mundo joven muy nihilista, que es antisistema, que no sabe lo que quiere, pero que desconfía de todo lo que le dicen las elites tecnócratas.

Andrés, el libro El final de la partida, de Turchin, es el que plantea que todos los grandes cambios vinieron de las elites, que son las elites las responsables. Así que, bueno, nos toca a usted y a mí, salvando las gigantescas distancias respecto de lo que Turchin planteaba, responder en esto que nos pasa. Le agradezco la conversación. Lamento, le pido disculpas porque, bueno, es un programa de televisión. Ya llevamos, no sé, creo que 20 minutos y tengo una indicación de la producción con que sí, con la cabeza, y le propongo continuarlo en un futuro cercano. ¿Le parece bien?

Cuando quiera.

Bueno, muchísimas gracias.





LMM