En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Néstor Esclausero dialogó con el economista, profesor y consultor financiero Luis Secco sobre el lanzamiento de su libro Perversos lugares comunes. A lo largo de la entrevista, profundizan en las creencias y frases hechas que condicionan el debate económico argentino, el peso de las instituciones frente a la ilusión del "país rico", el rol del empresariado y la política, y los desafíos estructurales pendientes en torno a las provincias, Vaca Muerta y los consensos de largo plazo.

Luis Secco es un economista, profesor universitario y consultor financiero con una destacada trayectoria de más de tres décadas que abarca la consultoría privada, la función pública y la actividad académica. Dirige la firma Perspectivas Económicas, una consultoría integral de asesoramiento macroeconómico y financiero para empresas que fundó en el año 2002. Además, se acompañó como director externo del Departamento de Economía de la firma Global Deloitte entre los años 2004 y 2012. También ejerció como director general de la SIDE entre 2000 y 2002, y fue jefe de gabinete de asesores del Banco Nación y asesor económico de la Presidencia de la Nación.

Qué tal, buen mediodía. Soy Néstor Esclausero.

Qué tal, buen día, Néstor. Un placer hablar contigo. ¿Cómo vas?

Todo bien. Bueno, ha presentado un nuevo trabajo. Tiene un título interesante que es Perversos lugares comunes , hablando un poco de esto, de por qué la Argentina no logra avanzar o no logra tener un camino de prosperidad. Yo, desde que empecé a tener uso de razón ya interesarme por la política, por la economía, por la actualidad, creo que, si cierro los ojos, son siempre las mismas discusiones, ¿no? De qué pasa con el dólar, qué pasa con el crecimiento, el petróleo, la minería, el campo nos salva, no nos salva la cosecha, la retención, el campo contra la industria... Digamos, algunas frases son hechas, otras eslóganes, pero que finalmente, por decir 40 años —que puede ser más—, sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Así que me interesa conocer cuál es el camino que ha encontrado dentro de este trabajo.

Bueno, lo has resumido muy bien. Creo que no leíste el libro, pero es como si lo hubieras leído. Supongo que nos pasa mucho a los que escribimos y seguimos la realidad argentina de hace mucho tiempo que nos encontramos con estas creencias cliché que se repiten una y otra vez sin demasiado respeto por los datos o las comparaciones históricas, las comparaciones con otros países. Me parece que hemos construido, digamos, como una zona de confort a partir de algunos de esos lugares comunes —ahí los televidentes pueden ver cuáles son algunos que están puestos en tapa—, pero yo te diría que es como que estamos atrapados en esos lugares y nos cuesta tanto salir. La pregunta que da origen al libro es por qué, con tantas oportunidades y tantos recursos y capital humano, nos costó tanto crecer como han logrado crecer en otros países. Y, bueno, hay cierta recurrencia de estas creencias que traban el debate y nos llevan no solo a tomar malas decisiones o decisiones equivocadas, sino a repetirlas en el tiempo. Es como esta sensación de falta de aprendizaje continuo que tenemos los argentinos.

Ahora, ¿son realmente...? Porque otra de las frases comunes de estos tiempos es "estamos en una oportunidad histórica". Lo fue con Alfonsín, con el regreso a la democracia; lo fue con Menem, con lo que fue la caída del muro de Berlín y el nuevo escenario internacional; Lo fue siempre, siempre lo fue, y finalmente quedamos ahí, en mitad de camino. Entonces, es una cuestión que quizás tenga más vínculos, según tu visión, con lo que hacemos nosotros internamente o cómo finalmente a nosotros tratamos a partir de toda esta historia, es decir, de la famosa historia clínica, ¿no?

Mira, primero, digamos, parte de los lugares comunes están atravesados ​​por esta idea de echarle la culpa al otro. Es como que uno a veces nos toca presenciar presentaciones, declaraciones públicas, entrevistas, o así, pero "estos tipos son todos marcianos", digamos, como que llegan hoy y dicen "no me abrirían el problema que tiene el país" y nadie participa, no me hago mea culpa. En el libro vas a ver que también de alguna manera cuestiono algunas de las posturas que hemos adoptado durante muchos años. Pero bueno, como dice nuestro amigo Enrique Szewach, los países hacen de sus crisis oportunidades y los argentinos hacemos de las oportunidades crisis, ¿no? Y me parece que ahí es donde está un poco el riesgo actual. O sea, para ponerle pie de actualidad al libro —que no es solo un reconto de historias o anécdotas personales o contrastación empírica de ciertas creencias—, en la actualidad hoy lo que estás viendo también es cierta simplificación y una toma siempre de posiciones extremas, ¿no?, que es lo que a mí más me preocupa. Es como que todo va al extremo, el inmovilismo total o volver al pasado, no; en el medio hay grises, se puede hacer política económica y hay muchas cuestiones que hay que considerar. Una de las discusiones: ¿Somos ricos? Sí, tenemos un montón de recursos, pero no tenemos capital institucional. Vos sabés muy bien que los premios Nobel de este año y el año pasado lo ganaron básicamente por decir "mirá, la riqueza de un país está en sus instituciones", entonces... y hay varios premios Nobel que ganaron su premio precisamente por hacer énfasis en las instituciones. El mito del país rico, digamos, uno lo destruye rápidamente si mira por ese lado.

Perversos lugares comunes- Luis Secco

Luis, sobre eso. A ver, lo voy a sintetizar con una palabra que no es quizás la más adecuada en la formalidad, pero es la que más se puede graficar: ¿no hay una industria de la crisis en Argentina? O sea, ¿no es que hay sectores y especialistas en crisis? porque finalmente esos momentos también generan buenos negocios para algunos, ¿no? O sea, que el dólar estalle todo, que tengamos los famosos patacones o, en su momento, las monedas alternativas, eso generó negocios enormes para estos "especialistas en crisis", entre comillas.

Sí, no, no diría que puede haber oportunidades en la crisis, pero además no te olvides que hay muchos actores de la vida pública argentina y de la historia argentina que siempre mencionaban la crisis como el mecanismo de limpieza, o decir "bueno, una crisis lo arregla todo", que es uno de los temas que está explorado en el libro, ¿no? O sea, hacemos crisis porque ese es el único mecanismo que nos queda para resolver problemas que de otra manera no podemos enfrentar, no sabemos cómo o no queremos. Y me parece que ahí hay también una utilización de la crisis como mecanismo de corrección de problemas, pero claro, los problemas son de fondo, son estructurales, son incluso hasta culturales, o genéticos, o traen vienen arrastrados desde hace tiempo en nuestra historia, y no se resuelven con una crisis. Las crisis también imponen ciertas necesidades: tenés que ver qué cosas hay que corregir y qué no, el cambio selectivo, las prioridades. Y entonces a veces es más fácil decir "bueno, en la crisis hago todo porque no queda otra" y después hace exactamente lo contrario porque tampoco te queda otra. Me parece que el péndulo oscila y seguimos discutiendo las mismas cuestiones, pero por ahí con otro ropaje, con otra intensidad, con otros términos, con otro lenguaje y con otras formas, pero en el fondo siguen siendo estos perversos lugares comunes. Y me parece que la de la crisis, la de la Argentina rica, la política sobre la economía y demás son de los que han sido más perversos en nuestra historia.

Recuerdo muchas dos situaciones: una planteada por Eduardo Duhalde y otra por Mauricio Macri. Recuerdo que en la crisis del 2001-2002 —en realidad ya cuando estalló la crisis de De la Rúa , cuando se hacían las mesas de diálogo— habían venido españoles. Quizás me puedas ayudar un poco, con el apoyo incluso de la Iglesia, creo que había mesas de diálogo con sectores incluso internacionales y demás. Y yo recuerdo haber ido a cubrir esas notas y que los participantes de esas reuniones, incluso los internacionales, decían que jamás habían visto tantas coincidencias en una mesa de una crisis como la que existían entre todos los que estaban allí sentados, pero que cuando había que avanzar sobre cada uno de sus sectores decían: "No, todo muy bien, pero lo mío no se toca", digamos, como que estaban de acuerdo en que la crisis había que resolverla y resolverla y algunos sectores y por un camino, pero menos el mío, ¿no? Y después, con el tiempo, Macri dijo esto también, cuando iban los sectores y decía "la mía está, o sea, queremos retoques en el presupuesto, cambios, pero lo mío no". En parte debe haber quizás algo de esto, ¿no?, como que todos están de acuerdo en que hay que cambiar, pero lo mío no hay que cambiarlo.

Bueno, hay una también cuestión... no quiero justificar, pero digo, también recordemos que el "sálvese quien pueda" es una de las otras frases hechas típicas de la Argentina, viene a colación de tantas crisis donde vos decís "bueno, si no cuido lo mío, mejor me salvo yo y después vemos, ¿no?", y tiene que ver también con las tremendas estafas y confiscaciones que hemos tenido en nuestra historia en materia de nuestros patrimonios, nuestras empresas y, así sucesivamente, nuestros ingresos. Entonces, ya te digo, no trato de explicarlo, no necesariamente justificarlo, pero sí hay una actitud muy reacia a ir, a trasladar el consenso, a ir desde la mesa del consenso hacia políticas efectivas o políticas concretas. Hay un capítulo en el que hablo bastante del consenso porque creo que es una de las palabras, un poco viste de esas que nadie quiere, como dice "no, el consenso no, acá tiene que venir alguien que imponga y demás"; Después viene otro que impone exactamente lo contrario porque no hubo política de estado. Hoy, mirá, siempre con un pie en la realidad, uno ve el toma y daca para la aprobación de la reforma electoral y uno dice "pero para un poco", digamos, o sea, ¿cuánto le cambia la vida a la gente? Entonces el gobierno dice "no le cambia mucho porque yo me tengo que asegurar ganar el año que viene", y por ahí un montón de gente dice "no, yo no quiero que gane el año que viene", entonces las reglas electorales, viste que se cambian todo el tiempo, tampoco ayudan a la construcción de capital institucional, pero también desmarca la agenda de prioridades, que yo creo que hoy hay un problema con la agenda en términos de dónde están las prioridades de la mayoría de los argentinos y por dónde pasan las prioridades del gobierno. Yo te digo honestamente: hubiera preferido ver al presidente con 12 gobernadores en París con el fin de discutir una reforma tributaria o un pacto fiscal federal, o ver cómo son las responsabilidades de gastos en una Argentina tan geográficamente desigual, que discutir la reforma electoral, ¿no? Entonces uno me podría decir "no, si la reforma electoral es el primer paso para que pueda discutir lo otro". Y la verdad que me genera algunas dudas la causalidad.

Luis, hay un tema que mencionabas recientemente: lo de los gobernadores y lo que ocurre con el desarrollo. Hoy tenemos todo el fenómeno Vaca Muerta, Neuquén, epicentro del petróleo, el gas, la minería, las provincias con esos enormes potenciales. Pero hay un antecedente que tiene que ver con, por ejemplo, lo que vemos hoy en Neuquén es que se está haciendo todo, como decían en mi barrio, "a los ponchazos", ¿no?, como que no hay una organización, incluso desde el punto de vista de la infraestructura necesaria para la instalación de personal puntual para el sector como para otras áreas. Y caso de la minería, vemos lo de Catamarca, que Bajo la Alumbrera también deja un gran agujero y no sé cuánto mejoró la vida de esa región o de esa zona. Entonces, como que, digamos, estas oportunidades que aparecen, ¿cuánto desde la política después a veces no le llegan al común de la gente? No, ahí es necesaria esta palabra, "consenso", me parece que es muy importante también.

Sí, es fundamental. Yo diría que me parece que la cuestión federal va a ser una de las grandes cuestiones —no creo que electoralmente hablando, pero sí de la Argentina, de esa Argentina del futuro que todos queremos, ¿no?—, ¿por qué? Porque, como vos dijiste, las provincias energéticas y mineras van a ser las provincias ricas, y hay gastos que son clave que dependen de ellas. No estamos muy acostumbrados a mirar el gobierno nacional porque, bueno, el gobierno nacional maneja la macro, entonces el responsable de la macro es el gobierno nacional, pero de pronto nos encontramos hablando del derrame, de cómo hacemos para que los sectores ganadores absorban los recursos que dejan o liberan o no utilizan los sectores menos favorecidos o perdedores, y ahí las provincias son clave. ¿Y cómo hace el presidente para coordinar ese accionar provincial? Vos sabés muy bien, porque creo que te lo comenté en algún momento, lo dije en algún programa de Jorge Fontevecchia, pero para mí una de las peores noticias del año fue cuando el gobernador de Neuquén iba apoyado o apoyando al intendente de Vaca Muerta, de ahí de Añelo y alguna localidad cercana, nos dijeron a todos los argentinos "no vengan, no". Entonces, cuando el periodista le preguntó —nuestro amigo Carlos Burgueño le preguntó— "pero cómo, qué, por qué, digamos", "porque no tengo hospitales, no tengo escuelas, no tengo ruta, no tengo nada". Y uno dice "pero para un poquito, si vos sos el que cobra regalías...". Hablaste de Catamarca también: cobra regalías mineras, es más, algunas provincias las están cobrando por anticipado, ese es otro tema, ese es otro tema que va a saltar en algún momento.RDI : la UCA salió a desmentir el dato sobre la pobreza que exhibe Javier Milei y estima una diferencia del 10%

Eso pasó en Chubut ya hace unos cuantos años, la época hasta del gobernador Das Neves, creo que había habido un adelanto de...

Bueno, hay algún que otro gobernador que las está cobrando anticipadas también, ¿no? Entonces uno empieza a decir "bueno, pero ¿para qué las estás cobrando?". Vemos la infraestructura clave para absorber mano de obra en esas regiones, para facilitarle la vida al sector privado que se quiera radicar allá y crecer allá, y la verdad es que todavía ese proceso me parece que está muy descoordinado. Hay mucho oportunismo en el corto plazo y no hay una visión de largo plazo, que es otro tema recurrente detrás de esta perversidad, digamos, de lugares comunes en los que caemos —por ejemplo, "la Argentina puede crecer sobre la base de los recursos naturales que tiene" (no está nada mal eso)—, pero también tiene una base industrial con la cual tenés que ver qué haces con esa base industrial, cómo la mantenés proveyendo precisamente a los sectores que son beneficiarios del cambio estructural y geopolítico en el cual la Argentina cayó perfectamente bien parada, hay que decirlo, ¿no? Y me parece que ahí hay un... en esas mesas de consenso, ya te digo, yo preferiría que se hable mucho más de esto que de cuántos votos tengo para aprobar una reforma electoral y cómo me beneficio más para asegurarme mi reelección el año que viene, ¿no?, tanto a nivel presidencial como a nivel de los gobernadores.

Claro, sí, sí, porque los gobernadores muchas veces, entre comillas, lloran situaciones y echan culpas a nivel nacional, sea quien fuere el presidente. Pero obviamente, como vos marcas, hay muchas directas que tienen que ver con las provincias, lo bueno y lo malo también en situaciones críticas, ¿no?

Pero, déjame hacer una notita al pie de lo que acabás de decir: vos imagínate si el presidente hiciera todo bien, o sea, que realmente tuviéramos resultados fuertes y concretos y perceptibles por la mayoría de los argentinos —amén de lo que ya tenemos, que hay que reivindicarlos, que hay que decir que sí, que se han obtenido buenos resultados—. Imagínate que los gobernadores también harían todo bien, mejoraran la calidad de vida de sus habitantes: ¿hace falta una reforma electoral? Lo votarían igual bajo cualquier reforma electoral. Entonces, yo cuando miro a gobernadores y presidentes y sus representantes en el Parlamento tan preocupados por el instrumento electoral, en general la mayoría de la gente ya no come vidrio y dice "ah, bueno, entonces estás viendo que no vas a ganar tan fácil, ¿por qué no vas a ganar o vas a correr riesgo de perder?, ¿y por qué no estás haciendo las cosas por lo menos que le lleguen a la gente que te vota?".

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Luis, vos usás en tu libro la palabra "perversos", ¿no?, para esos lugares comunes, pero está la palabra "perversa". Algunos dicen que la política argentina —y se puede hacer una proyección, incluso quizás en otros ámbitos de Occidente, en Europa lo vemos también—, pero que en realidad, más que política, lo que hay son negocios, ¿no?, negocios a partir de ciertas actividades. Mencionábamos recién dos: la minería y todo el tema energético de Vaca Muerta, pero hay otros tantos, y que la ideología o los conceptos de acción tienen que ver más con quién lleva el negocio y cómo esto se reparte en el concepto de las provincias y de lo que se puede recaudar que en un concepto ideológico y de principios, como quizás se dio —no sé, para tomar en tiempo reciente hasta el gobierno de Alfonsín—, donde había más discusión de eso que cuestiones más económicas. No sé si coincide con esto y si ves que finalmente la discusión es más de negocios que de políticas de fondo.

Yo creo que son discusiones de intereses: hay intereses del sector privado, hay intereses de la política, hay intereses de la sociedad. Algunos claramente tienen que ver con la generación de riqueza y de utilidades y de premios por invertir y hundir capital, que no me parece mal. Yo creo que las sociedades modernas que han progresado lo han hecho teniendo como eje de progreso al sector privado. El sector público no es que no tenga ningún rol, tiene un rol muy importante, que es arbitrar en esos intereses y tratar de equilibrarlos de alguna manera, ¿no?, o sea, decir "bueno, está bien, pero las prioridades... si yo me quedo solo con las prioridades de un sector, voy a postergar las otras", y tal vez tengamos que terminar pidiendo paciencia: "bueno, ya a usted ya le va a tocar". Y la gente por ahí dice "pero siempre soy yo al que le piden la paciencia". Y entonces luce esto que vos decís, ¿no?, de que se están priorizando otro tipo de intereses más que los intereses de la ciudadanía. Yo no soy tan terminante, yo creo que Argentina, si no tenemos un sector privado sólido que gana plata, que crece y que invierte en el país, me parece que no vamos a seguir repartiendo pobreza, vamos a seguir repartiendo gasto público de alguna manera alocada, minando las bases precisamente del crecimiento. Entonces yo tiendo a reivindicar mucho la cuestión de los intereses del sector privado. Pero déjame decirte algo: en la mayor parte del mundo, cuando uno ve un diputado o ve un senador, vos decís, uno sabe a qué intereses responden. O sea, el caso típico norteamericano, sobre todo en el Senado, es decir "bueno, estos tipos son... este tipo es del lobby energético, este es del lobby financiero, este otro de la salud, este otro de laboratorios", vos le ponés el sello y lo saben todos, ¿entendés? No es que esté oculto, se presentan así, incluso... bueno. Entonces a mí lo que me gustaría que esa transparencia sea un poco más fuerte, porque si no, también es como que nos movemos siempre en un terreno de sospecha, viste, de los objetivos implícitos. Y a veces no está mal, digamos, que sea transparente que vos estás... digamos, si yo soy senador por una provincia energética, tengo que cuidar los intereses de la provincia, pero tengo también, para cuidar los intereses de la provincia, que cuidar los intereses del sector privado que hace minería o energía o agro en cada una de las provincias, digo. Entonces me parece que no actuamos con demasiada hipocresía muchas veces.

Luis, lo último que te pregunto sobre tu trabajo Perversos lugares comunes, este libro del cual estamos hablando, y aprovechando a ampliar un poquito sobre la economía y la Argentina de este tiempo: hay un tema que muchos dicen que el gobierno de Néstor Kirchner, por las circunstancias internas y externas —es decir, el miedo que había al estallido social en aquel tiempo, 2000, hablemos del 2002-2003, ¿no?—, en donde estaban las instituciones y los sectores privados También con mucho temor por lo que ocurría con una sociedad que no se sabía para dónde iba, y un contexto internacional que significó un aumento importantísimo de los commodities del campo, la famosa soja a 600 dólares después de estar a mucho menos ante el gobierno de De la Rúa, y que en ese momento fue con el ingreso que había con los sectores de poder, no sé si asustados, pero dispuesto a negociar determinadas cosas, había un momento también histórico que Kirchner desaprovechó, tanto en las inversiones en lo que pudo dejar. con infraestructura del país como en lo político para la generación de un nuevo escenario, excepto para su propio sector. ¿Vos coinciden con esto y cómo, en todo caso, analizas ese momento en aquel contexto?

Bueno, la crisis del 2001 y el 2002 fue tan fuerte que ordenó mucho de la macro, con el cual recibió una macro relativamente ordenada, pero una situación social compleja. Y lo que vimos en aquellos años —lo recordarás, muchos analistas políticos y económicos hablábamos de "billetera mata galán"—, la idea de que Kirchner construyó poder en torno a una billetera que usábamos mucho. Vos recordá que en aquel momento el gasto público nominal aumentaba del 40% anual y la inflación era menos de la mitad de eso, con el cual nunca asistimos en la historia argentina a un incremento del gasto tan fuerte como en aquellos años.

¿El gasto en dónde fue, no?, porque uno piensa lo que hicieron la generación del 80 o del propio Perón, en donde vos ves que hay... los hospitales que hizo Perón por su arquitectura, las escuelas, los caminos que se habían desarrollado en aquella época con un dinero que quizás, potencialmente cubriendo la distancia del tiempo, era similar en los ingresos por la posguerra, y eso no se vio en el kirchnerismo, en el gobierno de Néstor Kirchner. Ese gasto fue a otra cosa, diría más a la política llevada al lado social, quizás, ¿no?

Sí, hubo mucho gasto social, muchos subsidios, se incrementaron notablemente la dependencia del sector privado del Estado. Acordate que fue el crecimiento de las personas que obtuvieron un ingreso público superior ampliamente a los que recibimos un ingreso del sector privado. Eso se exacerbó mucho más durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Y el empresariado también, no solamente los sectores individuales, ¿no?

Sí, los negocios con el sector público, ¿no?, digamos, fue una etapa claramente del Estado como eje de la generación de riqueza. ¿Te acordás que decían que el Estado creaba riqueza?, o sea, cuando sabemos que eso no es así. Entonces me parece que hay un modelo que estaba predestinado a agotarse en sí mismo en un contexto de, a mi juicio, de desorden fiscal muy grande. Yo de hecho cuestiono —hay un capítulo del libro que es sobre si Néstor Kirchner fue realmente fiscalmente responsable, ¿no?—, y yo trato de demostrar que no. Pero hay un mito, hay un mito, viste, respecto de "no, Kirchner miraba todos los números y sabía muy bien dónde estaba la caja". Yo no lo digo tan claramente en el libro, pero creo que lo hacía para poder gastar mejor y más rápido. Pero me parece que la idea de este Estado omnipresente en Argentina nos conduce en diferentes momentos del tiempo a diversos tipos de crisis. Pero también está el otro extremo que tampoco... que también es nocivo: el Estado que se desentiende absolutamente de todo tampoco te lleva a un buen puerto. Y me parece que a veces, viste, es difícil el equilibrio entre las posiciones extremas, pero a veces hay que tomarlo y hay que defenderlo, porque a veces te pueden acusar de tibio, de que no te jugás y demás. Pero a veces jugarse por el equilibrio entre posiciones extremas y demás no está nada mal, y me parece que ayudaría mucho a mejorar el debate público de la Argentina.

Luis, gracias por este tiempo, por contarnos sobre tu nuevo trabajo, Perversos lugares comunes , ya está a la venta. Supongo que se presentará...

Está disponible en varias librerías ya y también en Mercado Libre. Así que lo pueden comprar y espero que disfruten de la lectura.

Claro que sí. Gracias Luis, es muy amable.









MEG