En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), José Ignacio de Mendiguren cuestionó el esquema económico de Javier Milei al señalar que fomenta un "modelo primarizado, extractivista" y alerta sobre el desfinanciamiento del sistema científico. Asimismo, el dirigente del Frente Renovador sostuvo que el sector empresario duda de la sustentabilidad del rumbo libertario, reclamó un acuerdo político amplio y reivindicó la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía durante 2023.

José Ignacio de Mendiguren es abogado, escribano, empresario industrial y dirigente político. Ejerció en dos oportunidades la presidencia de la Unión Industrial Argentina. Fue ministro de la Producción entre 2002 y 2003. Ocupó una banca en la Cámara de Diputados representando la provincia de Buenos Aires entre 2013 y 2021. Mientras que entre 2020 y 2022 presidió el Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE. Además, entre 2022 y 2023, se desempeñó como secretario de Industria y Desarrollo Productivo bajo la gestión del Ministerio de Economía.

Estamos conversando aquí en el corte con De Mendiguren. Estábamos perplejos los dos de la diferencia, la comparación de lo que escuchábamos de Brasil con Argentina. ¿Cuánto a tu juicio esto que marcaban de esta independencia del Poder Judicial a lo largo de la historia, inclusive en los momentos de dictadura, también son parte de una cultura en la cual el empresariado, la Federación de Empresarios de San Pablo, el equivalente a la UIA, el equivalente a las instituciones empresarias, a todo lo que vos has tenido que ver a lo largo de muchos años, allí en Brasil tienen un peso específico distinto de la Argentina, no solo la Justicia poniéndole límites al Ejecutivo, sino también podríamos decir los poderes civiles?

Hay una continuidad. Vos sabés que yo soy desarrollista de formación y siempre leí mucho los diálogos de Frondizi y Kubitschek. Años 58, 59, Argentina y Brasil tenían el mismo producto bruto. Y nosotros la tercera parte de habitantes. Y tan interesantes esos diálogos. Brasil, ese programa de desarrollo lo continuó; los militares lo profundizaron. Esto lo decía un día cuando yo estaba en Brasil.

Sí, sí, los militares en Brasil adoptaron un plan económico desarrollista.

Claro, y cuando vos ves, vos aterrizás en Brasil y el aeropuerto, Juscelino Kubitschek, tiene un mausoleo que es mayor que la Catedral de la Argentina.

Contémosle a la audiencia que Juscelino fue el que mudó la capital de Río de Janeiro a Brasilia, fundó Brasilia.

No hay ciudad de Brasil que no tenga una avenida Juscelino Kubitschek. ¿Y Argentina? Sí, Frondizi. Frondizi termina preso, no tiene ni una bocacalle, está enterrado en la tumba de la hermana, en Vicente López. Fíjate las dos diferencias de un país que toma un proyecto de desarrollo, lo continúa. Tiene vaivenes, pero el rumbo no se pierde. Y, por supuesto, un empresariado con el cual yo tuve mucha vinculación, que apoya ese rumbo, apuesta a ese rumbo, con discusiones como ha tenido siempre, pero el rumbo no se discute.

Lo que he marcado acá, que más allá de las idas y vueltas, también la Corte Suprema le costaba en determinado momento poder responder a los cambios políticos, pero se marcaba una tendencia.

Y después yo, fíjate, justo hoy, por eso me sorprendió tanto esta presencia, me encantó verla, viste, que el mundo está desarrollando este camino. Hoy en China, vos ves a los tres líderes del mundo juntos en China, nosotros afuera; está México, están los países con los cuales nosotros tenemos todo nuestro comercio. Para mí es clave nuestra relación con Brasil.

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El BRICS, vos te resistís al BRICS, y también India, ¿no?

BRICS, que nosotros estuvimos a punto de firmarlo, y un día, por capricho, dijimos que no. Cuando es el Sur-Sur, es donde están los países donde vos te podés relacionar. Pero con Brasil es una tarea muy especial. Yo fui ministro en el año 2002, ministro de la Producción, una situación de catástrofe que teníamos saliendo de aquella crisis del 2001. Viajé a Brasil. Mi par era Sérgio Amaral, el ministro de Desarrollo de Cardoso, de Fernando Henrique. Nos sentamos en la mesa, me dijo: "¿Qué puede hacer Brasil por la Argentina y qué podemos hacer juntos?". Bueno, tomamos medidas claras, nos ayudaron mucho, limpiamos la mesa para que Argentina pudiera... estábamos saliendo de la convertibilidad. Pero mirá lo más importante: hicimos por primera y única vez un viaje conjunto Argentina y Brasil, los dos gobiernos con los empresarios, a China. Es decir, los principales productores de hierro, de alimentos del mundo, nos sentábamos con lo que iban a ser...

Hoy tenés BYD fabricando autos en Brasil y en Argentina, ¿no?

Bueno, porque si nosotros abandonamos este rumbo, bueno, no hace falta que veamos con aquellos países.

¿Y ahora ves que la hipocidad de que en 2028, fin de 2027, se retome ese rumbo?

Yo creo que es indispensable, indispensable. ¿Por qué? Nadie puede saber con certeza hoy cómo queda el mundo geopolíticamente, ¿viste? Hay toda una... esta nueva tecnocracia que está demostrando el poder que tiene. Es difícil pronosticar. Lo que sí hay una cosa que no se discute: juntos los dos países, Argentina también ni qué hablar, tenemos en abundancia lo que en el mundo está en crisis estructural. Entonces, está en nosotros, dentro de lo que podemos manejar, maximizar los beneficios de esta situación. No lo estamos haciendo. Alguna vez lo charlamos contigo: Argentina está haciendo más un modelo primarizado, extractivista, no un modelo de desarrollo. Con todo lo que tenemos, siempre lo comparo: vos podés ser dueño o inquilino de tus recursos, podés ser Nigeria o podés ser Noruega; tener los recursos no garantiza ser un país desarrollado. Por supuesto que el debate del día a día es más importante, pero yo todos los días tengo esta obsesión de que no perdamos ese tren. Argentina puede, y no lo digo de optimudo, lo digo con cifras concretas, dar un salto al desarrollo definitivo, terminar para siempre la restricción externa. Pero eso sí, con la gente adentro, un proyecto que derrame, un proyecto que permita el desarrollo de la ciencia y la tecnología argentina, no como estamos haciendo hoy, que el derrame va a ser muy poco. El derrame que esta política del RIGI va a generar va a ser para, como mucho, un 25-30%, pero además estamos destruyendo todo nuestro acervo científico-tecnológico. Estamos quitando presupuesto al CONICET, a la Universidad de Buenos Aires, al INTI, al INTA, todo lo que a vos te va a permitir aplicar las nuevas técnicas de la inteligencia artificial. Fijate lo que sería todo esto nuevo que es la inteligencia artificial sobre nuestras ventajas comparativas que son el gas, el petróleo, el litio, el cobre, la proteína. Es una combinación extraordinaria. Y ahora para eso, para mí hace falta unidad en el campo nacional y salir de esta discusión eterna.

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¿Y qué pasó antes de ayer en San Fernando?

Para mí algo muy bueno, muy bueno. ¿Muy bueno en qué sentido? Para mí no hay salida de la Argentina sin un acuerdo político. En estos términos, todas las ventajas que hablamos recién las vas a poder aprovechar con suerte un 5, un 10%. Y para esto no podemos darnos el lujo de, por diferencias menores, abandonar este gran proyecto. Hoy hay que tener espíritu de grandeza, entender que la gente está muy enojada con nosotros. Eso fue lo que yo vi en la visita del Papa. Yo soy católico practicante. El Papa, la verdad, no nos dijo nada nuevo de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Lo que sí hubo: una sociedad con una necesidad de creer y un interlocutor absolutamente creíble. De esto debemos aprender la política. Tenemos que recuperar la credibilidad de la gente, porque lo que tenemos para proponerlo es muy bueno. Y hoy, como está, sabemos que no es el camino.

Y voy a preguntarte por lo de San Fernando. Vos muy cercano a Sergio Massa. ¿Cómo ves la posibilidad de que sea candidato? ¿Cómo ves al peronismo? ¿Cómo es que se va a resolver esa interna?

A ver, hablo a título personal. Hoy Sergio en esto es muy... Hoy su energía, y no hay otro para mí que lo pueda hacer, está en cómo poder unir, cómo poder juntar. Porque es difícil los puntos de discordancia que están dentro del peronismo. Segundo, tiene claro que con el peronismo no alcanza. Y él es capaz de buscar y traer gente que ya hay conversaciones, ¿no?, para hacerlo. Pero después lo más importante, además, es a qué convocás. Que es lo que yo no estoy, digamos, en el armado político, yo estoy en los contenidos. Y lo que es muy importante, además de discutir la construcción política, atrás de qué vamos, porque la gente nos está pidiendo eso. Yo sinceramente, cuando veo que hoy, después de la visita que tuvimos del Papa, de ver todos los días con la crueldad que la economía está tratando a los argentinos, que todos los días en los diarios si las PASO sí, las PASO no, viendo cómo se discute la estructura del poder, y no. Por un lado eso, pero por otro lado estar diciendo el camino que estamos proponiendo en forma concreta y explicándose a la gente en qué va ella en eso, qué significa en la vida de todos los días que nosotros vayamos más a un proyecto de desarrollo y no a un proyecto de... Para mí es de un enclave colonial primarizado. Siempre digo: está Nigeria, está Noruega, recursos naturales tienen muchos; el Congo tiene el 70% del cobalto del mundo, que sirve para todo, y se lo llevan dos empresas y el 70% de los congoleños viven con 2 dólares por día. Guyana tiene exportaciones a lo loco, ahora, ¿cuántos de esos dólares derraman en esa economía? Entonces este es el desafío. Vos me dirás: "Hoy hay otras urgencias". Es verdad, hay que atenderlas, pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy vos estás firmando por 30 años cosas que nadie te pedía en esta exageración de recursos. Fíjate que Brasil, que no da ni por las tapas lo que es un RIGI, hoy tiene inversiones y nosotros hoy tenemos inversiones negativas, Jorge. Quiere decir que además de lo que vos prometas, si no hay un clima que torne que eso sea sustentable, yo no pongo una inversión donde tengo que enterrarla, a pesar de que vos tenés el segundo yacimiento de gas del mundo y el cuarto de petróleo.

Hablábamos al principio de este reportaje del papel de la Federación de Empresarios de San Pablo, de las instituciones empresarias brasileñas, junto con la Justicia brasileña, como elementos de equilibrio de poder frente a los cambios en cada uno de los gobiernos. ¿Notás a los empresarios argentinos, a los que vos conocés e interactuás con ellos todo el tiempo y a lo largo de todas estas décadas, con un cambio de percepción respecto del modelo económico que lleva adelante Milei? ¿De alguna manera crees que hubo un distanciamiento progresivo del apoyo a Milei o no?

Sí, yo creo que, por hechos que son públicos y notorios, hasta aquellos que creen que las medidas son correctas ven que las ponen en riesgo todos los días con las actitudes. ¿Y qué sucede? Que la Argentina es pendular. No es que logra tomar lo bueno de cada proceso y corregir. No, de un extremo se va al otro. Con esta experiencia, llamado círculo rojo, si bien hay que diferenciar, porque el que está entre los ganadores ve una cosa, entre los que están... Pero lo que dudan mucho es la sustentabilidad de este camino. Por eso yo creo —yo, el Vasco Mendiguren— que una figura como la de Sergio Massa, que dentro del peronismo, porque si acá hay... El camino del medio a nosotros nos ha costado mucho. Puede ser, hay candidatos, pues yo creo que esto se va a polarizar. Y la polarización requiere esa unidad y esa construcción que hablamos recién. ¿Qué hace el círculo rojo, las inversiones? Bueno, quiere evitar el péndulo. Yo creo que Sergio Massa es una garantía de que se le puede dar racionalidad a esta promoción de inversiones que estamos totalmente de acuerdo. Sergio Massa siempre estuvo de acuerdo en el equilibrio fiscal. En el 2002 salimos con equilibrio en Lavagna, superávit fiscal y comercial.

Pero el recuerdo de 2023, Vasco, es decir, el 2023 que justo le tocó ser ministro de Economía a Sergio Massa, no puede mostrar ese respeto por el equilibrio fiscal.

Me gustaría, no da por un programa, pero me gustaría conversarlo, porque al contrario, yo creo que cuando Sergio Massa, que estaba de presidente de la Cámara, con una gestión que todo el mundo se la reconoció, perfecta, logró los acuerdos. Cuando le piden que acepte el Ministerio de Economía, agosto del 2022, todos te pronosticaban el helicóptero, la Asamblea Legislativa, estábamos muy mal. Lo primero: tirarse arriba de la granada, aceptarlo. Y yo hablo de cifras. Tomamos el gobierno, estaba a 7,5 de inflación. Noviembre, 4,9. Estábamos defaulteados en pesos, o sea, no podíamos... Hizo el bono dual, se pudo arreglar el tema en pesos. No teníamos reservas, nada. Sin embargo, llegó al sector empresario y consiguió, no 5, 8 mil millones de dólares de reservas. Y bueno, íbamos camino al 5% de inflación en diciembre. Es ahí donde habla, ¿te acordás?, del 3% en abril, porque la tendencia daba. Bueno, Jorge, nos cayó un meteorito. Te viene una seca que te llevó el 24% de todos tus ingresos: 22.000 millones de dólares. Y bueno, una macroeconomía estable; el Fondo Monetario le pedía devaluar el 100%. Todos conocemos aquella etapa, fue muy difícil. También te recuerdo que una semana o dos semanas antes de las elecciones tuvo el problema de la energía, ¿te acordás que se quedaron sin petróleo?, un desastre a nivel nacional, culpaban de que éramos Venezuela. Y también el día del debate, yo recuerdo, salíamos para Santiago del Estero, creo, y le explota el caso Insaurralde. Entonces, con toda esa situación tan compleja, donde vos un arbolito en la calle Florida te desestabilizaba, ¿no?, tuviste que también aguantar toda esa crisis política de Cristina, de Alberto, La Cámpora, nosotros, el combustible, la falta de reservas. Pero si nadie lo hubiera hecho mejor. Perdón, y estuviste a dos puntos de ganar en primera vuelta. Y contra quien vos competías, que era Cambiemos, entró a 14 puntos, 13 puntos. Por supuesto, existió ese fenómeno, que podemos charlarlo, que es Milei, pero lo que hace a la gestión de Sergio. Yo estuve al lado de él. Creo que hay pocas personas que conozcan el Estado como conoce, que tengan las relaciones con cada actor de la economía. Él te va a decir quién es el concejal de Misiones, el ministro del Sur, los gobernadores, y hoy hace falta eso. A veces que a mí me tocó trabajar con él, yo siempre le digo: soy la pata desarrollista del Frente Renovador. Lo que le noto es espíritu de grandeza; yo estoy seguro que esta oportunidad que Argentina tiene, con Sergio Massa se aprovecha. Y hay algo que tiene, para mí, que es lo más importante de donde yo trabajo. Yo, Sergio Massa, no te entrega al país. Vamos a discutir, va a discutir con los empresarios locales. Los empresarios locales saben que es duro, todos negociaron con él en las etapas que le tocó, pero tiene claro que hay una gran oportunidad para que Argentina, como país, salga definitivamente de la crisis.

Vasco, muchísimas gracias. Un gusto recibirte acá, como tantas otras veces.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

MEG