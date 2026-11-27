En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) , el periodista económico Ismael Bermúdez analizó el complejo escenario económico que atraviesa la Argentina. Advirtió sobre la profundización de la recesión, la volatilidad financiera y las dificultades que enfrenta el Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda de 2027. Además, puso el foco en el deterioro del empleo formal, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y el creciente descontento social.

El próximo entrevistado es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, periodista especializado en prensa escrita, radial y televisiva, destacándose principalmente por su rigurosa cobertura de temas laborales, la evolución de los salarios, los índices de pobreza y la situación del sistema previsional. Es redactor e integrante histórico de la sección Economía y del Suplemento Económico dominical del diario Clarín, medio del cual escribe desde el año 1983. También colaboró en medios como las revistas Noticias y Caras y Caretas.

Cada vez que hablamos, la situación está un poquito peor. Supongo que por lo menos podremos consolarnos tratando de entenderla. Contanos tu visión de lo que estás viendo y una perspectiva de cómo puede evolucionar.

Bueno, estamos en una situación delicada porque se combina una recesión con una volatilidad financiera muy, pero muy acentuada, que se manifiesta justamente en esto: el aumento del valor del dólar, el riesgo país hacia arriba, en torno a los 1.000 puntos, lo que significa que prácticamente la Argentina tendría prácticamente cerrado el mercado de financiamiento de la deuda, más aún teniendo en cuenta que tenemos fuertes vencimientos de deuda el próximo año. Y que la Argentina, bueno, necesita hacer una renovación o colocar nuevos títulos, pero con este nivel de riesgo país eso implicaría tasas de interés en moneda extranjera, en dólares, tasas muy altas, lo cual inhibiría al Gobierno a poder endeudarse a esas tasas, porque sería prácticamente ponerse una soga al cuello.Todo está indicando que este cuarto trimestre vamos a seguir con caída de la actividad económica. Ya hay indicadores de octubre, o sea, del inicio del trimestre. Por ejemplo, hay un informe de FIEL que manifiesta que ha habido una caída muy fuerte de la actividad económica industrial. El consumo sigue medio chato y, bueno, vamos a ver la inflación porque, cuando se mueve el dólar, lógicamente se mueve también la inflación, porque son productos importados que aumentan. Aumenta el valor en pesos de esos productos que se importan y, de una manera u otra, se trasladan a los consumidores. Aquí lo que hay que observar es que, con una recesión, con consumo deprimido y con la industria hacia abajo, estamos teniendo una inflación del 2%. Eso significa, anualizado, arriba del 30%, lo cual demuestra de que tenemos una inflación alta en relación a la situación económica, desde el punto de vista de la producción y también desde el punto de vista del consumo.

Ismael ¿Y le ves alguna posibilidad de modificación? ¿Cómo le ves alguna posibilidad de reacción del Gobierno, de herramientas que le permitan modificar esta situación a lo largo de 2027?

Bueno, el presidente ha dicho que no, que él no va a modificar nada. El ministro de Economía está tratando de hacer algunos ajustes desde el punto de vista financiero para tratar de que el riesgo país no vaya todavía mucho más arriba. Pero cuidado, porque esta situación que acabo de describir se combina con una situación política en el oficialismo bastante, bastante compleja, porque aparecen disidencias dentro del oficialismo y nada más y nada menos que de cara a las elecciones del año próximo. Bueno, el Gobierno, o directamente Javier Milei, dice que no, que no hay ningún problema, que él va a ser reelegido en primera vuelta. Pero cuando le preguntan por qué estamos teniendo un riesgo país tan alto, etcétera, dice que hay un riesgo Kuka, con lo cual se tiene que poner de acuerdo el presidente: si él va a ser reelegido, no hay ningún riesgo Kuka. Si él está convencido de que va a ser reelegido, significa que la oposición no tiene chances electorales y que, por lo tanto, el argumento de que la oposición podría llegar a ganar las elecciones no tiene ningún fundamento. Yo creo que no, creo que se está combinando una situación en donde, entre los de abajo, crece el descontento social y laboral. Sigue el cierre de empresas, siguen los despidos, sigue mayor cantidad de trabajadores que pierden el empleo, especialmente el empleo en blanco. Y, por otro lado, ya por arriba empiezan a aparecer fisuras económicas, financieras y políticas que se manifiestan en esta mayor demanda de dólares, en este riesgo país en torno de los 1.000 puntos y, bueno, disidencias dentro del oficialismo respecto de si Javier Milei debe ser reelegido o no y si hay que modificar o no el rumbo económico del país. Cosa que, en principio, parece ser que, en forma dogmática, el presidente no quiere saber absolutamente nada, lo cual coloca la situación económica en un sendero en el que posiblemente se profundicen la recesión y la volatilidad financiera de cara al año 2027.

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Ismael, el tema de la deuda, el pago de deuda, la cantidad de dólares necesaria para, primero, la dolarización de los propios argentinos, las personas físicas: 30.000 millones de dólares este año, aproximadamente. Y esto haría suponer que el año próximo tendría que tender a subir por el momento electoral y la posible falta de equivalente apoyo de Bessent y los Estados Unidos y Trump por su derrota. ¿Cómo ves el panorama que tiene que ver con la cantidad de dólares para cumplir los compromisos en esa moneda, a pesar de tener un superávit comercial casi de 30.000 millones de dólares?

Claro, lo que pasa es lo siguiente: el superávit comercial es correcto, con lo que vos estás señalando, pero lo que hay que mirar es lo que se llama la cuenta corriente del balance de pagos. O sea, al superávit comercial ingresan esos 30.000 millones de dólares, pero la pregunta es: ¿y va todo eso a las reservas? No, en primer lugar, porque hay que pagar intereses de la deuda. En segundo lugar, hay que pagar servicios. En tercer lugar, está esta demanda de dólares que mensualmente, lo que el Banco Central llama demanda de dólares sin fines específicos, está entre 3.000 y 4.000 millones. Hoy, por ejemplo, va a salir el informe del Banco Central de cuánto fue la compra de dólares sin fines específicos durante octubre y seguramente va a estar en el orden de los 4.000 millones de dólares en un solo mes. Osea es bueno tener ese superávit comercial, pero, por otro lado, ese superávit comercial no queda en las reservas del Banco Central, sino que se va por todos estos rubros que acabo de mencionar y que colocan, digamos, finalmente, el balance cambiario en un terreno negativo.

¿Y cómo imaginás 2027 con los enormes vencimientos, entre 17.000 y 25.000 millones de dólares, si se cuentan otros organismos internacionales? Miles de millones de dólares de pagos, ya no de intereses, sino de capital.

Y bueno, ese es el estrés financiero que vamos a tener en la medida en que el Gobierno no dé incertidumbre en relación con el pago de esas deudas. Vamos a ver si apela a los organismos financieros internacionales, pero ya con los organismos financieros internacionales el Gobierno está muy endeudado. En total, con el FMI, el BID, el Banco Mundial, estamos en el orden de los 100.000 millones de dólares. Y el Gobierno perdió apoyatura internacional porque, bueno, Donald Trump perdió las elecciones, Bolsonaro perdió las elecciones, el modelo de Paraguay... Bueno, el presidente terminó preso. En Israel está pasando lo mismo con Netanyahu, en el sentido de que posiblemente no pueda formar gobierno. Bueno, toda esa falta de apoyatura internacional debilita las posibilidades de hacer frente a estos voluminosos montos de deuda y es el motivo fundamental de que empiece a haber esta mayor demanda de dólares y este aumento del riesgo país. Que, si no hay certezas por parte del Gobierno, quizás quiera utilizar ahí el swap que tiene con China o apelar ya, digamos, a rascar bien...

El fondo de la olla.

Exactamente. A rascar bien el fondo de la olla. Pero cuando alguien ve que está rascando el fondo de la olla, duerme más tranquilo no teniendo sus ahorros dentro del sistema, sino que trata de preservarlos, más aún en un país que tiene una bastante, bastante negativa en esa materia.

Ismael vos ha sido un especialista de siempre estar midiendo las consecuencias en los seres humanos corrientes de las consecuencias económicas. Por ejemplo, los jubilados eran un tema al que continuamente le ponía foco. ¿Hasta qué punto vos creés que el continuo ajuste, la continua pérdida de capacidad de consumo de los sectores de ingresos fijos van a poder seguir sin que se produzca alguna forma de expresión de crisis?

Bueno, no, esa crisis ya se está manifestando en el descontento social, que abarca cada vez a un mayor número de la población. Tenés que calcular lo siguiente: los jubilados de haberes mínimos tienen el bono congelado hace tres años. Prácticamente está en 70.000 pesos; debería ser hoy de 250.000. Quiere decir que el Gobierno les mete la mano en el bolsillo en el orden de los 180.000 pesos mensuales y eso se va a ir agravando porque el Gobierno ya ha dicho que no va a modificar el valor del bono y lo va a mantener en 70.000 pesos hasta que, en determinado momento, se termine extinguiendo por sí mismo, por la mayor inflación. Está claro, salieron informes de la seguridad social de que tenemos 550.000 aportantes menos que hace tres años. ¿Qué significa eso? Que entre altas y bajas hay 550.000 personas que perdieron su empleo formal y que pasaron quizá a estar desocupadas o a estar, digamos, en un empleo informal de menor ingreso. Cuando uno mira los datos estos de la seguridad social, datos oficiales de la Subsecretaría de Seguridad Social, tenemos 22 millones de trabajadores ocupados, pero los aportantes entre monotributistas, relación de dependencia, autónomos, asalariados privados, asalariados públicos, etcétera, son 12 millones. Quiere decir que tenemos 10 millones de personas ocupadas que trabajan en lo que mal se llama trabajo negro. Trabajos negros son: no tenés cobertura de seguridad social, no tenés derechos previsionales, no tenés cobertura frente a un accidente de trabajo. El día de mañana, si te toca jubilarte, bueno, prácticamente ahora que no hay moratorias va a resultar prácticamente imposible acceder a la jubilación. O sea, hay un deterioro social muy, pero muy fuerte y creo yo que eso se manifiesta en esta especie de rechazo social creciente que está teniendo el Gobierno y que creo que se va a profundizar en la medida en que el propio presidente dice que va a continuar por el mismo lado, que el bono no se va a modificar y que, bueno, quieren implementar otras medidas que van a perjudicar todavía mucho más el consumo y mas el empleo formal.

Creo que el dato más contundente es este: 550.000 aportantes menos al sistema de seguridad social que hace tres años. Impresionante. En la acumulación produce un efecto de shock.

Esperemos tener un 2027 mejor. Pero lamentablemente los datos no apuntan en ese sentido.

Como decimos acá, esperemos estar equivocados.





MT/MEG