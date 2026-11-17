La discusión por la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei volvió a instalarse en el Senado, donde el oficialismo busca avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencias y todavía no tendría los respaldos necesarios para superar su tratamiento parlamentario. En ese escenario, el senador nacional por La Pampa, Daniel Bensusán, cuestionó los cambios que pretende introducir La Libertad Avanza y advirtió sobre la falta de transparencia del esquema electoral propuesto.

En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) , el integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado analizó las negociaciones con los bloques opositores y el posicionamiento de los legisladores que responden a gobernadores peronistas. "El Gobierno no tiene los votos para el recinto", sostuvo Bensusán, quien reconoció que el oficialismo podría conseguir las firmas para emitir dictamen, pero puso en duda que logre reunir la mayoría especial de 37 senadores que necesita para aprobar la iniciativa.

Daniel Bensusán es un abogado y dirigente político que actualmente se desempeña como senador nacional por la provincia de La Pampa, ocupando su banca en el bloque de Unión por la Patria, con un mandato vigente hasta el 9 de diciembre de 2027. Es el apoderado general del Partido Justicialista del distrito pampeano, rol que ejerce de forma ininterrumpida desde el año 2007. Previo a su labor parlamentaria, se desempeñó como ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de La Pampa.

Muy buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda con enorme interés para entender cuál es su termómetro de qué va a pasar en la comisión que tiene que decidir sobre si avanza con el proyecto del oficialismo para suspender las PASO.

Hola, Jorge, buen día. ¿Cómo andás? Mirá, con mucha incertidumbre porque nosotros tenemos el proyecto original que había mandado el Ejecutivo, que tenía casi 80 artículos y donde derogaba las PASO, no las suspendía. Había más requisitos para los partidos, el tema del financiamiento, la publicidad y un montón de cuestiones que, aparentemente, por el borrador que anda circulando extraoficialmente, se reducirían a muy pocos artículos. Sería una reforma simplemente amañada a lo que hoy necesitaría La Libertad Avanza, que es justamente suspender las PASO, que Milei no tenga PASO y armar una especie de colectoras. Es un sistema que está totalmente desvirtuado, en donde un candidato a presidente podría llegar a tener dos listas a diputados nacionales y senadores nacionales que lo apoyen, que compartan la boleta única de papel, lo cual también es una falta de transparencia absoluta. Pero bueno, si uno mira, Jorge, y sigue lo que se dijo el año pasado, cuando se suspendieron las PASO para las elecciones nacionales, muchos integrantes del radicalismo, del PRO y demás manifestaron su postura en contra de la suspensión de las PASO. En algunos casos, quienes votaron a favor en ese momento dijeron: "Es la última vez que votamos para suspender. No me pida nuevamente que los acompañe". Bueno, veremos qué pasa hoy. Ojalá mantengan esa postura porque realmente hacer una reforma electoral simplemente para, digamos, lo que quiere quien está en el Gobierno nacional... Ojo, también hay que reconocer que cada vez que hubo una reforma electoral, o se quiso hacer una reforma electoral, las apuraron, como ahora, y siempre era para beneficiar a algún gobierno de turno. Bueno, esto es igual: es para beneficiar a Milei, en un acuerdo que aparentemente tiene con algunos gobernadores. Vamos a ver qué se dice, porque, además, ¿cuál va a ser la excusa que va a tener el Gobierno? Es decir, hace seis meses presentaron con bombos y platillos una reforma electoral integral de todo el sistema electoral argentino y ahora, aparentemente, lo único que van a cambiar es un par de artículos. ¿Cuál es la justificación para eso? Veremos qué dicen hoy a las 15. La verdad que no te podría decir hoy si tiene las 10 firmas necesarias para sacar dictamen. Igual, sistemáticamente, La Libertad Avanza en el Senado está haciendo lo que quiere desde el punto de vista reglamentario: junta las firmas cuando quiere. La mayoría son en disidencia. Realmente, es una lotería lo que pueda pasar hoy a la tarde.

A ver si puedo interpretar tus palabras correctamente. Vos me corregís. Vos creés que va a juntar las 10 firmas para tener el dictamen, lo que no quita que luego pueda contar con la cantidad de senadores para aprobarlo.

Es lo que viene pasando en la mayoría de los proyectos que se apuran para juntar firmas en comisión. Juntan las firmas, aunque sea en disidencia, y después, obviamente, los proyectos no llegan al recinto o, cuando llegan, los siguen modificando, los siguen cambiando a la medida de quien quiera cambiar su voto, vaya a saber por qué prebenda o qué cosa.

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¿Qué pálpito tenés respecto del voto de senadores que responden a gobernadores peronistas, que a lo mejor están en disidencia, pero son peronistas?

Mirá, por lo que extraoficialmente hemos charlado y las conversaciones que hemos tenido, rechazarían la modificación de las PASO. O sea, no están a favor de suspender las PASO. Veremos qué sucede. Nosotros, obviamente, somos 25 en el interbloque en el recinto. Más allá de las 10 firmas que se necesitan hoy para firmar el dictamen, esta ley necesita una mayoría especial porque es una ley electoral: 37 votos. Es decir, que el oficialismo tiene que juntar 37 votos. Tiene 21 en su bloque, así que necesita 16 votos más que lo acompañen de los diferentes bloques que integran el Senado.

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Si tuviera que arriesgar un pronóstico, del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades de que lo logre y cuántas de que no?

Yo creo que hoy puede sacar dictamen, pero creo que hoy, por lo menos, no tiene los votos para el recinto.

Daniel, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y nos mantenemos en contacto. Muy gentil.

Un abrazo enorme, Jorge. Muy amable, como siempre.



LMM