La polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA volvió a poner en discusión los límites de la democracia, la memoria sobre los años 70 y el lugar de la violencia política en la historia argentina. En ese contexto, el politólogo y ensayista Diego Sztulwark planteó la necesidad de recuperar debates de la teoría política sobre la relación entre democracia procedimental, justicia social y transformación de las estructuras de poder.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Sztulwark reflexionó sobre el pensamiento de Ernesto Che Guevara, la tradición revolucionaria latinoamericana y las tensiones entre los procedimientos democráticos y la distribución de derechos. Además, cuestionó las lecturas que, a su entender, buscan excluir la discusión sobre la violencia política del debate democrático y propuso pensar nuevas formas de organización popular y transformación social.

Diego Sztulwark es filósofo, politólogo y ensayista, especializado en la intersección entre pensamiento crítico, micropolítica y realidad social contemporánea. Se graduó en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Fue miembro del influyente colectivo Situaciones entre 2000 y 2009. Se desempeña como docente invitado en FLACSO Argentina, en la maestría de Educación, y participa en diversas investigaciones del área de Educación de dicha institución. A lo largo de su carrera ha publicado y colaborado en diversos libros de intervención política y filosófica, entre los que se destaca la obra La ofensiva sensible, libro que analiza la oscilación política en América Latina entre gobiernos neoliberales y proyectos progresistas o populistas.

Un gusto grande tenerte acá. Me gustaría... Nosotros tenemos la costumbre, que nos quedó del papel, de hacer un pacto de lectura con la audiencia: contarle los contextos en los que se desarrollan determinadas entrevistas. Me gustaría que pudieras compartir con la audiencia el mensaje que me enviaste ayer y que sea un prólogo para nuestra conversación.

Sí, perfecto. Resulta que ayer estaba escuchando la conversación que mantenía en la entrevista que usted le estaba haciendo a Mario Santucho, por el conflicto que se produjo en la universidad a raíz del intento de homenaje que la Facultad de Ciencias Sociales quiso hacer y que, tengo entendido, fue anulado de una manera problemática. Entonces, estaba interesado en esa conversación. En un momento, Jorge, vos planteaste que había una suerte de conflicto entre dos concepciones de la democracia: una a la que vos adherís y que tiene que ver con una dimensión procedimental de la democracia, pero que, al mismo tiempo, no es simplemente procedimental porque es portadora de valores. Es una instancia primera y necesaria para luego dar las disputas en favor de lo que llamaríamos la justicia social y los diversos derechos sociales. Al mismo tiempo, desde ese lugar, planteaste que existe otra idea de la democracia que prioriza más bien lo que llamaríamos la distribución material de los objetos, los bienes de consumo y los bienes simbólicos. Y, en un segundo nivel de prioridad, está esta cuestión procedimental, que uno entendería como las elecciones, la división de poderes y la Justicia independiente. Entonces, habría una tensión entre una teoría política que prioriza una u otra de las opciones. Vos le preguntabas a Mario si coincidía en priorizar la primera, la procedimental, que, digamos, es la que está vigente en la Argentina desde 1983. Cuando escuchaba eso, me quedé pensando y mandé un mensaje porque me parecía que había una posibilidad de recobrar debates de la teoría política y de una teoría política, si querés, muy subestimada paradójicamente en América Latina. Es una teoría política que, respondiendo al campo de las prácticas revolucionarias, no escapa a la cuestión del procedimiento, si bien critica que el procedimiento sea necesariamente el que un liberalismo doctrinal propone como única idea de procedimiento. En rigor, si estudiamos a un escritor argentino que a mí me parece notable y que, además, fue un político muy importante y un combatiente revolucionario muy importante, como Ernesto "Che" Guevara, sería importante estudiarlo y pensarlo no solo como un símbolo romántico, sino como un personaje que hizo una trayectoria política muy relevante en el plano militar, diplomático, de la gestión de la economía y, específicamente, en el plano político e ideológico latinoamericano. Hay que tener presente que Santucho abreva en la trayectoria guevarista. El PRT-ERP fue un partido y una guerrilla guevaristas. Si uno piensa este fenómeno, hay una frase de Guevara que es muy importante. Yo te la transmitía en el mensaje: "Si el socialismo es distribución de bienes, no me satisface". Es decir, no estamos frente a una antropología maquinal, a la idea de que todo el mundo tenga bienes de consumo y ahí termina la cuestión. En lo más mínimo. Hay una carta famosísima de 1965 que Ernesto Che Guevara le manda al periódico Marcha, a Carlos Quijano, un periodista uruguayo. Se dio en llamar El socialismo y el hombre en Cuba. Es un texto final de Guevara, de sus últimos años, un texto maduro de síntesis de lo que se estaba intentando construir en Cuba. Hace un énfasis extraordinariamente importante en el papel del individuo en el socialismo en Cuba. Y el individuo quiere decir que hay una preocupación importante por lo que llamaríamos la subjetividad. Eso que, en el lenguaje de aquellos años, Guevara dio en llamar el hombre nuevo. Hoy diríamos que sería adecuado decir la subjetividad nueva. Y ponía como cuestión fundamental no solo la distribución de bienes, sino también el tipo de dispositivos de poder a los que el sujeto está sometido, impidiéndole un desarrollo creativo de su subjetividad individual. Quiero decir que acá había una polémica muy fuerte con el socialismo llamado real, con la idea del aplastamiento del individuo en una estructura social y una dialéctica mucho más viva, mucho más rica, donde la cuestión del procedimiento tenía tanta relevancia que se lo hacía partir desde la economía misma, desde los procesos educativos y desde la relación con la técnica. Ahí creo que hay una herencia importante del siglo XIX que hay que pensar. Las categorías económicas clásicas tuvieron durante un tiempo la función de neutralizar un conflicto político que, tal y como lo muestra Carlos Marx, produce enemistad en el ámbito de la economía de la producción. Eso que Marx llamó la lucha de clases, ese problema que es, digamos, extrajurídico. No ocurre solo los días de votación, entre partidos políticos o a título del individuo privado ciudadano, sino que tiene que ver con las formas en que se organizan los conglomerados humanos en la producción. Durante el siglo XX se planteó un problema muy serio, que yo diría así: cómo hace la democracia para ofrecer un espacio político en donde puedan discutirse formas de opresión y formas de explotación. Si no son politizadas, discutidas, si no hay lugar para transformar estas estructuras introduciendo las capacidades de los sujetos en el rediseño de la producción, lo que Guevara llamaba el plan, la planificación de la economía, etcétera, lo que producen son distorsiones. Uno diría irracionalismos, distorsiones en el sentido de que la vida política empieza a ser negada. La vida política de los sujetos empieza a ser negada. Y esa negación, cuando se convierte en dictaduras, en violencia, en formas de genocidio y en formas brutales de represión, tiene como respuesta histórica —y esto se estudia, creo, en los cinco continentes— formas de contraviolencia. Estas formas de contraviolencia no se parecen a la violencia en el sentido de que la violencia deriva del asesinato, mientras que la contraviolencia del universo guevariano no deriva del asesinato: son formas de autodefensa construidas políticamente cuando se bloquea la posibilidad político-democrática. Entonces, tengo la impresión de que, cuando el tratamiento de estas cuestiones, como ha pasado muchas veces en la Argentina y está pasando estos días, no se quiere discutir o no se puede discutir, se produce una especie de terror democrático. Como si la aparición del problema de la violencia política fuera un problema que hay que excluir de la propia democracia y del propio pensamiento político. Creo que ahí hay una cosa muy problemática. Lo que yo señalaba en esa conversación es la posibilidad de reunir los procedimientos democráticos con formas de politización que hablan de clases sociales. Hoy a la tarde tenemos una movilización en el centro de Buenos Aires, donde feminismos diversos proponen discutir suicidios, endeudamientos, femicidios y formas de violencia que tienen que ver con una cierta organización del Estado y de la economía. Entonces, tengo la impresión de que la propuesta de discutir el nombre de Santucho, que es lo que estuvo en discusión, es una enorme oportunidad. La idea de reaccionar diciendo que es un señor que no entra en la democracia, que es un señor irracional al que le gusta matar, además de ser un anacronismo, es una falta de comprensión y de voluntad de pensamiento que achica la teoría política. Da cuenta de unas élites aterradas que quizás tienen miedo de que el descontento social, producto de la situación económica y social que vive la Argentina, con lo brutal que es, pueda producir situaciones de contraviolencia social, movilizaciones, piedras y lo que ocurre en las marchas, que inmediatamente criminalizan, negando incluso el derecho a la protesta. Entonces, creo que estamos ante un momento muy interesante cuando aparece el nombre de Santucho. Un momento para no asustarse, diría yo, para abrir discusiones y preguntarnos qué discusiones es capaz de dar nuestra democracia respecto a la universidad, a la transformación estructural, a las teorías políticas y a los procedimientos democráticos.

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A mí me encantó el mensaje grabado que me dejó Diego. Por eso estamos llevando adelante esto y me parece muy interesante el planteo. Me gustaría sumar algunas precisiones para continuarlo. En la filosofía clásica griega, la felicidad es el fin máximo y la discusión siempre es de medios y fines. Todos queremos ser felices; la discusión es cómo ser felices. Entonces, me parece que, entre la democracia procedimental y la democracia real, para ponerle algún nombre, la pregunta es cuál es condición necesaria para la otra, si es que alguna es condición necesaria para la otra, o si son absolutamente espacios independientes y no tienen ninguna relación. Desde mi perspectiva, creo que hay algo anterior a lo político o metapolítico. No sé, te conectaría con lo que es el discurso del Papa, por ejemplo, donde hay muchas de las cosas en las que se está hablando de democracia real y no de democracia procedimental. La pregunta es cómo se logran de manera sustentable esos objetivos. Entonces, desde mi perspectiva, que es absolutamente opinable, creo que la democracia procedimental es condición necesaria, no suficiente, pero condición necesaria. No me cabe duda de la buena intención de todas aquellas personas que estuvieron en la guerrilla en los años 70. Incluso pusieron su vida, la pagaron con su vida, así que no me cabe ninguna duda de que había una trascendencia. Está en discusión si los métodos, los medios, logran los fines o no. Recién acababa de entrevistar a uno de los fundadores del PT, a Diogo, y recuerdo haber entrevistado, hará un mes, justo una semana antes de las elecciones del balotaje en Brasil, a la primera ministra de Cultura que tuvo el PT, que fue casualmente Erundina, la prefecta de San Pablo. Entonces, ella decía que, si no había ampliación de derechos, no había democracia. Obviamente, estamos hablando de lo mismo. Simplemente, lo que estamos hablando es cómo se logra, si se logra con los tiros o no los tiros. Hay un punto en el cual las intenciones pueden haber sido nobles, pero los medios utilizados pueden haber sido contraproducentes con las intenciones. Yo entiendo lo que vos decís, que hay un síntoma que pone la piel de gallina y que el debate vale la pena tenerlo. De hecho, por eso lo tuvimos ayer con Mario y lo estamos teniendo ahora con vos. También planteábamos con Mario, y usábamos los dos, que vos lo debés recordar, el ejemplo histórico de Walter Benjamin: que no se puede juzgar la historia del pasado con los ojos del presente sin tener un poquito de acomodamiento de nuestra subjetividad. Es como decir que Lincoln era esclavista, sin comprender la subjetividad de la época. Es absolutamente cierto que el valor de la vida hace 70 años y 50 años era menor que hoy, y eso es un avance de la subjetividad mundial. Hoy somos más; existen los derechos humanos, por ejemplo, una discusión que no existía en la primera mitad del siglo pasado. Entonces, juzgar a los actores con la subjetividad del presente, cuando esa subjetividad no estaba presente, merece una disculpa, por lo menos. De cualquier forma, yo, en lo personal, creo que no es posible una democracia real sin una democracia procedimental sustentable. Supongo. Y te pregunto: ¿qué diría el Che Guevara hoy de China? Creo que no es simplemente dar bienes materiales. China tiene la legitimidad del comunismo del Partido Comunista Chino porque son eficientes en darle acceso a bienes a la población, pero no le dan acceso a los bienes subjetivos porque aplastan cualquier subjetividad individual. Es decir, en China no hay democracia procedimental, pero hay democracia en el sentido de distribuir bienes. Yo usé bienes materiales y simbólicos. No es solamente que me den un plasma, un televisor de 50 pulgadas, sino que además me dejen tener mi propia subjetividad, que creo que también es útil para todos, porque la riqueza y la diversidad están en la armonía. Pero me parece un hermoso debate y por eso lo estamos teniendo acá. Pienso parecido.

Estoy muy contento porque yo te mandé un mensaje para hablar del tema y ya lo estamos conversando en público. En la infosfera actual es bastante extraordinario esto. Yo creo que estamos pensando en un punto muy parecido, porque realmente me parece que la cuestión procedimental no es un formalismo vacío y, además, que la cuestión de la procedimentalidad está puesta al servicio de la creación de una subjetividad. Esa conexión me parece muy rica. Quizás el punto en donde habría que seguir profundizando una y otra vez es que eso no quede como un elemento formal separado de las prácticas en las que los sujetos van politizando zonas de la subsistencia.

Fijate que todo el debate acerca de la frase de Alfonsín: "Con la democracia se come, se educa y se cura". Es una frase que quedó, pero poca frase resiste 40 y pico de años. Y es claro: esa era la mirada que tenía él y no se pudo cumplir. La Argentina puede enorgullecerse de una democracia procedimental que ha cruzado crisis de todo tipo, pero no ha logrado que esa democracia procedimental todavía derrame.

Pero, Jorge, yo ahí lo que preguntaría es lo siguiente: ¿no hay un balance que podríamos también pensar? Si por democracia se entiende la parlamentarización de la vida social y en esa parlamentarización triunfan estrategias económicas que más bien desposeen a la población de sus derechos, en lugar de consagrarlos, entonces es propio del mundo de las organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, partidos, agrupaciones, etcétera, proponer otras estrategias, contraestrategias que, al mismo tiempo, fundan procedimientos: procedimientos asamblearios, de planificación y, en fin, de lo que son las luchas sociales. Entonces, quizás el punto que me gustaría conversar es si estos procedimientos, si esta democracia procedimental, no pueden enriquecerse y no pueden tramarse en una estrategia popular que intente evitar el hecho de que los procedimientos democráticos sean tomados por el capital para liquidar esos derechos.

Esa es la discusión de fondo. Por ejemplo, lo que uno ve en los últimos 25 años es que el 1% más rico de la población ha capturado tres cuartas partes del crecimiento del producto. Hay una especie de disociación entre aquellos que ocupaban Wall Street en 2007 y 2008 y que después ocuparon el Capitolio. Evidentemente, el 1% más rico ha sido exitoso en construir subjetividades que desplazaron la responsabilidad de quienes perjudican esa democracia real y, en lugar de colocarla en el 1% más rico, la colocaron en los políticos. El debate para llevar adelante es cómo tratar de construir o reconstruir la subjetividad sin violencia.

Es el otro temita que nos queda dando vueltas: la palabra violencia. Yo estoy de acuerdo con vos, sin violencia. El problema que creo que tenemos para pensar la tradición revolucionaria, incluso la estrategia de la lucha armada, es que han sido, en general, experiencias que más bien respondían a la violencia, más que proponer violencia. Te pongo un ejemplo que me parece muy fundante para el estudio de estos temas. En el año 1960, Ernesto Guevara escribe un libro que se llama Guerra de guerrillas, un libro importantísimo porque lo formula como un manual con las enseñanzas de lo que fue la guerra revolucionaria en Cuba. Es una propuesta para América Latina en términos de la toma del poder por medios violentos, por medio de la guerra guerrillera. Eso fue estudiadísimo por los revolucionarios, pero también por los contrarrevolucionarios. La CIA hizo traducciones de ese libro para el entrenamiento antisubversivo en todo el mundo. En ese libro, Guevara dice cosas muy importantes. Lo que está diciendo es que la lucha armada solo es posible cuando no queda siquiera apariencia de régimen democrático, en condiciones en las que la lucha democrática está cerrada, donde las demandas sociales no pueden expresarse y donde la resistencia tiene que ser una resistencia del pueblo. Entonces, está haciendo un pensamiento que, desde mi punto de vista, es profundamente democrático porque, además, en ese mismo libro dice: "En ningún caso terrorismo". Son cosas que el lenguaje argentino confunde. La estrategia de Guevara no fue terrorista; fue una discusión muy fuerte con el terrorismo. Yo no creo que haya habido terrorismo en Santucho.

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Habría que pensar a qué le llamamos terrorismo, pero el enfrentamiento armado de entrada no es terrorismo. Para hacer un acuerdo de términos, Santo Tomás de Aquino planteaba la responsabilidad de no impedir cuando el rey era un déspota y exigía el deber ético de sublevarse frente a un rey déspota. Entonces, creo que claramente, si hay dictadura y dictadura militar... Ahora, los movimientos guerrilleros argentinos actuaron también con gobiernos civiles.

Te entiendo.

Entonces, ahí distingamos.

La crítica sería el hecho de haber actuado militarmente, violentamente, en un gobierno democrático. No es lo mismo que hacer terrorismo. Son dos discusiones distintas.

Claro, las dos cosas. Porque vos tenés casos como el de Salustro, Viola con su familia. Digo, hay casos en los que claramente no es una lucha armada en Tucumán. O sea, no estamos hablando de...

No es guerra de guerrillas rurales, sino de guerra de guerrillas urbanas.

Bueno, pero no es contra otra fuerza militar. Estás contra civiles.

Bueno, el caso Schoo. Esto habría que ver bien los documentos, pero parece que está planteado contra las Fuerzas Armadas, no contra el gobierno democrático.

Son dos elementos. Por un lado, el hecho de que se llevó adelante también con un gobierno democrático. Eso fue una parte absolutamente criticable. No debe haber... Vos aceptarás que hay aspectos negativos, como en cualquiera.

Si querés, ahora hablemos un poco de eso. No estaba intentando hacer una defensa. Estaba intentando hacer lo que dijimos antes: no pensar con el anacronismo de la actualidad y situarme en los actores de la época. Ahora podemos pasar al momento de la crítica. A mí me parece que en la Argentina hubo mucho debate, muy crítico y muy interesante, sobre los años 70, sobre las luchas armadas, sobre los militarismos y sobre una cantidad de errores, como declararle la lucha armada a un gobierno democrático. Hubo mucho debate, pero mirá qué curioso: es un debate público muy variado que se dio en el campo de quienes participaron de los procesos revolucionarios. Me estoy acordando ahora de Óscar del Barco y la carta del "No matarás". Me estoy acordando de los textos de León Rozitchner, de Pilar Calveiro, personas que pasaron por la experiencia revolucionaria de una u otra manera y que han discutido públicamente esas cuestiones. Tenemos que tomarlas porque son parte del patrimonio y de la riqueza del debate actual. Yo recuerdo mucho la gran crítica de León Rozitchner, que me parece extraordinaria. La crítica pasa por lo siguiente: no pasar de la contraviolencia a la violencia, no construir un aparato en espejo, no intentar desarrollar un aparato contra aparato de la lucha armada. Porque si la contraviolencia tiene legitimidad en algún momento es frente a dictaduras, frente a situaciones de opresión y siempre bajo la idea de no hacer del asesinato un valor político.

Me parece que lo que nos deja como debate a futuro es si hay otras formas de ejercicio de la transformación política que no rompan la democracia procedimental, pero que, al mismo tiempo, contribuyan a romper esa situación cuando el parlamentarismo se convierte en un fin en sí mismo y en una cáscara vacía. Digo, por ejemplo, Mayo del 68. ¿No fueron formas de movimiento en contra de Vietnam dentro del sistema procedimental? Hay que mantener lo que vos decís: que haya alternativas que no sean simplemente el Parlamento y que tengan efecto político sin necesidad de la guerra de guerrillas.

Yo estoy convencido de que la guerra de guerrillas no es deseable. Estoy convencido de que esperamos que nunca más nos toque una tragedia como esa. Estoy absolutamente convencido de que de lo que se trata es de una lucha cultural en el seno del pueblo para conseguir organización popular y fuerza popular. Entonces, no veo por qué una fuerza democrática, o una fuerza como la que estoy imaginando, querría negar el Parlamento, negar la ley o negar la república. Yo creo que, por eso, insisto: el punto es al revés. El punto es que, ante desbordes democráticos o desbordes sociales, las élites cierran el juego democrático, hacen golpes de Estado, producen masacres y producen represiones. Y es ahí donde aparece el problema. Porque si esta situación... Si la democracia fuese capaz...

Hoy no están produciendo golpes de Estado.

Hoy no se producen golpes de Estado, pero tenemos en Venezuela el 3 de enero. El presidente Trump, elegido democráticamente, ha hecho una intervención brutal sobre América Latina. Las capacidades del mundo democrático latinoamericano para reaccionar frente a eso fueron de una impotencia tremenda.

El caso de Brasil, Lula, ¿no te parece admirable la manera de resolver esos conflictos, esas tensiones, de una manera que termine siendo sustentable?

Lo que pregunto, Jorge, es si podemos tener en cuenta en nuestra teoría política la estrategia de las élites, de los millonarios y los poderosos para bloquear procesos democráticos. ¿Y qué tipo de aprendizaje...?

O sea, hoy tienen X, no necesitan golpes.

Exacto, exactamente.

Y, bueno, a eso hay que luchar con la palabra y con la subjetividad. Es lo que estamos haciendo. Un gran gusto. Diego, otra vez, repitamos esto y no te pierdas.

LMM