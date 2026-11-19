La posibilidad de una nueva escalada militar en Medio Oriente, el alcance de las amenazas de Irán y el futuro político de Benjamin Netanyahu fueron algunos de los ejes de la entrevista a Gabriel Ben-Tasgal, periodista, politólogo y especialista en el conflicto de la región, radicado en Israel desde los años 80. Además, analizó la posibilidad de una nueva ofensiva contra el régimen iraní, las advertencias sobre eventuales ataques en Europa y Argentina y los factores que podrían acelerar una definición del conflicto.

Durante la entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Ben-Tasgal sostuvo que existe una ventana hasta enero para un posible ataque militar complementario contra Irán, aunque advirtió que eso no necesariamente provocaría la caída del régimen. Además, evaluó los escenarios políticos que podrían desplazar a Netanyahu del poder, las consecuencias para Israel y el vínculo con el gobierno de Javier Milei.

Gabriel Ben-Tasgal es periodista, politólogo, escritor y conferencista especializado en el conflicto de Medio Oriente. Es argentino, radicado desde los años 80 en Israel. Es graduado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con estudios en instituciones como la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Autónoma de Barcelona y la UCE. Es el director de Hasbara Hasheni, "La cara de la verdad", una organización dedicada a combatir la desinformación sobre Israel.

Gabriel, muy buenos días. Muy buenas tardes para usted. Jorge Fontevecchia lo saluda. El lunes, sorpresivamente, Luis D'Elía publicó un mensaje en la red social X que dice que la Guardia Revolucionaria Islámica le pidió transmitir oficialmente a la Argentina y al Mercosur que la guerra de Medio Oriente se reiniciará en las próximas dos semanas, en la fase definitiva. Desde su lectura cotidiana del escenario de Israel y la región, ¿le asigna alguna verosimilitud? ¿Tiene este supuesto de comunicación algún asidero o cómo lo interpreta usted?

Bueno, hay que dividirlo en dos partes. Por un lado, ¿hasta qué punto la noticia puede ser verdad? Y, por otro, ¿quién es el que transmite la noticia? Yo creo que Irán se ha caracterizado por buscar a personas como Pablo Iglesias, que ha sido portavoz, de alguna manera, de Irán durante muchos años a través de su programa de televisión Fuerte Apache, en España. Creo que, en general, buscan a personas que, cuando hablen, tengan más lógica y que no parezca que deliran. Y, lamentablemente, D'Elía no creo que sea la persona más racional que un régimen con la trayectoria del iraní tenga que buscar. Por lo visto, tiene allegados en Irán. De hecho, los tiene. No estoy seguro de que tengan poder real y menos estoy seguro de que necesiten a D'Elía para transmitir un mensaje así. O sea, yo supongo que es una especie de autobombo, para que alguien que no tiene realmente ningún tipo de influencia se presente como un estadista a nivel mundial. Yo le sugiero que primero aprenda a hablar. Lo segundo es la calidad de la información que está transmitiendo. La verdad es que puede ser que en las próximas semanas, o incluso antes, comience otra vuelta, otra guerra, otra batalla alrededor del tema de Irán. Acá hay varios errores en el mensaje que ha dicho él. Si quiere, explique los errores técnicos que está mencionando.

Por favor, sí.

Por un lado, el hecho de que un misil tenga ocho toneladas de peso y que pueda portar una cabeza nuclear es algo sabido desde hace años. O sea, Irán sí lo tiene. De ahí a que tenga una cabeza nuclear armada y que tenga una cabeza nuclear con el daño que dice D'Elía que puede provocar, es una cosa completamente diferente. Acá la sospecha principal últimamente es que Irán esté desarrollando armas químicas, que no tienen nada que ver con lo que está diciendo él. O sea, hay que diferenciar. Para armar una bomba nuclear necesitás un misil para portarla, una cabeza nuclear para poder provocar una explosión en cadena y también uranio enriquecido. Irán sabe armar la cabeza nuclear. Lo que está diciendo Luis D'Elía es que ya tiene la cabeza nuclear hecha, y yo supongo que no es verdad eso porque, si no, Israel y Estados Unidos ya hubiesen atacado desde hace varios días. O sea que creo que es un poco una fanfarronería en ese punto específico. Y lo segundo es que él supone que la forma que tienen Estados Unidos e Israel de derrocar o de vencer al régimen de Irán es lanzando, enviando soldados por tierra. Y a mí me parece algo bastante descabellado. No creo que Estados Unidos esté dispuesto a sacrificar a sus soldados, sino que el ataque podría venir por otro lado diferente: atacar las infraestructuras de Irán para que el régimen no tenga la posibilidad ni siquiera de dar servicios.

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Dice también que habría ataques a países europeos como Chipre, Grecia, Rumania, Bulgaria, Italia y decenas de miles de bajas. Más allá de que usted considera inverosímil que Estados Unidos desarrolle una invasión por tierra, ¿la posibilidad de que, aunque esto no suceda, Irán ataque a países europeos le parece verosímil o es otro disparate?

Puede ser, ante todo, que Estados Unidos entre por tierra en algunos lugares específicos. Por ejemplo, en la isla de Kharg, que asegura el paso o el flujo de crudo hacia el resto del mundo fuera de Irán. Pero sería algo muy puntual, creo yo. No veo que se repitan los errores que hizo en Irak. Ahora, con respecto a su pregunta: un régimen que está al borde de la muerte o al borde de ser derrocado puede actuar de forma muy irracional. Lo que está queriendo decir este posteo es que, debido a que él tiene la información sobre esto, supone que tanto China como Rusia, como todos los países europeos, van a contener con su presión internacional a Estados Unidos e Israel para que no lo hagan. Creo que esa parte es un delirio. Y la segunda parte, sobre la posibilidad de que ataque a algún país europeo, no me parece tanto delirio. Depende de cuán ahorcado esté el régimen, en este caso, de la Guardia Revolucionaria.

La reunión que se está llevando en este momento en Ginebra entre Trump, Putin y Xi, ¿a su juicio puede tener alguna definición de estos temas, en estas ideas de que antes de que Trump pierda el control del Senado pueda haber un aumento de la intensidad de la guerra allí?

Bueno, justamente, debido a que el Gobierno de Israel está en una época de transición y Netanyahu, creo yo, que le vendría bien a él, a su postura política interna, definir el tema de Irán o intentar hacerlo. Lo mismo ocurre con Donald Trump. O sea que creo que tenemos la ventana hasta enero para que ocurra un ataque militar complementario contra Irán. No significa eso que el régimen de Irán caiga, porque para que un régimen como el iraní caiga tienen que ocurrir varias cosas que no están ocurriendo. Una de ellas es que la población se rebele. Ahora estamos viendo más manifestaciones. Sí. Y, segundo, que se quede sin dirigencia y que el régimen decida que no puede seguir porque no tiene infraestructura para poder seguir adelante. Todavía no es esa la situación.

Y, concretamente, ¿cree que puede suceder algo en esta reunión que defina estos temas? ¿O finalmente terminará en algo parecido a Yalta, que usted habrá escuchado que, con exageración, se compara con esta reunión, que plantee una especie de limitación de mapa y de territorio de influencia de cada uno y que afecte al conflicto con Irán o no?

Yo creo que de esta reunión no se va a decidir. Creo que la decisión ya se ha tomado. Y también creo que, si Donald Trump sale de esta reunión afirmando y logrando que las dos potencias, como China y Rusia, digan claramente que no quieren, no desean una Irán nuclear, va a ser un muy buen logro para su política exterior.

Gabriel, hace pocos días Irán consideró a las Fuerzas Armadas argentinas, primero a la Fuerza Aérea y después a la Armada —pero el error de traducción se supone que es a todas las Fuerzas Armadas argentinas—, organizaciones terroristas. Obviamente, es una reciprocidad de lo que Argentina primero había hecho con la Guardia Revolucionaria Islámica. Mi pregunta es si a usted le parece que esto tiene alguna connotación que trasciende lo declamativo o queda simplemente en una, podríamos decir, represalia equivalente a la que Argentina declaró, lo mismo a las Fuerzas Armadas iraníes.

Yo le quería hacer una pregunta a usted, que es argentino. Dígame: si usted es un terrorista y hace un atentado y no lo atrapan, no atrapan a los terroristas, y después usted hace otro atentado en el 94 y personas en Argentina dicen que fue un autoatentado, cuando el tipo de modus operandi, incluso las pruebas, dicen claramente quién fue... Si usted hace dos macroatentados y a usted no lo atrapan, ¿usted puede llegar a pensar que en ese país se puede actuar de forma impune? Por lo tanto, el terrorista puede convencerse de que puede actuar en Argentina. Por lo tanto, uno puede tener las intenciones de hacer un atentado. Y otro: la pregunta siguiente es si usted tiene la capacidad para poder hacer ese atentado. Irán desde hace años viene actuando de una forma que se llama "atentado en la repisa". Son atentados que están preparados y que pueden ser ejecutados cuando tome la decisión de hacerlo. Entonces, puede ocurrir, puede ocurrir. La diferencia con otras épocas, con otros años, es que considero que el Gobierno argentino está muy consciente de que existe esta posibilidad. La segunda pregunta es si tiene la capacidad para poder abortar un atentado, si es que Irán quiere traducir sus amenazas en una ejecución real. Fíjese que Irán intentó hacer algo muy puntual contra el presidente de Estados Unidos. De hecho, durante la campaña, a través de un intermediario paquistaní, intentaron asesinar al presidente de Estados Unidos. O sea que, cuando quiere Irán hacer algo, bueno, tiene los medios para poder lograrlo. La pregunta es si quiere realmente comprometerse en este momento de la guerra con un problema en Argentina.

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A ver, Gabriel, lo que usted está planteando claramente sería equivalente a las Torres Gemelas, la ejecución de Bin Laden años después y la diferencia en la Argentina, ¿no? Entonces, lo que usted dice es que el costo es menor de hacerlo en la Argentina que, a lo mejor, hacerlo en aquellos países en que logran identificar al responsable y caerle con el peso de la ley. Ahora, en el caso de atentados suicidas, prácticamente no hay forma de defenderse frente a ellos, porque si el terrorista está dispuesto a morir, el hecho de que luego pueda ser perseguido por la Justicia es absolutamente abstracto. ¿Usted cree que se podría llegar a una situación o, por lo menos, existe dentro del marco de las posibilidades?

A mí, a decir verdad, me preocupa otra cosa.

Dígame.

Y es verdad. El atentado suicida es un atentado que hay que intentar abortarlo en el camino porque en el momento ya no se lo puede abortar.

Estamos de acuerdo.

A mí lo que me preocupa es que el modelo de acción de los terroristas en los últimos años se conoce como "lobo solitario yihadista". Y es verdad que es un modelo más que nada sunita y no chiita, como Hezbolá o como Irán. Y el lobo solitario yihadista... Estamos hablando de personas que se adoctrinan solas, que deciden atacar solas, que planifican el atentado solas, que actúan y ejecutan solas y que después se filman y dicen que están haciendo un atentado en honor o en el marco de un grupo que nunca nadie los mandó a hacer ese atentado, pero lo hacen solos. Lamentablemente, en ese sentido, tenemos fuerzas, y no solamente musulmanas, que pueden entrar en una dinámica de extremismo, porque recordemos que no solamente estamos hablando de musulmanes radicales. El otro día, el que incendió la municipalidad, la casa de gobierno en una de las ciudades importantes de Francia, una casa muy antigua, fue una persona de extrema izquierda que se autodenominaba ecologista. O sea, yo creo que acá el radicalismo islámico tiene aliados, que también han entrado en una fase de radicalización preocupante.

Y, por último, Gabriel, ¿qué va a cambiar en todo el contexto de este conflicto que Netanyahu no sea el jefe de Gobierno en el futuro?

Yo, ¿sabés qué? No estoy del todo seguro de que no va a ser el jefe de Gobierno, porque por ahora el jefe de la oposición tiene 28 días para formar Gobierno y no queda claro que tenga la mayoría para poder hacerlo. Creo que o bien vamos a un gobierno de minoría y, por lo tanto, un gobierno inestable que puede durar poco tiempo, o bien vamos a un gobierno de unidad nacional y, en ese caso, Netanyahu pide ser primero en una rotación. Y el tercer escenario es una nueva elección. Yo no estoy tan seguro de que la carrera política de Netanyahu haya terminado con la elección del 27 de octubre.

Perfecto. Y si así fuera, ¿qué cambiaría? O sea, ¿qué es lo que está en juego? Si, por ejemplo, Netanyahu no fuera quien conduce el Gobierno de Israel, ¿qué modificación se produciría?

Hay muchas modificaciones internas en política interna, por ejemplo, la reforma judicial y demás. Ahora, en política externa no estoy seguro de que habría grandes cambios. Lo que sí me parece es que Netanyahu, por un lado, concentra en su persona mucho odio de mucha gente y ahí nos arrastra con esa fama. Y, por otro lado, no creo que ahí se le contengan las espaldas para poder soportar la presión, por ejemplo, de países europeos. Hay que tener mucha espalda o mucho convencimiento ideológico para decirles a antiguos aliados que están equivocados.

Y si así fuera, ¿qué imagina que pasaría? ¿Cuál es el pronóstico de un Israel sin Netanyahu al frente?

Yo creo que es hasta, te diría, una necesidad en algunos aspectos, porque concentra mucha fuerza y mucho poder. Yo creo que entraríamos en una época, quizás, de más diálogo interno para poder cerrar las brechas, para decirlo en términos argentinos. Sería una especie de, quizás, Alfonsín llegando al poder. No estoy seguro de las cualidades de Alfonsín. No te digo un De la Rúa porque no sabemos cómo va a ejecutar su política, incluso interna, Enkot, si es que logra ser primer ministro. Pero después de años de tener un primer ministro que polariza, que ha sido exitoso en algunos aspectos, pero que polariza, bueno, la población necesita, creo yo, un poco de calma.

Y así que se eligió una figura argentina para la comparación. ¿Cuál sería el comparable de Netanyahu en la Argentina?

No tienen, no hay. Porque es un hombre que ha logrado tener mucho peso en la arena internacional y, además, y por eso digo que no tienen, porque Israel en los últimos años ha transformado una potencia económica. Y por eso digo que no tienen, porque Argentina hoy, lamentablemente, no es una potencia económica.

¿Y qué significa hoy para Milei el cambio de Netanyahu? ¿Podría significar algo distinto en la relación entre Israel y Argentina?

Totalmente. Yo creo, estoy convencido —y dígame si usted concuerda conmigo—, pero creo yo que Javier Milei admira a Netanyahu. Incluso me atrevería a decir que lo admira más que a Trump: un líder que tiene convencimientos políticos y también muchos éxitos económicos en el país, especialmente en macroeconomía. Entonces, si tú dices: "OK, tu país pequeñito, con diez millones de habitantes, le vende tecnología a medio mundo y le vende capacidades bélicas a medio mundo; es una potencia mundial desalinizando agua. Tu país, que es muy chiquito, tiene capacidades que un país más grande busca". Entonces yo creo que para Milei es inspirador. No tiene ese tipo de relación, pero recordemos también otra cosa. En Argentina viven aproximadamente 100.000... Perdón, en Israel viven aproximadamente 100.000 argentinos, que son muy queridos acá, y en Argentina viven muchos judíos. Entonces, la afinidad entre los dos países, creo yo, va más allá de lo que podría ser Milei o Netanyahu. Creo que hay una historia de afinidad que tuvo ciertos baches, pero, en general, Argentina e Israel han tenido relaciones muy cordiales durante muchos años.

Gabriel Ben-Tasgal, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo desde la Argentina. Nos mantenemos en contacto.

Muchas gracias.



LMM