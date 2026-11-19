La eliminación de las PASO y las estrategias electorales del Gobierno de Javier Milei abren interrogantes sobre el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Para el consultor Gustavo Córdoba, la decisión del oficialismo puede convertirse en un error estratégico si el peronismo consigue alcanzar una fórmula de unidad y ampliar sus alianzas electorales. En ese contexto, advirtió que la polarización podría anticipar el escenario de balotaje a la primera vuelta, con Axel Kicillof y Milei como protagonistas.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el director de la consultora Zuban Córdoba y Asociados analizó el impacto de la suspensión de las primarias, las tensiones internas del peronismo y las posibles fracturas dentro del oficialismo. Además, se refirió al posicionamiento de Patricia Bullrich, el rol de los gobernadores y los movimientos de Natalia de la Sota en Córdoba.

Gustavo Córdoba es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y magíster en Comunicación Política por la Universidad Austral. Es director de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, junto a Ana Paula Zuban, liderando una de las firmas de investigación y opinión pública más citadas por el arco político y los medios masivos de comunicación.

Gustavo, un gusto volver a hablar con vos y preguntarte, muy interesado en tener tu opinión sobre el tema del día: ¿lo beneficia al Gobierno que no haya PASO o es un error estratégico creer que esto es un beneficio?

Hay distintas posibilidades. Lo que sí está claro es que el Gobierno, en lugar de poner énfasis en la economía, está poniendo énfasis en pequeñas ventajas que puede lograr en los márgenes del sistema electoral. Habrá que ver si tiene razón. En principio, creo que el Gobierno se equivoca: subestima la capacidad que tiene la gente a la hora de votar. Cree que, poniendo zancadillas, va a lograr, por ejemplo, que el peronismo vaya dividido a una elección de primera vuelta, que sería el único escenario en el cual el Gobierno tiene hoy chances reales y concretas. Ahora, la pregunta que me hago es la siguiente: si el peronismo va unido, vamos a suponer que dentro de tres o cuatro meses, o quizás antes, logra una fórmula de unidad, ¿esta estrategia del Gobierno quedó en la nada? Es una improvisación más. Creo que ahí hay un punto muy débil, porque sufre la debilidad del Gobierno en un momento en el cual las dudas están por el lado de la economía y no del lado de la fortaleza electoral.

Yo encuentro un motivo razonable que uno puede comprender, que es posponer dos meses más la volatilidad cambiaria. Es el único motivo que encuentro que sería conveniente para el ministro de Economía. Pero bueno, que eso sea conveniente para el ministro de Economía y, finalmente, para la mayoría de los argentinos, no necesariamente significa que sea conveniente electoralmente para el Gobierno.

Incluso allí hay una cuestión opinable. ¿Cómo estará el contexto internacional con las eventuales ayudas con las cuales puede contar el Gobierno de Javier Milei? Me parece que octubre y agosto van a tener un perfil muy parecido. Eventualmente, el Gobierno canjeó meses de tiempo para tratar de estar mejor, pero ¿cuál sería el supuesto? ¿Que va a haber una mejora en la recaudación? Recordemos que en octubre del año pasado el Gobierno estuvo muy mal porque es un mes muy difícil para los oficialismos: caída de la recaudación, más en un contexto de recesión como estamos, en un contexto donde, además, el Gobierno está aislado internacionalmente y donde las eventuales ayudas, si es que llegan, van a llegar en cuentagotas. Entonces, yo creo que el panorama es difícil, aun con este tiempo ganado.

Gustavo, aprovecho a pedirte tu opinión de qué pasó en San Fernando antes de ayer. ¿Qué es exactamente lo que viste en esa foto de todo el peronismo menos uno, que era Kicillof?

Veo que se están mandando mensajes utilizando esta simbología, a ver quién junta más, quién junta menos, quién está más fortalecido, quién está aislado. Habrá que ver en qué decanta, en qué termina. Si esto termina en una unidad, bueno, será una cuestión importante. Si esto termina en una ruptura, yo creo que ahí el escenario también puede darle incentivos a que el oficialismo se parta, no se rompa. Porque el hecho de la suspensión de las PASO le resta chances de participación a Patricia Bullrich, que es un tema no menor. Vamos a ver. Yo creo que todavía no estamos viendo la totalidad del panorama.

¿Puede ser que el peronismo se esté equivocando en esta teatralización de las diferencias? ¿Puede ser hipótesis de alguna posibilidad, aunque sea menor, que la obturación de las PASO haga que, en lugar de dos, sean cuatro y el peronismo se divida, y Axel Kicillof vaya por un lado y el resto del peronismo por el otro? ¿Y que esto aliente a Patricia Bullrich también a decir que la división de uno de los sectores sea la división del otro o posibilite la división del otro?

Mirá, Jorge, creo que la primera lectura de eso es que se transforma, de ser así, en un escenario ultracompetitivo, pero es ultracompetitivo no entre cuatro, sino entre dos. A ver, dentro de lo que hoy podría denominarse el oficialismo, le gana con mucha diferencia a Patricia Bullrich. Por ejemplo, por decirte un número, la triplica a Patricia Bullrich en cualquier escenario donde evaluamos la ruptura. Y con el peronismo pasa más o menos lo mismo: Axel Kicillof, con todas sus deficiencias, triplica a cualquier candidato del peronismo en un escenario abierto. Vamos a ver cómo decanta esta cuestión. Yo creo que todavía no estamos viendo el panorama completo, hay mucho más todavía. Faltan todavía... Mirá, te voy a dar un dato: con el peronismo solo y unido, no sé si el peronismo gana en primera vuelta el año que viene, con lo cual deberíamos incorporar una variante, así como a una parte de los radicales y al PRO adentro de una estrategia electoral. Yo creo que el peronismo debiera estar pensando hoy rápidamente en cómo incorpora algunos gobernadores del NEA y del NOA para tratar de ver lo que, en teoría, estamos viendo nosotros en las encuestas. Mirá, vamos a publicar el domingo seguramente un dato ratificado, que es que el peronismo, si va unido, puede ganar en primera vuelta. Pero bueno, tiene que ratificar todavía este concepto de unidad, porque así como está planteado hoy es bastante difícil.

O sea, ¿creés que el escenario más probable es que no tengamos a Patricia Bullrich como candidata por fuera del segmento del oficialismo, el PRO también dentro del segmento del oficialismo y que, en una alternativa ya sin PASO de primera vuelta, se convierta en un balotaje y que alguno de los dos pueda ganar en primera vuelta, como si fuera un balotaje?

Fijate vos que eso pasó en Brasil, que se anticipó el clima del balotaje a la primera vuelta. Creo que es lo que puede pasar porque hay una realidad también: la polarización es un hecho y estamos viendo que entre las dos principales fuerzas hoy se están llevando entre el 70% y el 80% de la voluntad electoral.

Gustavo, muy interesante. Muchas, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Acá me quedo y me dicen una pregunta sobre Córdoba. ¿El hecho de que ya haya estado Natalia de la Sota sentada a la derecha de Sergio Massa significa algo respecto a la posibilidad de hacia dónde va a ir el peronismo cordobés en las elecciones de 2027 a nivel nacional, no solo provincial?

​Sí, es la que está señalándole al cordobesismo algunas posturas políticas. Para adelante, si quieren ganar la provincia o quieren tener la chance de una eventual reelección de Martín Llaryora, tienen que prestar atención a estos movimientos nacionales del peronismo. Es decir, seguir apoyando a Milei legislativamente puede ser un problema y eso puede generar una participación electoral de Natalia de la Sota en la provincia, con la consecuente división de votos del oficialismo cordobés.

Gustavo, nuevamente, muchas, muchas gracias.



LMM