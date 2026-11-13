“Las elecciones de Brasil y Estados Unidos demuestran que la oposición en Argentina no debe abandonar el progresismo”

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el historiador e investigador del CONICET Leandro Morgenfeld analizó el retroceso electoral de las derechas radicales tras los comicios en Estados Unidos, Brasil e Israel y su impacto en el tablero político regional y europeo. El especialista destacó el protagonismo de las minorías y las agendas sociales en la nueva composición del Congreso norteamericano y en el triunfo de Lula da Silva, y sostuvo que la oposición argentina debe articular las demandas económicas tradicionales con el progresismo.

Leandro Morgenfeld es profesor y licenciado en Historia, especialista y magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas, y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, donde también culminó su posdoctorado en Ciencias Sociales y Humanas en la Facultad de Filosofía y Letras. Se desempeña como investigador independiente del CONICET en el Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales (IDEHESI). Además, es profesor adjunto regular de la UBA, donde dicta clases en las facultades de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras, y Ciencias Económicas.

Leandro, muy buenos días. Muchas gracias. Hablábamos hace un rato de España, sobre si se corta en España este freno —podríamos decir— a la ola de derecha y extrema derecha. Todo parece indicar que sí, o es muy probable que así sea, después de un proceso en el que veníamos percibiendo la derrota de Trump, la derrota de Bolsonaro y la derrota de Netanyahu. ¿Cuánto hay de internacionalización de estos procesos o cuánto simplemente los periodistas o los intelectuales le queremos encontrar una unión a temas que son particulares en cada uno de ellos?

Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que sí, que cuando fue la segunda vuelta en Brasil, esa derrota de Bolsonaro —con una intervención muy fuerte de Estados Unidos durante casi un año y medio para tratar de derrotar al gobierno de Lula— marcó un punto de inflexión por varios motivos. Dos días después se suma una elección donde, si bien es el más votado Netanyahu en Israel, no logra conformar la mayoría, y hoy el principal dirigente de la oposición, junto quizás con el apoyo de parte de los partidos árabes, va a lograr modificar una situación en Israel que se viene manteniendo hace muchísimos años. El tercer elemento es lo que ocurrió hace diez días exactamente, que es no sólo una derrota de Trump —que en algún sentido ya se veía venir, e incluso le pasa a muchos gobiernos norteamericanos en las elecciones de medio término que pierden escaños en el Congreso—, sino que estamos hablando de una derrota aplastante como hace décadas que no ocurría, en la que el Gobierno de Estados Unidos va a pasar de tener una mayoría en ambas cámaras a una minoría muy escueta. El 3 de enero asume el nuevo Congreso y las proyecciones son que los demócratas tendrán más de 81 u 83 representantes más que los republicanos, y 10 o 12 senadores más.

Lo más probable, quiere decir, es que el Senado norteamericano probablemente esté en manos de los demócratas por los próximos seis años.

Exactamente, por muchísimo tiempo. Y esto, además, modificó todo el panorama interno de Estados Unidos, porque hoy lo más probable —más allá de cómo se resuelva la interna— es que los demócratas lleguen a la Casa Blanca de acá a dos años. Esto modifica todo porque inicia el 3 de enero, con este nuevo Congreso, el "pato muy rengo", que son los últimos dos años del gobierno de Trump con una debilidad interna muy fuerte. Es decir, ganó por 7 millones de votos hace dos años y ahora perdió por más de 16 millones de votos. Y además, esa misma semana se produjo la caída de Santiago Peña, que era uno de los presidentes más alineados con Washington y uno de los más cercanos al propio Milei. Vos me estás preguntando sobre lo de España y sobre si esto marca una nueva ola, y yo creo que sí. Efectivamente, uno puede unir esto. Incluso el propio Lula creo que fue muy hábil en plantear esas tres semanas de campaña de cara a la segunda vuelta con un lema muy claro, que es: "Brasil no entra en el patio trasero de nadie". La elección era una elección entre una alternativa soberanista y ...

¿España entra? Es más chiquita España, ¿entra en el patio trasero?

Pero fijate que Pedro Sánchez también recogió el guante y plantea la elección en España como una elección entre esta internacional de ultraderechas —que recibió tres o cuatro golpes muy duros en los últimos veinte días— y la soberanía española. Colocó la derrota de Bolsonaro —por eso fue uno de los primeros que festejó el triunfo de Lula—, colocó la derrota de Trump y, si te fijás en el discurso de ayer, pone de nuevo el énfasis en el propio Javier Milei. Este es otro fenómeno también: Milei, que se autopercibía como quien garantizaba o impulsaba el triunfo de estos representantes de la oleada ultraconservadora, cuando en realidad él apoyó a todos los presidentes que apoyó Trump en la región. Trump mismo se jactó, ¿te acordás?, en septiembre, cuando fue la Asamblea de las Naciones Unidas, reunió al "Escudo de las Américas" y dijo: "Voy ganando 9 de 9". No era Milei, sino que era Trump. Bueno, perdió el premio mayor: Kissinger decía que para donde va Brasil va toda la región. Perdió Brasil y fue una derrota importante; ni siquiera fue una derrota por menos de un punto que hubiera iniciado quizás un panorama interno muy complejo en Brasil y en la región. Perdió Paraguay. Milei está en el punto más bajo y más débil. Yo tuve la oportunidad de estar en Brasil en julio —estaba en un congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología— cuando Milei fue a apoyar a Flávio Bolsonaro. Fue escandalosa su visita, a tal punto que los Bolsonaro le dijeron: "No vengas más". Bueno, lo mismo pasó en España: tanto el viaje que hizo hace tres o cuatro semanas como el viaje que hizo la semana pasada a la Cumbre Iberoamericana fue utilizado no por su socio Abascal o por el Partido Popular, sino por el propio Pedro Sánchez como eje de la campaña. O sea: "¿Quieren ir a un país como la Argentina, que está en recesión técnica, con aumento de la pobreza, con aumento de la desocupación y con un industricidio, o votamos por la soberanía de España?". Yo creo que estos cuatro procesos cambiaron también el escenario político en España de hace tres semanas.

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En la comparación de Pedro Sánchez y Lula, pareciera que Lula tenía más credenciales para ganar, ¿no? O sea, Pedro Sánchez —hasta con el choque de trenes, el tema de la inmigración, el tema de la seguridad— la tiene más difícil para dar vuelta algo que Lula, porque Lula tenía antecedentes de gobierno mucho más satisfactorios. Entonces, mi pregunta es: si Pedro Sánchez pierde en España, ¿esto modifica todo esto que veníamos hablando o es un hecho contingente especial de un país?

Está perfecto. Nunca un resultado electoral va a marcar toda una ola a nivel mundial o a nivel regional. Por eso acabo de publicar un artículo en Jacobin América Latina donde analizo estos diez días que conmovieron a la región y digo: "Bueno, ojo, no nos apuremos ahora a decir que terminó la oleada ultraderechista y vamos de nuevo hacia una oleada donde el progresismo, las izquierdas y los gobiernos nacional-populares pasan a la ofensiva", cosa que uno podría pensar que puede ocurrir en la Argentina si a esto le sumamos la visita del Papa. Vos fijate que la visita del Papa importa no sólo por los discursos, no sólo por la movilización popular y no sólo porque enfrentó cada vez que habló a toda la ideología que encarna Milei, sino porque este Papa hace dos semanas, el 30 de octubre, votó en las elecciones de Estados Unidos. Fue el primer Papa en dos mil años que participa en un proceso electoral y además lo hace público: alguien que enfrentó al propio Trump y al propio J. D. Vance por el tema de las políticas antiinmigrantes en el 2025, y ahora está yendo a Perú. Al mismo tiempo, J. D. Vance, que la semana que viene iba a ir a Colombia, a Chile y a la Argentina —tres países sudamericanos clave—, canceló la visita. Era casi el presidente puesto J. D. Vance, y ahora él mismo viene diciendo hace 48 horas: "Ni siquiera sé si voy a competir en el 2028". O sea, estos terremotos que describimos tienen una fuerza y un impacto tan grandes que coincido con vos: el escenario que había en las elecciones en España parecía hace dos o tres meses cerrado a favor de una alianza entre el PP y Vox, y hoy aparece —no digo cómo van a salir las elecciones— un escenario abierto. Eso me parece que está mostrando que entra en crisis el ciclo de las expresiones de ultraderecha que arrancaron, si queremos, en el Brexit en el 2016 y en el primer triunfo de Trump —o sea, hace diez años—, con estos dirigentes políticos que supieron capitalizar a su favor el descontento que había por abajo con las élites de los partidos tradicionales que venían gobernando. Es lo que Nancy Fraser llamó, cuando asumió Trump en el primer gobierno, el fin del "neoliberalismo progresista". Pensemos en Estados Unidos en los gobiernos de los Clinton, que después intentó seguir Hillary Clinton sin éxito: "Abandonamos parte de nuestras políticas tradicionales a favor del Estado de bienestar, de los sindicatos y de cierta redistribución del ingreso para ir a una política asociada con los capitales financieros más transnacionalizados, pero con un barniz progresista porque tomamos algunas de las agendas de las luchas de las mujeres, contra el cambio climático, de las minorías sexogenéricas, etcétera". Bueno, eso es lo que entra en crisis, y parecía —o algunos querían decir— que ahora íbamos a varias décadas de retroceso en cuanto a la democracia, las libertades individuales y los derechos de las minorías porque lo que se imponía era eso. Me parece que Brasil demostró que esto no es así: el PT volvió en parte a sus bases y, además, con una agenda y con un protagonismo de los jóvenes y de las mujeres. Pensá que la reforma laboral más importante que se aprobó en esas tres semanas fue el fin de la escala 6x1 —la reducción de la jornada laboral—, y la promovió Erika Hilton, que es una diputada trans, la que más votos sacó en San Pablo en las últimas elecciones. Y si mirás a Estados Unidos, es el Congreso más diverso de toda la historia. Ayer se confirmó la banca número 55, que es la del estado de Misisipi: un senador afrodescendiente. Hacía 145 años que en uno de los estados con mayoría blanca donde el segregacionismo perduró hasta hace muy pocas décadas no había un triunfo de un senador afrodescendiente. Es decir, si uno mira todo el Congreso de Estados Unidos y mira lo que pasó en un montón de gobernaciones, los hispanos, los afrodescendientes, las mujeres, los gays, las lesbianas, los musulmanes y los palestinos tienen un protagonismo en la política norteamericana como hace décadas que no tenían. Entonces, eso me parece que echa por tierra la idea —incluso en las discusiones de la Argentina— de que la oposición tiene que escorarse hacia el centro o que tiene que volverse un poco más antiprogresista, como por ejemplo plantea el discurso de Guillermo Moreno y otros dentro del peronismo, como si volver a las bases fuera abandonar las otras agendas. Creo que el proceso de Brasil y, sobre todo, el proceso de Estados Unidos muestran que hay que articular para construir una oposición a estos gobiernos y a estos procesos que yo califico de neofascistas.

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¿Algo más tipo Myriam Bregman estás diciendo?

No, no digo tipo Myriam Bregman. Estoy diciendo que, por ejemplo, Lula supo expresar un frente muy grande para enfrentar la política de los Bolsonaro volviendo en parte a las bases del PT, pero integrando a todos los sectores sociales.

Se corre al centro, como ya hizo hace cuatro años.

Hace las dos cosas.

En cambio, en el Partido Demócrata en Estados Unidos hay un corrimiento hacia la izquierda.

Lo del Partido Demócrata va a ser muy interesante, porque salió de terapia intensiva hace dos años con la candidatura fallida de Biden —que tuvo que renunciar, ¿te acordás?, pocas semanas antes por problemas cognitivos vinculados con su edad— y asumió Kamala Harris; parecía que estaba en terapia intensiva frente a un Trump muy poderoso. Nosotros lo discutimos este año —vos lo entrevistaste hace poco a Gabriel Merino— en este libro que es Nuestra América, Estados Unidos y China, un libro colectivo con el grupo de trabajo de CLACSO de Estudios sobre Estados Unidos: planteábamos que Estados Unidos estaba en un proceso de acelerado declive relativo de su hegemonía, que Trump dijo que venía a enfrentar eso y que fracasó en todos los niveles en el intento de frenar ese declive. Nosotros decíamos que, si bien muchos estaban viendo a Trump muy fuerte —sobre todo en América Latina—, en realidad era más expresión de debilidad que de fuerza. Bueno, ahí tenemos al Partido Demócrata, que tiene otro problema: tiene infinidad de liderazgos, infinidad de posibilidades de llegar a la Casa Blanca y dos grandes grupos que inician una disputa. Por un lado, el establishment del partido, que se impuso en el 2016 y el 2020 contra la candidatura de Bernie Sanders; y por el otro, la izquierda del Partido Demócrata, los llamados socialistas democráticos. Ahora ya no es solo Bernie Sanders —que es un senador por Vermont muy popular en Estados Unidos y muy respetado incluso por gente que no opina como él—, sino que va a tener una bancada de ocho representantes, va a tener a Abdul El-Sayed —el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos— como compañero en la Cámara de Senadores, y va a gobernar no sólo Nueva York —la ciudad más rica y con más población de Estados Unidos, con Mamdani, que no puede ser candidato a presidente—, sino que va a gobernar Washington D. C., Seattle y Los Ángeles, donde una candidata mujer de los socialistas democráticos le ganó a la candidata del establishment del partido. Son esos dos grandes grupos, con muchos candidatos a los que les fue muy bien y muy diversos. Porque incluso dentro del sector que uno podría decir del centro del partido hay muchos candidatos jóvenes —como el senador electo de Georgia o como Talarico— con una potencia muy importante. Y del otro lado emerge la candidatura de Alexandria Ocasio-Cortez, que es una joven diputada pero que ya fue reelecta varias veces y que esta misma semana, el martes, largó una campaña en los 50 estados —desde el grupo de Bernie Sanders, los socialistas democráticos— para ser candidata. El Partido Demócrata va a tener esa discusión muy fuerte, tiene todas las de ganar de acá a dos años y yo creo que va a ir seguramente a una solución de integración de esas dos alas del partido. Me parece que eso, que también de otra manera —por supuesto, en una realidad distinta— consiguió Lula, abre el campo de batallas, de escenarios geopolíticos y de disputa electoral el año que viene en la Argentina.

Muchísimas gracias, Leandro. Seguimos, porque el tema recién comienza.

Muchas gracias a vos.

LP