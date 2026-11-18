La diputada nacional y exministra de Trabajo Raquel "Kelly" Olmo dialogó en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), para evaluar el acto del peronismo en San Fernando y la discusión interna sobre cómo definir las próximas candidaturas. A lo largo de la entrevista, descartó tensiones por la ausencia de Axel Kicillof, cuestionó al Gobierno por la falta de certezas en torno a las PASO y aseguró que una competencia interna fortalecería al espacio para reconstruir una alternativa nacional.

Kelly Olmos es una dirigente política licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía Urbana por la Universidad Torcuato Di Tella; ejerció el cargo de ministra de Trabajo entre 2022 y 2023. Actualmente se desempeña como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en representación del bloque Unión por la Patria con mandato hasta el año 2029. Es, además, consejera nacional del Partido Justicialista y vicepresidenta del PJ en la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos días, Jorge Fontevecchia la saluda, un gusto volver a hablar con usted. ¿Qué pasó ayer realmente en San Fernando? ¿Qué sentí usted que estaba pasando?

Y que estábamos avanzando en este proceso que empezamos el 1 de mayo en Parque Norte de generar un ámbito de debate y de movilización de los cuadros y dirigentes de todo el país. Ahora para celebrar lo que para nuestra generación fue el día o la etapa más épica, que fue la del retorno de Perón , pero el objetivo para nosotros es siempre mirar hacia el país que requiere de nosotros adelante hacia.

¿Avanzando como un paso más o como un punto de inflexión, un paso absolutamente determinante?

Yo diría como un paso muy importante; no sé si va a ser el punto de inflexión, pero la verdad que logramos una presencia muy amplia de dirigentes y cuadros de todo el país, pero por representación, no numéricamente. Yo creo que el peronismo necesita eso, necesita movilizarse a la dirigencia que tiene en todo su territorio. No puede quedar circunscrito al área metropolitana nada más.

Kelly, que haya sido en San Fernando, que haya tenido como anfitrión a Sergio Massa, que estuviera sentado al lado de Sergio Massa otro precandidato, el exgobernador de Santiago del Estero... También la convocatoria del Frente Renovador, ¿no lo coloca a Sergio Massa en el centro de este armado y, al mismo tiempo, la no participación de Kicillof lo deja fuera de este armado y de alguna manera naturalmente se producen dos encarnaciones de este liderazgo: por un lado, el de Sergio Massa y por otro ¿Lado, ¿Por la exclusión, el de Kicillof?

No, no es por exclusión, no invitamos a ningún gobernador en ejercicio. Cierto es que es el territorio de la provincia de Buenos Aires, pero por el contrario, si Axel hubiera participado se diría que nos movilizamos ya alineados con su candidatura también, ¿no? La realidad es que nosotros no queremos poner el carro delante de los caballos. Ustedes vio cómo el gobierno está haciendo un desastre con el proceso electoral manoseándolo ya con tanta proximidad; Nadie sabe qué características va a tener, si las PASO subsisten, cuál va a ser el sistema de financiamiento. Estamos realmente, este, muy manoseados por el gobierno en ese sentido y nosotros lo que tenemos que hacer es movilizar, dialogar, poner en valor todos los cuadros que tiene el peronismo. Nuestra aspiración es que las PASO ordenen y si no va a ser las PASO, tendrá que ser una interna. Pero la verdad que es importante mostrar que el peronismo tiene vigor, liderazgos y capacidad de revertir la situación que hoy existe.

Cumbre peronista en San Fernando: Teresa García, representante de CFK planteó que el peronismo irá a una lista unificada sin necesidad de PASO

Ayer nos dijo Teresa García que ella creía que no iba a haber una interna y que se va a llegar a un acuerdo sin necesidad de una competencia interna. Usted nos dice que cree que va a ser necesaria una interna, sea PASO o una interna. ¿Cree realmente que la única solución va a ser a través de una interna o ve la posibilidad de que un conjunto de fuerzas tan grandes como la que se juntaron en San Fernando ayer de alguna manera impongan la candidatura?

Yo creo que es cierto que es posible siempre acceder a algún acuerdo. A mí me parece que es tan enorme el desafío que no solo el peronismo, sino todas las fuerzas nacionales que pueda convocar tenemos para la etapa de reconstrucción de después de Milei, que una ratificación por la vía electoral en la selección de los liderazgos fortalecería mucho; Creo que sería sano para la Argentina. Bueno, a veces no se alcanza la opción mejor y, bueno, tendremos en ese caso que acudir a alguna otra alternativa. Honestamente, no puedo descartar ninguna. Sinceramente, si me dicen por cuál me inclinaría, yo creo que la que más nos fortalece es un liderazgo seleccionado con el voto de la gente.

Kelly, muchísimas gracias. Le mandamos un beso y nos mantenemos en contacto como siempre.

Muy gentiles ustedes. Gracias por llamarme.

MEG