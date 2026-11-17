La visita del papa León XIV a Chiclayo, la región del norte de Perú donde fue obispo durante varios años, dejó una polémica entre el gobernador regional, Jorge Luis Pérez Flores, y el periodista argentino Nelson Castro, a raíz de las descripciones que este último realizó sobre las condiciones de vida de la población local. El mandatario cuestionó las referencias a la precariedad de las viviendas y los medios de transporte, y pidió que se respete a quienes viven en situación de pobreza: "No debería utilizar palabras peyorativas por un pueblo que en realidad trabaja".

En una entrevista con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Pérez Flores defendió la identidad de Chiclayo, recordó el compromiso social de Robert Prevost durante su etapa como obispo y destacó el vínculo histórico entre Perú y la Argentina. También repasó el crecimiento económico de Lambayeque, reivindicó el papel de los pilotos peruanos durante la guerra de Malvinas y buscó aclarar el malentendido con Castro: "Yo le tengo mucho cariño y respeto a mi Argentina".

Jorge Luis Pérez Flores es un médico cirujano, químico farmacéutico y dirigente político peruano que actualmente se desempeña como gobernador regional de Lambayeque, para el período 2023-2026. Previamente ejerció como presidente de la Mancomunidad Regional Macro Región Nor Oriente del Perú y vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

Jorge Luis Pérez Flores, encantado, Jorge Fontevecchia lo saluda. Un gusto hablar con usted. Me gustaría un balance de la visita del Papa a la región en la cual usted es gobernador. No sé si usted me escucha. Yo no lo escucho. A ver, le pregunto al control a ver si tenemos algún problema. Estaba recién en línea perfectamente y no parece que lo escuchemos. Bueno, Jorge Luis Pérez Flores, como presentó Elián Lopez Caucero, es el gobernador de la zona donde el Papa había sido obispo y donde hizo gran parte de su carrera. Es una de las zonas del norte de Perú. Parece que no lo tenemos. Entonces recomiendo ir a un corte y seguir. ¿Me escuchás, Jorge? Había quedado pendiente la pregunta de cómo fue la visita del Papa al lugar donde usted es gobernador.

En realidad, rompimos todo protocolo. Esperábamos al Papa, pero finalmente se contagió la llegada de nuestro exobispo, Robert Prevost. Así es que abrazamos a nuestro Robert con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Cuando de pronto nos decían: "Es el Papa". De nuevo venía el hecho de que sí, en efecto, ya el trato tenía que ser distinto, pero el trato de nosotros en realidad no ha cambiado. Es un trato muy amoroso, muy cercano, de mucho consejo y de mucha reflexión. Es un hombre maravilloso que nuevamente nos ha dejado con esa estela de fe, esperanza y unidad, como siempre lo ha hecho cuando ha sido nuestra guía, nuestro pastor de nuestra diócesis de Chiclayo.

¿Cómo era antes? Cuéntenos cómo era Roberto, como le llaman ustedes.

En realidad, era una persona muy comprometida con el bien común. Siempre estuvo en los desastres. Recuerdo muy bien que gestionaba el oxígeno y todo lo que se necesitaba en ese momento. Además, luego vino el ciclón Yaku y llegaron lluvias extraordinarias. Acá nos golpea siempre el fenómeno de El Niño y estuvo con Cáritas del Perú trabajando arduamente por los más necesitados, en los quintiles de extrema pobreza. Siempre estuvo al lado de su pueblo, que era el que más lo necesitaba. Muy cercano, muy amigo, de entrar a una casa y recibir un plato de lentejas y ser parte también de aderezar, de pronto, la olla, si es que así lo necesitaban.

Javier Milei respondió al mensaje de León XIV: "Tremenda Masterclass"

Desde Buenos Aires nos sorprendía el contexto, el lugar. De hecho, creo que me cuenta la producción que usted estaba un poco triste con la descripción que había hecho el periodista que es columnista de Perfil y aquí es una eminencia en la Argentina, que era uno de los que estaba cubriendo la visita del Papa, Nelson Castro. Cuéntenos cómo es su lugar. ¿Cuáles son las condiciones en las que vive la gente?

A ver, le comento primero, para que sepan qué es Chiclayo. Desde Chiclayo, del Grupo Aéreo N.º 6, de la base aérea del Grupo Aéreo N.º 6, salieron 10 Mirage para socorrer a Argentina en la guerra de las Malvinas, para que se tenga presente. Este señor que usted ve acá, justo atrás mío, se llama José Abelardo Quiñones González. Es el héroe máximo de la Fuerza Aérea del Perú, que murió combatiendo por su patria y que ahora es la máxima insignia de la Fuerza Aérea del Perú. Es chiclayano. Él nació en Chiclayo, se crio en Chiclayo, estudió en Chiclayo y sirvió en el Grupo Aéreo N.º 6, para que se entienda en Argentina qué es Chiclayo. Además, obviamente, de acá salió el obispo Robert Prevost. Acá fue obispo, acá fue peruano Robert, Robert Prevost, y de acá salió al Vaticano, invitado obviamente por el papa Francisco. Ya la historia de ahí en adelante es muy conocida. Entonces, Chiclayo, por lo que fuese, por sus altos y bajos, sus dificultades, creo yo que a Argentina debe guardarle mucho cariño y mucho respeto. Pero lo que hemos visto de parte del señor... Yo estoy orando, en realidad, por él. Ojalá que tenga una percepción distinta y ojalá que se manifieste de pronto, porque yo creo que no debería utilizar palabras peyorativas por un pueblo que en realidad trabaja. Esa gente que tiene su casa a medio construir es porque finalmente le faltó el dinero y, de repente, en su momento va a terminar de construirla. Pero no le roba nada a nadie, no le quita nada a nadie. Cada ladrillo le cuesta y la mototaxi que utilizan de manera precaria es el vehículo por medio del cual llevan, de manera íntegra, moral, ética y decente, el poco dinero para su familia, para subsistir. Por lo tanto, yo creo que hay que tenerle respeto a la pobreza en todo el mundo, no solamente en el Perú, no solamente en Lambayeque, no solamente en Chiclayo. Yo creo que deberíamos llevar esto por el lado adecuado. Le comento algo: Lambayeque, como región, y Chiclayo han liderado en el primer semestre el crecimiento del país, por encima del 6,7% del PBI regional, algo histórico. El Perú crece alrededor del 2% al 3%. Nuestra región está creciendo alrededor del 6% al 7%. Por lo tanto, todo este movimiento tiene que ver, obviamente, no solamente con la elección de Robert Prevost como Papa, sino que además también está muy directamente relacionado con las nuevas formas estratégicas de economía de escala, de abrir nuestro mercado, de hacer que la industria se fortalezca y, sobre todo, de que la población entienda que el trabajo dignifica a la persona y que así es como salimos del atraso y de los problemas sociales que ha tenido durante muchos años el Perú.

“Nunca quise atentar contra el Papa”: el bombero detenido en Palermo durante la visita de León XIV salió a defenderse

Jorge, mire, yo conozco muy bien a Nelson Castro. Él fue el ombudsman de este diario. Es una persona de absoluta sensibilidad. Escribió el libro sobre la salud de los papas. Recuerdo que, siendo ombudsman de este diario, me llamó la atención una vez que yo usé la palabra "autista" para definir al gobierno de ese momento, porque él consideraba que podía herir la sensibilidad de las personas que realmente padecían esa enfermedad. Así que no dudo de la buena intención de la descripción de las situaciones de precariedad que él pudo haber observado, nunca de manera despectiva, en lo más mínimo, sino probablemente para ensalzar aún más la sensibilidad social de Robert Prevost, que lo lleva a ser Papa. Así que, así como usted reza por Nelson Castro, déjeme ayudarlo para que rece bien y que seguramente la intención es totalmente distinta a la que se percibió. Déjeme decirle también que me tocó cubrir la guerra de Malvinas y recuerdo muy bien a los pilotos peruanos en los poquísimos hoteles que había en aquel momento, en las bases desde donde salían los Mirage. Comíamos los periodistas y los militares y recuerdo muy bien la mesa de los aviadores peruanos, que fueron heroicos en aquel momento. Es cierto que no sabíamos que la base militar desde donde salieron los Mirage estaba en Chiclayo. Así que, bueno, doble motivo de agradecimiento por su lugar: tanto por la guerra de las Malvinas como por haber producido un Papa latinoamericano, porque es obra de ustedes. Todo lo que él lleva de sensibilidad latinoamericana lo construyó en esos 30 años, la mitad de su vida, en Perú. Agradecerle y que sirva esta comunicación para reconciliarlo con la Argentina, que respeta mucho a Perú, comenzando por San Martín.

Sí, bueno, en realidad tenemos también que agradecer a la Argentina por San Martín y agradecer a la Argentina porque ha educado a muchos de nuestros médicos. Abrieron las puertas de La Plata, abrieron las puertas de la UBA. Tuve la gran oportunidad de pasar algunos días hermosos en la Universidad de Buenos Aires. Soy médico también de profesión. Así es que yo le tengo mucho cariño y respeto a mi Argentina, así como todos los peruanos que amamos a Argentina sufrimos cuando Argentina también sufre. Yo creo que esta situación pasará desapercibida y será un momento, de repente, de malentendido. Yo quiero dejarlo ahí, simplemente, y reformular desde acá, desde este atrio de peruanidad y de hermandad, mi cariño, respeto y consideración por todos, absolutamente todos los argentinos, los que estén de acuerdo y los que no con nosotros.

Están todos de acuerdo Jorge.

y el Papa también es grande. ¡Que viva Chiclayo, que viva Argentina y que viva el Perú! ¡Que viva la hermandad latinoamericana!

Muchísimas, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo aquí desde la Argentina.

Gracias.



LMM